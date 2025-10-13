وقف إطلاق النار في غزة | تبادل الأسرى والمحتجزين وقمة في شرم الشيخ

13 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 13:54 (توقيت القدس)
أجريت صباح اليوم الاثنين، عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في وقت تُعقد بعد ظهر اليوم في شرم الشيخ المصرية، قمة لبحث مستقبل قطاع غزة بمشاركة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي استبق زيارته إلى مصر بزيارة إلى إسرائيل، يلقي خلالها خطاباً أمام الكنيست الإسرائيلي.

وتسلّم الصليب الأحمر الدولي من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، المحتجزين الإسرائيليين العشرين الأحياء، في وقت أفرج الاحتلال الإسرائيلي عن مئات الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر. وفي منشور عبر "تليغرام" بعيد الإفراج عن الدفعة الأولى من المحتجزين الإسرائيليين، قالت "القسام" إن "ما تم التوصل إليه من اتفاقٍ هو ثمرةٌ لصمود شعبنا وثبات مقاوميه، ونعلن التزامنا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه والجداول الزمنية المرتبطة به ما التزم الاحتلال بذلك". وأضافت: "لطالما كانت المقاومة حريصةً على إيقاف حرب الإبادة، وسعت لذلك منذ الشهور الأولى، ولكن العدو أفشل كل الجهود لحساباته الضيقة، وإشباعاً لغريزة الوحشية والانتقام لدى حكومته النازية".

وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي فشل في استعادة أسراه بالضغط العسكري، رغم تفوقه الاستخباري وفائض القوة التي يملكها، قائلة: "ها هو يخضع ويستعيد أسراه من خلال صفقة تبادلٍ، كما وعدت المقاومة منذ البداية". من جهة ثانية، قال الرئيس الأميركي

 دونالد ترامب، ليل الأحد - الاثنين، إن "الحرب في غزة انتهت"، وذلك قبيل توجهه إلى إسرائيل ومصر. وشدد ترامب أمام الصحافيين في رد على سؤال عما إذا كان واثقاً من انتهاء الحرب: "الحرب انتهت. حسنا؟ هل فهمتم ذلك"، وأشار إلى أن "غزة تبدو مثل موقع هدم"، مؤكداً أن "الأمور ستصبح جيدة هناك"، وأنه "سيجري تشكيل مجلس سلام على نحو سريع من أجل غزة (..) والجميع يريدون أن يكونوا طرفا فيه".

إلى ذلك، بدأ عدد من شاحنات المساعدات بالدخول إلى قطاع غزة، أمس الأحد، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. ودخلت الأحد شاحنات مساعدات إلى قطاع غزة قادمة من معبر كرم أبو سالم (جنوب) الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، وذلك بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

"العربي الجديد" يتابع التطورات في ظل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة..

أسرى فلسطينيون يصلون إلى رام الله وغزة

وصل أسرى فلسطينيون، أفرجت عنهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضمن اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين، إلى رام الله وسط الضفة الغربية، وإلى قطاع غزة. ووصل 96 أسيراً محرراً من ذوي المؤبدات والأحكام العالية، أفرجت عنهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من سجن عوفر غرب مدينة رام الله، إلى قصر رام الله الثقافي في بيتونيا، بالتنسيق مع الصليب الأحمر الدولي، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

أسرى فلسطينيون يصلون إلى رام الله وغزة والاحتلال يحذر من الاحتفال

نتنياهو لن يحضر قمّة شرم الشيخ

بعد أقلّ من ساعة من إعلان الرئاسة المصرية، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سيحضر قمة شرم الشيخ التي ستُعقد في وقت لاحق اليوم، والتي يشارك فيها أيضاً الرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ أصدر مكتب نتنياهو بياناً أعلن فيه أنّه لن يشارك في القمّة.

نتنياهو لن يحضر قمّة شرم الشيخ

توقعات بوصول أسرى غزة إلى خانيونس خلال نصف ساعة

تحدث مراسل "العربي الجديد" عن توقعات بوصول أسرى غزة المفرج عنهم إلى مستشفى ناصر الطبي في خانيونس، جنوبي قطاع غزة، خلال نصف ساعة.

