11 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 21:01 (توقيت القدس)
ما زال آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة يسلكون طريق العودة نحو بيوتهم ومناطقهم التي اضطروا إلى النزوح عنها بسبب حرب الإبادة على قطاع غزة. ويأتي ذلك بعد إعلان التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أول أمس الخميس، فيما أكدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء الجمعة، رفْضَها "القاطع لأي وصاية أجنبية"، مؤكدة أن "تحديد شكل إدارة قطاع غزة وأسس عمل مؤسساتها شأن فلسطيني داخلي تحدده مكونات شعبنا الوطنية بشكل مشترك، مع الاستعداد للاستفادة من مشاركة عربية ودولية في مجالات الإعمار والتعافي ودعم التنمية".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، إتمام عملية التموضع في القطاع إلى الخط الأصفر بحسب ما اتُّفِق عليه في إطار ما يعرف بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب الإسرائيلية التي استمرت عامين ويومين.

ويتابع "العربي الجديد" تطوّرات الأوضاع في غزة في ظلّ اتفاق وقف إطلاق النار.

8:56 PM
عودة نصف مليون نازح إلى مدينة غزة

عاد نصف مليون فلسطيني السبت إلى مدينة غزة المدمّرة في اليوم الثاني من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، وغلبت الصدمة كثيرين منهم أمام حجم الدمار، في حين شعر آخرون بالارتياح لأن منازلهم لا تزال قائمة.

8:39 PM
إسرائيل ترفض إدخال أي مواد لإعادة الإعمار في غزة

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن إسرائيل رفضت إدخال أي مواد تستخدم لإعادة الإعمار إلى قطاع غزة قبل عودة آخر أسير. وأضافت القناة "إسرائيل رفضت مطلب حماس إدخال الإسمنت والآليات والمواد مزدوجة الاستخدام في المرحلة الأولى".

8:16 PM
الموفدان الأميركيان ويتكوف وكوشنر يزوران غزة

أعلن الجيش، في بيان، أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير قام، اليوم السبت، بجولة ميدانية في غزة مع "الموفد الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وقائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر".

08:04 pm

فرانس برس

avata
فرانس برس
حماس تتوقع مرحلة ثانية من المفاوضات مع إسرائيل "أكثر صعوبة"

صرّح قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لوكالة فرانس برس السبت بأنّ الحركة تتوقع مرحلة ثانية من المفاوضات مع إسرائيل "أكثر صعوبة وتعقيدا". وقال القيادي في المكتب السياسي للحركة الفلسطينية حسام بدران، في مقابلة في الدوحة، إنّ "المرحلة الثانية في خطة ترامب، من الواضح من خلال النقاط نفسها، إن فيها الكثير من التعقيدات وفيها الكثير من الصعوبات، وهذا يتطلب تفاوضا ربما أطول".

07:00 pm

الأناضول

avata
الأناضول
أردوغان: آمل أن يمهّد وقف النار في غزة لسلام شامل بفلسطين

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أمله في أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وسيلة لتحقيق السلام الدائم والاستقرار والأمن في القطاع وسائر الأراضي الفلسطينية. جاء ذلك في كلمة له، السبت، خلال اجتماع حزب العدالة والتنمية بولاية ريزة (شمال شرق). وأكد الرئيس أردوغان، على ضرورة التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء سياساتها العدوانية التي تشكل تهديدا على المنطقة وعلى أمن مواطنيها أيضا. وأبدى دعم تركيا التام لأي مشروع من شأنه أن يوقف بشكل دائم المجازر والإبادة الجماعية المستمرة في غزة منذ عامين. ولفت أردوغان، إلى أن "نبأ التوصل إلى اتفاق غزة بين حركة حماس وإسرائيل أثلج الصدور"، مشيدا بالحراك الدبلوماسي لتركيا في هذا الإطار.

6:55 PM
ترتيبات مصرية أميركية لقمة شرم الشيخ

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره الأميركي مارك روبيو، مساء الجمعة، جهود إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، وترتيبات قمة شرم الشيخ المرتقب عقدها الاثنين أو الثلاثاء بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورؤساء دول أخرى.

