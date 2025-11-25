بينما يحاول الوسطاء تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الفائت، لا يزال الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق يواجه صعوبات في ظل تعنت الاحتلال الإسرائيلي وخرقه المستمر للاتفاق. ونقلت "رويترز" عن مسؤول فلسطيني مقرب من محادثات القاهرة التي جرت بين حركة حماس ومدير المخابرات المصرية، أول من أمس الأحد، قوله إن "هناك جواً من عدم اليقين الكامل. الأميركيون لا توجد لديهم خطة تفصيلية، لا يوجد وضوح بشأن نوعية القوات (الدولية)، ما هي مهماتها، ما أدوارها، أين ستكون موجودة؟". وأضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته: "أي نشر لأي قوات بدون وجود مسار سياسي وبدون توافق مع كل الفصائل والقوى الفلسطينية في غزة سيعقد الأمور أكثر".
من جهته، قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، أمس الاثنين، إن مسارات المرحلة الثانية معقدة، مضيفًا: "قمنا بما هو مطلوب منا مقابل استمرار إسرائيل في انتهاكاتها". وأكد أن "استمرار إسرائيل في الخروق قد يقوض اتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما أوضحته الحركة للوسطاء في محادثات القاهرة". وتابع قاسم قائلا "إن القوات الدولية يجب أن تشمل مهامها الفصل بين شعبنا الأعزل وجيش الاحتلال الذي يواصل عدوانه المتواصل". وشدد على أن "الاحتلال يواصل يومياً مسلسل إزاحة الخط الأصفر داخل القطاع، وهو ما أبلغت الحركة الوسطاء برفضه وعدم السماح للاحتلال بفرض واقع جديد".
وعلى صعيد الأزمة الإنسانية المستمرة في القطاع من جراء إصرار الاحتلال الإسرائيلي على منع دخول المساعدات إليه بالشكل الكافي، قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة إسماعيل الثوابتة، أمس الاثنين، إن حجم المساعدات التي تسمح إسرائيل بدخولها لا يتجاوز 200 شاحنة باليوم من أصل 600 متفق عليها، معتبراً ذلك "دليلاً واضحاً على استمرار سياسة التجويع المتعمّد". وأضاف الثوابتة في تصريح لوكالة الأناضول: "رغم قرار وقف إطلاق النار، والبروتوكول الإنساني الملزِم بإدخال ما لا يقل عن 600 شاحنة مساعدات وتجارية يومياً، إلا أن ما يسمح الاحتلال بدخوله فعلياً لا يتجاوز 200 شاحنة في أفضل الأحوال". وأشار إلى أن ما تدخله إسرائيل يشكل "أقل من الثلث، وما يؤكد أن الجوع يُدار بشكل مقصود وبطيء وتراكمي".
