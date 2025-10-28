وقف إطلاق النار في غزة | تصعيد إسرائيلي يهدد الاتفاق

غزة

التحديثات الحية
28 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 29 أكتوبر 2025 - 00:13 (توقيت القدس)
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مختلقا مزاعم واهية للتنصل منه والعودة إلى حرب الإبادة على القطاع الفلسطيني المحاصر. وبعد غارات كثيفة على مناطق مختلفة في قطاع غزة أمس الثلاثاء، ما أسفر عن سقوط 11 شهيدا، شن الجيش ليل الثلاثاء - الأربعاء، غارات استهدفت عدة منازل في مدينة غزة، ومدرسة في بيت لاهيا شمالي القطاع.

ورغم الغارات الإسرائيلية، أكد جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة صامد. وقال فانس للصحافيين: "وقف إطلاق النار صامد. هذا لا يعني أنه لن تكون هناك مناوشات صغيرة هنا وهناك". وأضاف: "لدينا علم بأن حماس أو جهة أخرى داخل غزة هاجمت جنديا (إسرائيليا). نتوقع أن يرد الإسرائيليون، لكنني أعتقد أن السلام الذي أعلنه الرئيس سيصمد رغم ذلك".

وقبل ذلك، قال مسؤولون إسرائيليون، مساء الثلاثاء، إن أي خطوة إسرائيلية تُتخذ في قطاع غزة رداً على ما تعتبره دولة الاحتلال خروقاً من جانب حركة حماس، يجب أن تحصل على موافقة الولايات المتحدة. وبحسب التفاصيل التي أوردتها قناة كان 11 التابعة لهيئة البث الإسرائيلي، تم توضيح هذا الموقف خلال الاجتماعات التي عُقدت الثلاثاء لدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشيرة في الوقت ذاته إلى قناعة إسرائيل بأن واشنطن ستوافق على بعض الخطوات التي يتم النظر فيها، لكنها لن توافق عليها جميعها. ونقلت عن مسؤول سياسي إسرائيلي، قوله: "لا يمكننا تنفيذ كل ما نريده، بسبب القيود التي تفرضها الولايات المتحدة".

"العربي الجديد" يتابع تطورات وقف إطلاق النار في غزة أولاً بأول..

11:07 pm

غزة
استشهاد طفلة بقصف منزل في شارع اليرموك

استشهدت طفلة وأصيب أخرون في استهداف الاحتلال منزلاً في شارع اليرموك بمدينة غزة، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.

11:04 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
غزة
استهداف منازل في مدينة غزة ومدرسة في بيت لاهيا

استهدفت طائرات الاحتلال عدة منازل في مدينة غزة، ومدرسة في بيت لاهيا شمالي القطاع
 

11:02 pm

محمد شيخ يوسف

محمد شيخ يوسف
إسطنبول
تركيا: الهجمات على غزة انتهاك واضح لاتفاق وقف إطلاق النار

وصفت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة بأنها تشكل انتهاكا واضحا لوقف إطلاق النار، معربة عن قلقها جراء تقارير تفيد بسقوط ضحايا مدنيين نتيجة هذه الهجمات. وجددت وزارة الخارجية التركية في بيان صدر عنها دعوة إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار والامتناع عن أي أعمال تقوّض السلام والاستقرار. وأكدت أن الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار أمر حيوي للحفاظ على أمل السلام الدائم وإرساء الأمن الإقليمي، وأن تركيا ستحافظ تركيا على تضامنها مع الشعب الفلسطيني، ودعم الجهود المبذولة لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة.

كما صدرت تصريحات عن المتحدث باسم الرئاسة التركية برهان الدين دوران، والمتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم عمر تشليك تدين الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

10:45 PM
أبرز التطورات في غزة الثلاثاء

  • غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة

  • "القسام" تؤجل تسليم جثة أسير بسبب خروق الاحتلال

  • نتنياهو يأمر بشن هجمات على غزة بزعم إطلاق نار في رفح

  • هيئة البث: إسرائيل ستوسع سيطرتها إلى "ما بعد الخط الأصفر"

  • المكتب الإعلامي الحكومي: 64 شهيداً في 125 خرقاً لوقف النار

  •  حرب إسرائيل هشّمت البنية الاجتماعية في قطاع غزة

  • حماس: الاحتلال كاذب بزعمه معرفتنا بأماكن جثامين أسراه

  •  

العربي الجديد
محمد شيخ يوسف
العربي الجديد
