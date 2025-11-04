وقف إطلاق النار في غزة | غارات جوية ونسف منازل في خانيونس

تحدثت وسائل إعلام فلسطينية عن قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مناطق جحر الديك شمال شرق مخيم البريج وشرق مدينة غزة.
شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات على مناطق شرقي خانيونس، جنوبي قطاع غزة المحاصر، عند منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء، بالتزامن مع نسف منازل في المنطقة، وذلك في تواصل للخروق المتكررة بشكل شبه يومي لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأمس الاثنين، طالب وسطاء في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بإلزام إسرائيل بوقف الخروق والسماح بإدخال المساعدات بكميات كافية بموجب البنود التي نصت عليها خطة ترامب. ويأتي هذا في ظل وضع إنساني متهاو في القطاع مع مواصلة إسرائيل التحكم في دخول المساعدات الشحيحة.
وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أنه يجري العمل مع الولايات المتحدة في إطار اتفاق السلام في غزة من أجل تحديد صلاحيات محدّدة، وتفويض واضح المعالم للقوات الدولية التي ستشارك طبقاً للاتفاق، مضيفاً: "على هذه القوات الدولية ضمان أمن الجميع، الفلسطينيين والإسرائيليين، بحيث لا يشكل أي منهما تهديداً للآخر".
تحدثت وسائل إعلام فلسطينية عن قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مناطق جحر الديك شمال شرق مخيم البريج وشرق مدينة غزة.
