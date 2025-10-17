وقف إطلاق النار في غزة | خروقات ودعم أميركي لموقف إسرائيل

أخبار
غزة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
17 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 01:57 (توقيت القدس)
+ الخط -

في ظل تهديدات إسرائيلية مدعومة بمواقف أميركية، تتصاعد التوترات حول تنفيذ بنود وقف إطلاق النار الهشّ في غزة. تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإبداء الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعمًا لإجراءات إسرائيلية محتملة ضد حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" أعادت ملف تسليم الجثامين والالتزامات الإنسانية إلى مقدمة مشهد وقف النار في غزة، محوّلة خلافًا تقنيًا إلى تهديد فعلي بإجراءات قد تُقود إلى تصعيد جديد.

من جهتها، تؤكد حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التزامها بالاتفاقات الموقّعة وتحمّل تل أبيب مسؤولية تأخير عمليات انتشال الجثث، مشدّدة على أنّ استخراج مزيدٍ من الجثامين يتطلّب معدات وأجهزة رفع أنقاض محظورة من الدخول بسبب قيود الاحتلال. الاتهامات المتبادلة بين الطرفين لا تقتصر على الجوانب الأمنية فحسب، بل تمتد لتشمل ملفّات إنسانية بالغة الحساسية قد تُعاد إلى دائرة الحرب الدموية.

يبقى وقف إطلاق النار الحالي هشًّا، وعلى الرغم من انخفاض وتيرة الغارات الإسرائيلية، فإنّ النقاط الخلافية، من تسليم الجثث إلى فتح المعابر وإدخال المعدات والإغاثة، تشكّل فخًّا دائمًا يهدّد بعودة العنف. في هذه الأجواء المتقلّبة تستمرّ الحاجة الملحّة، بحسب ما تطالبه حركة حماس، إلى ضمانات دولية ووصول فوري لمستلزمات البحث والإنقاذ، حفاظًا على البُعد الإنساني ومنعًا لانزلاق الوضع نحو موجةٍ جديدة من التصعيد.

على الصعيد الإنساني، دخلت قطاع غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، الأربعاء، 300 شاحنة محملة بالبضائع والمساعدات، وهو أكبر عدد يومي من الشاحنات يصل إلى القطاع منذ عودة العدوان الإسرائيلي، بحسب ما أفادت به مصادر حكومية وتجار وعاملون بالقطاع الإغاثي "العربي الجديد". وتوزعت الشاحنات بين 230 شاحنة مساعدات إنسانية و70 شاحنة تجارية، وهو ما يعادل نصف الكمية اليومية المتفق عليها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، والذي نص على دخول 600 شاحنة يوميا حداً أدنى.

"العربي الجديد" يتابع التطورات في ظلّ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة..

01:39 am

بسمة بركات

avata
بسمة بركات
تونس
تونس: مبادرة مليون توقيع لتجريم التطبيع

تعمل تنسيقية "العمل المشترك من أجل فلسطين" وأعضاء من "الحملة التونسية لمناهضة التطبيع" ومناصرون للقضية الفلسطينية في تونس على جمع مليون توقيع لسن قانون يجرم التطبيع، وتولى عدة نشطاء، اليوم الخميس وأمس، توزيع عدة منشورات في منطقة الحلفاوين في تونس العاصمة  للتعريف بالحملة وأهدافها. ويتوقّع ناشطون في المجتمع المدني وعدد من النواب أن تسرع هذه المبادرة في  تمرير مشروع قانون تجريم التطبيع.

01:38 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
طيران الاحتلال المسيّر يطلق النار وسط مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طيران جيش الاحتلال المسيّر أطلق النار في شارع الصحابة وسط مدينة غزة.

01:35 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
ترامب يؤيد تحركات نتنياهو بشأن حماس

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسط خلاف حول تعامل الطرفين مع عدم التزام حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" تسليم معظم جثث المحتجزين القتلى الـ28 الذين تحتجزهم، وقت دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن نتنياهو أطلع ترامب على الخطوات التي تعتزم إسرائيل اتخاذها ردًّا على تسليم حركة "حماس" تسع جثث فقط حتى الآن، فيما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن ترامب أعرب عن دعمه للقرار الإسرائيلي. وكان نتنياهو قد هدد بالتحرك إذا لم تحصل إسرائيل على جثث المحتجزين لدى "حماس". وقال: "أعرف بالضبط عدد الجثث التي تحتجزها حركة 'حماس'، وإذا لم نحصل عليها، فإن إسرائيل ستعرف كيف تتصرف وفقًا لذلك".

التفاصيل عبر الرابط:

مؤتمر صحفي لدونالد ترامب وبنيامين نتنياهو، واشنطن 29 سبتمبر 2025 (أليكس وونغ/Getty)
أخبار
التحديثات الحية

ترامب يدعم تحركات نتنياهو.. وحماس تتّهم إسرائيل بتعطيل استخراج الجثث

01:34 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
الاحتلال يمنع دخول أي معدات تسمح ببدء أعمال إعادة الإعمار

أفادت صحيفة "معاريف" بأن جيش الاحتلال يمنع دخول أي معدات تسمح ببدء أعمال إعادة الإعمار الأساسية في قطاع غزة.

1:27 AM
أبرز تطورات الوضع في غزة يوم أمس الخميس
  • خطط لإرسال قوات دولية إلى غزة
  • ترامب: سنذهب لقتل حماس إذا استمرت في قتل الناس في غزة
  • حماس تطالب بتحقيق إثر استلام جثامين من "نخبة القسام"
  • الصحة: وصول 29 شهيدا إلى مستشفيات القطاع في آخر 24 ساعة
  • دخول 300 شاحنة مساعدات إلى غزة الأربعاء
  • أونروا: إسرائيل لا تزال تمنعنا من إدخال أي إمدادات إلى غزة
  • نتنياهو: المعركة لم تنته في غزة والمنطقة
دلالات
المساهمون
بسمة بركات
العربي الجديد
المزيد في سياسة
عناصر "قسد" يشهرون علمهم في دير الزور، 19 سبتمبر 2025 (أورهان قرمان/ رويترز)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

قائد "قسد": توصلنا إلى اتفاق مبدئي لدمج قواتنا في الجيش السوري

مؤتمر صحفي لدونالد ترامب وبنيامين نتنياهو، واشنطن 29 سبتمبر 2025 (أليكس وونغ/Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

ترامب يدعم تحركات نتنياهو.. وحماس تتّهم إسرائيل بتعطيل استخراج الجثث

عنصر من جماعة طالبان باكستان في قندهار، 16 أكتوبر 2025(Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

زعيم طالبان الباكستانية يظهر في خيبر وينفي وجوده بكابول