الحوثيين قارب وسفينة يعبران قناة السويس نحو البحر الأحمر، 10 يناير 2024 (سيد حسن/Getty)
تقارير عربية
التحديثات الحية

ترتيبات مصرية لاستقبال وفد من الحوثيين... وعبد العاطي يزور طهران

5:15 PM
قائد "القيادة المركزية" بعد زيارة غزة: لن ننشر قوات بالقطاع

زار قائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر، اليوم السبت، قطاع غزة لبحث "كيفية تأسيس مركز تنسيق دعم الاستقرار"، مؤكداً عقب الزيارة أن الجيش الأميركي لن ينشر قوات في القطاع. وفي أعقاب الزيارة، غرد كوبر، عبر منصة إكس، أعلن أنه عاد "للتو" من غزة حيث "كيفية تأسيس مركز تنسيق أنشطة دعم الاستقرار ما بعد الحرب". 

التفاصيل في الرابط: 

كوبر مع رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي في غزة (القيادة المركزية الأميركية).
رصد
التحديثات الحية

قائد القيادة المركزية الأميركية بعد زيارة غزة: لن ننشر قوات بالقطاع

02:23 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
151 شهيداً و72 إصابة خلال آخر 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، وصول 151 شهيداً و72 إصابة إلى مشافي القطاع خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، مشيرة إلى أنه من بين الشهداء 116 جرى انتشالهم من تحت الأنقاض لمنازل ومبانٍ قصفت سابقاً. وبحسب الوزارة فإنّ حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ بدء حرب الإبادة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ارتفع إلى 67,682 شهيداً و170,033 إصابة.

2:21 PM

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
حيفا
تقارير إسرائيلية: الجيش انسحب إلى ما بعد الخط الأصفر في غزة

سحب جيش الاحتلال الإسرائيلي قواته إلى ما بعد الخط الأصفر المشار إليه في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام عبرية، ليل الجمعة-السبت. وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإنه خلافاً لخرائط الانسحاب التي نُشرت، فإن قيادة المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال نشرت قواتها بعيداً عن "الخط الأصفر"، وهو خط الانسحاب المحدّد للجيش الإسرائيلي بموجب الاتفاق.

لمزيد من التفاصيل: 
رصد
التحديثات الحية

تقارير إسرائيلية: الجيش انسحب إلى ما بعد الخط الأصفر في غزة

02:19 pm

يوسف أبو وطفة

avata
يوسف أبو وطفة
مئات آلاف النازحين يعودون إلى غزة وشمالها: دمار يشبه الزلزال

تستمر لليوم الثاني عودة مئات آلاف النازحين من وسط وجنوب القطاع إلى مدينة غزة وشمالها بعدما دخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي أقرّت بوساطة مصرية وقطرية في مدينة شرم الشيخ. وتواصل توافد مئات آلاف النازحين إلى مدينة غزة والأطراف الشمالية للقطاع من أجل تفقد الأحياء والمنازل بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي نحو الخط الأصفر في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

لمزيد من التفاصيل: 

وصلوا إلى خانيونس، 10 أكتوبر 2025 (دعاء الباز/ الأناضول)
قضايا وناس
التحديثات الحية

مئات آلاف النازحين يعودون إلى غزة وشمالها: دمار يشبه الزلزال

12:17 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القاهرة
ترتيبات مصرية أميركية لقمة شرم الشيخ حول غزة بحضور ترامب

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره الأميركي مارك روبيو، مساء الجمعة، جهود إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، وترتيبات قمة شرم الشيخ المرتقب عقدها الاثنين أو الثلاثاء بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورؤساء دول أخرى.

لمزيد من التفاصيل: 

لقاء سابق بين ترامب والسيسي في البيت الأبيض، 3 إبريل 2017 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

تأكيد حضور ترامب وماكرون قمة شرم الشيخ بشأن غزة

11:45 AM

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
حيفا
تجميع الأسرى ضمن اتفاق غزة في سجنَي عوفر وكتسيعوت

بدأت مصلحة السجون الإسرائيلية، ليلة الجمعة- السبت، بنقل الأسرى الفلسطينيين المتوقّع الإفراج عنهم ضمن اتفاق غزة، من خمسة سجون مختلفة، إلى المنشآت التي يُتوقع أن يُفرج عنهم منها بعد تجميعهم فيها. ويُنقل الأسرى الذين سيُفرج عنهم إلى غزة أو سيبعدون إلى الخارج عبر معبر رفح، إلى سجن كتسيعوت في النقب، بينما يُنقل أسرى الضفة الغربية المحتلة إلى سجن عوفر.

