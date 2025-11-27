وقف إطلاق النار في غزة | غارات إسرائيلية على حيي التفاح والشجاعية

أخبار
غزة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
27 نوفمبر 2025
+ الخط -

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لوقف إطلاق النار في غزة، موقعة شهداء وجرحى، إذ شنت سلسلة غارات فجر الخميس مستهدفة حيي التفاح والشجاعية شرقي مدينة غزة. ويأتي ذلك في وقت ما زال الغموض يخيم على لحظة دخول المرحلة الثانية من الاتفاق، رغم المداولات السياسية واجتماع الوسطاء والدول الضامنة والولايات المتحدة في القاهرة قبل يومين لمناقشة الأمر.

في شأن آخر، ما زالت قضية مقاتلي كتائب القسام العالقين داخل "الخط الأصفر" تراوح مكانها دون حل، إذ أعلنت إسرائيل اعتقال وقتل عدد منهم بعد خروجهم من الأنفاق بعد نفاد الطعام. واعتبرت حركة حماس ذلك "خرقا فاضحا" لاتفاق وقف إطلاق النار. وقالت الأربعاء في بيان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب "جريمة وحشية" عبر ملاحقة وتصفية واعتقال مقاتليها المحاصرين داخل أنفاق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وأوضحت أن ما يقوم به الاحتلال يأتي "في سياق محاولاته المستمرة لتقويض الاتفاق وتدميره".

أما على الصعيد الإنساني، تواصل قوات الاحتلال إدخال كميات ونوعيات محددة من المساعدات، في وقت يعيش فيه غالبية سكان القطاع تحت خط الفقر ويعتمدون بشكل أساسي على تلك المساعدات، وسط أوضاع مأساوية وكفاح الآلاف للعثور على مأوى آمن استعدادا للشتاء. 

تطورات وقف إطلاق النار في غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

12:38 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
غارة إسرائيلية شرقي خانيونس

استهدفت غارة إسرائيلية شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

12:36 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
غارات على حيي التفاح والشجاعية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أربع غارات على حيي التفاح والشجاعية شرقي مدينة غزة.

12:34 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
قناة إسرائيلية: تحضيرات لبناء "مدينة خضراء" شرقي رفح

كشف موقع قناة "آي 24" الإسرائيلي، مساء الأربعاء، عن بدء التحضيرات الأولية لبناء مدينة جديدة تحمل اسم "المدينة الخضراء" للفلسطينيين من غزة في شرق رفح، في منطقة تحت السيطرة الإسرائيلية. وذكرت القناة أنه من المتوقع أن تتكثف الجهود بشكل كبير في الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن الذين سيدخلون المدينة الجديدة هم من "سكان غزة وليسوا من عناصر حماس"، على حد قولها. وأوضحت أن وزراء إسرائيليين في المجلس الأمني المصغر (الكابنيت) أعربوا عن غضبهم من الخطة، وقالوا: "يحب عدم البناء في الخط الأصفر، حتى لا تتعرّض بلداتنا للخطر".

12:08 AM
أبرز الأحداث الأربعاء | 26 نوفمبر

  • سويسرا تتعهد بـ28 مليون دولار إضافية لدعم خطة ترامب

  • شهيدان في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا

  • ارتفاع عدد ضحايا الإبادة إلى 69785 شهيداً

  • الصحة: 71% من أصناف المستلزمات الطبية غير متوفرة

  • حماس: ملتزمون بإنهاء مسار التبادل بشكل كامل

  • الاحتلال يسلم 15 جثماناً ضمن صفقة التبادل

  • أونروا: نازحو غزة يكافحون للعثور على مأوى مع اقتراب طقس بارد

دلالات
المساهمون
أسوشييتد برس
العربي الجديد
المزيد في سياسة
رئيس أرض الصومال خلال لقائه وفداً أميركياً، 26 نوفمبر 2025 (فيسبوك)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

وفد أميركي يزور أرض الصومال: جولة ميدانية لميناء ومطار بربرة

الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في ريو دي جانيرو، إبريل 2024 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

لولا: البرازيل قدّمت للعالم عبرة بالديمقراطية بسجن بولسونارو

التحديثات الحية
أخبار
مباشر

إصابة عنصرين من الحرس الوطني جراء هجوم قرب البيت الأبيض