وقف إطلاق النار في غزة | عمليات نسف مستمرة للمنازل شرقاً

غزة

التحديثات الحية
08 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 01:21 (توقيت القدس)
نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف للمنازل شرقي مدينة غزة قبيل منتصف ليل الجمعة- السبت، وذلك في إبادة يومية من نوع آخر يتبعها الاحتلال لإعادة تشكيل جغرافيا مناطق عدة في القطاع، وتهجير سكانها، بما يتناسب مع رؤيته العسكرية. في المقابل، تواصل حركة حماس تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين المتبقية لديها، على الرغم من الصعوبات بسبب تحول معظم مناطق القطاع إلى ركام. ولم يتبق لدى الحركة سوى 5 جثث من المفترض بعد تسليمها بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وعلى الرغم من البنود الإنسانية التي شملتها المرحلة الأولى من الاتفاق، يواصل الاحتلال فرض الحصار على القطاع، وإدخال كميات محدودة من المساعدات. وقالت الأمم المتحدة، الجمعة، إن نحو 37 ألف طن من المساعدات دخلت إلى قطاع غزة، منذ توقيع الاتفاق، بينما تشير عديد من الجهات المختصة في القطاع إلى أن معظم المساعدات الغذائية هي عبارة عن مكسرات وحلويات، ولا تتضمن عناصر غذائية أساسية. واعتبر هؤلاء ذلك شكلاً من أشكال التجويع المستمر ضد الغزيين.

على الصعيد السياسي، ومع التصريحات المتواترة عن قرب تشكيل القوة الدولية ونشرها في قطاع غزة لتثبيت الهدنة، قال مصدر سياسي لإذاعة الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إنّ رئيس الأركان إيال زامير أوصى بعدم الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق مع حركة حماس قبل استعادة جميع جثث الأسرى الإسرائيليين في غزة، وعدم السماح بأي عملية لإعادة إعمار القطاع قبل تنفيذ عملية نزع السلاح كلياً.

تطورات وقف إطلاق النار في غزة يتابعها "العربي الجديد" أولًا بأول..

01:20 am

غزة
غارة جوية على شرق خانيونس

شن طيران الاحتلال غارة على المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

12:36 am

غزة
إبادة الحجر.. عمليات نسف مستمرة للمنازل شرق غزة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي إبادة من نوع آخر في مناطق بقطاع غزة، فبعد عامين من القتل اليومي للمدنيين، تواصل وحدات متخصصة في جيش الاحتلال عمليات نسف يومية للمنازل في مناقط شرق غزة وخانيونس، منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وذلك في خطة لإعادة تشكيل جغرافيا المنطقة عبر إبادة الحجر وإنهاء أي سبيل لوجود بشري فيها. ونفذ جيش الاحتلال هذه الليلة عمليات نسف جديدة استهدفت منطقة شرق مدينة غزة.

12:35 am

غزة
زوارق الاحتلال تطلق النار على ساحل خانيونس

أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها تجاه ساحل مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

12:33 am

غزة
5 جثث تفصل حماس والاحتلال عن إنهاء ملف المحتجزين

بعد تسليمها جثة مساء الجمعة، تبقت لدى حركة حماس 5 جثث فقط لأسرى إسرائيليين، من أصل 28 جثة.

12:30 am

"يديعوت" العبرية: واشنطن تتولى كاملاً ملف المساعدات لغزة

قالت مصادر أميركية، الجمعة، إن الولايات المتحدة أصبحت تتولى بشكل كامل إدارة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بدلاً من الجيش الإسرائيلي ووحدة تنسيق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية. ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلاً عن مصادر أميركية، فإن المقر الأميركي في منطقة كريات غات (جنوب إسرائيل)، المعروف باسم CMCC، تولّى رسمياً مهمة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع وإدارة دخول المساعدات.

وقال مصدر أميركي للصحيفة: "الإسرائيليون أصبحوا جزءاً من المحادثات، لكن القرار النهائي بأيدينا". وأضافت المصادر أن هذا التغيير يجعل من "إسرائيل طرفاً ثانوياً" في القرارات المتعلقة بحجم وطبيعة المساعدات المقدمة للفلسطينيين في القطاع. ويضم المقر الأميركي ممثلين عن 40 دولة ومنظمة، وفق "يديعوت أحرونوت".

وأشار تقرير الصحيفة العبرية إلى أن خطة النقاط العشرين التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة تتضمن زيادة كبيرة في حجم المساعدات، إلا أن واشنطن لم توضح بعد كيفية تنفيذها أو ما إذا كانت ستخفف القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات. كما أبدت عدة منظمات إنسانية رفضها للخطة، معتبرة أنها "نسخة جديدة" من مؤسسة غزة الإنسانية التي أنشأتها واشنطن في وقت سابق وأدت إلى مقتل مئات الفلسطينيين بنيران إسرائيلية.

12:05 AM
أبرز تطورات أمس الجمعة

  • تحذيرات إسرائيلية من أدلة على جرائم حرب في غزة

  • رويترز: أذربيجان لن ترسل قوات إلى غزة ما لم يتوقف القتال

  • المقاومة تسلّم جثة أحد أسرى الاحتلال

  • شرطان لزامير للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة

  • فيدان: وقف إطلاق النار في غزة هش والحفاظ عليه أمر حيوي

  • كاتس يوعز إلى الجيش الإسرائيلي بهدم جميع أنفاق غزة

  • قوات الاحتلال تنفذ عملية نسف ضخمة شرقي خانيونس