حماس: نتنياهو اضطر للرضوخ لشروط المقاومة

قالت حركة حماس في منشور عبر "تليغرام"، إن "تحرير أسرانا الأبطال، ومن بينهم أصحاب المؤبدات والمحكوميات العالية الذين قضوا عقوداً طويلة خلف القضبان، هو ثمرة بطولة وصمود شعبنا العظيم في قطاع غزة، وأبنائه في المقاومة الباسلة، وهو وفاءٌ من المقاومة بعهدها لشعبها وأسراها". وأضافت: " لم ينجح (رئيسي حكومة الاحتلال بنيامين) نتنياهو وجيشه على مدار عامين من حرب الإبادة والتدمير في تحرير أسراه بالقوة، واضطر في النهاية للرضوخ لشروط المقاومة، التي أكّدت أنّ طريق عودة جنوده الأسرى لا يكون إلا عبر صفقة تبادل، وإنهاء حرب الإبادة".

وصول 63 شهيداً إلى مستشفيات قطاع غزة

أفادت وزارة الصحة في غزة، بوصول 63 شهيداً، بينهم 60 جرى انتشالهم، و39 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 67869 شهيداً  170105 إصابات منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وصول حافلتين تقلان الأسرى المحررين إلى بيتونيا

وصلت حافلتان تقلان الأسرى الفلسطينيين المحررين ضمن صفقة التبادل إلى بلدة بيتونيا غرب رام الله.

خروج حافلات الأسرى المحررين من سجن عوفر

خرجت حافلات الأسرى المحررين بصفقة التبادل من سجن عوفر غربي رام الله، باتجاه بيتونيا ورام الله.

جيش الاحتلال يتسلّم المحتجزين الـ13 المفرج عنهم

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتسلّم جيش الاحتلال المحتجزين الـ13 الذي أفرجت حركة حماس عنهم ضمن الدفعة الثانية اليوم.

بدء تحرك الحافلات التي تنقل الأسرى من سجون الاحتلال

أفاد مكتب إعلام الأسرى، ببدء تحرك الحافلات التي تنقل الأسرى من سجون الاحتلال، على الشكل التالي: من سجن عوفر باتجاه بيتونيا برام الله، ومن سجن النقب باتجاه قطاع غزة.

الصليب الأحمر يتسلّم 13 محتجزاً إسرائيلياً إضافياً

أفادت وسائل اعلام عبرية بأن الصليب الأحمر تسلّم المحتجزين الإسرائيليين الـ13 الآخرين، ضمن الدفعة الثانية. وبذلك تكون كتائب القسام قد أفرجت عن جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء.

استعدادات في جنوب قطاع غزة لاستقبال أولى دفعات المحررين

أشار مراسل "العربي الجديد" إلى استعدادات في جنوب قطاع غزة لاستقبال أولى دفعات الأسرى المحررين من سجون الاحتلال.

جيش الاحتلال: الصليب الأحمر بطريقه لاستلام محتجزين إضافيين

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن أفراد الصليب الأحمر في طريقهم لاستلام عدد من المحتجزين في جنوب قطاع غزة. وجاء في بيان الجيش: "وفق المعلومات التي وردت، فإن أفراد الصليب الأحمر الدولي في طريقهم لنقطة التقاء أخرى في جنوب قطاع غزة حيث سيتم تسليمهم عدداً من المختطفين".

ديوان نتنياهو يرحب بعودة المحتجزين

رحب ديوان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بعودة المحتجزين السبعة، في إطار الدفعة الأولى من اتفاق الصفقة. وبحسب ديوان نتنياهو، "لقد تم إبلاغ عائلاتهم من قبل الجهات المختصة بأنهم انضموا إلى قواتنا في قطاع غزة، وسيعودون في أقرب وقت إلى داخل إسرائيل. سترافقهم حكومة إسرائيل، ومنظومة الأمن، ومنسق شؤون الأسرى والمفقودين، ومديرية المختطفين والمفقودين والعائدين في مكتب رئيس الوزراء في جميع مراحل الاستقبال وإعادة التأهيل. حكومة إسرائيل ملتزمة بإعادة جميع المختطفين المحتجزين لدى العدو، وستعمل على تحقيق هذه المهمة بعزيمة ودون كلل".

