وقف إطلاق النار في غزة | تبادل الأسرى والمحتجزين وقمة في شرم الشيخ

أجريت صباح اليوم الاثنين، عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في وقت تُعقد بعد ظهر اليوم في شرم الشيخ المصرية، قمة لبحث مستقبل قطاع غزة بمشاركة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي استبق زيارته إلى مصر بزيارة إلى إسرائيل، يلقي خلالها خطاباً أمام الكنيست الإسرائيلي.

وتسلّم الصليب الأحمر الدولي من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، المحتجزين الإسرائيليين العشرين الأحياء، في وقت أفرج الاحتلال الإسرائيلي عن مئات الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر. وفي منشور عبر "تليغرام" بعيد الإفراج عن الدفعة الأولى من المحتجزين الإسرائيليين، قالت "القسام" إن "ما تم التوصل إليه من اتفاقٍ هو ثمرةٌ لصمود شعبنا وثبات مقاوميه، ونعلن التزامنا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه والجداول الزمنية المرتبطة به ما التزم الاحتلال بذلك". وأضافت: "لطالما كانت المقاومة حريصةً على إيقاف حرب الإبادة، وسعت لذلك منذ الشهور الأولى، ولكن العدو أفشل كل الجهود لحساباته الضيقة، وإشباعاً لغريزة الوحشية والانتقام لدى حكومته النازية".

وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي فشل في استعادة أسراه بالضغط العسكري، رغم تفوقه الاستخباري وفائض القوة التي يملكها، قائلة: "ها هو يخضع ويستعيد أسراه من خلال صفقة تبادلٍ، كما وعدت المقاومة منذ البداية". من جهة ثانية، قال الرئيس الأميركي

دونالد ترامب، ليل الأحد - الاثنين، إن "الحرب في غزة انتهت"، وذلك قبيل توجهه إلى إسرائيل ومصر. وشدد ترامب أمام الصحافيين في رد على سؤال عما إذا كان واثقاً من انتهاء الحرب: "الحرب انتهت. حسنا؟ هل فهمتم ذلك"، وأشار إلى أن "غزة تبدو مثل موقع هدم"، مؤكداً أن "الأمور ستصبح جيدة هناك"، وأنه "سيجري تشكيل مجلس سلام على نحو سريع من أجل غزة (..) والجميع يريدون أن يكونوا طرفا فيه".

إلى ذلك، بدأ عدد من شاحنات المساعدات بالدخول إلى قطاع غزة، أمس الأحد، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. ودخلت الأحد شاحنات مساعدات إلى قطاع غزة قادمة من معبر كرم أبو سالم (جنوب) الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، وذلك بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

"العربي الجديد" يتابع التطورات في ظل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة..