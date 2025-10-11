في أعقاب بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حث برنامج الغذاء العالمي، ومقره روما، الحكومة الإسرائيلية على السماح بسرعة بتسليم المزيد من المساعدات لسكان القطاع الذي مزقته الحرب. وقال مارتن فريك، ممثل البرنامج الأممي في ألمانيا والنمسا وليختنشتاين، لمجموعة "ار ان دي" الإعلامية: "هذه اللحظة مهمة للغاية لشعب غزة". وأكد فريك أنه "يجب أن يوفر وقف إطلاق النار الآن معابر حدودية آمنة وضمانات أمنية واضحة لنقل المساعدات"، مؤكداً أن كل ساعة مهمة.
وأوضح فريك أن 60 ألف طن من المواد الغذائية جاهزة للدخول المعابر الحدودية، مع 100 ألف طن أخرى في طريقها إلى القطاع. وأشار إلى أن هذا سيكون كافياً لتزويد غزة بالمواد الغذائية لمدة ثلاثة أشهر تقريباً، شرط أن يكون الوصول آمناً وموثوقاً. وأضاف أن برنامج الغذاء العالمي يمكن أن يصل إلى 1.6 مليون شخص ويوفر لهم الخبز والدقيق والحصص الغذائية في الشهر الأول فقط. وأوضح فريك أن إسرائيل تسيطر على مداخل قطاع غزة، وعليها أن تسمح بمرور المساعدات وأن تضمن سلامة القوافل.