وقف إطلاق النار في غزة | "حماس" تكذب الاحتلال بشأن أماكن جثث الأسرى

نسف جيش الاحتلال منازل سكنية في المناطق الشرقية لمدينة غزة.
يواصل اتفاق وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة الصمود رغم استمرار خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي عبر استهداف الأهالي وعرقلة إدخال المساعدات، في وقت لم يشهد القطاع أي انفراجة حقيقية تخفف معاناة السكان، إذ قالت فيه منظمة الصحة العالمية، إن كمية المساعدات التي تصل إلى غزة لم تشهد تحسنًا يُذكر منذ بدء الهدنة، ولم يُلاحظ أي انخفاض في معدلات الجوع.
على صعيد آخر، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الاثنين، تسلم جثة أسير من غزة، في حين قال رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية إن الحركة تواصل بشكل جاد البحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين في القطاع، مشيرًا إلى أن "هناك إشكاليات في البحث عن الجثث لأن الاحتلال الإسرائيلي غيّر طبيعة أرض غزة". وأضاف: "بعض من دفن هذه الجثامين استشهد ولم يعد أحد يعرف أماكنها". كما قال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم إن تصريحات الاحتلال الإسرائيلي بأن حماس تعلم أماكن جثامين أسراه كاذبة.
إلى ذلك، أكد مصدر مصري مسؤول في معبر رفح البري لـ"العربي الجديد" إدخال دفعة جديدة من الآليات الهندسية المصرية إلى داخل قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي، للمشاركة في أعمال رفع الركام والبحث عن الأسرى الإسرائيليين تحت الأنقاض. وأوضح المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن عدد الآليات التي دخلت الاثنين يبلغ 12، تضاف إلى ست آليات كانت قد عبرت الأحد، مشيراً إلى أن دخول هذه المعدات يأتي في إطار تنسيق مصري - إسرائيلي متواصل لتسهيل عمليات البحث والإنقاذ في المناطق التي شهدت معارك عنيفة خلال الأسابيع الماضية.
أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن آليات الاحتلال أطلقت النار على المناطق الشرقية لمدينة غزة.