عبور المحتجزين السبعة إلى داخل إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن المحتجزين السبعة المفرج عنهم، "عبروا الحدود إلى داخل إسرائيل مع قوة من الجيش الإسرائيلي والشاباك. المختطفون العائدون في طريقهم في هذه الأثناء إلى نقطة الاستيعاب الأولية في منطقة غلاف غزة حيث سيلتقون مع أفراد عائلاتهم".

القاهرة
شرم الشيخ تستضيف اليوم قمة اسثنائية لبحث مستقبل غزة

يعقد زعماء 20 دولة، قمة في مدينة شرم الشيخ المصرية، اليوم الاثنين، لبحث مستقبل وقف إطلاق النار في غزة، وترتيبات إنهاء حرب الإبادة التي عاشها القطاع المحاصر، على مدار عامين، ومارست فيها إسرائيل أشكالاً شتى من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وتأتي القمة بعد أيام من إعلان التوصل إلى اتفاق على المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة، تمهيداً لوقف الحرب بشكل تام، بضمانة من أربع دول هي: الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا، وفق ما أكدت مصادر لـ"العربي الجديد".

زعماء 20 دولة يشاركون في قمة شرم الشيخ الاستثنائية بشأن غزة

محادثات هاتفية بين محتجزين لم يفرج عنهم وأهاليهم

بثت وسائل إعلام عبرية، محادثات هاتفية بين عدد من الأهالي ومحتجزين لم يفرج عنهم بعد، وما زالوا بيد "حماس".

جيش الاحتلال يتسلّم المحتجزين السبعة

استلم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرابة الساعة التاسعة، المحتجزين السبعة المفرج عنهم في الدفعة الأولى من الصفقة، فيما من المتوقع بدء عملية تسليم الدفعة الثانية من المحتجزين الأحياء في العاشرة. وأبلغ جيش الاحتلال العائلات بأن وضع المحتجزين جيد وأرسل صوراً لها، كما جرت مكالمات هاتفية بين بعض المحتجزين وعائلاتهم.

وفي بيان ثانٍ، أفاد جيش الاحتلال والشاباك، أن سبعة من المحتجزين العائدين "التقوا قوة من الجيش والشاباك داخل قطاع غزة وهم في طريق عودتهم إلى إسرائيل. ترافق قوة من الجيش والشاباك في هذه الأثناء سبعة من المختطفين العائدين حيث سيخضعون لتقييم طبي أولي. يستعد الجيش لاستيعاب مختطفين إضافيين الذين يتوقع نقلهم إلى الصليب الأحمر في وقت لاحق". 

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأنه بقي في قطاع غزة 41 محتجزاً إسرائيلياً، 13 منهم على قيد الحياة.

جيش الاحتلال: 7 محتجزين في طريقهم إلينا عبر الصليب الأحمر

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الشاباك، في بيان مشترك، إنه "وفق المعلومات التي تم تلقيها من الصليب الأحمر، فقد تسلّم أفراده 7 من المختطفين (المحتجزين)، وهم في طريقهم في هذه الاثناء إلى قوة من الجيش الإسرائيلي والشاباك داخل قطاع غزة. الجيش مستعد لاستيعاب مختطفين إضافيين من المتوقع نقلهم إلى الصليب الأحمر لاحقًا".

مكتب إعلام الأسرى: سيتم إبعاد 143 أسيراً إلى خارج الضفة

أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني أنه سيتم إبعاد 143 أسيراً فلسطينياً من قائمة المحكومين بالمؤبد الذين سيتم الإفراج عنهم إلى خارج الضفة الغربية، بما فيها القدس.

"القسام": ملتزمون بالاتفاق طالما التزم الاحتلال به

قالت كتائب القسام في منشور عبر "تليغرام" بعيد الإفراج عن الدفعة الأولى من المحتجزين الإسرائيليين، إن "ما تم التوصل إليه من اتفاقٍ هو ثمرةٌ لصمود شعبنا وثبات مقاوميه، ونعلن التزامنا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، والجداول الزمنية المرتبطة به ما التزم الاحتلال بذلك". وأضافت: "لطالما كانت المقاومة حريصةً على إيقاف حرب الإبادة، وسعت لذلك منذ الشهور الأولى، ولكن العدو أفشل كل الجهود لحساباته الضيقة، وإشباعاً لغريزة الوحشية والانتقام لدى حكومته النازية".

وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي فشل في استعادة أسراه بالضغط العسكري، رغم تفوقه الاستخباري وفائض القوة التي يملكها، قائلة: "ها هو يخضع ويستعيد أسراه من خلال صفقة تبادلٍ، كما وعدت المقاومة منذ البداية". وشددت على أنه "كان بإمكان الاحتلال النازي استعادة معظم أسراه أحياء منذ شهورٍ عديدة، ولكنه ظل يماطل ويكابر، وفضّل أن يقوم جيشه بقتل العشرات منهم نتيجة سياسة الضغط العسكري الفاشلة". وتوجهت "القسام" لـ"أسرانا الأحرار"، بالقول: "لقد قدمت غزة ومقاومتها أغلى ما تملك، وسعت بأقصى استطاعتها من أجل كسر قيدكم، وعهداً أن تبقى قضيتكم على رأس أولوياتنا الوطنية حتى تنالوا حريتكم جميعاً".

أسماء المحتجزين السبعة الذين أفرجت عنهم "القسام"

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن المحتجزين السبعة الذين تمّ تسليمهم إلى الصليب الأحمر الدولي هم ماتان إنغرست، غالي وزيف بيرمان، ألون أوهيل، إيتان مور، جاي جلبوع-دلال، وعمري ميران، وهم في طريق عودتهم إلى منازلهم.

بدء عملية تبادل الأسرى والمحتجزين في غزة

بدأت صباح اليوم الاثنين، عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأنه تم تسليم 7 محتجزين إسرائيليين إلى الصليب الأحمر وهم بحالة جيدة. ونشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، صباحاً، قائمة أسماء المحتجزين الـ20 الأحياء الذين سيتم الإفراج عنهم على دفعتين اليوم، في وقت نشر مكتب إعلام الأسرى قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم في إطار صفقة غزة، وعددهم 1718 أسيراً من غزة، و250 من المحكومين بالمؤبد وأصحاب الأحكام العالية.

تبادل الأسرى | "القسام" تسلّم جميع المحتجزين الأحياء في غزة

تسليم 7 محتجزين إسرائيليين للصليب الأحمر

أفادت وسائل إعلام عبرية بتسليم 7 محتجزين إسرائيليين للصليب الأحمر، وهم بحالة جيدة.

وصول سيارات "القسام" إلى نقطة التسليم شمال غزة

وصلت سيارات تابعة لكتائب القسام إلى نقطة تسليم محتجزين إسرائيليين شمال قطاع غزة.

جيش الاحتلال: الصليب الأحمر بطريقه لتسلم محتجزين شمال غزة

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، بأنه وفقاً للمعلومات الواردة، فإن الصليب الأحمر في طريقه إلى نقطة لقاء شمال قطاع غزة، حيث سيتم تسليمه عدداً من المحتجزين، مضيفاً أن "الجيش الإسرائيلي مستعد لاستقبال مختطفين إضافيين من المتوقع أن يُنقلوا إلى الصليب الأحمر لاحقاً".

نشر أسماء الأسرى الفلسطينيين المشمولين باتفاق غزة

نشر مكتب إعلام الأسرى أسماء الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم في إطار صفقة غزة، وعددهم 1718 أسيراً من غزة و250 من المحكومين بالمؤبد وأصحاب الأحكام العالية.

قوافل الصليب الأحمر في طريقها لنقطة تسلّم المحتجزين

نقلت هيئة البث الإسرائيلية (كان) عن مسؤول في الصليب الأحمر قوله، إن قوافلهم في غزة تتجه إلى نقطة الالتقاء مع المحتجزين الإسرائيليين، وذلك استعداداً لتسلّمهم.

القسام تنشر أسماء المحتجزين الإسرائيليين الذين ستفرج عنهم

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أسماء المحتجزين الإسرائيليين العشرين الذين تعتزم إطلاق سراحهم في إطار صفقة التبادل، وهي:
1- بار أبراهام كوبرشتاين 
2- أفيتار دافيد 
3- يوسف حاييم أوحانا 
4- سيغيف كالفون 
5- أفيناتان أور 
6- إلكانا بوحبوط 
7- ماكسيم هيركين 
8- نمرود كوهين 
9- متان تسنغاوكر 
10- دافيد كونيو 
11- إيتان هورن 
12- متان أنغريست 
13- إيتان مور 
14- غالي بيرمان 
15- زيف بيرمان 
16- عمري ميران 
17- ألون أوهل 
18- غاي جلبوع-دلال 
19- روم براسلافسكي 
20- أريئيل كونيو

سيارات الصليب الأحمر أمام سجن عوفر لنقل الأسرى الفلسطينيين

توجهت سيارات الصليب الأحمر إلى سجن عوفر لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين ضمن عملية التبادل، ورصد مراسل التلفزيون العربي الاستعدادات التي تجري لتسليم الأسرى.

