وقف إطلاق النار في غزة | غارات متفرقة وضغوط أميركية بشأن المرحلة الثانية

غزة

التحديثات الحية
27 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 09:59 (توقيت القدس)
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر، موقعة شهداء وجرحى، إذ شنت سلسلة غارات فجر الخميس مستهدفة حيي التفاح والشجاعية شرقي مدينة غزة. ويأتي ذلك في وقت ما زال الغموض يخيم على لحظة دخول المرحلة الثانية من الاتفاق، رغم المداولات السياسية واجتماع الوسطاء والدول الضامنة والولايات المتحدة في القاهرة قبل يومين لمناقشة الأمر.

في شأن آخر، ما زالت قضية مقاتلي كتائب القسام العالقين في رفح جنوبي القطاع داخل "الخط الأصفر" تراوح مكانها دون حل، إذ أعلنت إسرائيل اعتقال وقتل عدد منهم بعد خروجهم من الأنفاق بعد نفاد الطعام. واعتبرت حركة حماس ذلك "خرقاً فاضحاً" لاتفاق وقف إطلاق النار. وقالت الأربعاء في بيان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب "جريمة وحشية" عبر ملاحقة وتصفية واعتقال مقاتليها المحاصرين داخل أنفاق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وأوضحت أن ما يقوم به الاحتلال يأتي "في سياق محاولاته المستمرة لتقويض الاتفاق وتدميره".

وفي السياق، كشف موقع قناة "آي 24" الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، عن بدء التحضيرات الأولية لبناء مدينة جديدة تحمل اسم "المدينة الخضراء" للفلسطينيين من غزة في شرق رفح، جنوبي القطاع، بمنطقة تحت السيطرة الإسرائيلية. وذكرت القناة أنه من المتوقع أن تتكثف الجهود بشكل كبير في الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن الذين سيدخلون المدينة الجديدة هم من سكان غزة وليسوا من عناصر حركة حماس. ومدينة رفح توجد ضمن المناطق التي لا يزال الجيش الإسرائيلي يحتلها داخل القطاع.

في الشأن ذاته، ادعت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية، مساء أمس الأربعاء، أن إسرائيل تستعد لإدخال معدات ثقيلة إلى مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، للبدء في إزالة الأنقاض، "في إطار ضغوط أميركية". وقالت "كان": "في إطار الضغط الأميركي على إسرائيل للاستعداد للمرحلة التالية من خطة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب، مع بقاء مختطفين (أسيرين) قتيلين فقط في غزة، يستعد الجيش الإسرائيلي لإدخال معدات ثقيلة لرفح، ربما في وقت مبكر من الأسبوع المقبل لبدء عملية إزالة واسعة النطاق للأنقاض".

واليوم الخميس، قال مركز غزة لحقوق الإنسان إن استمرار القوات الإسرائيلية في ارتكاب انتهاكات منظمة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال الأسابيع السبعة الماضية، يؤكد استمرار نهج الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وسط صمت عالمي مريب. وقال المركز في بيان، إن فرق الرصد الميداني تسجل خروقات يومية لم تتوقف منذ لحظة دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مؤكداً أن القصف الجوي والمدفعي، والتوغلات، واستهداف المدنيين، وتقييد وصول المساعدات، ومنع الحركة والسفر، جميعها أحداث متكررة تعكس غياب أي التزام فعلي بوقف العمليات العسكرية.
وبيّن المركز أن البيانات الموثقة تظهر أن الانتهاكات التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي على مدار 47 يوماً اتخذت طابعاً واسعاً وممنهجاً، وأسفرت عن استشهاد 350 فلسطينياً، بينهم 198 من الفئات الأكثر ضعفاً من أطفال ونساء ومسنين بنسبة 56.6%. وذكر أن بين الشهداء 130 طفلاً و54 امرأة و14 مسناً، مشيراً إلى أن غالبية الضحايا استهدفوا داخل نطاق الخط الأصفر المعلن بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

تطورات وقف إطلاق النار في غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

09:54 am

غزة
جيران "الخط الأصفر" في غزة.. أن تكون قريباً من الموت

يعيش آلاف الفلسطينيين على أعتاب الخطر، مهددين بالموت في أي لحظة كونهم يسكنون قرب ما بات يعرف بـ"الخط الأصفر" الذي يقسم قطاع غزة إلى نصفين، فهم أول من يستقبلون الرصاص العشوائي الذي تطلقه آليات الاحتلال الإسرائيلي، والذي لم يتوقف منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار قبل نحو شهرين، ما يجعلهم مضطرين لتمضية أيامهم في رعب متواصل، أو النزوح مجددا إلى مناطق مختلفة.

