وقف إطلاق النار في غزة | تفجير منازل وتحليق مكثّف للطيران المسيّر

أخبار
غزة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
27 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 01:54 (توقيت القدس)
+ الخط -

يستمر المشهد في قطاع غزة تحت وقف إطلاق النار القائم، في ظل حالة من الضغط الإنساني المتصاعد، بفعل استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في التضييق على دخول المساعدات الإغاثية. ورغم إدخال دفعات محدودة من المساعدات، فإن منظمات حقوقية فلسطينية تؤكد أن الكميات الحالية لا تكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية لآلاف العائلات التي فقدت مصادر غذائها ورعايتها الصحية خلال الحرب، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لضمان فتح المعابر بشكل مستدام.

إلى ذلك، أعلن متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على دخول فريق فني مصري إلى قطاع غزة للمساعدة في البحث عن رفات الأسرى الإسرائيليين، مع السماح للفريق والصليب الأحمر بتجاوز "الخط الأصفر" الذي حدده جيش الاحتلال داخل القطاع. يأتي ذلك بالتزامن مع تسليم حركة "حماس" حتى الآن جثامين عدد من الأسرى في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

بالتوازي، يواصل جيش الاحتلال خرق الاتفاق، سواء عبر عرقلة دخول المساعدات الإنسانية أو عبر ممارسات أخرى داخل القطاع، من بينها ما كشفته تقارير صحافية إسرائيلية عن نقل نفايات ومستويات كبيرة من الردم من مستوطنات "غلاف غزة" إلى داخل القطاع. من جانبها، تؤكد حركة "حماس" أن الاحتلال يواصل الخروقات "على مدار الساعة"، بينما تبقى الأوضاع الإنسانية في غزة معلّقة على مسار تفاهمات هشة، لم تُترجم بعد إلى إجراءات ملموسة تخفف معاناة السكان.

"العربي الجديد" يتابع تطورات وقف إطلاق النار في غزة أولاً بأول..

01:51 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
ثلاث عمليات نسف لمنازل سكنية شرق غزة خلال ساعة

نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي، للمرة الثالثة خلال ساعة، منازل سكنية جديدة في المناطق الشرقية لمدينة غزة.

1:22 AM
إيطاليا تنافس على إعادة إعمار غزة

مع تصاعد النقاشات الدولية حول خطة إعادة إعمار غزة عقب شهور من الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي، بدأت إيطاليا تحدد ملامح مشاركتها المحتملة في هذا المشروع الضخم الذي تقدر الأمم المتحدة والبنك الدولي تكلفته بما بين 70 و80 مليار دولار. 

التفاصيل في هذا الرابط:

آثار الدمار في حي الشيخ رضوان بغزة، 22 أكتوبر 2025 (فرانس برس)
أعمال وشركات
التحديثات الحية

إيطاليا تنافس على إعادة إعمار غزة... منافسة دولية محتدمة

1:17 AM
شحّ الغاز يعمّق معاناة أهالي غزة

ما زال أهالي قطاع غزة، بعد عامَين من الطهي على الحطب وبدائل الوقود البدائية، ينتظرون "انفراجة الغاز" التي لم تتحقق بعد، على الرغم من مرور أكثر من أسبوعَين على وقف إطلاق النار.

التفاصيل في هذا الرابط:

فلسطينيّ يطهو الطعام على نار الحطب، 23 مارس 2025 (معز صالحي/الأناضول)
اقتصاد الناس
التحديثات الحية

حصار متواصل لغزة... شحّ الغاز يعمّق معاناة الأهالي

01:10 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
تفجير ثانٍ لمنازل شرقي غزة

أعاد جيش الاحتلال تنفيذ عملية نسف ثانية لمنازل سكنية في الجهة الشرقية لمدينة غزة خلال وقت قصير.

01:09 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
الاحتلال ينسف منازل شرق غزة

فجّر جيش الاحتلال منازل سكنية في المناطق الشرقية لمدينة غزة، دون صدور معلومات عن حجم الدمار أو وقوع إصابات حتى الآن.

01:08 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
تحليق مكثّف للطيران المسيّر وسط القطاع

يشهد مخيما النصيرات والبريج وسط قطاع غزة تحليقًا منخفضًا للطيران المسيّر التابع لجيش الاحتلال.

1:04 AM
أبرز تطورات الوضع في غزة يوم أمس الأحد
  • حماس وفرق الصليب الأحمر تبحث عن جثث أسرى إسرائيليين
  • إصابة 12 جندياً بجيش الاحتلال
  • إسرائيل تسمح للصليب الأحمر وفريق مصري بالبحث عن جثث
  • مركز حقوقي يطالب الاحتلال برفع القيود المفروضة على أونروا
  • جيش الاحتلال يكدس نفايات مستوطنات النقب الغربي داخل غزة
  • "الجهاد الإسلامي" تنفي ادعاءات إسرائيلية بعد غارة النصيرات
  • الحية: نقبل نشر قوات أممية في غزة والسلاح لا يزال موضع نقاش
دلالات
المساهمون
العربي الجديد
المزيد في سياسة
توم فليتشر خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن الوضع في غزة، 13 مايو 2025 (ليف رادين/Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

الأمم المتحدة تطالب بممر آمن لمئات آلاف المدنيين المحاصرين في الفاشر

دميترييف خلال قمة جمعت ترامب وبوتين في ألاسكا، 15 أغسطس 2025 (فرانس برس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

موسكو تندد بمحاولات تقويض حوارها "البنّاء" مع واشنطن بشأن أوكرانيا

مركبات تابعة لقوات اليونيفيل جنوبي لبنان، 20 أكتوبر 2025 (الأناضول)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

"يونيفيل" تعلن لأول مرة تحييد مسيرة إسرائيلية في جنوب لبنان