الطلب من أهالي المحتجزين الإسرائيليين التوجه لمركز الاستقبال

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بأنه طُلب من عائلات المحتجزين البدء بالتوجه إلى مجمع الاستيعاب الأولي في رعيم، حيث سيتم نقل المحتجزين بغزة إليه.

إعلام إسرائيلي: إطلاق المحتجزين بغزة الساعة 8 والـ10 صباحاً

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه من المتوقع أن يبدأ إطلاق سراح المحتجزين في غزة في الساعة الثامنة صباح اليوم، بالتوقيت المحلي، من محور نتساريم ويستأنف بعد نحو ساعتين، في الساعة العاشرة صباحاً، في خانيونس جنوبي قطاع غزة.

أوتشا: توسيع نطاق عملياتنا الإنسانية في غزة

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الأحد، إن عملية توسيع نطاق المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة تجري على قدم وساق، مع دخول غاز الطهي إلى غزة للمرة الأولى منذ مارس/آذار الماضي. وقال مكتب أوتشا في بيان صحفي، إن المزيد من الخيام للعائلات النازحة، واللحوم المجمدة، والفواكه الطازجة، والدقيق، والأدوية عبرت إلى غزة طوال يوم الأحد. وأضاف المكتب أن الأمم المتحدة وشركاءها وزعوا مئات الآلاف من الوجبات الساخنة وحزم الخبز، في كل من الشمال والجنوب.

وقال مكتب أوتشا إنه حصل على موافقة إسرائيلية للمضي قدماً بمزيد من المساعدات، ليصل حجم ما تم تأمينه في خط أنابيب الإمدادات إلى 190 ألف طن متري، بما في ذلك الغذاء ومواد الإيواء والأدوية وغيرها من الإمدادات. وأضاف المكتب: "هذه مجرد البداية"، موضحاً أنه في إطار خطة الـ 60 يوماً الأولى لوقف إطلاق النار في غزة، ستقوم الأمم المتحدة وشركاؤها بتوسيع نطاق عملياتها لتقديم المساعدة والخدمات المنقذة للحياة لكل شخص تقريبا في جميع أنحاء غزة.

الرئيس الأندونيسي يعلن حضوره قمة شرم الشيخ

 قال المتحدث باسم الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، في بيان مصور، إن الرئيس سيسافر إلى مصر لحضور قمة لقادة العالم تهدف إلى إنهاء الحرب على غزة.

شهيد برصاص الاحتلال في مدينة رفح

 استشهد فلسطيني، ليل الأحد الاثنين، جراء إصابته بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة. وأفاد مصدر في مجمع ناصر الطبي باستشهاد فلسطيني بعد إصابته بنيران إسرائيلية، أثناء تفقد منزله في شمال غرب مدينة رفح جنوبي القطاع، حيث تتمركز قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة. وأفاد المجمع الطبي بانتشال جثامين 13 شهيداً من مناطق متفرقة بمدينة خان يونس أمس الأحد.

بريطانيا تتعهد بتقديم 27 مليون دولار كمساعدات لغزة

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أمس الأحد، إن بريطانيا ستقدم حزمة مساعدات بقيمة 20 مليون جنيه استرليني (27 مليون دولار) لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في غزة، وذلك أثناء وصوله إلى مصر لحضور قمة قادة العالم حول إنهاء الصراع. وأوضحت بريطانيا إن التمويل سيُقدم من خلال منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي والمجلس النرويجي للاجئين، وهو مصمم للوصول إلى أولئك الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية والمرض.