جيران "الخط الأصفر"... عائلات تواجه الموت يومياً في غزة
09:52 am

غزة
المعيلات الصغيرات... مراهقات تحولن إلى ربات بيوت في غزة

أجبرت الحرب على قطاع غزة فتيات صغيرات على تحمل أعباء كبيرة، وحولت بعضهن إلى ربات بيوت بعد استشهاد أو إصابة الأبوين أو أحدهما، في واحدة من أقسى المسؤوليات التي يمكن أن تتحملها طفلة، خصوصاً في ظل ظروف الحرب من نزوح وتجويع، في مأساة سترافق هؤلاء الفتيات لسنوات طويلة، خاصة أولئك اللواتي يحاولن تعويض غياب الأم.

رعاية الأشقاء الأصغر مهمة صعبة، مدينة غزة، 10 مايو 2025 (أحمد العريني/الأناضول)
المرأة
التحديثات الحية

المعيلات الصغيرات... مراهقات تحولن إلى ربات بيوت في غزة

09:37 am

غزة
الاحتلال قتل 350 فلسطينيا منهم 130 طفلا في غزة منذ وقف النار

قال مركز غزة لحقوق الإنسان إن استمرار القوات الإسرائيلية في ارتكاب انتهاكات منظمة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال الأسابيع السبعة الماضية، يؤكد استمرار نهج الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وسط صمت عالمي مريب. وقال المركز في بيان، اليوم الخميس، إن فرق الرصد الميداني تسجل خروقات يومية لم تتوقف منذ لحظة دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مؤكداً أن القصف الجوي والمدفعي، والتوغلات، واستهداف المدنيين، وتقييد وصول المساعدات، ومنع الحركة والسفر، جميعها أحداث متكررة تعكس غياب أي التزام فعلي بوقف العمليات العسكرية.

وبيّن المركز أن البيانات الموثقة تظهر أن الانتهاكات التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي على مدار 47 يوماً اتخذت طابعاً واسعاً وممنهجاً، وأسفرت عن استشهاد 350 فلسطينياً، بينهم 198 من الفئات الأكثر ضعفاً من أطفال ونساء ومسنين بنسبة 56.6%. وذكر أن بين الشهداء 130 طفلاً و54 امرأة و14 مسناً، مشيراً إلى أن غالبية الضحايا استهدفوا داخل نطاق الخط الأصفر المعلن بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

كما أشار إلى أن العدوان الإسرائيلي خلال هذه المدة أدى إلى إصابة 889 مواطناً، يشكل الأطفال والنساء والمسنون 539 منهم بنسبة 60.6%. وأكد أن عدد الخروقات تجاوز خلال 47 يوماً 535 خرقاً، بمتوسط يزيد على 11 خرقاً يومياً، وتوزعت بين إطلاق النار والقصف الجوي والمدفعي وتوغلات الآليات وعمليات الاعتقال ونسف المنازل.

وأشار المركز إلى أن الاحتلال لم يلتزم بخريطة الانسحاب المتفق عليها، وواصل فرض سيطرة نارية داخل المناطق المدنية، وتعمّد تنفيذ تدمير هندسي يومي استهدف مئات المنازل والمباني التي لم تدمر خلال عامي الإبادة. ونبه إلى تعمد الاحتلال تقويض البيئة الإنسانية، حيث قيّد دخول المساعدات؛ إذ دخل فعلياً 211 شاحنة يومياً فقط، رغم ادعائه السماح بمرور نحو 600 شاحنة. 

وأشار إلى أن استمرار منع دخول المعدات الطبية والمواد اللازمة لتأهيل المخابز وشبكات المياه والصرف الصحي، فيما لا تزال المستلزمات الحيوية متوقفة عند المعابر، بينما تتكدس آلاف الشاحنات في انتظار موافقة لم تأتِ. وشدد على أن هذه الإجراءات تنتهك الحق في الغذاء والصحة والسكن والمياه، وتفاقم الكارثة الإنسانية، وتصعب التعافي من آثار التجويع والمجاعة التي ضربت قطاع غزة وتسببت بانتشار سوء التغذية.

