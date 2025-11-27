وقف إطلاق النار في غزة | غارات متفرقة وضغوط أميركية بشأن المرحلة الثانية

أخبار
غزة

التحديثات الحية
27 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 18:13 (توقيت القدس)
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر، موقعة شهداء وجرحى، إذ شنت سلسلة غارات فجر الخميس مستهدفة حيي التفاح والشجاعية شرقي مدينة غزة. ويأتي ذلك في وقت ما زال الغموض يخيم على لحظة دخول المرحلة الثانية من الاتفاق، رغم المداولات السياسية واجتماع الوسطاء والدول الضامنة والولايات المتحدة في القاهرة قبل يومين لمناقشة الأمر.

في شأن آخر، ما زالت قضية مقاتلي كتائب القسام العالقين في رفح جنوبي القطاع داخل "الخط الأصفر" تراوح مكانها دون حل، إذ أعلنت إسرائيل اعتقال وقتل عدد منهم بعد خروجهم من الأنفاق بعد نفاد الطعام. واعتبرت حركة حماس ذلك "خرقاً فاضحاً" لاتفاق وقف إطلاق النار. وقالت الأربعاء في بيان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب "جريمة وحشية" عبر ملاحقة وتصفية واعتقال مقاتليها المحاصرين داخل أنفاق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وأوضحت أن ما يقوم به الاحتلال يأتي "في سياق محاولاته المستمرة لتقويض الاتفاق وتدميره".

وفي السياق، كشف موقع قناة "آي 24" الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، عن بدء التحضيرات الأولية لبناء مدينة جديدة تحمل اسم "المدينة الخضراء" للفلسطينيين من غزة في شرق رفح، جنوبي القطاع، بمنطقة تحت السيطرة الإسرائيلية. وذكرت القناة أنه من المتوقع أن تتكثف الجهود بشكل كبير في الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن الذين سيدخلون المدينة الجديدة هم من سكان غزة وليسوا من عناصر حركة حماس. ومدينة رفح توجد ضمن المناطق التي لا يزال الجيش الإسرائيلي يحتلها داخل القطاع.

في الشأن ذاته، ادعت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية، مساء أمس الأربعاء، أن إسرائيل تستعد لإدخال معدات ثقيلة إلى مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، للبدء في إزالة الأنقاض، "في إطار ضغوط أميركية". وقالت "كان": "في إطار الضغط الأميركي على إسرائيل للاستعداد للمرحلة التالية من خطة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب، مع بقاء مختطفين (أسيرين) قتيلين فقط في غزة، يستعد الجيش الإسرائيلي لإدخال معدات ثقيلة لرفح، ربما في وقت مبكر من الأسبوع المقبل لبدء عملية إزالة واسعة النطاق للأنقاض".

واليوم الخميس، قال مركز غزة لحقوق الإنسان إن استمرار القوات الإسرائيلية في ارتكاب انتهاكات منظمة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال الأسابيع السبعة الماضية، يؤكد استمرار نهج الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وسط صمت عالمي مريب. وقال المركز في بيان، إن فرق الرصد الميداني تسجل خروقات يومية لم تتوقف منذ لحظة دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مؤكداً أن القصف الجوي والمدفعي، والتوغلات، واستهداف المدنيين، وتقييد وصول المساعدات، ومنع الحركة والسفر، جميعها أحداث متكررة تعكس غياب أي التزام فعلي بوقف العمليات العسكرية.
وبيّن المركز أن البيانات الموثقة تظهر أن الانتهاكات التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي على مدار 47 يوماً اتخذت طابعاً واسعاً وممنهجاً، وأسفرت عن استشهاد 350 فلسطينياً، بينهم 198 من الفئات الأكثر ضعفاً من أطفال ونساء ومسنين بنسبة 56.6%. وذكر أن بين الشهداء 130 طفلاً و54 امرأة و14 مسناً، مشيراً إلى أن غالبية الضحايا استهدفوا داخل نطاق الخط الأصفر المعلن بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

تطورات وقف إطلاق النار في غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

06:01 pm

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
القسام والصليب الأحمر يبحثان عن رفات أسير إسرائيلي

يقوم عناصر من من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بالتعاون مع طاقم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بعمليات بحث عن رفات محتجز إسرائيلي في منطقة شرق مدينة غزة، وفق ما أفادت به مصادر في الحركة، اليوم الخميس. وقال مصدر في حماس لوكالة الأنباء الألمانية، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن أعمال البحث تتركز في محيط حي الزيتون شرقي المدينة، مشيرا إلى استخدام آليات حفر ثقيلة لتسريع عملية الوصول إلى الرفات وانتشاله.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت الصحة في غزة وصول جثامين 14 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع عدد القتلى منذ بدء وقف إطلاق النار إلى 352 قتيلا و896 مصابا، بينما بلغ إجمالي ضحايا الحرب في القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 نحو 69799 قتيلا و170972 مصاباً.

