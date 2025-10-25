وقف إطلاق النار في غزة | توافق فصائلي على إدارة لجنة مستقلة للقطاع

25 أكتوبر 2025
مع تواصل اتفاق وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة، تتكشف أهوال الحرب والدمار والأوضاع الإنسانية الصعبة بشكل أكبر، إذ أفاد مركز غزة لحقوق الإنسان، بوجود نحو وجود نحو 20 ألف جسم حربي لم ينفجر بعد بما في ذلك قنابل وصواريخ وقذائف ألقاها جيش الاحتلال خلال العدوان العسكري والإبادة الجماعية التي استمرت طوال أكثر من عامين، إضافة إلى تراكم نحو 65 إلى 70 مليون طن من الركام الناتج عن تدمير آلاف المنازل والمنشآت والمرافق الحيوية.

من جهته أوضح الدفاع المدني في غزة، في بيان، الجمعة، أنه رغم اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إلا أن "الكارثة الإنسانية ما زالت على حالها". وأضاف البيان: "المنازل لا تزال مدمرة والجثامين تحت الأنقاض، فيما تبقى الطرق مغلقة بالركام"، مشيراً إلى أن طواقم الدفاع المدني تعمل بإمكانات شبه معدومة وسط دمار هائل يغطي مختلف مناطق القطاع. ودعا الدفاع المدني المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى "التحرك العاجل لإعادة الإعمار وإزالة الركام، وإدخال الآليات اللازمة لانتشال جثامين الضحايا والتخفيف من معاناة غزة".

في غضون ذلك، حذّر مدير منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" الإقليمي للشرق الأوسط إدوار بيغبيدير من خطر ضياع جيل بكامله في قطاع غزة بفعل انهيار نظام التعليم. وقال بيغبيدير الخميس في القدس بعد عودته من القطاع في مقابلة مع وكالة فرانس برس، إنّ "هذه هي السنة الثالثة بلا مدارس"، مضيفاً "إذا لم نبدأ انتقالاً حقيقياً لجميع الأطفال في فبراير/ شباط، فسنصل إلى سنة رابعة، وعندها يمكننا الحديث عن جيل ضائع".

على صعيد الحراك السياسي، أعلنت الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة، أمس الجمعة، الموافقة على تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع، تتشكل من المستقلين (التكنوقراط)"، تتولى تسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية "بالتعاون مع الأشقاء العرب والمؤسسات الدولية، وعلى قاعدة من الشفافية والمساءلة الوطنية، وإنشاء لجنة دولية تشرف على تمويل وتنفيذ إعادة إعمار القطاع، مع تأكيد وحدة النظام السياسي الفلسطيني والقرار الوطني المستقل".

وفي موقف متسق مع الموقف الإسرائيلي، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الجمعة، خلال زيارته لإسرائيل إن القوة الأمنية الدولية التي ستنشر في غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار يجب أن تتكون من دول "تشعر إسرائيل بارتياح لها". وأضاف روبيو من مركز التنسيق العسكري المدني في كريات غات جنوب إسرائيل أنّ "هناك دولاً عدة اقترحت المشاركة (..) ينبغي أن تكون إسرائيل مرتاحة مع هؤلاء الأشخاص أو الدول"، وذلك بعد حديث إسرائيلي عن رفض السماح بنشر قوات تركية في قطاع غزة.

إلى ذلك، نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، الجمعة، عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين وأميركيين، قولهم إنّ الجيش الأميركي بدأ في الأيام الأخيرة تشغيل طائرات مسيّرة للمراقبة فوق قطاع غزة المحاصر، ضمن جهد أوسع يهدف إلى التأكد من التزام الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار. وفي وقت سابق، نقلت صحيفة هآرتس عن مصادر أمنية إسرائيلية أنّ الولايات المتحدة تتوقع من إسرائيل إبلاغها مسبقاً قبل أي هجوم عسكري "غير اعتيادي" في القطاع، بما في ذلك الغارات الجوية، محذّرة من أن أي تحركات منفردة قد تُعرّض اتفاق وقف إطلاق النار للخطر.

تطورات وقف إطلاق النار في غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول... 

