تشهد الساحة الفلسطينية تطورات سياسية وأمنية متسارعة في ظل استمرار حالة الترقّب الحذر بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيّز التنفيذ، وسط جهود مصرية مكثّفة لتثبيته وتحويله إلى مسار دائم. وفي هذا السياق، بدأت في العاصمة المصرية القاهرة، أمس الخميس، لقاءات بين وفدي حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" وحركة "فتح" بوساطة جهاز المخابرات العامة المصرية، في محاولة لتقريب وجهات النظر بشأن الملفات السياسية والإدارية المرتبطة بمرحلة ما بعد الحرب. وتأتي هذه اللقاءات في إطار مساعٍ لإعادة تفعيل الحوار الفلسطيني - الفلسطيني، بما يضمن توافقاً داخلياً حول آليات إدارة القطاع وإعادة الإعمار، تمهيداً لعقد اجتماع موسّع يضمّ جميع الفصائل الفلسطينية.
وفي المقابل، تواصل واشنطن متابعة تفاصيل المشهد الميداني في غزة من كثب، إذ نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر أمنية إسرائيلية أنّ الولايات المتحدة تتوقع من إسرائيل إبلاغها مسبقاً قبل أي هجوم عسكري "غير اعتيادي" في القطاع، بما في ذلك الغارات الجوية، محذّرة من أن أي تحركات منفردة قد تُعرّض اتفاق وقف إطلاق النار للخطر. كما تتصاعد الخلافات حول دور وكالة "أونروا" في القطاع بعد تأكيد مسؤول إسرائيلي أنّ حكومة الاحتلال لن تسمح بعودة الوكالة إلى العمل في غزة، رغم قرار محكمة العدل الدولية الذي ألزم إسرائيل بدعم عمليات الإغاثة الإنسانية وضمان وصول المساعدات إلى المدنيين.
في هذه الأثناء، لا تزال الأوضاع الإنسانية في غزة كارثية رغم مرور أسابيع على وقف إطلاق النار، إذ أكدت منظمة الصحة العالمية عدم تسجيل أي تحسن يُذكر في كميات الغذاء التي يُسمح بإدخالها إلى القطاع أو في معدلات الجوع بين السكان، مشيرة إلى أن "الكميات التي تدخل غير كافية لإنقاذ الأرواح". ووفق وزارة الصحة في غزة، فقد ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 68 ألفاً و280، فيما تجاوز عدد الجرحى 170 ألفاً منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مع استمرار العثور على جثامين جديدة تحت الأنقاض في مناطق متفرقة من القطاع.
تطورات وقف إطلاق النار في غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول...