وقف إطلاق النار في غزة | تواصل نسف المنازل في مناطق عدة بينها خانيونس

التحديثات الحية
01 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 09:07 (توقيت القدس)
لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصاراً على قطاع غزة على الرغم من صمود اتفاق وقف إطلاق النار والتزام حركة حماس بتسليم جثث الأسرى الإسرائيليين ضمن المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وتؤكد تقارير أممية وحكومية من القطاع أن عدد الشاحنات الذي يدخل غزة لا يقارن بذلك الذي أقرّ في الاتفاق. ويتذرع الاحتلال الإسرائيلي بعدم تسليم حركة حماس جميع الجثث لديها، لمواصلة الحصار وخرق الاتفاق واستهداف الفلسطينيين يومياً، ما يسفر عن مزيد من الشهداء.

وأعلن مصدر عسكري إسرائيلي، الجمعة، أن الجيش تسلم ثلاث جثث مجهولة الهوية من قطاع غزة عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لكنّه لا يعتقد أنها تعود لأسرى إسرائيليين. وقال المصدر لوكالة فرانس برس: "ما زلنا لا نعرف ما إذا كانت الجثث التي أعيدت هي لرهائن"، مؤكداً تقارير سابقة أفادت بتسلم السلطات الإسرائيلية ثلاث جثث من الصليب الأحمر. وأضاف المصدر "بحسب معلوماتنا الاستخبارية، لا نعتقد أنها جثث رهائن، وقد نقلناها إلى مختبر الطب الشرعي" للتأكد من هوياتها. وفي وقت سابق الجمعة، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان إن فرقها "سهلت الليلة نقل ثلاثة متوفين إلى السلطات الإسرائيلية".

وعلى الصعيد السياسي، تتواصل المباحثات بشأن تشكيل قوة دولية لتثبيت التهدئة ومراقبة وقف النار في غزة. وأجرى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية دان كين، الجمعة، جولة استطلاعية بمروحية إسرائيلية فوق أجواء قطاع غزة، ضمن زيارة رسمية يجريها إلى تل أبيب لبحث التطورات الإقليمية.

تطوّرات وقف إطلاق النار في غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

08:58 am

القدس المحتلة
إسرائيل: الرفات التي تسلمها الجيش أمس لا تعود أسير

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الرفات التي تسلمها جيش الاحتلال من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس، لا تعود لأيٍّ من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة. وأضافت الإذاعة أن الجهات الإسرائيلية لا تعتبر عملية تسليم الجثامين خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، "نظرًا لمعرفتها المسبقة بإمكانية ألا تعود الجثث لأسرى إسرائيليين".

07:55 am

غزة
نسف منازل شرقي مدينة خانيونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن جيش الاحتلال نفذ عملية نسف واسعة شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

05:24 am

غزة
قصف مدفعي على شرق خانيونس

استهدفت مدفعية جيش الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة خانيونس خلال الساعات الأخيرة.

12:49 am

غزة
تواصل نسف المنازل شرق غزة

يواصل جيش الاحتلال عمليات نسف منازل سكنية شرقي مدينة غزة.

12:47 am

فرانس برس

فرانس برس
الاحتلال يعلن تسلم ثلاث جثث من غزة

أعلن مصدر عسكري إسرائيلي، الجمعة، أن الجيش تسلم ثلاث جثث مجهولة الهوية من قطاع غزة عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لكنه لا يعتقد أنها تعود لأسرى إسرائيليين. وقال المصدر لوكالة فرانس برس: "ما زلنا لا نعرف ما إذا كانت الجثث التي أعيدت هي لرهائن"، مؤكداً تقارير سابقة أفادت بتسلم السلطات الإسرائيلية ثلاث جثث من الصليب الأحمر. وأضاف المصدر: "بحسب معلوماتنا الاستخبارية، لا نعتقد أنها جثث رهائن، وقد نقلناها إلى مختبر الطب الشرعي" للتأكد من هوياتها. وفي وقت سابق الجمعة، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان إن فرقها "سهلت الليلة نقل ثلاثة متوفين إلى السلطات الإسرائيلية"، وأضافت أن "ذلك جرى بناء على طلب الأطراف وموافقتهم".

وباستثناء الجثث الثلاث التي عثر عليها الجمعة، أعادت حماس حتى الآن جثث 17 من أصل 28 جثة كانت محتجزة لديها.

12:45 am

الأناضول

الأناضول
67% من الإسرائيليين: واشنطن صانعة القرار في غزة

أظهر استطلاع للرأي، الجمعة، أن 67% من الإسرائيليين يعتبرون الولايات المتحدة "صانعة القرار الرئيسي" فيما يتعلق بالقصف على قطاع غزة. وجاء ذلك في استطلاع أجرته القناة 12 العبرية بالتعاون مع معهد "مدغام" للأبحاث، دون الإشارة إلى حجم العينة أو هامش الخطأ في النتائج.

وأفادت القناة بأن 24% من الإسرائيليين يرون أن تل أبيب هي المسؤولة عن قيادة تلك العمليات بغزة، فيما لم تشر لرأي الـ 9% المتبقين، الذين عادة ما يمتنعون عن الإجابة أو يختارون بند "لا أعرف"، كما أظهر الاستطلاع أن 69% من الإسرائيليين يرون أن تل أبيب باتت تحت الوصاية الأميركية، وأن 23% "يوافقون بشدة" هذا الرأي، دون الإشارة لموقف الـ8٪ المتبقين.

من جانب آخر، أوضحت القناة أن 67% من الإسرائيليين يخشون وقوع عملية اغتيال سياسية على غرار عملية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين.

12:39 am

الأناضول

الأناضول
إستونيا: الوضع في غزة كارثي

قال وزير الخارجية الإستوني مارغوس تساكنا، إنّ الوضع الإنساني في غزة "كارثي، ويجب فرض قدر كبير من الضغوط على إسرائيل". جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك الجمعة، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، عقب لقائهما في العاصمة أنقرة.

وأعرب تساكنا عن شكره لنظيره التركي جراء مساعيه للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة. وأكد دعم بلاده لحل الدولتين، وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بفلسطين، وتوقيعها "إعلان نيويورك" بشأن حل الدولتين. وأشار إلى أن إستونيا تواصل إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة عبر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ومنظمات أخرى. وشدّد على أن "الوضع الإنساني بغزة كارثي حقاً، لذا يجب فرض قدر كبير من الضغوط على إسرائيل"، ولفت إلى أنه يجب على دول أخرى أيضاً بجانب تركيا الضغط على إسرائيل من أجل استمرار مساعي السلام في غزة.

12:09 AM
أبرز تطورات أمس الجمعة

  • الاحتلال يعيد جثامين 30 فلسطينياً إلى غزة

  • شهيد برصاص الاحتلال في شارع الجلاء

  • الاحتلال يواصل قصف مدينة خانيونس

  • الاحتلال يستعد لإعادة رفات أسير له في غزة

  • إسطنبول تستضيف اجتماعاً الاثنين بشأن الخطوات التالية في غزة

  • رئيس هيئة الأركان الأميركية يحلّق في أجواء غزة

  • تقرير أميركي: إسرائيل ارتكبت مئات الانتهاكات للقانون في غزة

  • فيديو تعذيب أسير فلسطيني يطيح المدعية العسكرية الإسرائيلية

  • وزارة الصحة: ارتفاع عدد الجثامين المسلمة من الاحتلال إلى 225