05:59 pm

غزة
الاحتلال يفرج عن الممرضة الهمص و4 أسرى آخرين

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن الممرضة الفلسطينية تسنيم الهمص بالإضافة إلى أربع أسرى فلسطينيين حيث وصلوا جميعهم إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة بواسطة دير البلح. وأفادت مصادر محلية أن سيارة تتبع للصليب الأحمر قامت بنقل الأسيرة الهمص، 22 عاماً، إلى المستشفى في حالة صحية وجسدية ونفسية صعبة بعد قرابة شهرين على اعتقالها من جنوب القطاع.

04:07 pm

القاهرة
عبد العاطي للشيخ: أي ترتيبات أمنية بغزة يجب أن تظل مؤقتة

أجرى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً مع نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، في إطار "التنسيق المستمر" بين القاهرة والسلطة الفلسطينية حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة والتصعيد المتزايد في الضفة الغربية. وقال السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن عبد العاطي شدد خلال الاتصال على "ثوابت الموقف المصري الداعي إلى تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، إضافة إلى ضرورة إطلاق مسار سياسي جاد يستند إلى المرجعيات الدولية ومبدأ حل الدولتين"، وذلك "تجسيداً لكافة ركائز ونتائج قمة شرم الشيخ للسلام".

وتناول الاتصال اعتماد مجلس الأمن للقرار 2803 الخاص بالأوضاع في قطاع غزة، بما يشمل دعم الترتيبات المتعلقة بتدشين القوة الدولية للاستقرار المكلفة بمراقبة تثبيت وقف إطلاق النار وتسهيل تدفق المساعدات. وأكد عبد العاطي أن "أي ترتيبات أمنية يجب أن تظل ذات طابع مؤقت وانتقالي، تمهيداً لتمكين السلطة الفلسطينية من تولي مسؤوليات الحوكمة والأمن في القطاع، ووفقاً لمبدأ الاتصال الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة". كما شدد الوزير على أهمية "استمرار التنسيق بين الجانبين بشأن المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة، الذي تستضيفه القاهرة، مع بحث سبل حشد الدعم الإقليمي والدولي لضمان تنفيذ خطط إعادة الإعمار بكفاءة وفعالية".

02:54 pm

غزة
الحرب تحوّل بوابة جامعة الأقصى في غزة مأوى للنازحين

على بوابة جامعة الأقصى في خانيونس جنوبي قطاع غزة، أصبحت المباني المتهالكة والخيام المنتشرة حولها ملامح حياة جديدة فرضها النزوح على آلاف الطلبة. الساحات التي كانت تعجّ بالحضور الجامعي تحولت إلى مخيم واسع تختلط فيه دفاتر الدروس بصفوف تغمرها المياه والمطابخ المؤقتة.

حلم الدراسة متجسد بخيام النزوح على بوابة جامعة في غزة
02:52 pm

واشنطن
عريضة تحث روبيو على التحقيق في انتهاكات إسرائيل في غزة

حثّ عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على التحقيق سريعاً في ما أورده تقرير سري صادر عن هيئة رقابية حكومية حول مئات الانتهاكات لحقوق الإنسان التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة المحاصر، وفقاً لما ذكرته صحيفة واشنطن بوست الأميركية ليل الأربعاء - الخميس.

التفاصيل عبر الرابط:

كريس فان هولين وجاك ريد مقدّما العريضة في مجلس الشيوخ، 10 يوليو 2025 (Getty)
رصد
التحديثات الحية

أعضاء بمجلس الشيوخ يحثون روبيو على التحقيق في انتهاكات إسرائيل بغزة

2:50 PM

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
غزة
هكذا تعرقل إسرائيل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة

تُعطّل دولة الاحتلال الإسرائيلي الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق قطاع غزة بذرائع مختلفة. ورغم زعم تقارير عبرية عديدة في الآونة الأخيرة أن الولايات المتحدة تضغط عليها للقيام بذلك، إلا أنها تواصل انتهاك الاتفاق واستهداف الفلسطينيين بقصف شبه يومي، وبالتأكيد بموافقة أميركية، استناداً إلى تصريحات سابقة لمسؤولين إسرائيليين بأن أي خطوة إسرائيلية تُتخذ في قطاع غزة رداً على ما تعتبره دولة الاحتلال خروقات من قبل حماس يجب أن تحصل على موافقة واشنطن.

