وقف إطلاق النار في غزة | خروق مستمرة وصعوبات في الانتقال للمرحلة الثانية

غزة

التحديثات الحية
25 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 00:56 (توقيت القدس)
بينما يحاول الوسطاء تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الفائت، لا يزال الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق يواجه صعوبات في ظل تعنت الاحتلال الإسرائيلي وخرقه المستمر للاتفاق. ونقلت "رويترز" عن مسؤول فلسطيني مقرب من محادثات القاهرة التي جرت بين حركة حماس ومدير المخابرات المصرية، أول من أمس الأحد، قوله إن "هناك جواً من عدم اليقين الكامل. الأميركيون لا توجد لديهم خطة تفصيلية، لا يوجد وضوح بشأن نوعية القوات (الدولية)، ما هي مهماتها، ما أدوارها، أين ستكون موجودة؟". وأضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته: "أي نشر لأي قوات بدون وجود مسار سياسي وبدون توافق مع كل الفصائل والقوى الفلسطينية في غزة سيعقد الأمور أكثر".

من جهته، قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، أمس الاثنين، إن مسارات المرحلة الثانية معقدة، مضيفًا: "قمنا بما هو مطلوب منا مقابل استمرار إسرائيل في انتهاكاتها". وأكد أن "استمرار إسرائيل في الخروق قد يقوض اتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما أوضحته الحركة للوسطاء في محادثات القاهرة". وتابع قاسم قائلا "إن القوات الدولية يجب أن تشمل مهامها الفصل بين شعبنا الأعزل وجيش الاحتلال الذي يواصل عدوانه المتواصل". وشدد على أن "الاحتلال يواصل يومياً مسلسل إزاحة الخط الأصفر داخل القطاع، وهو ما أبلغت الحركة الوسطاء برفضه وعدم السماح للاحتلال بفرض واقع جديد".

وعلى صعيد الأزمة الإنسانية المستمرة في القطاع من جراء إصرار الاحتلال الإسرائيلي على منع دخول المساعدات إليه بالشكل الكافي، قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة إسماعيل الثوابتة، أمس الاثنين، إن حجم المساعدات التي تسمح إسرائيل بدخولها لا يتجاوز 200 شاحنة باليوم من أصل 600 متفق عليها، معتبراً ذلك "دليلاً واضحاً على استمرار سياسة التجويع المتعمّد". وأضاف الثوابتة في تصريح لوكالة الأناضول: "رغم قرار وقف إطلاق النار، والبروتوكول الإنساني الملزِم بإدخال ما لا يقل عن 600 شاحنة مساعدات وتجارية يومياً، إلا أن ما يسمح الاحتلال بدخوله فعلياً لا يتجاوز 200 شاحنة في أفضل الأحوال". وأشار إلى أن ما تدخله إسرائيل يشكل "أقل من الثلث، وما يؤكد أن الجوع يُدار بشكل مقصود وبطيء وتراكمي".

"العربي الجديد" يتابع تطورات وقف إطلاق النار في غزة أولاً بأول...

12:31 am

مركز حقوقي: الاحتلال يصعد من اعتقال النساء والفتيات بغزة

أكد المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت خلال الفترة الماضية حملة اعتقالات طالت النساء والفتيات الفلسطينيات، بذريعة الاتهام بالتحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ووصف المركز في بيان، أمس الاثنين، الإجراءات بأنها محاولة تهدف لإسكات الأصوات الرافضة لجرائم الاحتلال، مشيرا إلى أن عدد المعتقلات منذ بدء حرب غزة تجاوز حاجز الـ600 حالة، فيما لا تزال 48 أسيرة داخل السجون، من بينهن أكثر من 40 أسيرة اعتقلن بزعم التحريض الرقمي.

وأضاف أن 12 أسيرة حولت إلى الاعتقال الإداري دون محاكمة، لافتا إلى أن الاستهداف شمل أمهات الشهداء والناشطات الاجتماعيات وطالبات الجامعات.
وأوضح المركز أن المنشورات موضع الاتهام، تضمنت توثيق جرائم الاحتلال أو صور شهداء، مبينا أن عمليات الاعتقال جرى تنفيذها ليلا عبر اقتحامات عنيفة تخللها تحطيم لممتلكات المنازل، وتقييد أيدي الأسيرات وعصب أعينهن، ونقلهن عبر آليات عسكرية في ظروف مهينة.

12:29 am

غزة
3 إصابات بانفجار جسم من مخلفات الاحتلال بحي الأمل

أُصيب ثلاثة أشخاص في انفجار جسم من مخلفات الاحتلال في حي الأمل بخانيونس جنوبي قطاع غزة، على ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.
 

12:27 am

غزة
دبابات الاحتلال تستهدف مناطق شرق مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن دبابات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص بكثافة تجاه مناطق في شرق مدينة غزة.
 

12:25 am

غزة
غارة على خانيونس

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.
 

12:04 AM
أبرز التطورات في غزة يوم أمس الاثنين

  • شهداء في مناطق متفرقة من قطاع غزة

  • حركة الجهاد الإسلامي تعثر على رفات أحد الأسرى في غزة

  • الثوابتة: الاحتلال يدخل 200 شاحنة فقط من أصل 600 يومياً

  • أردوغان: إيصال المساعدات لغزة ضرورة لا يمكن تجاهلها

  • انتشال جثامين 8 شهداء في مخيم المغازي

  • نسف منازل في المناطق الشرقية لمدينة غزة

