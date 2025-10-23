وقف إطلاق النار في غزة | خروقات إسرائيلية وسط مباحثات مستمرة

23 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 01:23 (توقيت القدس)
منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يعيش القطاع تحت وطأة كارثة إنسانية غير مسبوقة طاولت كل مظاهر الحياة، من الماء والغذاء إلى المأوى والصحة والبنية التحتية. وعلى الرغم من استمرار وقف إطلاق النار الهش، فإنّ غزة ما زالت تواجه تحديات حادّة في تلبية الاحتياجات الأساسية، وسط دمار شبه كامل للبنى المدنية وانهيار الخدمات الحيوية. وتشير أحدث أرقام وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن العدوان أودى بحياة أكثر من 68 ألف شهيد وخلّف أكثر من 170 ألف مصاب، بينما لا تزال فرق الإنقاذ تنتشل الجثامين من تحت الأنقاض.

في قلب هذه المأساة، يترقب العائدون إلى منازلهم المدمرة أبسط الخدمات التي تعينهم على الاستمرار في يومياتهم، بينما يترقب المرضى والجرحى فرص الإجلاء من القطاع. وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إنّ المنظمة قادت عملية إجلاء طبي لـ41 مريضاً في حالة حرجة و145 من المرافقين من قطاع غزة. ووفقاً للمنظمة، فإن أكثر من 15 ألف مريض في غزة ما زالوا ينتظرون الإجلاء، بينهم 3800 طفل. كما يتطلع الفلسطينيون إلى زيادة المساعدات، لا سيما بعد حكم محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، بإلزام إسرائيل ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في قطاع غزة للبقاء على قيد الحياة.

وفي موازاة المعاناة الإنسانية، تتواصل الملفات السياسية الشائكة التي تعرقل استقرار الوضع في القطاع. فالمفاوضات غير المباشرة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل حول الأسرى وكبار المعتقلين لا تزال مفتوحة، بينما يبرز تباين واضح بين واشنطن وتل أبيب والقاهرة بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورفض إسرائيلي قاطع لأي وجود عسكري تركي في غزة. 

في الأثناء، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير ماركو روبيو سيجري زيارة إلى إسرائيل في الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك بعد زيارة كل من المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف والمستشار الرئاسي جاريد كوشنر، ونائب الرئيس الأميركي جي دي فانس. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أول أمس الثلاثاء، افتتاحها بإسرائيل مركز التنسيق المدني-العسكري (CMCC) بهدف "دعم استقرار غزة".

وذكرت "سنتكوم" في بيان، أنها افتتحت مركز التنسيق المدني-العسكري (CMCC) بإسرائيل في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، "ما يمثل الإطلاق الرسمي لمركز التنسيق الرئيسي للمساعدات إلى غزة". وأوضحت أن المركز "صُمّم لدعم جهود الاستقرار ولن تنتشر القوات العسكرية الأميركية داخل قطاع غزة، بل ستساهم في تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية واللوجستية والأمنية من الشركاء الدوليين إلى داخل القطاع".

تطورات وقف إطلاق النار في غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول.. 

01:19 am

مليشيات غزة.. سلاح الاحتلال الخفي داخل القطاع

شكّل ظهور المليشيات المسلحة والعصابات في قطاع غزة خلال حرب الإبادة الإسرائيلية، حدثاً لافتاً بالنظر إلى الواقع الأمني الذي كان قائماً في الفترة التي أحكمت فيها حركة حماس سيطرتها على القطاع ما بين عام 2007 وأكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهي الفترة التي كانت فيها هذه التشكيلات غائبة تماماً عن الواقع الغزّي.

مليشيات غزة.. سلاح الاحتلال الخفي داخل القطاع
01:13 am

طحنون بن زايد يبحث مع ويتكوف وكوشنر تثبيت اتفاق غزة

التقى نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني بالإمارات الشيخ طحنون بن زايد، مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر خلال زيارتهما للإمارات. وتناول اللقاء آخر التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة المدمر، و"الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لضمان تثبيت الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب"، وفق ما أعلنه بن زايد في تدوينة على منصة إكس.

