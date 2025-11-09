وقف إطلاق النار في غزة | شهيد بقصف إسرائيلي على شرق خانيونس وتفاقم الأوضاع الصحية

غزة

التحديثات الحية
09 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 11:55 (توقيت القدس)
رغم مرور قرابة شهر على دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي حيّز التنفيذ، لا تزال الأوضاع الميدانية والإنسانية في قطاع غزة تُظهر هشاشة هذا الهدوء الهشّ. فالمشاهد اليومية في القطاع تُعيد التذكير بأن الحرب لم تنتهِ بشكل كامل، حيث لا تزال شاحنات المساعدات التي تصل عبر المعابر محمّلة بمنتجات هامشية لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات السكان، ما يفاقم أزمة إنسانية غير مسبوقة في تاريخ غزة الحديث.

في موازاة ذلك، تتواصل الخروقات الإسرائيلية اليومية للاتفاق، سواء عبر عمليات القصف المحدودة أو عبر استمرار الحصار ومنع إدخال الوقود والمستلزمات الطبية إلى المستشفيات التي بالكاد تعمل. كذلك تتزايد المؤشرات على استمرار الانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، إذ كشفت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية عن ظروف احتجاز عشرات الفلسطينيين من غزة في سجن "راكفيت" الإسرائيلي، حيث يُعزلون في زنازين تحت الأرض محرومين الضوء والطعام الكافي، ويتعرضون للضرب والإهانة بشكل منتظم، في مشهد يعيد إلى الأذهان طبيعة النظام الإسرائيلي الذي يتجاوز القوانين الدولية ويتعمّد إذلال المعتقلين الفلسطينيين بعد الحرب.

ميدانياً، تترقب الساحة الإسرائيلية تقارير عن استعداد كتائب القسام لتسليم جثة الجندي الإسرائيلي الأسير هدار غولدين، عقب نجاحها في استخراجها من منطقة سيطرة إسرائيلية في رفح. وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية أنباءً عن توجه رئيس الأركان إيال زامير إلى منزل عائلة غولدين، في خطوة فسّرها مراقبون بأنها إشارة واضحة إلى اقتراب تنفيذ عملية التسليم ضمن ترتيباتٍ ميدانية محددة. في المقابل، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 69 ألفاً منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2025، في وقت تواصل فيه فرق الإنقاذ انتشال جثامين من تحت الركام، لتبقى غزة، حتى في لحظات الهدوء، تعيش في زمنٍ من الموت المؤجل.

تطورات وقف إطلاق النار في غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

11:41 am

إسطنبول
أردوغان: التعهدات حول مساعدات غزة لم يوف بها

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن ممرات المساعدات لغزة تغلق عمدا مما يحول دون وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة. وأضاف أردوغان: "كان من المقرر دخول 600 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية يوميا ولكن هذه التعهدات لم يوف بها".

10:56 am

غزة
القسام: سنسلم جثة هدار غولدن بعد ظهر اليوم

قالت كتائب القسام إنها ستسلم جثة الضابط الإسرائيلي هدار غولدن التي عثر عليها ظهر أمس في مسار أحد الأنفاق بمخيم "يبنا" في مدينة رفح، عند الساعة 2 مساء بتوقيت غزة.

10:24 am

غزة
القسام: مقاتلونا في رفح لن يستسلموا

قالت كتائب القسام إن مقاتليها في رفح لن يستسلموا، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن "الالتحام" معهم. وجاء في بيان مقتضب نشرته، اليوم الأحد، على "تليغرام": "يتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الالتحام مع مجاهدينا في رفح الذين يدافعون عن أنفسهم داخل منطقة خاضعة لسيطرته، وليعلم العدو أنه لا يوجد في قاموس كتائب القسام مبدأ الاستسلام وتسليم النفس للعدو".

وأضافت الكتائب أنها تضع الوسطاء أمام مسؤولياتهم، داعية إلى إيجاد حلٍ لضمان استمرار وقف إطلاق النار، وعدم تذرع الاحتلال "بحججٍ واهية لخرقه، واستغلال ذلك لاستهداف الأبرياء والمدنيين في غزة". وتابعت أن "عملية استخراج الجثث جرت خلال المرحلة الماضية في ظروف معقدة وبالغة الصعوبة، ورغم ذلك التزمنا بما هو مطلوب منا في الاتفاق، ونحن نؤكد أن استخراج ما تبقى من جثث بحاجةٍ إلى طواقم ومعدات فنية إضافية".

09:55 am

غزة
إصابة فلسطينية بقصف على بني سهيلا

أُصيبت امرأة بجروح جراء قصف شنّته طائرة مسيرة إسرائيلية على بلدة بني سهيلا، شرق خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

09:39 am

رئيس كولومبيا: ما يحدث في غزة اختبار وحشي للسلطة في العالم

قال الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، السبت، إن ما يحدث في غزة يعد "تجربة وحشية" للسلطة في العالم. جاء ذلك في كلمة ألقاها بيترو في القمة الاجتماعية الثالثة لشعوب أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التي استضافتها مدينة سانتا مارتا الكولومبية، شمالي البلاد، استهدف فيها الولايات المتحدة وإسرائيل. وتطرق بيترو إلى الأوضاع في غزة، قائلاً: "ما يحدث في غزة اختبار وحشي للسلطة في العالم. الرسالة ليست للشعب الفلسطيني فحسب، بل لجميع شعوب العالم".