وقالت لندن إنها قدمت خلال السنة المالية الحالية 74 مليون جنيه استرليني كدعم إنساني لفلسطين، التي اعترفت بها رسمياً كدولة الشهر الماضي. وأضافت أنها ستستضيف، أيضاً، قمة تستمر ثلاثة أيام حول إعادة إعمار غزة يشارك فيها ممثلون عن حكومات العالم والقطاع الخاص، وكذلك ممثلون لجهات تمويل التنمية، بما في ذلك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي.

شاحنات مساعدات تدخل القطاع

تحرّكت 400 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة إلى قطاع غزة، الأحد، من معبر رفح إلى معبرَي كرم أبو سالم والعوجة، تمهيداً لدخولها إلى القطاع المحاصر. ووفق مصادر ميدانية، عبرت 90 شاحنة خلال الساعة الأولى من معبر رفح في الاتجاهين المصري – الإسرائيلي، استعداداً لإدخالها إلى غزة.

وحسب مصدر فلسطيني مطلع تحدّث إلى "العربي الجديد"، تتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق تشغيل خمسة منافذ رئيسية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر مصر والأردن، وذلك في إطار خطة دولية لإعادة تدفق الإمدادات وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار.

رئيس وزراء قطر: الوسطاء أجّلوا القضايا الأصعب
قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، إن وسطاء وقف إطلاق النار في غزة قرروا تأجيل مناقشة القضايا الأكثر صعوبة، بما في ذلك سلاح حماس، بهدف تسريع عملية تبادل الأسرى، مشيرًا إلى أن "إسرائيل وحماس لم تكونا مستعدتين للتوصل إلى اتفاق شامل".
قطر: تأجيل القضايا الأصعب لعدم جاهزية حماس وإسرائيل لاتفاق شامل

توقيع وثيقة ضمانات خلال قمة شرم الشيخ

أفاد مصدر دبلوماسي وكالة فرانس برس بأن دول الوساطة في وقف إطلاق النار في غزة ستوقع وثيقة ضامنة للاتفاق في قمة ستعقد الاثنين في منتجع شرم الشيخ المصري.

وقال الدبلوماسي الذي أُبلغ بمراسم التوقيع، في تصريح لـ"فرانس برس" مشترطا عدم كشف هويته، إن "الموقعين سيكونون الأطراف الضامنة وهي الولايات المتحدة ومصر وقطر، وربما تركيا"، بعدما أشارت وزارة الخارجية المصرية في وقت سابق إلى أن وثيقة لإنهاء الحرب في غزة ستوقع خلال القمة التي سترأسها الولايات المتحدة ومصر.

ترامب: الحرب انتهت

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد انتهاء الحرب في غزة، وذلك خلال توجهه إلى اسرائيل ومصر للاحتفال باتفاق وقف إطلاق النار في القطاع والإفراج عن المحتجزين. وقال ترامب للصحافيين، في رد على سؤال عما إذا كان واثقا من انتهاء النزاع بين إسرائيل وحركة حماس، "الحرب انتهت. حسنا؟ هل فهمتم ذلك".

ترامب قبيل توجهه إلى إسرائيل ومصر: الحرب في غزة انتهت

خلافات حول قوائم الأسرى

أفاد مصدر فلسطيني مطلع على مسار المفاوضات "العربي الجديد" بأن النقاشات المتعلقة بقوائم الأسرى الفلسطينيين المنوي الإفراج عنهم مقابل المحتجزين الإسرائيليين "ما زالت مستمرة، وسط خلافات حادة حول عدد من الأسماء" التي تتمسك بها فصائل المقاومة الفلسطينية ضمن صفقة التبادل التي تشكل أحد أبرز بنود اتفاق شرم الشيخ.

خلافات حول قوائم الأسرى بسبب مناورات الاحتلال: جهود الساعات الأخيرة

أبرز التطورات في غزة ليوم الأحد
  • "إعلام الأسرى": تعقيدات أمام الإعلان عن قوائم المفرج عنهم
  • تجهيز مستشفى ناصر لاستقبال الأسرى المحررين
  • تواصل عودة النازحين في غزة... فرحة ممزوجة بغصّة الدمار
  • أمجد الشوا لـ"العربي الجديد": 1.5 مليون فقدوا منازلهم
  • مصدر في حماس: الحركة لن تشارك في حكم غزة بعد الحرب
  • صحة غزة: الوضع الصحي يتطلب استجابة طارئة