التفاصيل عبر الرابط:

جنود إسرائيليون على حدود غزة، 10 أكتوبر 2025 (جاك غويز/فرانس برس)
رصد
التحديثات الحية

هكذا تُعرقل إسرائيل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة

09:54 am

غزة
جيران "الخط الأصفر" في غزة.. أن تكون قريباً من الموت

يعيش آلاف الفلسطينيين على أعتاب الخطر، مهددين بالموت في أي لحظة كونهم يسكنون قرب ما بات يعرف بـ"الخط الأصفر" الذي يقسم قطاع غزة نصفين، فهم أول من يستقبلون الرصاص العشوائي الذي تطلقه آليات الاحتلال الإسرائيلي، والذي لم يتوقف منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار قبل نحو شهرين، ما يجعلهم مضطرين إلى تمضية أيامهم في رعب متواصل، أو النزوح مجدداً إلى مناطق مختلفة.

جيران "الخط الأصفر"... عائلات تواجه الموت يومياً في غزة
09:52 am

غزة
المعيلات الصغيرات... مراهقات تحولن إلى ربات بيوت في غزة

أجبرت الحرب على قطاع غزة فتيات صغيرات على تحمل أعباء كبيرة، وحولت بعضهن إلى ربات بيوت بعد استشهاد أو إصابة الأبوين أو أحدهما، في واحدة من أقسى المسؤوليات التي يمكن أن تتحملها طفلة، خصوصاً في ظل ظروف الحرب من نزوح وتجويع، في مأساة سترافق هؤلاء الفتيات لسنوات طويلة، خاصة أولئك اللواتي يحاولن تعويض غياب الأم.

التفاصيل عبر الرابط:

رعاية الأشقاء الأصغر مهمة صعبة، مدينة غزة، 10 مايو 2025 (أحمد العريني/الأناضول)
المرأة
التحديثات الحية

المعيلات الصغيرات... مراهقات تحولن إلى ربات بيوت في غزة

09:37 am

غزة
الاحتلال قتل 350 فلسطينيا منهم 130 طفلا في غزة منذ وقف النار

قال مركز غزة لحقوق الإنسان إن استمرار القوات الإسرائيلية في ارتكاب انتهاكات منظمة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال الأسابيع السبعة الماضية، يؤكد استمرار نهج الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وسط صمت عالمي مريب. وقال المركز في بيان، اليوم الخميس، إن فرق الرصد الميداني تسجل خروقات يومية لم تتوقف منذ لحظة دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مؤكداً أن القصف الجوي والمدفعي، والتوغلات، واستهداف المدنيين، وتقييد وصول المساعدات، ومنع الحركة والسفر، جميعها أحداث متكررة تعكس غياب أي التزام فعلي بوقف العمليات العسكرية.

وبيّن المركز أن البيانات الموثقة تظهر أن الانتهاكات التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي على مدار 47 يوماً اتخذت طابعاً واسعاً وممنهجاً، وأسفرت عن استشهاد 350 فلسطينياً، بينهم 198 من الفئات الأكثر ضعفاً من أطفال ونساء ومسنين بنسبة 56.6%. وذكر أن بين الشهداء 130 طفلاً و54 امرأة و14 مسناً، مشيراً إلى أن غالبية الضحايا استهدفوا داخل نطاق الخط الأصفر المعلن بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

كما أشار إلى أن العدوان الإسرائيلي خلال هذه المدة أدى إلى إصابة 889 مواطناً، يشكل الأطفال والنساء والمسنون 539 منهم بنسبة 60.6%. وأكد أن عدد الخروقات تجاوز خلال 47 يوماً 535 خرقاً، بمتوسط يزيد على 11 خرقاً يومياً، وتوزعت بين إطلاق النار والقصف الجوي والمدفعي وتوغلات الآليات وعمليات الاعتقال ونسف المنازل.

وأشار المركز إلى أن الاحتلال لم يلتزم بخريطة الانسحاب المتفق عليها، وواصل فرض سيطرة نارية داخل المناطق المدنية، وتعمّد تنفيذ تدمير هندسي يومي استهدف مئات المنازل والمباني التي لم تدمر خلال عامي الإبادة. ونبه إلى تعمد الاحتلال تقويض البيئة الإنسانية، حيث قيّد دخول المساعدات؛ إذ دخل فعلياً 211 شاحنة يومياً فقط، رغم ادعائه السماح بمرور نحو 600 شاحنة. 

وأشار إلى أن استمرار منع دخول المعدات الطبية والمواد اللازمة لتأهيل المخابز وشبكات المياه والصرف الصحي، فيما لا تزال المستلزمات الحيوية متوقفة عند المعابر، بينما تتكدس آلاف الشاحنات في انتظار موافقة لم تأتِ. وشدد على أن هذه الإجراءات تنتهك الحق في الغذاء والصحة والسكن والمياه، وتفاقم الكارثة الإنسانية، وتصعب التعافي من آثار التجويع والمجاعة التي ضربت قطاع غزة وسبَّبت انتشار سوء التغذية.