لمزيد من التفاصيل: 

حافلات نقل الأسرى الفلسطينيين أمام سجن عوفر 19/1/2025 (فرانس برس)
تقارير عربية
التحديثات الحية

تجميع الأسرى الفلسطينيين ضمن اتفاق غزة في سجني عوفر وكتسيعوت

11:43 am

فكتور شلهوب

avata
فكتور شلهوب
ماذا يمتلك ترامب للمرحلة الثانية من خطته لحرب غزة؟

مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بدأ الحديث عن هذا الشق يتراجع لصالح التوقعات والتقديرات بخصوص دور ترامب في المرحلة الثانية من خطته "للسلام" في المنطقة، ويتقدمها سؤال عمّا إذا كان ينوي الدفع باتجاه أن تكون الثانية تتمة للأولى، من خلال لعب الدور "الضاغط" نفسه الذي يكفل إحباط المناورات والعراقيل المتوقعة لأي مسار دبلوماسي.

لمزيد من التفاصيل: 

مؤتمر صحفي لدونالد ترامب وبنيامين نتنياهو، واشنطن 29 سبتمبر 2025 (أليكس وونغ/Getty)
تحليلات
التحديثات الحية

ماذا يمتلك ترامب للمرحلة الثانية من خطته لحرب غزة؟

11:41 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
رام الله
إعادة افتتاح عدد من فروع البنوك ابتداء من الأسبوع المقبل

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، إعادة افتتاح عدد من فروع البنوك العاملة في قطاع غزة، وذلك اعتباراً من الأسبوع المقبل.

11:39 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
بدء وصول جنود أميركيين إلى إسرائيل للإشراف على وقف النار

أفادت شبكة أي بي سي نيوز، اليوم السبت، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، ببدء وصول قوات أميركية إلى إسرائيل لتأسيس مركز تنسيق سيتولى الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لافتة إلى أن القوات الأميركية لن تدخل إلى القطاع، وأن دورها سيقتصر على التنسيق والدعم الفني واللوجستي.

لمزيد من التفاصيل: 

عشرات آلاف الفلسطينيين خلال العودة إلى غزة، 10 أكتوبر 2025 (الأناضول)
رصد
التحديثات الحية

بدء وصول جنود أميركيين إلى إسرائيل للإشراف على وقف النار في غزة

07:45 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
"الغذاء العالمي": 60 ألف طن من المواد الغذائية جاهزة للقطاع

حث برنامج الغذاء العالمي الحكومة الإسرائيلية على السماح بسرعة بتسليم المزيد من المساعدات لسكان القطاع الذي مزقته الحرب. وأكد مارتن فريك، ممثل البرنامج الأممي في ألمانيا والنمسا وليختنشتاين، لمجموعة، ضرورة أن "يوفر وقف إطلاق النار الآن معابر حدودية آمنة وضمانات أمنية واضحة لنقل المساعدات".

وأوضح فريك أن 60 ألف طن من المواد الغذائية جاهزة للدخول في المعابر الحدودية، مع 100 ألف طن أخرى في طريقها إلى القطاع. وأشار إلى أن هذا سيكون كافياً لتزويد غزة بالمواد الغذائية لمدة ثلاثة أشهر تقريباً، شرط أن يكون الوصول آمناً وموثوقاً. وأضاف أن برنامج الغذاء العالمي يمكن أن يصل إلى أكثر من مليون ونصف مليون شخص ويوفر لهم الخبز والدقيق والحصص الغذائية في الشهر الأول فقط.

7:38 AM

فخر العزب

فخر العزب
فخر العزب
صحافي يمني، انضم لأسرة موقع وصحيفة الـ"العربي الجديد" في عام 2014 مراسلًا من اليمن.
تعز
مآلات الهجمات المتبادلة بين الحوثيين وإسرائيل بعد اتفاق غزة

أبقى زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي، موقف جماعته من استمرار عمليات إسناد غزة قابلاً لكل الاحتمالات، بعدما أكد، مساء الخميس في كلمة متلفزة، أن جماعته ستنتظر في ما يتعلق باتفاق غزة، فإن تم تطبيقه كان به "وإلا فسنواصل مسارنا في الدعم والإسناد". وأكد الحوثي أنّ جماعته سترصد وترقب الأحداث، وسيكون لها تعليق ومواقف تجاه أي مستجد فيها يتطلب ذلك، لافتاً إلى وجود "تنسيق تام مع الإخوة الفلسطينيين وعلى مستوى المحور وأحرار العالم". لمزيد من التفاصيل: 

