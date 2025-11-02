وقف إطلاق النار في غزة | خروقات إسرائيلية والقسام تسلم رفات 3 محتجزين مساء

أخبار
غزة

التحديثات الحية
02 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 19:03 (توقيت القدس)
+ الخط -

نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، عدداً من المنازل في مدينة خانيونس جنوبيّ قطاع غزة، فيما فتحت آلياته النار شرقيّ جباليا، شماليّ القطاع. يأتي هذا فيما يواصل الاحتلال فرض حصار مشدد على غزة، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار وصمودِه حتى الآن.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، السبت، استمرار تراجع التزام الاحتلال الإسرائيلي ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أنّ نسبة الشاحنات التي وافق على دخولها إلى قطاع غزة المحاصر، خلال الفترة من 10 حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 لم تتجاوز 24% من الكميات التي نص عليها الاتفاق. 

إلى ذلك، نفت حكومة غزة السبت اتهامات القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" لعناصر يشتبه في انتمائهم إلى حركة حماس بنهب مساعدات إنسانية شماليّ خانيونس جنوبيّ القطاع، ووصفتها بأنها "باطلة وتشكل حملة تضليل إعلامي ممنهجة". وزعمت "سنتكوم"، في منشور على منصة إكس، أنّ المركز الأميركي للتنسيق المدني العسكري في غزة "CMCC" رصد في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عبر طائرة مسيّرة، عناصر ينهبون شاحنة مساعدات غربيّ مدينة خانيونس، مدعية أنهم "يُشتبه في انتمائهم إلى حماس".

تطوّرات وقف إطلاق النار في غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

06:43 pm

غزة
القسام: سنقوم بتسليم 3 جثث لأسرى مساء اليوم

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، إنها ستقوم بتسليم ثلاثة جثامين لأسرى إسرائيليين تم العثور عليهم، ظهر اليوم، في مسار أحد الأنفاق جنوب قطاع غزة.

04:16 pm

غزة
جيش الاحتلال: استهداف شخص اجتاز الخط الأصفر

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن طائراته استهدفت شخصاً اجتاز الخط الأصفر وتقدم نحو قواته شمالي قطاع غزة، واعتبر الجيش أن الرجل "شكل تهديداً مباشراً".

04:13 pm

هيئة البث: استعدادات في إسرائيل لتسلم رفات أسرى

أكدت هيئة البث العبرية أن "هناك استعدادات في إسرائيل لإعادة مختطفين قتلى مساء اليوم"، دون مزيد من التفاصيل. وقالت الهيئة إن "إسرائيل لا ترى في سلوك حماس بالأيام الأخيرة في إعادة رفات غير رفات المختطفين (الأسرى) انتهاكاً للاتفاق"، ونقلت عن مصادر إسرائيلية مطلعة، لم تسمها، قولها إنه "من الأفضل أن تنقل حماس أي رفات مشكوك فيه إلى إسرائيل".

04:10 pm

حماس والصليب الأحمر يبحثان عن رفات أسرى في المنطقة الصفراء

أفادت هيئة البث العبرية، اليوم الأحد، بأن طواقم من الصليب الأحمر وحركة حماس سيجرون اليوم جولتين مشتركتين في المناطق الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال في قطاع غزة بحثاً عن رفات أسرى إسرائيليين. وقالت الهيئة الرسمية: "الصليب الأحمر وحماس سيقومان اليوم بجولتين مشتركتين في الأراضي الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي".

وأوضحت الهيئة أن الجولتين "ستجريان في خانيونس (جنوب)، وحي الشجاعية (شمال)، بموافقة رسمية من المستوى السياسي الإسرائيلي". وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار تسيطر إسرائيل حالياً على ما يسمى بـ"الخط الأصفر" الذي انسحب إليه الجيش، ويشمل 50% من مساحة القطاع، ويمتد من جنوب محافظة شمال غزة حتى أطراف مدينة رفح بالجنوب، دون وجود علامات توضيحية.

02:25 pm

غزة
نسف منازل وقصف مدفعي شرقي مدينة خانيونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن جيش الاحتلال نفذ عمليات نسف ضخمة بالتزامن مع قصف مدفعي شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

01:01 pm

غزة
الصحة: 7 شهداء خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، استشهاد سبعة فلسطينيين، بينهم ثلاثة جدد وثلاثة من المنتشلين من تحت الأنقاض، إضافة إلى شهيد متأثر بجراحه، إلى جانب إصابة ستة آخرين بجروح مختلفة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. 

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن حصيلة الضحايا منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ارتفعت إلى 236 شهيداً و600 مصاب، فيما انتُشِلَت جثامين 502 شهيد منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ. وأضافت أن حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بلغت 68,865 شهيداً و170,670 مصاباً، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، في ظل استمرار خروقات جيش الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذه عمليات قصف واغتيال متفرقة في مناطق عدة من القطاع.

12:01 pm

غزة
عناصر "القسام" يدخلون حيّ الشجاعية للبحث عن جثث أسرى

أفاد مراسل التلفزيون العربي في غزة بأن الصليب الأحمر وعناصر من كتائب القسام دخلوا حيّ الشجاعية شرقي غزة برفقة آليات هندسية للبحث عن جثث أسرى إسرائيليين.

