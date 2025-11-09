وقف إطلاق النار في غزة | خروقات إسرائيلية وتفاقم في الأوضاع الصحية

العربي الجديد

التحديثات الحية
09 نوفمبر 2025
رغم مرور قرابة شهر على دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي حيّز التنفيذ، لا تزال الأوضاع الميدانية والإنسانية في قطاع غزة تُظهر هشاشة هذا الهدوء الهشّ. فالمشاهد اليومية في القطاع تُعيد التذكير بأن الحرب لم تنتهِ بشكل كامل، حيث لا تزال شاحنات المساعدات التي تصل عبر المعابر محمّلة بمنتجات هامشية لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات السكان، ما يفاقم أزمة إنسانية غير مسبوقة في تاريخ غزة الحديث.

في موازاة ذلك، تتواصل الخروقات الإسرائيلية اليومية للاتفاق، سواء عبر عمليات القصف المحدودة أو عبر استمرار الحصار ومنع إدخال الوقود والمستلزمات الطبية إلى المستشفيات التي بالكاد تعمل. كما تتزايد المؤشرات على استمرار الانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، إذ كشفت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية عن ظروف احتجاز عشرات الفلسطينيين من غزة في سجن "راكفيت" الإسرائيلي، حيث يُعزلون في زنازين تحت الأرض محرومين من الضوء والطعام الكافي، ويتعرضون للضرب والإهانة بشكل منتظم، في مشهد يعيد إلى الأذهان طبيعة النظام الإسرائيلي الذي يتجاوز القوانين الدولية ويتعمّد إذلال المعتقلين الفلسطينيين بعد الحرب.

ميدانياً، تترقب الساحة الإسرائيلية تقارير عن استعداد كتائب القسام لتسليم جثة الجندي الإسرائيلي الأسير هدار غولدين، عقب نجاحها في استخراجها من منطقة سيطرة إسرائيلية في رفح. وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية أنباء عن توجه رئيس الأركان إيال زامير إلى منزل عائلة غولدين، في خطوة فسّرها مراقبون بأنها إشارة واضحة إلى اقتراب تنفيذ عملية التسليم ضمن ترتيباتٍ ميدانية محددة. في المقابل، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 69 ألفاً منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2025، في وقت تواصل فيه فرق الإنقاذ انتشال جثامين من تحت الركام، لتبقى غزة، حتى في لحظات الهدوء، تعيش في زمنٍ من الموت المؤجل.

تطورات وقف إطلاق النار في غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

12:26 am

العربي الجديد

غزة
قصف مدفعي إسرائيلي شرق بلدة المصدر

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف موقعاً شرقي بلدة المصدر وسط قطاع غزة.

12:22 am

العربي الجديد

غزة
تحليق لطائرات الاستطلاع في أجواء غزة

تشهد أجواء قطاع غزة تحليقاً مكثفاً لطائرات الاستطلاع على ارتفاعات منخفضة، خصوصاً فوق المناطق الوسطى والشرقية من القطاع.

12:21 am

العربي الجديد

غزة
الصحة العالمية: 16,500 مريض في غزة بانتظار الإجلاء للعلاج

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن نحو 16,500 مريض في قطاع غزة، بينهم أطفال ومرضى سرطان، ما زالوا بانتظار الإجلاء لتلقي العلاج في الخارج، في ظل الانهيار الكامل للمنظومة الصحية داخل القطاع.

12:17 am

العربي الجديد

غزة
مدير مجمع الشفاء: جثامين الشهداء كانت ممزقة ومشوهة

قال مدير عام مجمع الشفاء الطبي، الدكتور محمد أبو سلمية، إن الشهداء الذين تسلمتهم الطواقم الطبية عبر الصليب الأحمر كانت أجسادهم "ممزقة ومشوهة"، مشيراً إلى أن الإصابات التي رُصدت على الجثامين "تدل على استخدام أسلحة شديدة الانفجار ومحرمة دولياً".

12:13 AM
أبرز تطورات الوضع في غزة يوم أمس السبت
  • جيش الاحتلال يعلن عن قتله ثلاثة فلسطينيين في غزة
  • إسرائيل تستثمر الملايين لتحسين صورتها
  • الجوع في غزة... قيود إسرائيلية على دخول أساسيات الطعام
  • وزيرا خارجية مصر وروسيا يبحثان تطورات غزة
  • وقفة تضامنية ومسيرة في أوكلاند للمطالبة بمقاطعة إسرائيل
  • 10 شهداء و6 إصابات خلال آخر 24 ساعة
  • وزارة الصحة في غزة تعلن تسلم 15 جثمان شهيد عبر الصليب الأحمر
  • "أونروا": آلاف من أطفال غزة بلا لقاحات منذ عامين
العربي الجديد