وأشار إلى أن الاحتلال لا يزال يغلق معبر رفح في الاتجاهين ويمنع حركة السفر عبره، ويواصل احتجاز مئات المعتقلين والمفقودين ويرفض الكشف عن مصيرهم، مؤكدًا أنه يتلقى شهادات متكررة من معتقلين أُفرج عنهم تكشف عن الاختفاء القسري وسوء المعاملة والتعذيب والعنف الجنسي.

وأكد المركز الحقوقي أن هذه الوقائع تدلل على أن ما يجري ليس أحداثاً معزولة، بل امتداد مباشر لمسار الإبادة الجماعية التي تعرّض لها سكان قطاع غزة على مدار عامين. وقال: "يتواصل النمط ذاته من القتل واسع النطاق، وتدمير البيئة الحياتية، وفرض ظروف معيشية تستهدف السكان المدنيين ومحوهم وتدمير سبل العيش". 

وأضاف أنه بعد 47 يوماً على اتفاق وقف إطلاق النار لم يتوقف العدوان، ولم تتحقق الحماية، وما زالت حياة الناس تحت الخطر، والواقع الإنساني بائس، والمنخفض الجوي كشف سوء الحال وسبَّب غرق مئات الخيام. وطالب مركز غزة لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بكسر دائرة الصمت، محذراً من أن الصمت يفاقم الجريمة ويمنح الاحتلال غطاءً سياسياً لمواصلة الاعتداءات. وشدد على أنه يقع على الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف مسؤولية قانونية مباشرة للتحرك، وفتح تحقيقات جدية، وتفعيل آليات المساءلة، والضغط لوقف الانتهاكات فوراً وضمان حماية المدنيين.

06:25 am

غزة
طائرات الاحتلال تطلق النيران بكثافة في رفح

أطلقت طائرات الاحتلال نيرانها بكثافة اتجاه مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

 

12:38 am

غزة
غارة إسرائيلية شرقي خانيونس

استهدفت غارة إسرائيلية شرق مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

12:36 am

غزة
غارات على حيي التفاح والشجاعية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أربع غارات على حيي التفاح والشجاعية شرقي مدينة غزة.

12:34 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
قناة إسرائيلية: تحضيرات لبناء "مدينة خضراء" شرقي رفح

كشف موقع قناة "آي 24" الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، عن بدء التحضيرات الأولية لبناء مدينة جديدة تحمل اسم "المدينة الخضراء" للفلسطينيين من غزة في شرق رفح، جنوبي القطاع، بمنطقة تحت السيطرة الإسرائيلية. وذكرت القناة أنه من المتوقع أن تتكثف الجهود بشكل كبير في الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن الذين سيدخلون المدينة الجديدة هم من سكان غزة وليسوا من عناصر حركة حماس. ومدينة رفح توجد ضمن المناطق التي لا يزال الجيش الإسرائيلي يحتلها داخل القطاع.

التفاصيل عبر الرابط:
رصد
التحديثات الحية

قناة إسرائيلية: تحضيرات لبناء "مدينة خضراء" شرقي رفح جنوبي قطاع غزة

12:08 AM
أبرز الأحداث الأربعاء | 26 نوفمبر

  • سويسرا تتعهد بـ28 مليون دولار إضافية لدعم خطة ترامب

  • شهيدان في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا

  • ارتفاع عدد ضحايا الإبادة إلى 69785 شهيداً

  • الصحة: 71% من أصناف المستلزمات الطبية غير متوفرة

  • حماس: ملتزمون بإنهاء مسار التبادل بشكل كامل

  • الاحتلال يسلم 15 جثماناً ضمن صفقة التبادل

  • أونروا: نازحو غزة يكافحون للعثور على مأوى مع اقتراب طقس بارد

9:38 AM
قناة إسرائيلية: تحضيرات لبناء "مدينة خضراء" شرقي رفح

كشف موقع قناة "آي 24" الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، عن بدء التحضيرات الأولية لبناء مدينة جديدة تحمل اسم "المدينة الخضراء" للفلسطينيين من غزة في شرق رفح جنوبي القطاع، بمنطقة تحت السيطرة الإسرائيلية.

المزيد من التفاصيل عبر هذا الرابط:
رصد
التحديثات الحية

قناة إسرائيلية: تحضيرات لبناء "مدينة خضراء" شرقي رفح جنوبي قطاع غزة

المساهمون