آثار غارة إسرائيلية على صنعاء، 26 سبتمبر 2025 (محمد حمود/Getty)
تقارير عربية
التحديثات الحية

مآلات الهجمات المتبادلة بين الحوثيين وإسرائيل بعد اتفاق غزة

7:37 AM

محمد البديوي

صورة
محمد البديوي
محمد البديوي
واشنطن
قراءات أميركية لخطة ترامب: الأولوية لاستدامة اتفاق غزة

تتعدد القراءات في الولايات المتحدة، لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخاصة بوقف حرب غزة والصعوبات التي يمكن أن تواجهها، وهو ما يشير إليه مسؤولون أميركيون سابقون ومحلّلون تحدثت معهم "العربي الجديد"، بينهم المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية البروفيسور وليام لورانس، والخبير في الأمن القومي توم واريك، نائب مساعد وزير الأمن الوطني الأميركي السابق. لمزيد من التفاصيل: 

ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض، 29 سبتمبر 2025 (جيم واتسون/فرانس برس)
تقارير دولية
التحديثات الحية

قراءات أميركية لخطة ترامب: الأولوية لاستدامة اتفاق غزة

06:18 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
60 ألف طن من المواد الغذائية جاهزة لدخول غزة

في أعقاب بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حث برنامج الغذاء العالمي، ومقره روما، الحكومة الإسرائيلية على السماح بسرعة بتسليم المزيد من المساعدات لسكان القطاع الذي مزقته الحرب. وقال مارتن فريك، ممثل البرنامج الأممي في ألمانيا والنمسا وليختنشتاين، لمجموعة "ار ان دي" الإعلامية: "هذه اللحظة مهمة للغاية لشعب غزة". وأكد فريك أنه "يجب أن يوفر وقف إطلاق النار الآن معابر حدودية آمنة وضمانات أمنية واضحة لنقل المساعدات"، مؤكداً أن كل ساعة مهمة.

وأوضح فريك أن 60 ألف طن من المواد الغذائية جاهزة للدخول المعابر الحدودية، مع 100 ألف طن أخرى في طريقها إلى القطاع. وأشار إلى أن هذا سيكون كافياً لتزويد غزة بالمواد الغذائية لمدة ثلاثة أشهر تقريباً، شرط أن يكون الوصول آمناً وموثوقاً. وأضاف أن برنامج الغذاء العالمي يمكن أن يصل إلى 1.6 مليون شخص ويوفر لهم الخبز والدقيق والحصص الغذائية في الشهر الأول فقط. وأوضح فريك أن إسرائيل تسيطر على مداخل قطاع غزة، وعليها أن تسمح بمرور المساعدات وأن تضمن سلامة القوافل.

02:15 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
جثامين 155 شهيداً وصلت مشافي القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلاً عن مصادر طبية بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت جثامين 155 شهيداً خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها جثامين 135 شهيداً انتُشِلَت من تحت الأنقاض. وذكرت الوكالة أن 19 شهيداً ارتقوا بغارات الاحتلال التي لم تتوقف على القطاع، رغم دخول اتفاق "وقف إطلاق النار" حيز التنفيذ، بالإضافة إلى شهيد قضى متأثراً بإصابته السابقة.

وبحسب "وفا" استشهد 16 فلسطينياً جراء قصف منزل لعائلة غبون جنوبي مدينة غزة، واستشهد فلسطيني في حي الشيخ رضوان شمالي المدينة، واستشهد فلسطينيان في غارة للاحتلال جنوبي مدينة خانيونس، جنوبي القطاع. ووصل إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة جثامين 43 شهيداً، وإلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في مدينة غزة جثامين 60 شهيداً، وأربعة شهداء إلى مستشفى العودة في النصيرات، و16 شهيداً إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، و32 شهيداً إلى مستشفى ناصر في خانيونس.

