وقف إطلاق النار في غزة | غارات جوية وعمليات نسف مستمرة للمنازل

شن طيران الاحتلال غارة على المنطقة الشرقية لمدينة غزة شمالي القطاع.
نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف للمنازل شرقي مدينة غزة قبيل منتصف ليل الجمعة- السبت، وذلك في إبادة يومية من نوع آخر يتبعها الاحتلال لإعادة تشكيل جغرافيا مناطق عدة في القطاع، وتهجير سكانها، بما يتناسب مع رؤيته العسكرية. في المقابل، تواصل حركة حماس تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين المتبقية لديها، على الرغم من الصعوبات بسبب تحول معظم مناطق القطاع إلى ركام. ولم يتبق لدى الحركة سوى 5 جثث من المفترض بعد تسليمها بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وعلى الرغم من البنود الإنسانية التي شملتها المرحلة الأولى من الاتفاق، يواصل الاحتلال فرض الحصار على القطاع، وإدخال كميات محدودة من المساعدات. وقالت الأمم المتحدة، الجمعة، إن نحو 37 ألف طن من المساعدات دخلت إلى قطاع غزة، منذ توقيع الاتفاق، بينما تشير عديد من الجهات المختصة في القطاع إلى أن معظم المساعدات الغذائية هي عبارة عن مكسرات وحلويات، ولا تتضمن عناصر غذائية أساسية. واعتبر هؤلاء ذلك شكلاً من أشكال التجويع المستمر ضد الغزيين.
على الصعيد السياسي، ومع التصريحات المتواترة عن قرب تشكيل القوة الدولية ونشرها في قطاع غزة لتثبيت الهدنة، قال مصدر سياسي لإذاعة الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إنّ رئيس الأركان إيال زامير أوصى بعدم الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق مع حركة حماس قبل استعادة جميع جثث الأسرى الإسرائيليين في غزة، وعدم السماح بأي عملية لإعادة إعمار القطاع قبل تنفيذ عملية نزع السلاح كلياً.
