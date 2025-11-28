وقف إطلاق النار في غزة | سلسلة غارات و"القسام" تبحث عن جثة إسرائيلي

شنت طائرات الاحتلال 5 غارات على المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.
مع تواصل قوات الاحتلال عمليات القصف واستهداف الفلسطينيين في القطاع، رغم اتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت منظمة العفو الدولية أن إسرائيل تواصل ارتكاب إبادة جماعية في غزة دون توقف، في وقت تواصل فيه إسرائيل عرقلة الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق رغم الضغوط الأميركية، بذرائع مختلفة من بينها استعادة آخر جثتي اثنين من أسراها.
في غضون ذلك، حثّ عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على التحقيق سريعاً بما أورده تقرير سري صادر عن هيئة رقابية حكومية حول مئات الانتهاكات لحقوق الإنسان التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة المحاصر، وفقاً لما ذكرته صحيفة واشنطن بوست الأميركية.
إلى ذلك، ما زالت المقاومة تبذل جهودا مكثفة للعثور على جثتي الأسيرين الإسرائيليين، إذ نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر في حركة حماس قوله، إن كتائب القسام، بالتعاون مع طاقم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تجري عمليات بحث عن رفات محتجز إسرائيلي في محيط حي الزيتون شرقي مدينة غزة، مشيرا إلى استخدام آليات حفر ثقيلة لتسريع عملية الوصول إلى الرفات وانتشاله.
وبشأن أزمة مقاتلي كتائب القسام في رفح، اتهم الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إسرائيل، بإفشال مقترحات حل الأزمة، واصفا إياها بـ"المفتعلة" من قبل الجانب الإسرائيلي في "محاولة للهروب من اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في شرم الشيخ"، مشيراً إلى أن الوسطاء تحركوا، وأن الحركة "تعاملت بإيجابية كبيرة مع كل المقترحات التي طُرحت، وفي أكثر من مرة توصلنا إلى صياغات لإنهاء هذه الأزمة المفتعلة".