وقف إطلاق النار في غزة | استمرار خروقات الاحتلال والوضع الإنساني كارثي

أخبار
غزة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
24 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 08:25 (توقيت القدس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

تشهد الساحة الفلسطينية تطورات سياسية وأمنية متسارعة في ظل استمرار حالة الترقّب الحذر بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيّز التنفيذ، وسط جهود مصرية مكثّفة لتثبيته وتحويله إلى مسار دائم. وفي هذا السياق، بدأت في العاصمة المصرية القاهرة، أمس الخميس، لقاءات بين وفدي حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" وحركة "فتح" بوساطة جهاز المخابرات العامة المصرية، في محاولة لتقريب وجهات النظر بشأن الملفات السياسية والإدارية المرتبطة بمرحلة ما بعد الحرب. وتأتي هذه اللقاءات في إطار مساعٍ لإعادة تفعيل الحوار الفلسطيني - الفلسطيني، بما يضمن توافقاً داخلياً حول آليات إدارة القطاع وإعادة الإعمار، تمهيداً لعقد اجتماع موسّع يضمّ جميع الفصائل الفلسطينية.

وفي المقابل، تواصل واشنطن متابعة تفاصيل المشهد الميداني في غزة من كثب، إذ نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر أمنية إسرائيلية أنّ الولايات المتحدة تتوقع من إسرائيل إبلاغها مسبقاً قبل أي هجوم عسكري "غير اعتيادي" في القطاع، بما في ذلك الغارات الجوية، محذّرة من أن أي تحركات منفردة قد تُعرّض اتفاق وقف إطلاق النار للخطر. كما تتصاعد الخلافات حول دور وكالة "أونروا" في القطاع بعد تأكيد مسؤول إسرائيلي أنّ حكومة الاحتلال لن تسمح بعودة الوكالة إلى العمل في غزة، رغم قرار محكمة العدل الدولية الذي ألزم إسرائيل بدعم عمليات الإغاثة الإنسانية وضمان وصول المساعدات إلى المدنيين.

في هذه الأثناء، لا تزال الأوضاع الإنسانية في غزة كارثية رغم مرور أسابيع على وقف إطلاق النار، إذ أكدت منظمة الصحة العالمية عدم تسجيل أي تحسن يُذكر في كميات الغذاء التي يُسمح بإدخالها إلى القطاع أو في معدلات الجوع بين السكان، مشيرة إلى أن "الكميات التي تدخل غير كافية لإنقاذ الأرواح". ووفق وزارة الصحة في غزة، فقد ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 68 ألفاً و280، فيما تجاوز عدد الجرحى 170 ألفاً منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مع استمرار العثور على جثامين جديدة تحت الأنقاض في مناطق متفرقة من القطاع.

تطورات وقف إطلاق النار في غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول... 

07:58 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
مدينة غزة وشمالها... ركام وحياة معدومة يبددان أمل العودة

يقف عشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين الذين تركوا منازلهم قسراً في أعقاب توسع العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في مدينة غزة وشمالها، عاجزين عن العودة إليها، بسبب هول الدمار الذي خلّفه الاحتلال على مدار عامين، والذي تفاقم أكثر خلال الشهرين الأخيرين. لمزيد من التفاصيل: 

دمر الاحتلال كل مقومات الحياة بمدينة غزة، 16 أكتوبر 2025 (خليل رمزي الكحلوت/ الأناضول)
قضايا وناس
التحديثات الحية

مدينة غزة وشمالها... ركام وحياة معدومة يبددان أمل عودة النازحين

5:58 AM
منظمة الصحة العالمية: الوضع الإنساني في غزة لا يزال كارثياً

أكدت منظمة الصحة العالمية، الخميس، عدم تسجيل أي تقدم يُذكر على صعيد كميات الأغذية التي يُسمح بإدخالها إلى غزة منذ وقف إطلاق النار، أو أي تحسن ملحوظ في الحد من الجوع في القطاع، حيث لا يزال الوضع "كارثياً".

التفاصيل في الرابط: 

فتى فلسطيني في غزة، 22 أكتوبر 2025 (عمر القطّاع/فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

منظمة الصحة العالمية: الوضع الإنساني في غزة لا يزال كارثياً

5:57 AM
رئيس "محكمة غزة": نفاق أخلاقي غربي بشأن حرب الإبادة بالقطاع

قال رئيس "محكمة غزة" البروفسور ريتشارد فولك إن ردة فعل الغرب حيال الإبادة الجماعية في القطاع كشفت بوضوح عن النفاق الأخلاقي في التعامل مع القانون الدولي. جاء ذلك في حديث للأناضول، الخميس، عقب مشاركته في "الجلسة النهائية لمحكمة غزة" التي عُقدت في إسطنبول.

