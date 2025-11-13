وقف إطلاق النار في غزة | واشنطن متفائلة بصدور قرار من مجلس الأمن بشأن القوة الدولية

أخبار
غزة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
13 نوفمبر 2025
الحياة اليومية في غزة بعد الإبادة، 10 نوفمبر 2025 (Getty)
+ الخط -

لا تزال مناقشات الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تراوح مكانها، وسط مطالب من أطراف في الوساطة بتوضيح مهام القوة الدولية المخطط نشرها في القطاع المحاصر، ومساع أميركية للدفع بالخطوة إلى الأمام. وفي خضم ذلك، يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق الاتفاق عبر استهداف شبه يومي للمدنيين، وعمليات نسف للمنازل آخرها نُفذ شرق خانيونس مع انتصاف ليل الأربعاء- الخميس، وفرض الحصار على السكان الذين يواجهون شتاء صعب قادم، في ظل انعدام المأوى والدمار الذي خلفته حرب الإبادة الجماعية. 

وجددت تركيا ومصر، أمس الأربعاء، أهمية توضيح مهام قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، مشددين على ضرورة ترسيخ وقف إطلاق النار في القطاع والتزام إسرائيل بالاتفاقيات وإدخال المساعدات. فيما أعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأربعاء عن تفاؤله بأن مجلس الأمن سيصدر قراراً بشأن غزة يدعم نشر قوة أمنية دولية. وقال روبيو لصحافيين بعد اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في كندا "نشعر بالتفاؤل. أعتقد أننا نحرز تقدماً جيداً في صياغة القرار، ونأمل بأن نتخذ إجراء بشأنه قريباً جداً". كما عبّر وزير الخارجية الأميركي عن قلقه من أن يمتد تأثير أحدث موجات العنف التي ينفذها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة ليقوض جهود وقف إطلاق النار الذي تدعمه الولايات المتحدة في غزة. وقال روبيو رداً على سؤال عما إذا كانت أحداث الضفة الغربية يمكن أن تعرض وقف إطلاق النار في غزة للخطر "آمل ألا يحدث ذلك... لا نتوقع ذلك. سنبذل كل ما في وسعنا للتأكد من عدم حدوث ذلك". 

وعلى صعيد أزمة مقاتلي المقاومة المحاصرين في رفح، قالت وسائل إعلام عبرية إن إسرائيل تدرس اقتراح تسوية يقضي بنفيهم إلى تركيا. وبموجب التسوية التي قد توافق عليها إسرائيل، يُنقل المقاتلون الذين يبلغ عددهم نحو 150 إلى تركيا، حيث سيجري توزيعهم على عدة دول، بحسب ما أفادت القناة 13 العبرية مساء الأربعاء. وذكرت القناة أن هذا الاقتراح يُبحث في إطار التنسيق بين الولايات المتحدة وتركيا، وتشارك فيه دول أخرى، بينما لا تشارك إسرائيل في المفاوضات، لكنها مطّلعة على مجرياتها. وقد طُرح الموضوع في الأيام الأخيرة في مناقشات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والمؤسسة الأمنية. وقال مسؤول إسرائيلي: "يمكننا إبداء مرونة تجاه الولايات المتحدة. لا خيار آخر، هذا جزء من اللعبة".

تطورات وقف إطلاق النار في غزة يتابعها "العربي الجديد" أولًا بأول..

12:56 am

الأناضول

avata
الأناضول
ندى أرحومة.. فتاة من غزة فقدت عينها وذاكرتها وتحارب الألم

على سرير صغير داخل مجمع ناصر الطبي، جنوبي قطاع غزة، ترقد الطفلة ندى أرحومة (15 عاماً) بين الحياة والموت، تتنفس عبر أنبوب في رقبتها، وتحدق إلى الفراغ بعين واحدة، فيما غابت الأخرى، بعد أن مزقتها شظايا صاروخ إسرائيلي استهدف خيام النازحين. وجهها الغض الذي كان يوماً مليئاً بالضحك، صار اليوم شاهداً على جرح لا يندمل، فعينها اليمنى مطفأة إلى الأبد، بينما اليسرى مهددة بالعمى الكامل.

ندى أرحومة.. فتاة من غزة فقدت عينها وذاكرتها وتحارب الألم
12:38 AM

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
حيفا
إسرائيل تدرس تسوية لترحيل مقاتلي حماس في رفح إلى تركيا

تدرس إسرائيل اقتراح تسوية يقضي بنفي مقاتلي حركة حماس العالقين في نفق في رفح بالمنطقة التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي من الخط الأصفر، إلى تركيا، بحسب ما أفادت القناة 13 العبرية مساء اليوم الأربعاء. وبموجب التسوية التي قد توافق عليها إسرائيل، يُنقل المقاتلون الذين يبلغ عددهم نحو 150 إلى تركيا، حيث سيجري توزيعهم على عدة دول.

التفاصيل عبر الرابط: 

الأسرى | عناصر من القسام يحملون جثة أسير إسرائيلي، 20 فبراير 2025 (Getty)
رصد
التحديثات الحية

إسرائيل تدرس تسوية لترحيل مقاتلي حماس العالقين في رفح إلى تركيا

12:36 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
محكمة ألمانية ترفض دعويَين لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل

رفضت المحكمة الإدارية في برلين، اليوم الأربعاء، دعويَين قضائيتين رفعهما عدد من الفلسطينيين في قطاع غزة، طالبوا بوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل. وقال المدعون إن الموافقات الألمانية الحالية على تصدير الأسلحة تنتهك التزامات ألمانيا بموجب القانون الدولي. لكن المحكمة الإدارية في برلين رفضت الدعويَين لأسباب إجرائية، تتعلق بإجراءات الحكومة الاتحادية الألمانية الخاصة بمنح تراخيص التصدير.

