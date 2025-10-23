وقف إطلاق النار في غزة | خروقات إسرائيلية وسط مباحثات مستمرة

منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يعيش القطاع تحت وطأة كارثة إنسانية غير مسبوقة طاولت كل مظاهر الحياة، من الماء والغذاء إلى المأوى والصحة والبنية التحتية. وعلى الرغم من استمرار وقف إطلاق النار الهش، فإنّ غزة ما زالت تواجه تحديات حادّة في تلبية الاحتياجات الأساسية، وسط دمار شبه كامل للبنى المدنية وانهيار الخدمات الحيوية. وتشير أحدث أرقام وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن العدوان أودى بحياة أكثر من 68 ألف شهيد وخلّف أكثر من 170 ألف مصاب، بينما لا تزال فرق الإنقاذ تنتشل الجثامين من تحت الأنقاض.
في قلب هذه المأساة، يترقب العائدون إلى منازلهم المدمرة أبسط الخدمات التي تعينهم على الاستمرار في يومياتهم، بينما يترقب المرضى والجرحى فرص الإجلاء من القطاع. وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إنّ المنظمة قادت عملية إجلاء طبي لـ41 مريضاً في حالة حرجة و145 من المرافقين من قطاع غزة. ووفقاً للمنظمة، فإن أكثر من 15 ألف مريض في غزة ما زالوا ينتظرون الإجلاء، بينهم 3800 طفل. كما يتطلع الفلسطينيون إلى زيادة المساعدات، لا سيما بعد حكم محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، بإلزام إسرائيل ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في قطاع غزة للبقاء على قيد الحياة.
وفي موازاة المعاناة الإنسانية، تتواصل الملفات السياسية الشائكة التي تعرقل استقرار الوضع في القطاع. فالمفاوضات غير المباشرة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل حول الأسرى وكبار المعتقلين لا تزال مفتوحة، بينما يبرز تباين واضح بين واشنطن وتل أبيب والقاهرة بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورفض إسرائيلي قاطع لأي وجود عسكري تركي في غزة.
في الأثناء، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير ماركو روبيو سيجري زيارة إلى إسرائيل في الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك بعد زيارة كل من المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف والمستشار الرئاسي جاريد كوشنر، ونائب الرئيس الأميركي جي دي فانس. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أول أمس الثلاثاء، افتتاحها بإسرائيل مركز التنسيق المدني-العسكري (CMCC) بهدف "دعم استقرار غزة".
وذكرت "سنتكوم" في بيان، أنها افتتحت مركز التنسيق المدني-العسكري (CMCC) بإسرائيل في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، "ما يمثل الإطلاق الرسمي لمركز التنسيق الرئيسي للمساعدات إلى غزة". وأوضحت أن المركز "صُمّم لدعم جهود الاستقرار ولن تنتشر القوات العسكرية الأميركية داخل قطاع غزة، بل ستساهم في تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية واللوجستية والأمنية من الشركاء الدوليين إلى داخل القطاع".
تطورات وقف إطلاق النار في غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..