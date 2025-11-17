وقف إطلاق النار في غزة | تصويت مرتقب في مجلس الأمن بشأن خطة ترامب

17 نوفمبر 2025
في ظل أجواء الترقب لتصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الأميركي بشأن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب

لوقف الحرب والتي أدت في إطار تنفيذ مرحلتها الأولى إلى إقرار وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ صفقة تبادل للأسرى، أطلق مسؤولون إسرائيليون جملة مواقف وشروط تجاه القرار وآلية تنفيذه،. وفي حين يدعو مشروع القرار إلى إنشاء قوة دولية تتولى مسؤولية الأمن وإعادة إعمار قطاع غزة الذي دمّرته الحرب، تضغط إسرائيل لتكون هذه القوة فعالة وتمتلك صلاحيات تنفيذية تتيح لها استخدام القوة لنزع سلاح المقاومة وقال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه من المفترض أن تتولى القوة الدولية مهمة نزع وتفكيك سلاح حركة حماس في "غزة القديمة"، في إشارة إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال.

بينما جدد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وعدد من وزرائه رفضهم إقامة دولة فلسطينية، حيث يتضمن مشروع القرار إشارة إلى إقامة دولة فلسطينية محتملة مستقبلاً. ويؤيد مشروع القرار الأميركي خطة ترامب التي أدّت إلى وقف لإطلاق النار في غزة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول بعد عامين من حرب الإبادة. وينصّ مشروع القرار، وفق نسخة اطّلعت عليها وكالة فرانس برس، على السماح بنشر "قوة استقرار دولية" في القطاع الفلسطيني، وعلى منح "لجنة سلام" يفترض أن يترأسها ترامب تفويضاً بإدارة غزة موقتاً حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2027.

من جهتها أعربت الفصائل الفلسطينية عن رفضها مشروع القرار، ووزعت مكاتب الفصائل الفلسطينية في الجزائر بياناً، أمس الأحد، تدعو فيه الأخيرة إلى اتخاذ موقف حازم إزاء "المساعي الجارية داخل أروقة الأمم المتحدة لتمرير مشروع القرار الأميركي المتعلّق بنشر قوات دولية في قطاع غزة". 

تطورات وقف إطلاق النار في غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

01:39 am

الأناضول

مظاهرة في بروكسل تندد بخرق الاحتلال وقف إطلاق النار

احتشد آلاف الأشخاص في العاصمة البلجيكية بروكسل، الأحد، احتجاجاً على مواصلة إسرائيل انتهاك وقف إطلاق النار بهجماتها على قطاع غزة، مطالبين بفرض حصار عسكري شامل عليها. وذكر مراسل الأناضول أن آلاف المحتجين اجتمعوا في محطة قطارات في بروكسل، مطالبين بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل فورًا.

وحمل المتظاهرون أعلام فلسطين، وساروا في وقت لاحق نحو ساحة "جان ري" القريبة من مؤسسات الاتحاد الأوروبي. كما طالب المشاركون في الفعالية بفرض حصار عسكري شامل على إسرائيل. ورفعوا لافتات تحمل عبارات من قبيل "استهداف المدنيين ليس دفاعًا مشروعًا عن النفس. قولوا لا للإبادة الجماعية"، و"مقاومة حتى التحرير"، و"انهضوا من أجل فلسطين".

01:38 am

العربي الجديد

غزة
الاحتلال يفجر روبوت شرق مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن جيش الاحتلال قام بتفجير روبوت "ضخم" في شرق مدينة غزة.

1:37 AM
الاحتلال لم يفرج حتى اللحظة عن الممرضة تسنيم الهمص

أفاد مكتب إعلام الأسرى في غزة بأن سلطات الاحتلال

الممرضة تسنيم الهمص (إكس)
"إعلام الأسرى": الاحتلال لم يفرج حتى اللحظة عن الممرضة تسنيم الهمص

الإسرائيلي لم تُفرج حتى اللحظة عن الأسيرة الممرضة تسنيم الهمص وذلك بعد وقت قصير من إعلان المكتب نفسه أن الممرضة التي اختطفتها مليشيا محلية مرتبطة بالاحتلال، قبل نحو شهرين، أفرج عنها مساء اليوم الأحد. وأشار المكتب إلى أن الإفراج لم يتم ولم يتلقَّ الصليب الأحمر أي بلاغات بشأن ذلك.

01:36 am

العربي الجديد

غزة
3 غارات على خانيونس

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن ثلاث غارات على المناطق الشرقية في مدينة خانيونس في جنوب القطاع.

1:35 AM
كاتس: القوة الدولية ستتولى مهمة تفكيك حماس في غزة القديمة

قال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، إنّ الجيش الإسرائيلي يعمل على تدمير الأنفاق في مناطق سيطرته بقطاع غزة من خلال التفجير أو عبر ضخ الإسمنت السائل داخلها لإغلاقها. وأشار، في منشور على منصة إكس، إلى أنه من المفترض أن تتولى القوة الدولية بقيادة الولايات المتحدة مهمة نزع وتفكيك سلاح حركة حماس في "غزة القديمة"، في إشارة إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال.

كاتس في واشنطن خلال حفل رسمي 18 يوليو 2025 (Getty)
كاتس: القوة الدولية ستتولى مهمة تفكيك حماس في غزة القديمة

12:54 AM
أبرز التطورات في قطاع غزة ليوم أمس الأحد
  • الفصائل الفلسطينية ترفض مشروع القرار الأميركي في مجلس الأمن
  • إصابات بقصف على حي الزيتون
  • غارة جوية على حي الشجاعية
  • نيوزيلندا: 700 أكاديمي يهددون بمقاطعة صندوق التقاعد بسبب غزة
  • حكومة نتنياهو تشكل لجنة تحقيق غير رسمية في أحداث 7 أكتوبر
  • كاتس: القوة الدولية ستتولى مهمة تفكيك حماس في "غزة القديمة"
  • ضغوط إسرائيلية قبيل تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار أميركي
  • "حماس" تتسلم قائمة بأسماء أسرى غزة في سجون الاحتلال
  • وصول 17 شهيداً و3 إصابات إلى مستشفيات غزة خلال 72 ساعة
  • قصف مدفعي يستهدف منطقة بني سهيلا شرقي مدينة خانيونس
  • "أونروا": إسرائيل تنتهك القانون الدولي في غزة
  • إسطنبول: حملة تتيح للتجار التبرع بأرباح يوم لقطاع غزة
  • غرق خيام النازحين في خانيونس
  • إطلاق قنابل إضاءة جنوب شرقي خانيونس
وقف إطلاق النار في غزة | نسف مبانٍ في رفح وغرق خيام في خانيونس

دلالات
الأناضول
العربي الجديد