التفاصيل عبر الرابط: 

مظاهرة مؤيدة لفلسطين في برلين، 11 أكتوبر 2025 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

محكمة ألمانية ترفض دعويَين تطالبان بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل

12:34 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
استجواب إسرائيل في الأمم المتحدة بشأن تعذيب أسرى فلسطينيين

خضعت إسرائيل للاستجواب في الأمم المتحدة، الثلاثاء والأربعاء، بشأن عدة تقارير عن أسرى فلسطينيين، وخاصة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. جاء ذلك خلال المراجعة الدورية لسجل إسرائيل أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة. وقال مقرر اللجنة بيتر فيديل كيسينغ: "لقد شعرت اللجنة بالفزع الشديد إزاء الوصف الوارد في عدد كبير من التقارير من مصادر مختلفة لما يبدو أنه تعذيب وإساءة معاملة ممنهجة وواسعة النطاق لفلسطينيين، من بينهم أطفال وفئات ضعيفة".

التفاصيل عبر الرابط:

السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة بجنيف دانييل ميرون يتحدث في مكاتب الأمم المتحدة في جنيف 10 مارس 2025 (فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

استجواب إسرائيل في الأمم المتحدة بشأن تقارير عن ممارسة التعذيب

12:33 am

رويترز

avata
رويترز
"رويترز": معلومات أميركية عن استخدام فلسطينيين دروعاً بشرية

في ظل حرب الإبادة في قطاع غزة، جمعت الولايات المتحدة معلومات مخابراتية العام الماضي تفيد بأنّ مسؤولين إسرائيليين بحثوا كيف أرسل جنود إسرائيليون فلسطينيين إلى أنفاق في غزة كانوا يعتقدون أنها ربما مليئة بالمتفجرات، حسب ما ذكر مسؤولون أميركيون سابقون. وقال المسؤولان، الذين نقلت عنهما وكالة رويترز، إنه جرى مشاركة المعلومات مع البيت الأبيض، وقامت أجهزة المخابرات بتحليلها في الأسابيع الأخيرة من فترة إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

التفاصيل عبر الرابط:

أنفاق غزة | جندي إسرائيلي عند نفق في رفح جنوبي قطاع غزة 13/9/2024 (فرانس برس)
رصد
التحديثات الحية

"رويترز": معلومات أميركية عن استخدام فلسطينيين دروعاً بشرية في غزة

12:32 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
روبيو يعرب عن تفاؤله بشأن إصدار قرار أممي حول غزة

أعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأربعاء عن تفاؤله بأن مجلس الأمن سيصدر قرارا بشأن غزة يدعم نشر قوة أمنية دولية. وقال روبيو لصحافيين بعد اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في كندا "نشعر بالتفاؤل. أعتقد أننا نحرز تقدماً جيداً في صياغة القرار، ونأمل بأن نتخذ إجراء بشأنه قريباً جداً".

12:31 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
تجدد نسف المباني شرقي خانيونس

نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مع انتصاف ليل الأربعاء- الخميس، عدداً من المباني شرق مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

12:28 am

رويترز

avata
رويترز
مجموعة السبع تدعو للسماح بدخول المساعدات إلى غزة

دعا بيان لوزراء خارجية مجموعة السبع بعد اجتماع في كندا، الأربعاء، جميع الأطراف المعنية في غزة إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية دون تدخل على نطاق واسع. وأعرب الوزراء عن قلقهم إزاء القيود التي لا تزال مفروضة على تدفق المساعدات.

12:02 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
أبرز تطورات أمس الأربعاء

  • 3 شهداء خلال آخر 24 ساعة

  • تأكيد تركي مصري لأهمية توضيح مهام القوة الدولية في غزة

  • شهادات جنود بالجيش الإسرائيلي: لا أبرياء في غزة

  • ادعاءات بفتح معبر "زيكيم" شمال غزة لإدخال المساعدات

  • فيدان: حماس أبدت الإرادة للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة

  • إسرائيل دمرت 1500 مبنى بعد اتفاق غزة

  • إسرائيل تمنح صلاحيات للعصابات في غزة على حساب القوة الدولية

دلالات
المساهمون
نايف زيداني
أسوشييتد برس
رويترز
الأناضول
فرانس برس
العربي الجديد
المزيد في سياسة
روبيو يتحدث إلى الصحافيين في أونتاريو بكندا بعد اجتماع مجموعة السبع 12 نوفمبر 2025 (فرانس برس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

روبيو يدعو إلى وقف إمدادات الأسلحة لقوات الدعم السريع في السودان

السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة بجنيف دانييل ميرون يتحدث في مكاتب الأمم المتحدة في جنيف 10 مارس 2025 (فرانس برس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

استجواب إسرائيل في الأمم المتحدة بشأن تقارير عن ممارسة التعذيب

أنفاق غزة | جندي إسرائيلي عند نفق في رفح جنوبي قطاع غزة 13/9/2024 (فرانس برس)
التحديثات الحية
رصد
مباشر

"رويترز": معلومات أميركية عن استخدام فلسطينيين دروعاً بشرية في غزة