التفاصيل في الرابط: 
أخبار
التحديثات الحية

رئيس "محكمة غزة": نفاق أخلاقي غربي بشأن حرب الإبادة في القطاع

5:54 AM
الكشف عن خطة أميركية لإحلال نظام مساعدات جديد محل "مؤسسة غزة

أظهرت وثيقة أن الولايات المتحدة تدرس مقترحا لإيصال مساعدات إنسانية إلى غزة، من شأنه أن يحل محل مؤسسة غزة الإنسانية المثيرة للجدل والمدعومة من الولايات المتحدة. وقال مسؤولان مطلعان على الخطة، واحد أميركي وآخر يعمل في مجال الإغاثة الإنسانية، إن هذا المقترح هو واحد من مفاهيم عدة قيد الدراسة، في إطار سعي واشنطن لتسهيل زيادة إيصال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني بعد عامين من الحرب.

التفاصيل في الرابط: 

نازحون يحملون أمتعتهم وسط الركام في غزة، 14 أكتوبر 2025 (فرانس برس)
تقارير عربية
التحديثات الحية

الكشف عن خطة أميركية لإحلال نظام مساعدات محل "مؤسسة غزة الإنسانية"

01:23 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
القدس المحتلة
صفارات الإنذار دوت في غلاف غزة بعد تشخيص خاطئ

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات قريبة من قطاع غزة، قبل أن يتبيّن لاحقًا أنها ناجمة عن تشخيص خاطئ، وفق بيان أولي صادر عن المتحدث باسم الجيش.

12:07 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
قصف مدفعي وإطلاق نار إسرائيلي شرق مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن جيش الاحتلال شنّ قصفًا مدفعيًا متزامنًا مع إطلاق نار شرقي مدينة غزة.

12:05 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
إسرائيل ترفض مشاركة دول اعترفت بفلسطين في قوة الاستقرار بغزة

أفادت "يديعوت أحرونوت" بأن حكومة بنيامين نتنياهو أبلغت واشنطن أنها لا تفضل إشراك دول اعترفت بدولة فلسطينية في قوة الاستقرار في غزة.

12:04 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
مسؤول أميركي: نتنياهو "يسير على حبل رفيع" مع ترامب

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤول أميركي كبير، أن أحداثاً "محرجة" وقعت خلال زيارة نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إلى تل أبيب الأسبوع الجاري، ما تسبب في توتر واضح بين واشنطن وتل أبيب، وأثار شكوكاً داخل الإدارة الأميركية بشأن نيات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تجاه اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وبحسب القناة، قال المسؤول الأميركي إن ما جرى خلال الزيارة دفع إدارة ترامب إلى الاعتقاد بأن نتنياهو "قد يعمل على انهيار الاتفاق"، في إشارة إلى تصرفات ولقاءات اعتبرها الأميركيون "استفزازية" ومخالفة لترتيبات البروتوكول المتفق عليها مسبقاً.

وأضاف المصدر أن "نتنياهو يسير على حبل رفيع في علاقته مع الرئيس ترامب، وإن حاول تخريب الاتفاق أو تجاوز التفاهمات القائمة، فستكون هناك عواقب واضحة"، مشيراً إلى أن البيت الأبيض وجّه تحذيرات صريحة للحكومة الإسرائيلية بضرورة الالتزام التام ببنود الاتفاق وعدم اتخاذ خطوات ميدانية أو سياسية يمكن أن تُفهم نسفاً له.

11:55 PM
وفدان من "حماس" و"فتح" يعقدان لقاءً في القاهرة

أكدت مصادر مصرية وفلسطينية لـ"العربي الجديد" بدء لقاء بين وفدي حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" وحركة "فتح" في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الخميس، لبحث ملفات تتعلق باتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأوضحت المصادر أن وفد حركة "فتح" برئاسة حسين الشيخ كان قد رفض المشاركة في البداية، قبل أن تستجيب القيادة لطلب مصري بعد ضغوط مارسها المسؤولون في جهاز المخابرات العامة.

التفاصيل عبر الرابط:

آثار الدمار في حي الشيخ رضوان بغزة، 22 أكتوبر 2025 (فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

وفدان من "حماس" و"فتح" يعقدان لقاءً في القاهرة لبحث ملفات سياسية

11:51 PM
أبرز تطورات الوضع في غزة يوم أمس الخميس
  • إسرائيل ترفض عودة "أونروا" إلى غزة رغم قرار "العدل الدولية"
  • وفدان من "حماس" و"فتح" يعقدان لقاءً في القاهرة
  • إدانة مصادقة الكنيست على مشروع قانون ضم الضفة
  • قادة أوروبا يسعون إلى القيام بدور فعال في غزة
  • الصحة: 14 شهيداً وصلوا إلى المستشفيات في آخر 24 ساعة
  • مسؤولون إسرائيليون: اندفاع أميركي هستيري لإنهاء حرب غزة
دلالات
المساهمون
العربي الجديد
العربي الجديد
المزيد في سياسة
مادورو يخاطب أنصاره خلال تجمع في كاراكاس، 12 أكتوبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

نداء من مادورو لواشنطن: لا لحرب مجنونة أرجوكم

غلاس في طوكيو، 18 إبريل 2025 (كازوهيرو نوغي/Getty)
التحديثات الحية
تقارير دولية
مباشر

اليابان بين الضغوط الأميركية والعلاقة مع الصين

عنصر في قوى الأمن السوري في حلب، 27 مايو 2025 (فرانس برس)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

دمشق والتحالف الدولي... تعاون متنامٍ لتحييد خلايا "داعش"