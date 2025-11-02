نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، عدداً من المنازل في مدينة خانيونس جنوبيّ قطاع غزة، فيما فتحت آلياته النار شرقيّ جباليا، شماليّ القطاع. يأتي هذا فيما يواصل الاحتلال فرض حصار مشدد على غزة، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار وصمودِه حتى الآن.
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، السبت، استمرار تراجع التزام الاحتلال الإسرائيلي ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أنّ نسبة الشاحنات التي وافق على دخولها إلى قطاع غزة المحاصر، خلال الفترة من 10 حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 لم تتجاوز 24% من الكميات التي نص عليها الاتفاق.
إلى ذلك، نفت حكومة غزة السبت اتهامات القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" لعناصر يشتبه في انتمائهم إلى حركة حماس بنهب مساعدات إنسانية شماليّ خانيونس جنوبيّ القطاع، ووصفتها بأنها "باطلة وتشكل حملة تضليل إعلامي ممنهجة". وزعمت "سنتكوم"، في منشور على منصة إكس، أنّ المركز الأميركي للتنسيق المدني العسكري في غزة "CMCC" رصد في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عبر طائرة مسيّرة، عناصر ينهبون شاحنة مساعدات غربيّ مدينة خانيونس، مدعية أنهم "يُشتبه في انتمائهم إلى حماس".
