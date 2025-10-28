وقف إطلاق النار في غزة | تصعيد إسرائيلي يهدد الاتفاق

استشهدت طفلة وأصيب أخرون في استهداف الاحتلال منزلاً في شارع اليرموك بمدينة غزة، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مختلقا مزاعم واهية للتنصل منه والعودة إلى حرب الإبادة على القطاع الفلسطيني المحاصر. وبعد غارات كثيفة على مناطق مختلفة في قطاع غزة أمس الثلاثاء، ما أسفر عن سقوط 11 شهيدا، شن الجيش ليل الثلاثاء - الأربعاء، غارات استهدفت عدة منازل في مدينة غزة، ومدرسة في بيت لاهيا شمالي القطاع.
ورغم الغارات الإسرائيلية، أكد جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة صامد. وقال فانس للصحافيين: "وقف إطلاق النار صامد. هذا لا يعني أنه لن تكون هناك مناوشات صغيرة هنا وهناك". وأضاف: "لدينا علم بأن حماس أو جهة أخرى داخل غزة هاجمت جنديا (إسرائيليا). نتوقع أن يرد الإسرائيليون، لكنني أعتقد أن السلام الذي أعلنه الرئيس سيصمد رغم ذلك".
وقبل ذلك، قال مسؤولون إسرائيليون، مساء الثلاثاء، إن أي خطوة إسرائيلية تُتخذ في قطاع غزة رداً على ما تعتبره دولة الاحتلال خروقاً من جانب حركة حماس، يجب أن تحصل على موافقة الولايات المتحدة. وبحسب التفاصيل التي أوردتها قناة كان 11 التابعة لهيئة البث الإسرائيلي، تم توضيح هذا الموقف خلال الاجتماعات التي عُقدت الثلاثاء لدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشيرة في الوقت ذاته إلى قناعة إسرائيل بأن واشنطن ستوافق على بعض الخطوات التي يتم النظر فيها، لكنها لن توافق عليها جميعها. ونقلت عن مسؤول سياسي إسرائيلي، قوله: "لا يمكننا تنفيذ كل ما نريده، بسبب القيود التي تفرضها الولايات المتحدة".