09:17 am

غزة
حماس: مزاعم واشنطن حول "نهب المساعدات" تبرير للحصار

أصدرت حركة حماس بياناً نفت فيه ما ورد في تصريحات القيادة المركزية الأميركية بشأن مزاعم "نهب شاحنة مساعدات" في قطاع غزة، ووصفتها بأنها "افتراءات باطلة لا أساس لها من الصحة"، معتبرة أنها تأتي "لتبرير تقليص المساعدات الإنسانية والتغطية على عجز المجتمع الدولي في إنهاء الحصار وتجويع المدنيين". وقالت الحركة في بيانها إن الأجهزة الشرطية والأمنية في غزة "قدّمت أكثر من ألف شهيد ومئات الجرحى في أثناء قيامها بواجبها في تأمين قوافل الإغاثة الإنسانية وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها"، مؤكدة أن "مظاهر الفوضى والنهب انتهت فور انسحاب قوات الاحتلال، ما يثبت أن الاحتلال كان الجهة التي رعَت تلك العصابات وأدارت الفوضى التي صاحبت وجوده".

وأضاف البيان أن "أيًّا من المؤسسات الدولية أو المحلية، ولا حتى أيّ سائق من العاملين في القوافل الإغاثية، لم يتقدّم بأي بلاغ أو شكوى حول أيّ حادثة من هذا النوع"، مشيراً إلى أن "المشهد الذي استندت إليه القيادة المركزية الأميركية مختلَق ومفتعَل لتبرير سياسات الحصار وتقليص الدعم". وانتقدت "حماس" الموقف الأميركي، قائلة إن الطائرات المسيّرة التي زعمت رصد حادثة النهب "لم ترصد الجرائم اليومية للاحتلال الإسرائيلي في غزة، التي أودت بحياة 254 فلسطينياً منذ بدء وقف إطلاق النار، بينهم 105 أطفال و37 امرأة و9 من كبار السن، وإصابة 595 آخرين، غالبيتهم من المدنيين".

5:38 AM
زوارق الاحتلال تطلق النار بشكل مكثف في بحر مدينة غزة

أطلقت زوارق الاحتلال النار بشكل مكثف في بحر مدينة غزة.

5:32 AM
قصف إسرائيلي يستهدف بيت لاهيا

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية مناطق شماليّ بلدة بيت لاهيا، شماليّ قطاع غزة.

12:53 am

3203 شاحنات مساعدات وتجارية دخلت القطاع منذ وقف إطلاق النار

قالت حكومة غزة، السبت، إن 3203 شاحنات مساعدات وتجارية دخلت القطاع منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وحتى نهاية الشهر ذاته.

وبحسب مراسل الأناضول، فإن هذا العدد قليل جداً، إذ كان من المفترض أن يدخل القطاع خلال الفترة نفسها، الممتدة على مدى 22 يوماً، 13200 شاحنة، بمعدل 600 شاحنة يومياً، وفق ما تضمنه اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان، أن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت غزة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار وحتى نهاية أكتوبر الماضي "بلغ 3203 شاحنات، منها 639 شاحنة تجارية و2564 شاحنة مساعدات، من بينها 84 شاحنة سولار و31 شاحنة غاز طهي".

12:49 am

تلاميذ في غزة يعودون إلى المدارس

عاد تلاميذ مدرسة الحساينة في النصيرات وسط غزة إلى الصفوف، رغم الدمار في القطاع، حيث أعلنت الأمم المتحدة إعادة فتح المؤسسات تدريجاً. 

وعقب وقف إطلاق النار الساري منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) هذا الأسبوع إعادة فتح المؤسسات تدريجاً، بعد عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

وقال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، الثلاثاء على إكس، إن أكثر من 25 ألف تلميذ انضموا إلى "مساحات التعلم الموقتة" التابعة للوكالة، فيما سيتابع حوالى 300 ألف تلميذ دروساً عبر الإنترنت.

01:07 am

غزة
حكومة غزة تنفي اتهامات أميركية لـ"حماس" بنهب مساعدات

نفت حكومة غزة السبت اتهامات القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" لعناصر يشتبه في انتمائهم إلى حركة حماس بنهب مساعدات إنسانية شماليّ خانيونس جنوبيّ القطاع، ووصفتها بأنها "باطلة وتشكل حملة تضليل إعلامي ممنهجة". 

التفاصيل في الرابط: 

شاحنة مساعدات شمال خانيونس ادعت واشنطن أن حماس نهبتها 1/11/2025 (لقطة شاشة)
أخبار
التحديثات الحية

حكومة غزة تنفي اتهامات أميركية لـ"حماس" بنهب مساعدات: تضليل ممنهج

12:56 am

وزير الخارجية التركي يبحث اتفاق غزة مع وفد من حماس بإسطنبول

استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، السبت، أعضاءً من المكتب السياسي لحركة حماس في مدينة إسطنبول. ووفق مصادر في وزارة الخارجية التركية، فإن اللقاء تناول تطورات الأوضاع المرتبطة بوقف إطلاق النار، واحتياجات المساعدات الإنسانية، من دون إضافة مزيد من التفاصيل. وعممت وزارة الخارجية صورة من اللقاء ومشاهد تظهر لقاء فيدان مع وفد حركة حماس، ويضم رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية.

التفاصيل في الرابط: 

فيدان يلتقي وفداً من حماس في إسطبنول 1نوفمبر 2025 (الخارجية التركية)
أخبار
التحديثات الحية

وزير الخارجية التركي يبحث اتفاق غزة مع وفد من حماس في إسطنبول

12:36 AM
أبرز تطورات غزة يوم أمس السبت
  • شهيدان ومصاب برصاص الاحتلال في مناطق متفرقة من غزة
  • "كتائب القسام" تطالب بالمعدات لانتشال جميع جثث الأسرى
  • الأردن وألمانيا يربطان انتشار قوة دولية بغزة بمجلس الأمن
  • التزام الاحتلال بإدخال الشاحنات لغزة بأكتوبر لم يتجاوز الربع
  • وزير الخارجية التركي يبحث اتفاق غزة مع وفد من حماس
  • عدد الشهداء في غزة أكثر من 68 ألفاً منذ بدء الحرب
  • فيدان: اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا يزال هشّاً
