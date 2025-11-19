وقف إطلاق النار في غزة | غارات متفرقة ونتنياهو يهدد باستئناف الحرب

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة بني سهيلا شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة.
فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرقه اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يومياً، دعت حركة "حماس"، الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط فعلي عليه لوقف خروقه للاتفاق، والالتزام بالاستحقاقات المترتبة عليها. جاء ذلك في بيان للناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، تعليقاً على إصابة أكثر من عشرة فلسطينيين، الاثنين، إثر إلقاء مسيّرة إسرائيلية قنبلتين على محيط مدرسة ومركز إيواء في حي الدرج وسط مدينة غزة. وقال قاسم: "يواصل الاحتلال حرب الإبادة على قطاع غزة بعمليات القصف التي كان آخرها إلقاء قنبلة أمام مركز إيواء في قلب مدينة غزة، عدا عن عمليات النسف والتدمير وتقييد المساعدات وإغلاق معبر رفح". وأضاف: "ندعو الوسطاء والدول الضامنة والمجتمع الدولي إلى الضغط الفعلي على الاحتلال لوقف خروقه لاتفاق وقف إطلاق النار، والالتزام بالاستحقاقات الواجبة عليه حسب الاتفاق".
في موازاة ذلك، هدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، بـ"استكمال الحرب في كل الجبهات". وقال خلال فعالية بالقدس المحتلة: "نحن عازمون على استكمال الحرب في كل الجبهات، بما في ذلك نزع سلاح (حركة) حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح، لضمان ألّا تمثل خطراً مجدداً".
في السياق، دعت وزيرة الخارجية البريطانية يفيت كوبر إلى زيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية لغزة، بعد أن دعمت المملكة المتحدة مشروع القرار الأميركي في مجلس الأمن بشأن القطاع الفلسطيني. وقالت كوبر إن القرار "يؤكد أهمية زيادة المساعدات الإنسانية التي لا تزال غزة في أمسّ الحاجة إليها". وأضافت: "يجب أن نتخذ الآن إجراءات عاجلة لفتح جميع المعابر، ورفع القيود، وإغراق غزة بالمساعدات. كذلك يجب أن نواصل التقدم نحو حل الدولتين، بما يحقق السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين جنباً إلى جنب".
طيران الاحتلال يشن غارات على خانيونس