02:13 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
ترامب واثق من أن وقف إطلاق النار في غزة "سيصمد"

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة عن ثقته من أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة "سيصمد"، مشيراً إلى أن المحتجزين الإسرائيليين "سيعودون" يوم الاثنين المقبل، وأنه "سيكون يوما عظيماً جداً". وفي حديثه إلى الصحافيين في البيت الأبيض بشأن فرص نجاح اتفاق غزة، قال: "سيصمد. أعتقد أنه سيصمد. جميعهم سئموا القتال"، وكشف عن أن هناك ما يقرب من 28 جثة ستُستعاد.

دونالد ترامب، 10 أكتوبر 2025 (سول لوب/فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

ترامب: اتفاق غزة سيصمد وهناك توافق بشأن المراحل التالية

 

02:06 am

رويترز

avata
رويترز
الاتحاد الأوروبي يدعو كل الأطراف إلى تنفيذ اتفاق غزة كاملاً

رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق على "المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الصراع في غزة"، ودعا كل الأطراف إلى التنفيذ الكامل لاتفاق غزة دون تأخير، بما يسمح بوقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتوزيعها بشكل مستدام. وأبدى الاتحاد استعداده للمساهمة في تنفيذ "الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة من خلال مجموعة متنوعة من الأدوات المتاحة".

1:59 AM
استمرار عودة النازحين

أشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى استمرار حركة العائدين من جنوب القطاع إلى مدينة غزة بعد وقف إطلاق النار.

01:14 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
مشاهد من عودة الغزيين إلى بيوتهم

يواصل الفلسطينيون رحلة العودة إلى منازلهم ومناطقهم رغم الدمار الهائل الذي أصاب كل شيء تقريباً، في إصرار على التمسك بالحياة في أرضهم وعلى ترابهم. ونشرت حسابات إخبارية فلسطينية عدداً كبيراً من الفيديوهات التي تظهر عودة الآلاف، ورصدت حالات إنسانية كحالة سيدة متقدمة في السن تقول "بثبات يليق بعظمة الصمود: هنا نعيش.. وهنا نبقى".

01:12 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
حماس والجهاد والجبهة الشعبية: لا للوصاية الأجنبية

أعلنت حركتا حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان مشترك مساء اليوم الجمعة، رفْضَها "القاطع لأي وصاية أجنبية"، مؤكدة أن "تحديد شكل إدارة قطاع غزة وأسس عمل مؤسساتها شأن فلسطيني داخلي تحدده مكونات شعبنا الوطنية بشكل مشترك، مع الاستعداد للاستفادة من مشاركة عربية ودولية في مجالات الإعمار والتعافي ودعم التنمية".

فلسطينيون بعد اتفاق وقف حرب غزة (هاني الشاعر/Getty)
أخبار
التحديثات الحية

حماس والجهاد والجبهة الشعبية: تحديد شكل إدارة غزة شأن فلسطيني

12:52 AM
أبرز تطورات حرب الإبادة على غزة الجمعة
  • حماس والجهاد والجبهة: ما توصلنا إليه فشل لمخططات الاحتلال
  • إعادة فتح معبر رفح الأسبوع المقبل تحت إشراف بعثة أوروبية
  • أكسيوس: ترامب يعتزم عقد قمة للزعماء بشأن غزة في مصر
  • "أكسيوس": ترامب تعهد بعدم السماح لإسرائيل بتقويض وقف النار
  • جيش الاحتلال ينشر خريطة انسحاب قواته
  • انتشال 81 شهيداً منذ صباح اليوم
  • ويتكوف: بدء مهلة الـ72 ساعة لإطلاق سراح الرهائن
  • شرطة غزة: سنبدأ بالانتشار في محافظات القطاع كافة
  • قطر: نجاح المرحلة الأولى مسؤولية جماعية
  • إذاعة جيش الاحتلال: استبدال 11 سجيناً من فتح بآخرين من حماس
انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة / 10 أكتوبر 2025 (رويترز)
أخبار
التحديثات الحية

حرب الإبادة على غزة | عودة آلاف النازحين مع بدء وقف إطلاق النار

05:24 pm

فرانس برس

avata
فرانس برس
حماس: تسليم السلاح خارج النقاش وغير وارد

أكّد مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنّ مطلب نزع سلاح الفصيل الفلسطيني والذي جاء في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في غزة "خارج النقاش". وأفاد المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس اليوم السبت، بأنّ "موضوع تسليم السلاح المطروح خارج النقاش وغير وارد".

