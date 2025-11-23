وقف إطلاق النار في غزة | خروقات إسرائيلية وتخوفات من انهيار الاتفاق

أخبار
غزة

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
التحديثات الحية
23 نوفمبر 2025
+ الخط -

تتواصل حالة الترقب في قطاع غزة مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار مرحلة شديدة الهشاشة، في ظل تصاعد الخروقات الإسرائيلية الواضحة منذ الساعات الأولى لسريان الاتفاق، مقابل تأكيد حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التزامها ببنوده. فالحركة نفت ما تروّجه تل أبيب بشأن إبلاغها المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف بانتهاء الاتفاق، ودعت الوسطاء إلى التدخل الجاد وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها واحترام ما جرى التوصل إليه. وعلى الرغم من ذلك، تواصل حكومة الاحتلال تسويق رواية تتحدث عن "هجوم" نفذه مسلح فلسطيني داخل مناطق تسيطر عليها، في محاولة لتبرير الخروقات التي توثقها الجهات الحكومية والحقوقية في غزة.

ميدانياً، تتحدث حكومة غزة والدفاع المدني عن واقع أكثر قتامة، مع توثيق مئات الخروق الإسرائيلية للاتفاق في الأيام الماضية، بينها عمليات قصف ونسف لمنازل ومربعات سكنية في المناطق الشرقية لمدينة غزة، إضافة إلى عمليات توغل محدودة تسببت في موجات نزوح جديدة. وتشير الأرقام الصادرة عن المكتب الإعلامي للحكومة إلى ارتقاء شهداء وسقوط مئات الجرحى منذ بدء الخروق، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، ما يعكس استمرار سياسة الضغط العسكري على الأرض رغم النصوص المعلنة للاتفاق. كما أجبرت التحركات العسكرية الإسرائيلية في محيط المناطق المنسحب منها سابقاً مئات العائلات على مغادرة بيوتها نحو مناطق تفتقر لمقومات الحياة الأساسية، ما يفاقم الأزمة الإنسانية المتواصلة.

سياسياً، تتكثف التحركات الدولية في محاولة لمنع انهيار الاتفاق، مع استمرار دعوات أطراف إقليمية ودولية إلى تطبيق كامل لبنود قرار مجلس الأمن الأخير. وفي هذا السياق، يبرز موقف أنقرة الذي عبّر عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قمة العشرين، محذراً من أن زعزعة وقف إطلاق النار ستنعكس على استقرار العالم بأسره. كما تؤكد القاهرة، عبر اجتماعات وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع مسؤولين أوروبيين، ضرورة الإسراع في تشكيل قوة الاستقرار الدولية لضمان تثبيت التهدئة وتفادي الانزلاق نحو جولة جديدة من التصعيد. 

تطورات وقف إطلاق النار في غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

12:34 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
المكتب الإعلامي: الاحتلال يتحمل مسؤولية إفشال التهدئة

حمّل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التداعيات الإنسانية والأمنية الناجمة عن خروقاته المتتالية لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد في بيان أن استمرار "النهج العدواني" للاحتلال سيُفشل أي جهود دولية للحفاظ على التهدئة، داعياً الأطراف الراعية للاتفاق إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات.

12:33 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال شرقي خانيونس

أطلقت آليات الاحتلال الإسرائيلي نيرانها بشكل مكثف باتجاه مناطق شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع تحليق للطائرات المروحية والمسيرة في أجواء المنطقة.

12:33 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
الاحتلال ينسف مباني سكنية شرقي مدينة غزة

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف واسعة لمبانٍ ومربعات سكنية في المناطق الشرقية لمدينة غزة.

12:31 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
غارات إسرائيلية جنوب شرقي خانيونس

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة استهدفت مناطق تقع جنوب شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

12:25 AM
أبرز تطورات الوضع في غزة يوم أمس السبت
  • حكومة غزة: 24 شهيداً في 27 خرقاً لوقف إطلاق النار
  • أردوغان: وقف إطلاق النار في غزة مهم لاستقرار العالم بأسره
  • الدفاع المدني: 21 شهيداً بالقصف الإسرائيلي اليوم
  • شهداء وإصابات في قصف إسرائيلي لسيارة غربي غزة
  • مصر تشدّد على الإسراع بتشكيل القوة الدولية في غزة
  • الدفاع المدني: الاحتلال نسف عشرات المنازل منذ وقف النار
دلالات
المساهمون
العربي الجديد
المزيد في سياسة
خلال مسيرة في كركاس لمساندة مادورو، 30 أكتوبر 2025 (فيديريكو بارا/ فرانس برس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

"رويترز": أميركا بصدد إطلاق مرحلة جديدة من العمليات ضد فنزويلا

مطار أيندهوفن بجنوب هولندا، 29 أكتوبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

تعليق عمليات مطار أيندهوفن بهولندا بعد رصد طائرات مسيّرة

سيارة دمرها القصف الإسرائيلي في مدينة غزة، 22 نوفمبر (مجدي فتحي/ Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

حماس تنفي إبلاغ الوسيط الأميركي "انتهاء" اتفاق غزة