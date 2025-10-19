وقف إطلاق النار في غزة | تهديدات إسرائيلية و"حماس" تسلّم جثتي أسيرين

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأنه جرى تأجيل زيارة نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إلى إسرائيل إلى يوم الثلاثاء.
تشهد الأوضاع في قطاع غزة حالة ترقبٍ حذر وقلق متزايد، مع تزايد المؤشرات على هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار، في ظلّ تصاعد التصريحات الإسرائيلية التي تُهدّد باستئناف الحرب. فبعد ساعاتٍ من توجيه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنذارًا إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بضرورة "تفكيك حركة حماس سلطويًا وعسكريًا" وسنّ قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين، تزايدت المخاوف من تأثير التوترات داخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل على اتفاق وقف النار.
وفي موازاة هذه التطورات السياسية، تستعدّ واشنطن لإيفاد مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف ونائب ترامب جي دي فانس إلى إسرائيل الأسبوع المقبل، لمتابعة تنفيذ الخطة الأميركية وإعادة ترتيب الوضع الإنساني والإداري هناك. ووفق هيئة البث الإسرائيلية، فإن زيارة فانس وويتكوف تأتي ضمن مسار ضغوط دبلوماسية متجددة على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بالتفاهمات القائمة وعدم تقويض وقف النار، في وقتٍ تحاول فيه واشنطن الموازنة بين دعمها العسكري لإسرائيل وتزايد الانتقادات الدولية بسبب الانتهاكات المستمرة في القطاع.
إنسانيًا، لا تزال معاناة سكان غزة تتصدر المشهد، حيث أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن أكثر من ثمانية آلاف معلم مستعدون لاستئناف العملية التعليمية في القطاع، داعيةً إلى السماح لها بالعمل دون عوائق بوصفها أكبر منظمة إنسانية في غزة. ويأتي ذلك بينما أكدت المحكمة الجنائية الدولية رفض الاستئناف الإسرائيلي بشأن مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، في خطوةٍ وُصفت بأنها سابقة قانونية دولية قد تُفاقم عزلة إسرائيل. وفي هذا السياق، دعت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" الرئيس الأميركي دونالد ترامب والوسطاء إلى التدخل لوقف تجاوزات الاحتلال وضمان التزامه باتفاق وقف الحرب، مؤكدةً أن استمرار الانتهاكات يُهدد بانهيار الهدنة الهشة وعودة دوامة القصف والمعاناة الإنسانية.