وأشار إلى أن الاحتلال لا يزال يغلق معبر رفح في الاتجاهين ويمنع حركة السفر عبره، ويواصل احتجاز مئات المعتقلين والمفقودين ويرفض الكشف عن مصيرهم، مؤكدًا أنه يتلقى شهادات متكررة من معتقلين أُفرج عنهم تكشف عن الاختفاء القسري وسوء المعاملة والتعذيب والعنف الجنسي.

وأكد المركز الحقوقي أن هذه الوقائع تدلل على أن ما يجري ليس أحداثاً معزولة، بل امتداد مباشر لمسار الإبادة الجماعية التي تعرّض لها سكان قطاع غزة على مدار عامين. وقال: "يتواصل النمط ذاته من القتل واسع النطاق، وتدمير البيئة الحياتية، وفرض ظروف معيشية تستهدف السكان المدنيين ومحوهم وتدمير سبل العيش". 

وأضاف أنه بعد 47 يوماً على اتفاق وقف إطلاق النار لم يتوقف العدوان، ولم تتحقق الحماية، وما زالت حياة الناس تحت الخطر، والواقع الإنساني بائس، والمنخفض الجوي كشف سوء الحال وتسبب بغرق مئات الخيام. وطالب مركز غزة لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بكسر دائرة الصمت، محذرا من أن الصمت يفاقم الجريمة ويمنح الاحتلال غطاءً سياسياً لمواصلة الاعتداءات. وشدد على أنه يقع على الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف مسؤولية قانونية مباشرة للتحرك، وفتح تحقيقات جدية، وتفعيل آليات المساءلة، والضغط لوقف الانتهاكات فوراً وضمان حماية المدنيين.

06:25 am

غزة
طائرات الاحتلال تطلق النيران بشكل مكثف في رفح

أطلقت طائرات الاحتلال نيرانها بشكل مكثف اتجاه مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

 

12:38 am

غزة
غارة إسرائيلية شرقي خانيونس

استهدفت غارة إسرائيلية شرق مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

12:36 am

غزة
غارات على حيي التفاح والشجاعية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أربع غارات على حيي التفاح والشجاعية شرقي مدينة غزة.

12:34 am

قناة إسرائيلية: تحضيرات لبناء "مدينة خضراء" شرقي رفح

كشف موقع قناة "آي 24" الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، عن بدء التحضيرات الأولية لبناء مدينة جديدة تحمل اسم "المدينة الخضراء" للفلسطينيين من غزة في شرق رفح، جنوبي القطاع، بمنطقة تحت السيطرة الإسرائيلية. وذكرت القناة أنه من المتوقع أن تتكثف الجهود بشكل كبير في الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن الذين سيدخلون المدينة الجديدة هم من سكان غزة وليسوا من عناصر حركة حماس. ومدينة رفح توجد ضمن المناطق التي لا يزال الجيش الإسرائيلي يحتلها داخل القطاع.

رصد
التحديثات الحية

قناة إسرائيلية: تحضيرات لبناء "مدينة خضراء" شرقي رفح جنوبي قطاع غزة

أبرز الأحداث الأربعاء | 26 نوفمبر

  • سويسرا تتعهد بـ28 مليون دولار إضافية لدعم خطة ترامب

  • شهيدان في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا

  • ارتفاع عدد ضحايا الإبادة إلى 69785 شهيداً

  • الصحة: 71% من أصناف المستلزمات الطبية غير متوفرة

  • حماس: ملتزمون بإنهاء مسار التبادل بشكل كامل

  • الاحتلال يسلم 15 جثماناً ضمن صفقة التبادل

  • أونروا: نازحو غزة يكافحون للعثور على مأوى مع اقتراب طقس بارد

قناة إسرائيلية: تحضيرات لبناء "مدينة خضراء" شرقي رفح

كشف موقع قناة "آي 24" الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، عن بدء التحضيرات الأولية لبناء مدينة جديدة تحمل اسم "المدينة الخضراء" للفلسطينيين من غزة في شرق رفح جنوبي القطاع، بمنطقة تحت السيطرة الإسرائيلية.

رصد
التحديثات الحية

قناة إسرائيلية: تحضيرات لبناء "مدينة خضراء" شرقي رفح جنوبي قطاع غزة

