لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصاراً على قطاع غزة على الرغم من صمود اتفاق وقف إطلاق النار والتزام حركة حماس بتسليم جثث الأسرى الإسرائيليين ضمن المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وتؤكد تقارير أممية وحكومية من القطاع أن عدد الشاحنات الذي يدخل غزة لا يقارن بذلك الذي أقرّ في الاتفاق. ويتذرع الاحتلال الإسرائيلي بعدم تسليم حركة حماس جميع الجثث لديها، لمواصلة الحصار وخرق الاتفاق واستهداف الفلسطينيين يومياً، ما يسفر عن مزيد من الشهداء.
وأعلن مصدر عسكري إسرائيلي، الجمعة، أن الجيش تسلم ثلاث جثث مجهولة الهوية من قطاع غزة عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لكنّه لا يعتقد أنها تعود لأسرى إسرائيليين. وقال المصدر لوكالة فرانس برس: "ما زلنا لا نعرف ما إذا كانت الجثث التي أعيدت هي لرهائن"، مؤكداً تقارير سابقة أفادت بتسلم السلطات الإسرائيلية ثلاث جثث من الصليب الأحمر. وأضاف المصدر "بحسب معلوماتنا الاستخبارية، لا نعتقد أنها جثث رهائن، وقد نقلناها إلى مختبر الطب الشرعي" للتأكد من هوياتها. وفي وقت سابق الجمعة، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان إن فرقها "سهلت الليلة نقل ثلاثة متوفين إلى السلطات الإسرائيلية".
وعلى الصعيد السياسي، تتواصل المباحثات بشأن تشكيل قوة دولية لتثبيت التهدئة ومراقبة وقف النار في غزة. وأجرى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية دان كين، الجمعة، جولة استطلاعية بمروحية إسرائيلية فوق أجواء قطاع غزة، ضمن زيارة رسمية يجريها إلى تل أبيب لبحث التطورات الإقليمية.
تطوّرات وقف إطلاق النار في غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..