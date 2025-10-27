وقف إطلاق النار في غزة | تفجير منازل وتحليق مكثّف للطيران المسيّر

نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي، للمرة الثالثة خلال ساعة، منازل سكنية جديدة في المناطق الشرقية لمدينة غزة.
يستمر المشهد في قطاع غزة تحت وقف إطلاق النار القائم، في ظل حالة من الضغط الإنساني المتصاعد، بفعل استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في التضييق على دخول المساعدات الإغاثية. ورغم إدخال دفعات محدودة من المساعدات، فإن منظمات حقوقية فلسطينية تؤكد أن الكميات الحالية لا تكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية لآلاف العائلات التي فقدت مصادر غذائها ورعايتها الصحية خلال الحرب، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لضمان فتح المعابر بشكل مستدام.
إلى ذلك، أعلن متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على دخول فريق فني مصري إلى قطاع غزة للمساعدة في البحث عن رفات الأسرى الإسرائيليين، مع السماح للفريق والصليب الأحمر بتجاوز "الخط الأصفر" الذي حدده جيش الاحتلال داخل القطاع. يأتي ذلك بالتزامن مع تسليم حركة "حماس" حتى الآن جثامين عدد من الأسرى في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
بالتوازي، يواصل جيش الاحتلال خرق الاتفاق، سواء عبر عرقلة دخول المساعدات الإنسانية أو عبر ممارسات أخرى داخل القطاع، من بينها ما كشفته تقارير صحافية إسرائيلية عن نقل نفايات ومستويات كبيرة من الردم من مستوطنات "غلاف غزة" إلى داخل القطاع. من جانبها، تؤكد حركة "حماس" أن الاحتلال يواصل الخروقات "على مدار الساعة"، بينما تبقى الأوضاع الإنسانية في غزة معلّقة على مسار تفاهمات هشة، لم تُترجم بعد إلى إجراءات ملموسة تخفف معاناة السكان.
مع تصاعد النقاشات الدولية حول خطة إعادة إعمار غزة عقب شهور من الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي، بدأت إيطاليا تحدد ملامح مشاركتها المحتملة في هذا المشروع الضخم الذي تقدر الأمم المتحدة والبنك الدولي تكلفته بما بين 70 و80 مليار دولار.
ما زال أهالي قطاع غزة، بعد عامَين من الطهي على الحطب وبدائل الوقود البدائية، ينتظرون "انفراجة الغاز" التي لم تتحقق بعد، على الرغم من مرور أكثر من أسبوعَين على وقف إطلاق النار.