08:54 am

مراسل "العربي الجديد" في الكويت
غزة
شهيد بقصف على شرق خانيونس

أفاد مراسل "العربي الجديد" باستشهاد فلسطيني بقصف إسرائيلي على بلدة بني سهيلا شرق مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

08:32 am

غزة
مروحيات الاحتلال تطلق النار على شمال البريج

أطلقت مروحيات الاحتلال النار تجاه شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

08:30 am

غزة
وزارة الصحة تبدأ حملة تطعيم للأطفال في غزة

قالت وزارة الصحة في غزة إن حملة التطعيم الاستدراكية لتعزيز البرنامج الوطني لتطعيم الأطفال دون سن الثالثة، ستبدأ اليوم، مضيفة أن الحملة تنفذ بالتعاون والشراكة مع وكالة أونروا والهلال الأحمر وبدعم من اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية، عبر 150 مركزاً صحياً وتستمر لمدة 10 أيام وعلى ثلاث مراحل بفارق زمني شهر واحد بين كل مرحلة وأخرى.

07:19 am

غزة
إطلاق نار كثيف على شرق غزة

أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة على المناطق الشرقية لمدينة غزة.

07:13 am

إشراف أميركا على المساعدات: نقل الصلاحيات مقياس للتحول

أعادت التسريبات الأخيرة عن تولّي "مركز التنسيق" الذي تقوده الولايات المتحدة، والمكلّف تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، مسؤوليةَ الإشراف على المساعدات لغزة ملف "هندسة التجويع" إلى الواجهة من جديد. وكشفت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، أول من أمس، أن المركز سيحلّ مكان إسرائيل في الإشراف على المساعدات الإنسانية للقطاع، حتى مع وصف العديد من الأشخاص المطلعين على الأسابيع الأولى من عمليات المركز بأنها فوضوية ومترددة.

التفاصيل في الرابط: 

شاب يحمل مساعدات وسط غزة، 21 أكتوبر 2025(محمود عيسى/رويترز)
تقارير عربية
التحديثات الحية

الإشراف الأميركي على المساعدات لغزة: نقل الصلاحيات مقياس للتحول

04:19 am

غزة
قصف مدفعي يستهدف شرق خانيونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق في شرق مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

02:57 am

غزة
نسف منازل سكنية في المناطق الشرقية لمدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف عدداً من المنازل السكنية في المناطق الشرقية من مدينة غزة.

12:26 am

غزة
قصف مدفعي إسرائيلي شرقي بلدة المصدر

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف موقعاً شرقي بلدة المصدر وسط قطاع غزة.

12:22 am

غزة
تحليق لطائرات الاستطلاع في أجواء غزة

تشهد أجواء قطاع غزة تحليقاً مكثفاً لطائرات الاستطلاع على ارتفاعات منخفضة، خصوصاً فوق المناطق الوسطى والشرقية من القطاع.

12:21 am

غزة
الصحة العالمية: 16,500 مريض في غزة بانتظار الإجلاء للعلاج

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن نحو 16,500 مريض في قطاع غزة، بينهم أطفال ومرضى سرطان، ما زالوا بانتظار الإجلاء لتلقي العلاج في الخارج، في ظل الانهيار الكامل للمنظومة الصحية داخل القطاع.

12:17 am

غزة
مدير مجمع الشفاء: جثامين الشهداء كانت ممزقة ومشوهة

قال مدير عام مجمع الشفاء الطبي، الدكتور محمد أبو سلمية، إن الشهداء الذين تسلمتهم الطواقم الطبية عبر الصليب الأحمر كانت أجسادهم "ممزقة ومشوهة"، مشيراً إلى أن الإصابات التي رُصدت على الجثامين "تدل على استخدام أسلحة شديدة الانفجار ومحرمة دولياً".

12:13 AM
أبرز تطورات الوضع في غزة يوم أمس السبت
  • جيش الاحتلال يعلن عن قتله ثلاثة فلسطينيين في غزة
  • إسرائيل تستثمر الملايين لتحسين صورتها
  • الجوع في غزة... قيود إسرائيلية على دخول أساسيات الطعام
  • وزيرا خارجية مصر وروسيا يبحثان تطورات غزة
  • وقفة تضامنية ومسيرة في أوكلاند للمطالبة بمقاطعة إسرائيل
  • 10 شهداء و6 إصابات خلال آخر 24 ساعة
  • وزارة الصحة في غزة تعلن تسلم 15 جثمان شهيد عبر الصليب الأحمر
  • "أونروا": آلاف من أطفال غزة بلا لقاحات منذ عامين