التفاصيل عبر الرابط:

طحنون بن زايد جاريد كوشنر ستيف ويتكوف 22/10/2025 (طحنون بن زايد/إكس)
طحنون بن زايد يبحث مع ويتكوف وكوشنر تثبيت اتفاق غزة

12:40 am

آليات الاحتلال تطلق النار وسط مدينة خانيونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن آليات الاحتلال المتمركزة شرق مدينة خانيونس أطلقت النار على المنازل وسط المدينة.

12:38 am

رويترز

رويترز
منظمة الصحة العالمية: إجلاء 41 مريضاً من غزة

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، عبر منصة "إكس"، إن المنظمة قادت عملية إجلاء طبي لـ41 مريضاً في حالة حرجة و145 من المرافقين من قطاع غزة. ووفقاً للمنظمة، فإن أكثر من 15 ألف مريض في غزة ما زالوا ينتظرون الإجلاء، بينهم 3800 طفل.

12:36 am

رويترز

رويترز
ماركو روبيو يزور إسرائيل الأسبوع المقبل

ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير ماركو روبيو سيجري زيارة إلى إسرائيل في الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك وسط إطلاق نار هش في قطاع غزة. وأضافت الوزارة في بيان أن روبيو سيسافر بعد ذلك إلى ماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية في الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر/ تشرين الأول.

12:33 AM

أنور الزيادات

أنور الزيادات
صحافي أردني. مراسل العربي الجديد في الأردن.
مباحثات أردنية فلسطينية حول جهود تثبيت وقف إطلاق النار

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي مع نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، مساء الأربعاء، بمشاركة مدير دائرة المخابرات العامة الأردنية اللواء أحمد حسني، ومدير المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وإطلاق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، أكّد الصفدي والشيخ خلال اللقاء أهمية تكاتف كلّ الجهود لإنجاح المساعي المبذولة لإنجاز المرحلة الأولى من الاتفاق والانتقال إلى مرحلته الثانية، وصولاً إلى إطلاق أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام العادل على أساس حلّ الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وأضاف البيان أن الطرفين شدّدا على أن قطاع غزة جزء لا يتجزّأ من الأرض الفلسطينية المحتلة التي يجب أن تُقام عليها الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أساس حلّ الدولتين، وأنّ كلّ الترتيبات الانتقالية يجب أن تعكس هذه الحقيقة وتكرّسها.

كما جدّد الجانبان تثمين جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب ودوره الحاسم في إنجاز الاتفاق ومقترحه بإنهاء الحرب، وإعادة إعمار غزة، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني، ودفع عجلة السلام الشامل، وإعلانه أنّه لن يسمح بضمّ الضفة الغربية. كذلك، ثمّن الصفدي والشيخ الدور الرئيس لكلّ من جمهورية مصر العربية ودولة قطر في إنجاز الاتفاق. ودان الصفدي والشيخ مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدف أحدهما فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، فيما يستهدف الآخر شرعنة السيادة الإسرائيلية على إحدى المستوطنات غير الشرعية.

12:28 AM
أبرز تطورات الوضع في غزة يوم أمس الأربعاء
  • بريطانيا والأردن ينضمان إلى مركز التنسيق الأميركي بشأن غزة
  • المرصد الأورومتوسطي ينشر إحصاءات "صادمة" عن الواقع في غزة
  • الشيخ وفرج في القاهرة: مشاورات حول الوضع الفلسطيني
  • إدارة ترامب قلقة من احتمال تراجع نتنياهو عن اتفاق غزة
  • 68,234 شهيداً حصيلة الحرب الإسرائيلية على غزة
  • فانس: أمامنا مهمة صعبة للغاية لنزع سلاح حماس وإعادة الإعمار
  • "معاريف": ترامب يقلب الطاولة معيداً دور واشنطن "شرطي العالم"
  • العدل الدولية تصدر رأيا بشأن التزام إسرائيل بإدخال المساعدات
أنور الزيادات
رويترز
العربي الجديد
