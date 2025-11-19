وقف إطلاق النار في غزة | غارات متفرقة ونتنياهو يهدد باستئناف الحرب

غزة

التحديثات الحية
19 نوفمبر 2025
فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرقه اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يومياً، دعت حركة "حماس"، الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط فعلي عليه لوقف خروقه للاتفاق، والالتزام بالاستحقاقات المترتبة عليها. جاء ذلك في بيان للناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، تعليقاً على إصابة أكثر من عشرة فلسطينيين، الاثنين، إثر إلقاء مسيّرة إسرائيلية قنبلتين على محيط مدرسة ومركز إيواء في حي الدرج وسط مدينة غزة. وقال قاسم: "يواصل الاحتلال حرب الإبادة على قطاع غزة بعمليات القصف التي كان آخرها إلقاء قنبلة أمام مركز إيواء في قلب مدينة غزة، عدا عن عمليات النسف والتدمير وتقييد المساعدات وإغلاق معبر رفح". وأضاف: "ندعو الوسطاء والدول الضامنة والمجتمع الدولي إلى الضغط الفعلي على الاحتلال لوقف خروقه لاتفاق وقف إطلاق النار، والالتزام بالاستحقاقات الواجبة عليه حسب الاتفاق".

في موازاة ذلك، هدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، بـ"استكمال الحرب في كل الجبهات". وقال خلال فعالية بالقدس المحتلة: "نحن عازمون على استكمال الحرب في كل الجبهات، بما في ذلك نزع سلاح (حركة) حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح، لضمان ألّا تمثل خطراً مجدداً".

في السياق، دعت وزيرة الخارجية البريطانية يفيت كوبر إلى زيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية لغزة، بعد أن دعمت المملكة المتحدة مشروع القرار الأميركي في مجلس الأمن بشأن القطاع الفلسطيني. وقالت كوبر إن القرار "يؤكد أهمية زيادة المساعدات الإنسانية التي لا تزال غزة في أمسّ الحاجة إليها". وأضافت: "يجب أن نتخذ الآن إجراءات عاجلة لفتح جميع المعابر، ورفع القيود، وإغراق غزة بالمساعدات. كذلك يجب أن نواصل التقدم نحو حل الدولتين، بما يحقق السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين جنباً إلى جنب".

"العربي الجديد" ينقل تطورات وقف إطلاق النار في غزة أولاً بأول...

12:42 am

غزة
غارة شرق خانيونس

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة بني سهيلا شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة.

12:37 am

الأناضول

الصفدي وعراقجي يبحثان وقف إطلاق النار في غزة

بحث وزيرا خارجية الأردن أيمن الصفدي، وإيران عباس عراقجي، الثلاثاء، وقف إطلاق النار في قطاع غزة وقرار مجلس الأمن حول القطاع. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الصفدي من عراقجي، وفق بيان للخارجية الأردنية. وذكر البيان أن الوزيرين بحثا "عدداً من القضايا الثنائية، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، وخصوصاً تلك المرتبطة بغزة والقضية الفلسطينية بشكل عام".

وأضاف البيان أن الصفدي وعراقجي بحثا "قرار مجلس الأمن 2803 حول غزة". وشدد الصفدي على "أهمية تنفيذ القرار بما يضمن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل كافٍ وفوري"، ودعا إلى "منع التهجير وضمان الأمن والتمهيد لإطلاق خطوات عملية لتحقيق السلام العادل الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو (حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين".

12:33 am

غزة
قصف مدفعي عنيف شمال بيت لاهيا

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف بقصف مدفعي عنيف منطقة الشيماء شمال مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

12:32 am

العربي الجديد

مراسل "العربي الجديد" في الكويت
غزة
غارة جوية على محيط تل الزعتر

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على محيط منطقة تل الزعتر شمالي قطاع غزة، وفقاً لوسائل إعلام فلسطينية.
 

12:05 AM
أبرز أحداث أمس الثلاثاء

  • ترامب: إعلان أعضاء مجلس السلام بشأن غزة خلال أسابيع

  • مكتب نتنياهو يرحّب بخطة ترامب

  • "أونروا" تحذّر من انهيار خدماتها بسبب أزمة التمويل

  • الفصائل الفلسطينية: قرار مجلس الأمن أداة للوصاية

  • رئيس الوزراء الأردني يبحث مع نظيره الفلسطيني تطوّرات الأوضاع

  • دبلوماسي ألماني يأسف لاستمرار "التشوهات الخلقية بخطة ترامب"

  • طيران الاحتلال يشن غارات على خانيونس