1:13 AM

محمد البديوي

واشنطن
متعاقد أميركي لـ"العربي الجديد": طُلِب منا قنص أطفال في غزة

يكشف الجندي الأميركي السابق أنتوني أغيلار، في حوار مع "العربي الجديد"، تجربته بصفته متعاقداً لصالح "مؤسسة غزة الإنسانية"، والانتهاكات التي ارتُكبت بحق المدنيين الفلسطينيين من طالبي المساعدات، بما في ذلك طلب ضابط إسرائيلي قنص أطفال جوعى.

متعاقد أميركي لـ"العربي الجديد": طُلِب منا قنص أطفال جوعى في غزة
12:57 am

نيويورك
"رايتس ووتش" تدعو إسرائيل لضمان توفير المساعدات دون عوائق

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إسرائيل، إلى الامتثال لالتزامها بالتعاون مع الأمم المتحدة من خلال ضمان توفير المساعدات الأساسية للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون عوائق، حسبما قضت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري في 22 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.

وقالت بلقيس الجراح، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في المنظمة، ومقرّها نيويورك: "إن محكمة العدل الدولية أقرت بأن على إسرائيل إنهاء حملتها لتفكيك أونروا والتوقف عن استخدام تجويع المدنيين سلاحَ حرب". وزادت أن معاناة الفلسطينيين ستستمر ما لم ترفع إسرائيل حصارها غير القانوني وتعيد الكهرباء، والمياه، والرعاية الصحية، مشددة على ضرورة ضغط حلفاء إسرائيل على حكومتها للسماح فورا بدخول مساعدات أونروا دون عوائق.

01:15 am

القاهرة
توافق فلسطيني على تسليم إدارة غزة للجنة مؤقتة من أبنائها

أعلنت الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة، الجمعة، الموافقة على تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع، تتشكل من المستقلين (التكنوقرا)"، تتولى تسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية "بالتعاون مع الأشقاء العرب والمؤسسات الدولية، وعلى قاعدة من الشفافية والمساءلة الوطنية، وإنشاء لجنة دولية تشرف على تمويل وتنفيذ إعادة إعمار القطاع، مع تأكيد وحدة النظام السياسي الفلسطيني والقرار الوطني المستقل".

التفاصيل عبر الرابط:

آثار الدمار في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، 22 أكتوبر 2025 (عمر القطاع/فرانس برس)
توافق فلسطيني على تسليم إدارة غزة للجنة مؤقتة: قوات دولية بقرار أممي

12:36 AM

عادل نجدي

عادل نجدي
صحافي مغربي. مراسل العربي الجديد في المغرب.
الرباط
احتجاجات أمام البرلمان المغربي دعماً للفلسطينيين

تظاهر نشطاء مغاربة، مساء الجمعة، أمام مقر البرلمان المغربي في العاصمة الرباط، دعماً  للشعب الفلسطيني، وتنديداً بحرب الإبادة الجماعية بحقه. وطالب المشاركون في الوقفة التضامنية التي دعت إليها "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين" (غير حكومية)، بوقف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، وفتح معبر رفح وإنهاء حصار سكان قطاع غزة وتجويعهم .

التفاصيل عبر الرابط:

تظاهرة في الرباط نصرة لغزة، 5 أكتوبر 2025 (فرانس برس)
احتجاجات أمام البرلمان المغربي دعماً للفلسطينيين وتنديداً بالإبادة

12:34 am

غزة
قصف مدفعي إسرائيلي شرقي خانيونس

استهدف قصف مدفعي إسرائيلي شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

12:12 AM
أبرز الأحداث يوم الجمعة | 24 أكتوبر

  • واشنطن تعيّن قائداً مدنياً لمركز التنسيق بشأن غزة

  • مسيّرات أميركية فوق غزة لمراقبة وقف إطلاق النار

  • شهيدان باستهداف مسيّرة إسرائيلية فلسطينيين شرقي دير البلح

  • توافق فلسطيني على تسليم إدارة غزة للجنة مؤقتة

  • "حماس": ملتزمون باتفاق غزة وحريصون على التوافق الفلسطيني

  • روبيو: قوة الأمن الدولية بغزة ستشمل دولا "ترتاح لها إسرائيل"

  • قطر: نجاح المرحلة الأولى من اتفاق غزة مسؤولية جماعية

