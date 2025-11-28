وقف إطلاق النار في غزة | سلسلة غارات و"القسام" تبحث عن جثة إسرائيلي

غزة

28 نوفمبر 2025
مع تواصل قوات الاحتلال عمليات القصف واستهداف الفلسطينيين في القطاع، رغم اتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت منظمة العفو الدولية أن إسرائيل تواصل ارتكاب إبادة جماعية في غزة دون توقف، في وقت تواصل فيه إسرائيل عرقلة الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق رغم الضغوط الأميركية، بذرائع مختلفة من بينها استعادة آخر جثتي اثنين من أسراها.

في غضون ذلك، حثّ عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على التحقيق سريعاً بما أورده تقرير سري صادر عن هيئة رقابية حكومية حول مئات الانتهاكات لحقوق الإنسان التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة المحاصر، وفقاً لما ذكرته صحيفة واشنطن بوست الأميركية.

إلى ذلك، ما زالت المقاومة تبذل جهودا مكثفة للعثور على جثتي الأسيرين الإسرائيليين، إذ نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر في حركة حماس قوله، إن كتائب القسام، بالتعاون مع طاقم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تجري عمليات بحث عن رفات محتجز إسرائيلي في محيط حي الزيتون شرقي مدينة غزة، مشيرا إلى استخدام آليات حفر ثقيلة لتسريع عملية الوصول إلى الرفات وانتشاله.

وبشأن أزمة مقاتلي كتائب القسام في رفح، اتهم الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إسرائيل، بإفشال مقترحات حل الأزمة، واصفا إياها بـ"المفتعلة" من قبل الجانب الإسرائيلي في "محاولة للهروب من اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في شرم الشيخ"، مشيراً إلى أن الوسطاء تحركوا، وأن الحركة "تعاملت بإيجابية كبيرة مع كل المقترحات التي طُرحت، وفي أكثر من مرة توصلنا إلى صياغات لإنهاء هذه الأزمة المفتعلة".

تطورات وقف إطلاق النار في غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

غزة
5 غارات على المناطق الشرقية لمدينة خانيونس

شنت طائرات الاحتلال 5 غارات على المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

العفو الدولية: إسرائيل تواصل ارتكاب إبادة جماعية في غزة

أعلنت منظمة العفو الدولية أن إسرائيل تواصل ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة دون توقف رغم وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول.

وأصدرت المنظمة تقريرا استند إلى شهادات عديدة لسكان غزة وعدة دراسات دولية، بما في ذلك من الأمم المتحدة، خَلُصَ إلى أن "إسرائيل تفرض قيودا شديدة على دخول المواد الغذائية واستعادة الخدمات الأساسية اللازمة لبقاء السكان المدنيين". وبحسب التقرير فإن "تقديم المساعدة المحدودة لبعض الأشخاص لا يعني أن الإبادة الجماعية قد انتهت ولا أن نية إسرائيل قد تغيّرت"، وذلك في إشارة إلى دخول المساعدات الإنسانية قطاع غزة خلال الأسابيع الأخيرة.

وأشار التقرير أيضا إلى التهجير القسري للسكان ونقص التصاريح للإجلاءات الطبية كأدلة أخرى، وفقا لمنظمة العفو الدولية، على أن إبادة جماعية تجري في قطاع غزة. ويذكر التقرير أيضا النزوح القسري للسكان، بالإضافة إلى القيود على السماح بالإخلاءات الطبية، كأدلة على أن الإبادة الجماعية مستمرة في غزة، وفق المنظمة.

سلسلة غارات على مدينة رفح

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

أبرز الأحداث يوم الخميس | 27 نوفمبر
  • حازم قاسم: الاحتلال يفشل مقترحات حل أزمة مقاتلي رفح
  • القسام والصليب الأحمر يبحثان عن رفات أسير إسرائيلي
  • الاحتلال يفرج عن الممرضة الهمص و4 أسرى آخرين
  • عبد العاطي للشيخ: أي ترتيبات أمنية بغزة يجب أن تظل مؤقتة
  • عريضة تحث روبيو على التحقيق في انتهاكات إسرائيل في غزة
  • الاحتلال قتل 350 فلسطينيا منهم 130 طفلا في غزة منذ وقف النار
