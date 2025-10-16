وقف إطلاق النار في غزة | تهديدات باستئناف الحرب وسط خروقات إسرائيلية

أخبار
غزة

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
التحديثات الحية
16 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 01:23 (توقيت القدس)
+ الخط -

تسود أجواء من التوتر الحذر في قطاع غزة، رغم مرور أيام على بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وتبادل الاتهامات بشأن الالتزام ببنود الاتفاق. وتشير المعطيات الميدانية إلى أن حالة الهدوء ما زالت هشة، مع تسجيل عمليات قصف متفرقة، وإطلاق نار في عدد من مناطق القطاع، في وقت تتواصل فيه جهود الوسطاء لضمان تثبيت التهدئة ومنع انهيارها بشكل كامل.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سينظر في السماح لإسرائيل باستئناف العمليات العسكرية في غزة إذا رفضت حركة "حماس" الالتزام بشروط اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك حسب تصريحات خاصة نقلتها عنه شبكة "سي أن أن"، مضيفًا أن "القوات الإسرائيلية يمكن أن تعود إلى الشوارع بمجرد أن أنطق الكلمة". وذكر ترامب في مكالمة هاتفية مع الشبكة أن "ما يحدث مع حماس سيجري تصحيحه بسرعة".

في هذا السياق، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنها تبذل جهودًا مكثفة لإغلاق ملف جثث الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، مؤكدةً التزامها بما جرى الاتفاق عليه في التفاهمات الأخيرة مع الوسطاء. يأتي هذا الإعلان في وقتٍ يوثّق فيه مركز غزة لحقوق الإنسان عشرات الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى مدنيين. وبينما تحاول المقاومة الالتزام ببنود التفاهمات، تمضي إسرائيل في خرقها، ضمن سياسةٍ تبدو أقرب إلى اختبار صبر المقاومة وقدرتها على ضبط الميدان، أكثر منها التزامًا بوقف العدوان.

أما على الصعيد الإنساني، فلا تبدو التهدئة كافية لتبديد شبح المجاعة أو لطمأنة أكثر من مليوني فلسطيني محاصرين منذ سنوات. فقد حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من استمرار استخدام إسرائيل التجويع سلاحاً ضمن استراتيجيتها في الحرب، مشيرًا إلى أن الكميات المحدودة من المساعدات التي سُمح بدخولها بعد الهدنة لا تغطي سوى جزء يسير من الاحتياجات الهائلة للقطاع. ومع تعثّر فتح معبر رفح وتقليص تدفق الإمدادات، يبقى المشهد الإنساني في غزة مهددًا بالانهيار، وسط صمتٍ دولي متواطئ، ووعودٍ لم تتحول بعد إلى فعلٍ ينقذ حياة المحاصرين.

"العربي الجديد" يتابع التطورات في ظلّ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة..

01:21 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
قصف مدفعيّ وإطلاق نار من جيش الاحتلال في حيّ الشجاعية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن جيش الاحتلال نفذ قصفاً مدفعيّاً وأطلق النار على عدة مواقع في حيّ الشجاعية شرقي مدينة غزة.

12:21 AM

محمد البديوي

صورة
محمد البديوي
محمد البديوي
واشنطن
عضو بالكونغرس: يجب وقف تسليح إسرائيل الآن

التقى عضوا الكونغرس الأميركي، السيناتور بيتر ويلش، والنائبة ديليا راميريز، عددًا من العائلات الأميركية الفلسطينية، التي طالبت العضوين باتخاذ إجراءات تضمن إنهاء الاحتلال والدمار بشكل دائم، ووقف تزويد الحكومة الإسرائيلية بالأسلحة الأميركية التي استُخدمت لتدمير قطاع غزة وفرض المجاعة. وأشارت النائبة راميريز إلى "الحاجة الماسة للموافقة على وقف تسليح إسرائيل أكثر من أي وقت مضى"، موضحة أنها تخطط لزيارة غزة قريبًا، فيما أكد السيناتور بيتر ويلش أن الهدف يجب أن يكون "حصول الفلسطينيين على دولتهم الديمقراطية التي تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل".

