وقف إطلاق النار في غزة | "حماس" تكذب الاحتلال بشأن أماكن جثث الأسرى

28 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 02:45 (توقيت القدس)
يواصل اتفاق وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة الصمود رغم استمرار خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي عبر استهداف الأهالي وعرقلة إدخال المساعدات، في وقت لم يشهد القطاع أي انفراجة حقيقية تخفف معاناة السكان، إذ قالت فيه منظمة الصحة العالمية، إن كمية المساعدات التي تصل إلى غزة لم تشهد تحسنًا يُذكر منذ بدء الهدنة، ولم يُلاحظ أي انخفاض في معدلات الجوع.

على صعيد آخر، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الاثنين، تسلم جثة أسير من غزة، في حين قال رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية إن الحركة تواصل بشكل جاد البحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين في القطاع، مشيرًا إلى أن "هناك إشكاليات في البحث عن الجثث لأن الاحتلال الإسرائيلي غيّر طبيعة أرض غزة". وأضاف: "بعض من دفن هذه الجثامين استشهد ولم يعد أحد يعرف أماكنها". كما قال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم إن تصريحات الاحتلال الإسرائيلي بأن حماس تعلم أماكن جثامين أسراه كاذبة.

إلى ذلك، أكد مصدر مصري مسؤول في معبر رفح البري لـ"العربي الجديد" إدخال دفعة جديدة من الآليات الهندسية المصرية إلى داخل قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي، للمشاركة في أعمال رفع الركام والبحث عن الأسرى الإسرائيليين تحت الأنقاض. وأوضح المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن عدد الآليات التي دخلت الاثنين يبلغ 12، تضاف إلى ست آليات كانت قد عبرت الأحد، مشيراً إلى أن دخول هذه المعدات يأتي في إطار تنسيق مصري - إسرائيلي متواصل لتسهيل عمليات البحث والإنقاذ في المناطق التي شهدت معارك عنيفة خلال الأسابيع الماضية.

"العربي الجديد" يتابع تطورات وقف إطلاق النار في غزة أولاً بأول..

02:43 am

الاحتلال ينسف منازل سكنية شرقي مدينة غزة

نسف جيش الاحتلال منازل سكنية في المناطق الشرقية لمدينة غزة.

 

 

1:25 AM
الاحتلال يطلق النار على المناطق الشرقية لمدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن آليات الاحتلال أطلقت النار على المناطق الشرقية لمدينة غزة.

12:52 am

عائلات غزة... حرب إسرائيل هشّمت البنية الاجتماعية في القطاع

لم تدمّر الحرب الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة على مدى أكثر من عامَين المباني السكنية والمدارس ومختلف البنى التحتية والمنظومة الصحية فحسب، إنّما طاولت كذلك العائلات الفلسطينية من خلال تهشيم النسيج الاجتماعي في القطاع، خصوصاً في محافظة غزة ومحافظة شمال غزة اللتَين تمثّلان المنطقة الشمالية. فمنذ الأيام الأولى، لا بل الساعات الأولى، من الحرب على قطاع غزة المحاصر، راح أهل الشمال يُهجَّرون من مناطقهم ومن بيوتهم التي هُدم عدد كبير منها فوق رؤوسهم، الأمر الذي أدّى إلى استشهاد أفراد من عائلاتهم. وتشتّت من تبقّى من العائلات في مناطق الشمال الأقلّ استهدافاً، أو في الوسط والجنوب اللذَين ادّعى الاحتلال أنّهما "أكثر أماناً"، قبل أن يتّضح زيف ذلك، إذ راح يُهجَّر أهلهما مثل النازحين قسراً إليهما. لمزيد من التفاصيل: 

عائلات غزة... حرب إسرائيل هشّمت البنية الاجتماعية في القطاع

12:39 am

حماس: الاحتلال كاذب بزعمه معرفتنا بأماكن جثامين أسراه

قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، الاثنين، إن تصريحات الاحتلال الإسرائيلي بأن حماس تعلم أماكن جثامين أسراه كاذبة، خاصة بعد تغير معالم القطاع من جراء العدوان، مؤكدًا التزام الحركة بإتمام المرحلة الأولى من الاتفاق؛ لسد الذرائع أمام الاحتلال. وأضاف: "نحن مصممون على تسليم جثامين أسرى الاحتلال في أسرع وقت ممكن".

12:36 am

بلدية غزة: ربع مليون طن نفايات تهدد السكان

قالت بلدية غزة إن أكثر من ربع مليون طن من النفايات تتراكم في أنحاء مختلفة من المدينة، تزامناً مع نقص المياه وتسرب المياه العادمة، ما يتسبب بـ"كوارث بيئية وصحية" تهدد حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين.

وأطلق المتحدث باسم البلدية عاصم النبيه، في كلمة مصورة، تحذيرا من تفاقم تلك الكوارث في ظل الدمار الواسع الذي خلفته حرب الإبادة الإسرائيلية التي استمرت عامين وتداعياتها من نقص الإمكانات والمستلزمات لتقديم الخدمات.

وقال النبيه: "تعاني مدينة غزة من عدة كوارث صحية وبيئية تهدد حياة المواطنين، من شح كميات المياه بالتزامن مع تراكم أكثر من ربع مليون طن من النفايات في مختلف أنحاء المدينة". وأكد أن هذه النفايات "تشكل كارثة صحية وبيئية تهدد حياة المواطنين، وتؤدي لانتشار القوارض والحشرات".

وأشار إلى عجز البلدية عن حل هذه الأزمة بسبب تدمير إسرائيل أكثر من 85% من آلياتها الثقيلة والمتوسطة خلال عامي الحرب، وعدم وجود بديل لها. كما شدد على أن إسرائيل تمنع طواقم البلدية من الوصول إلى مكب النفايات الرئيسي الواقع في منطقة بلدة جحر الديك الحدودية جنوب شرق مدينة غزة؛ إذ تقع هذه المنطقة شرق ما يُعرف بـ"الخط الأصفر".

12:10 AM
أبرز الأحداث الأحد | 27 أكتوبر

  • إسرائيل تتسلم جثة أسير

  • رئيس هيئة الأركان الأميركية يزور إسرائيل لمناقشة اتفاق غزة

  • كاتس يزيل الوضع الخاص عن "غلاف غزّة" لأول مرة منذ عامين

  • ساعر: الدول المحايدة فقط يمكنها الانضمام للقوة الدولية بغزة

  • إسرائيل تهدد حماس قبل انتهاء مهلة ترامب لاستعادة جثث الأسرى

  • انتشال جثامين 8 شهداء في قطاع غزة خلال 24 ساعة

  • ارتفاع حصيلة قصف عبسان الكبيرة إلى شهيدين

