وقف إطلاق النار في غزة | ترجيح أميركي لوصول القوة الدولية "قريباً"

شهدت الساعات الأخيرة في قطاع غزة استمراراً في خرق الاحتلال الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار. مصادر سياسية إسرائيلية كشفت لإذاعة جيش الاحتلال أنّ رئيس الأركان إيال زمير أوصى بعدم الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق قبل استعادة جميع الأسرى القتلى، إلى جانب منع أي إعادة إعمار في غزة قبل نزع سلاح المقاومة الفلسطينية. وفي اجتماع الكابينت الأخير، طرح وزير الأمن يسرائيل كاتس فكرة نفي نحو 200 مقاتل فلسطيني ممن ما زالوا داخل الأنفاق، فيما أبدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استعداداً لدراسة الاقتراح.

في الوقت ذاته، حذّرت الجبهة الداخلية للاحتلال من سماع انفجارات قوية خلال الساعات المقبلة في مستوطنات وسط وشمال غلاف غزة نتيجة عمليات تدمير بنى تحتية داخل القطاع. أما في الجانب الفلسطيني، فأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن عدد الشاحنات التي دخلت القطاع منذ بدء تنفيذ الاتفاق بلغ 4453 فقط من أصل 15.600 كان يفترض دخولها حتى مساء اليوم، موضحاً أن المعدّل اليومي لا يتجاوز 171 شاحنة من أصل 600 مقررة وفق البروتوكول الإنساني، ما يعكس استمرار الأزمة الإنسانية وتعطّل مسار الإغاثة.

في هذه الأثناء، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، إنه يتوقع وصول القوة الدولية لحفظ الاستقرار إلى غزة "قريباً جداً"، بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة عن طرح مشروع قرار في مجلس الأمن يهدف إلى دعم خطة ترامب للسلام. وأكد الرئيس الجمهوري خلال لقاء في البيت الأبيض مع قادة دول من آسيا الوسطى أن ذلك "سيحدث قريباً جداً. والأمور في غزة تسير على ما يرام"، وذلك في رد على سؤال لأحد الصحافيين بشأن نشر القوة الدولية في القطاع. وقدّمت الولايات المتحدة، الأربعاء، لدول شريكة مشروع قرار في مجلس الأمن يهدف إلى دعم خطة دونالد ترامب لوقف الحرب على غزة، وفق ما أفادت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة.

وقال ناطق باسم البعثة في بيان إنّ السفير الأميركي مايك والتز جمع، الأربعاء، الأعضاء العشرة المنتخبين في المجلس، إلى جانب العديد من الشركاء الإقليميين (مصر وقطر والإمارات والسعودية وتركيا)، مشيراً إلى أنّ ذلك يظهر "الدعم الإقليمي" للنص. وأضاف أن مشروع القرار الذي لم يُحدَّد موعد التصويت عليه بعد "يرحب بمجلس السلام" الذي سيرأسه ترامب للإشراف على الحكومة الانتقالية في غزة و"يفوض قوة الاستقرار الدولية الموضحة في خطة الرئيس ترامب

للسلام المؤلفة من 20 نقطة".