وقف إطلاق النار في غزة | ترجيح أميركي لوصول القوة الدولية "قريباً"

غزة

التحديثات الحية
07 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 08:19 (توقيت القدس)
شهدت الساعات الأخيرة في قطاع غزة استمراراً في خرق الاحتلال الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار. مصادر سياسية إسرائيلية كشفت لإذاعة جيش الاحتلال أنّ رئيس الأركان إيال زمير أوصى بعدم الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق قبل استعادة جميع الأسرى القتلى، إلى جانب منع أي إعادة إعمار في غزة قبل نزع سلاح المقاومة الفلسطينية. وفي اجتماع الكابينت الأخير، طرح وزير الأمن يسرائيل كاتس فكرة نفي نحو 200 مقاتل فلسطيني ممن ما زالوا داخل الأنفاق، فيما أبدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استعداداً لدراسة الاقتراح.

في الوقت ذاته، حذّرت الجبهة الداخلية للاحتلال من سماع انفجارات قوية خلال الساعات المقبلة في مستوطنات وسط وشمال غلاف غزة نتيجة عمليات تدمير بنى تحتية داخل القطاع. أما في الجانب الفلسطيني، فأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن عدد الشاحنات التي دخلت القطاع منذ بدء تنفيذ الاتفاق بلغ 4453 فقط من أصل 15.600 كان يفترض دخولها حتى مساء اليوم، موضحاً أن المعدّل اليومي لا يتجاوز 171 شاحنة من أصل 600 مقررة وفق البروتوكول الإنساني، ما يعكس استمرار الأزمة الإنسانية وتعطّل مسار الإغاثة.

في هذه الأثناء، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، إنه يتوقع وصول القوة الدولية لحفظ الاستقرار إلى غزة "قريباً جداً"، بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة عن طرح مشروع قرار في مجلس الأمن يهدف إلى دعم خطة ترامب للسلام. وأكد الرئيس الجمهوري خلال لقاء في البيت الأبيض مع قادة دول من آسيا الوسطى أن ذلك "سيحدث قريباً جداً. والأمور في غزة تسير على ما يرام"، وذلك في رد على سؤال لأحد الصحافيين بشأن نشر القوة الدولية في القطاع. وقدّمت الولايات المتحدة، الأربعاء، لدول شريكة مشروع قرار في مجلس الأمن يهدف إلى دعم خطة دونالد ترامب لوقف الحرب على غزة، وفق ما أفادت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة.

وقال ناطق باسم البعثة في بيان إنّ السفير الأميركي مايك والتز جمع، الأربعاء، الأعضاء العشرة المنتخبين في المجلس، إلى جانب العديد من الشركاء الإقليميين (مصر وقطر والإمارات والسعودية وتركيا)، مشيراً إلى أنّ ذلك يظهر "الدعم الإقليمي" للنص. وأضاف أن مشروع القرار الذي لم يُحدَّد موعد التصويت عليه بعد "يرحب بمجلس السلام" الذي سيرأسه ترامب للإشراف على الحكومة الانتقالية في غزة و"يفوض قوة الاستقرار الدولية الموضحة في خطة الرئيس ترامب

للسلام المؤلفة من 20 نقطة".

تطورات وقف إطلاق النار في غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

07:26 am

لندن
فلسطين تجمع المتضامنين وتفرغ مدرجات أستون فيلا بمواجهة مكابي

أعادت فلسطين روح التضامن في شوارع برمنغهام، وجمعت المحتجين أمام ملعب فيلا بارك، لتُفرغ مدرجاته من جماهير فريق أستون فيلا الإنكليزي، خلال المواجهة مع مكابي الإسرائيلي. وتحوّلت المباراة الأوروبية إلى معركة رمزية بين الوعي الشعبي والتطبيع الرياضي، بعدما رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، وردّدوا هتافات تندد بحرب الإبادة على غزة، فيما خيّم الصمت على مدرجات شبه خالية حملت صدى المقاطعة أكثر مما حملت صوت التشجيع.

استاد ملعب أستون فيلا فارغ دون جمهور، 6 نوفمبر 2025 (كاثرين إيفيل/Getty)
التحديثات الحية

فلسطين تجمع المتضامنين وتُفرغ مدرجات أستون فيلا في مواجهة مكابي

07:24 am

محمود خليل

محمود خليل
محمود خليل
القاهرة
المُحرَّر المُبعد محمود شريتح يروي تجربته من الأسر للحرية

بعد عشرين عاماً خلف قضبان الاحتلال، خرج محمود حمّاد شريتح، أحد مهندسي كتائب القسام، إلى فضاء الحرية، ضمن صفقة "طوفان الأحرار" التي أبرمتها المقاومة مع السلطات الإسرائيلية في يناير/ كانون الثاني الماضي. غير أن الحرية جاءت مشروطة بإبعاده قسراً، فغادر السجن ليجد نفسه في منفى إجباري، حاملاً ذاكرة طويلة من العذاب وأملاً راسخاً بالعودة.

الأسير القسامي المحرر والمُبعد محمود شريتح (العربي الجديد)
التحديثات الحية

المُحرَّر المُبعد محمود شريتح يروي تجربته من الأسر إلى الحرية

03:30 am

فرانس برس

ترامب يتوقع نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة "قريباً جداً"

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، إنه يتوقع وصول القوة الدولية لحفظ الاستقرار إلى غزة "قريباً جداً"، بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة عن طرح مشروع قرار في مجلس الأمن يهدف إلى دعم خطة ترامب للسلام.

ترامب خلال عشاء مع قادة دول من آسيا الوسطى في البيت الأبيض 6 نوفمبر 2025 (مانديل نغان/فرانس برس)
التحديثات الحية

ترامب يتوقع نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة "قريباً جداً"

12:52 am

غزة
إطلاق نار في التفاح والدرج

أكدت وسائل إعلام فلسطينية وقوع عملية إطلاق نار في حي التفاح والدرج شرق مدينة غزة.

12:36 am

غزة
قصف يستهدف المناطق الشرقية لمدينة غزة

تحدثت وسائل إعلام فلسطينية عن قصف مدفعي يستهدف المناطق الشرقية لمدينة غزة.

12:24 am

القدس المحتلة
جيش الاحتلال: تدمير بنى تحتية داخل غزة

أعلنت الجبهة الداخلية للاحتلال الإسرائيلي أن المستوطنين في وسط وشمال غلاف غزة قد يسمعون خلال الساعات المقبلة أصوات انفجارات قوية، نتيجة عمليات تدمير بنى تحتية داخل القطاع ينفذها جيش الاحتلال.

12:23 am

كاتس يقترح نفي 200 مقاتل لحماس

كشف مصدر سياسي لإذاعة الجيش الإسرائيلي أن وزير الأمن يسرائيل كاتس طرح خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابنيت) مقترحاً يقضي بنفي نحو 200 مقاتل فلسطيني ممن لا يزالون عالقين في الأنفاق داخل قطاع غزة. وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أشار إلى إمكانية دراسة هذا المقترح ضمن نقاش أوسع حول المرحلة المقبلة من العمليات.

12:22 am

زامير يوصي بعدم الانتقال للمرحلة التالية

قال مصدر سياسي لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن رئيس الأركان إيال زامير أوصى بعدم الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق مع حركة حماس قبل استعادة جميع الأسرى القتلى. وأشار المصدر إلى أن التوصية تشمل أيضاً عدم السماح بأي عملية لإعادة إعمار قطاع غزة قبل تنفيذ عملية نزع السلاح بشكل كامل.

12:19 AM
أبرز تطورات الوضع في غزة الخميس
  • شهيد بانهيار مبنى في حي الدرج
  • 4453 شاحنة فقط دخلت غزة من أصل 15600
  • كاتس يأمر بإغلاق منطقة الحدود مع مصر
  • واشنطن تقدم مقترحاً لحل أزمة مقاتلي رفح
  • آليات الاحتلال تطلق النار في مخيم النصيرات
  • جيش الاحتلال يعلن تسلّم جثمان أسير إسرائيلي من غزة
محمود خليل
فرانس برس
العربي الجديد
العربي الجديد
