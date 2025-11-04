وقف إطلاق النار في غزة | غارات جوية ونسف منازل في خانيونس

التحديثات الحية
04 نوفمبر 2025
شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات على مناطق شرقي خانيونس، جنوبي قطاع غزة المحاصر، عند منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء، بالتزامن مع نسف منازل في المنطقة، وذلك في تواصل للخروق المتكررة بشكل شبه يومي لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأمس الاثنين، طالب وسطاء في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بإلزام إسرائيل بوقف الخروق والسماح بإدخال المساعدات بكميات كافية بموجب البنود التي نصت عليها خطة ترامب. ويأتي هذا في ظل وضع إنساني متهاو في القطاع مع مواصلة إسرائيل التحكم في دخول المساعدات الشحيحة. 

وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أنه يجري العمل مع الولايات المتحدة في إطار اتفاق السلام في غزة من أجل تحديد صلاحيات محدّدة، وتفويض واضح المعالم للقوات الدولية التي ستشارك طبقاً للاتفاق، مضيفاً: "على هذه القوات الدولية ضمان أمن الجميع، الفلسطينيين والإسرائيليين، بحيث لا يشكل أي منهما تهديداً للآخر".

تطورات وقف إطلاق النار في غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

12:47 AM
قصف جحر الديك

تحدثت وسائل إعلام فلسطينية عن قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مناطق جحر الديك شمال شرق مخيم البريج وشرق مدينة غزة.

12:11 am

لندن
بريطانيا: لا مبرر لوقف المساعدات عن غزة

قالت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، إن "السبيل الوحيد للانتقال من وقف إطلاق نار في غزة إلى سلام عادل ودائم هو حل الدولتين"، مضيفة أن "لا مبرر لإيقاف المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة". وأشارت إلى أن بلادها طرحت خطة لنزع سلاح حماس.

12:09 am

غزة
قصف مدفعي وإطلاق نار على أحياء شرق غزة

أطلقت آليات الاحتلال النار على شرق غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المناطق الشرقية لحيي الشجاعية والتفاح الواقعين شرق المدينة.

12:07 am

غزة
غارات ونسف منازل في خانيونس

شنّ طيران الاحتلال غارات على شرق مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع نسف منازل في المنطقة. وقالت مصادر فلسطينية إن غارة جوية بصاروخين استهدفت منطقة بني سهيلا والتحلية شرق خانيونس.

12:05 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
مسؤولون: أميركا تدعو إسرائيل للسماح للصحافيين بدخول غزة

قال مسؤولان أميركيان لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، الاثنين، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حثت إسرائيل على السماح للصحافيين الأجانب بدخول غزة الآن، بعد أن دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وقال أحد المسؤولين إن هناك أجزاء من غزة أكثر خطورة من غيرها، وإنه مع استمرار سيطرة إسرائيل على النصف الشرقي من القطاع بعد بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، جددت إدارة ترامب طلبها بمنح الصحافيين حق الوصول إلى غزة، مع الاعتراف بأن هذه المسألة ليست أولوية قصوى لواشنطن.

12:01 am

الأناضول

avata
الأناضول
فيدان: اجتماع إسطنبول ناقش ترتيبات متعلقة بإدارة غزة

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن اجتماعاً عقد الاثنين في إسطنبول، بمشاركة وزراء خارجية سبع دول عربية وإسلامية، تناول الترتيبات المتعلقة بإدارة غزة وأمنها. وقال فيدان: "إن حماس مستعدة لتسليم إدارة غزة إلى لجنة تتشكل من الفلسطينيين. وكلما ضمنت هذه الترتيبات حقوق الشعب الفلسطيني، أصبحت أكثر قدرة على الصمود أمام الزمن والاستفزازات". وبيّن أن المباحثات تناولت أيضاً المهام والتشكيلة المتوقعة لقوة الاستقرار الدولية المزمع إنشاؤها في الأيام المقبلة. وأكمل: "نتفق جميعاً على أن هذا المسار يجب أن يُدار بتنسيق بين الوسطاء والطرف الفلسطيني. كما تبادلنا اليوم وجهات النظر حول جهود إعادة الإعمار وإعادة الاستقرار في غزة. ونولي أهمية كبيرة للتنسيق الدولي في هذا المجال (..) يجب اتخاذ خطوات ملموسة وسريعة".

واستطرد: "كدول مشاركة، سنتابع هذا الموضوع من كثب، ونأمل أن تؤدي جهود المصالحة الفلسطينية إلى نتائج إيجابية قريباً. فالوحدة الفلسطينية ستعزز من تمثيل فلسطين أمام المجتمع الدولي". وأشار إلى أن الدول السبع التي اجتمعت لديها إحساس مشترك بالمسؤولية، مضيفاً: "نوجه من هنا رسالة واضحة: لا حاجة لاختلاق ذرائع أو مبررات واهية لتعطيل المسار". وشدد على ضرورة "عدم السماح بأي عمل يعرقل وقف إطلاق النار أو يقوّض السلام. يجب أن تجد الإرادة التي أظهرها الفلسطينيون صداها، وأن يُصان المسار المؤدي إلى السلام. هذا الطريق يتطلب الصبر والعزيمة، ونحن كدول تتحلى بهذه القيم سنواصل السير فيه".

11:32 PM
أبرز تطورات أمس الاثنين

  • الاحتلال يسلّم جثث 45 فلسطينياً بعد إعادة حماس رفات 3 جنود

  • وصول 10 شهداء إلى مستشفيات غزة خلال 24 ساعة

  • رئيس وزراء قطر: نعمل على تفويض واضح للقوات الدولية

  • تواصل نسف المنازل شرقي غزة وخانيونس

  • ترامب: اتفاق غزة متين للغاية

أسوشييتد برس
الأناضول
العربي الجديد
العربي الجديد