12:19 AM

عادل نجدي

avata
عادل نجدي
صحافي مغربي. مراسل العربي الجديد في المغرب.
الرباط
احتفال في المغرب بـ"انتصار المقاومة" في قطاع غزة

احتفل المئات في العاصمة المغربية الرباط، مساء الأربعاء، بما اعتبروه انتصارًا للمقاومة على جيش الاحتلال الإسرائيلي، معلنين دعمهم للمقاومة الفلسطينية وتنديدهم بالإبادة الجماعية في غزة. وجاء الاحتفال استجابةً لدعوة الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع (التي تضم 15 تنظيمًا سياسيًّا وحقوقيًّا ونقابيًّا) إلى تنظيم مهرجان "الانتصار" إسنادًا ودعمًا للمقاومة في غزة وعموم فلسطين، وتنديدًا بالإبادة الجماعية في القطاع، ورفضًا لاستمرار التطبيع المغربي مع إسرائيل، وكذلك احتفالًا بوقف العدوان على قطاع غزة.

12:18 am

رويترز

avata
رويترز
مستشار أميركي: محادثات "إيجابية" بشأن ضمان دخول المساعدات

قال مستشار أميركي كبير إن المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين حول ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة كانت "إيجابية للغاية"، مشيرًا إلى أن "القوة المعنية بتحقيق الاستقرار في غزة بدأت في التشكّل" بدعم أميركي ودولي متزايد. وأضاف المستشار، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، أن الجهود تتركز على تسريع إدخال المساعدات وتثبيت آليات المراقبة الميدانية، في إطار خطة أوسع تهدف إلى ترسيخ الهدوء وتنظيم الوضع الإنساني والأمني في القطاع خلال المرحلة المقبلة.

12:16 AM

محمد البديوي

صورة
محمد البديوي
محمد البديوي
واشنطن
ترامب: سأنظر في السماح باستئناف الحرب إذا لم تلتزم حماس

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه سينظر في السماح لإسرائيل باستئناف العمليات العسكرية في غزة إذا رفضت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" الالتزام بشروط اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك حسب تصريحات خاصة نقلتها عنه شبكة "سي أن أن"، مضيفًا أن "القوات الإسرائيلية يمكن أن تعود إلى الشوارع بمجرد أن أنطق الكلمة". وذكر ترامب في مكالمة هاتفية مع الشبكة أن "ما يحدث مع حماس سيجري تصحيحه بسرعة".

12:13 AM
أبرز التطورات في غزة أمس الأربعاء
  • حكومة غزة: تسلّمنا جثامين 45 شهيداً فلسطينياً من إسرائيل
  • منظمة دولية تحذر من خطر الذخائر غير المنفجرة في غزة
  • نتنياهو: على حماس تسليم سلاحها وإلا ستُفتح أبواب الجحيم
  • "الأورومتوسطي": إسرائيل تواصل استخدام التجويع أداة إبادة
  • قصف مدفعي وإطلاق نار في حي الشجاعية
  • مدفعية الاحتلال تستهدف المناطق الشرقية لمدينة غزة
  • ناطق باسم حماس لـ"العربي الجديد": المرحلة الثانية في غزة حساسة
دلالات
المساهمون
محمد البديوي
عادل نجدي
رويترز
العربي الجديد
المزيد في سياسة
وسط الدمار في خانيونس - جنوب قطاع غزة - 14 أكتوبر 2025 (عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

مستشار أميركي: التخطيط جار لتشكيل قوة دولية تدير الوضع في غزة

التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

أفريكوم تطلق تمرين "فلينتلوك 2026" في سرت بمشاركة ليبية وأوروبية

بيت هيغسيث في مقر وزارة الدفاع بواشنطن، 24 فبراير 2025 (فرانس برس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

تحويل مسار طائرة وزير الدفاع الأميركي إلى بريطانيا بسبب تشقق الزجاج