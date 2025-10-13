وقف إطلاق النار في غزة | بدء عملية تبادل الأسرى والمحتجزين

أفادت وسائل إعلام عبرية بتسليم 7 محتجزين إسرائيليين للصليب الأحمر، وهم بحالة جيدة.
بدأت، صباح اليوم الاثنين، عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وتسلّم الصليب الأحمر الدولي من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، 7 محتجزين إسرائيليين من شمالي قطاع غزة وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت يُتوقع أن يتم تسليم المحتجزين الباقين عند الساعة العاشرة من صباح اليوم في منطقة خانيونس، جنوبي القطاع.
ونشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في وقت سابق اليوم، قائمة بأسماء المحتجزين الإسرائيليين العشرين الأحياء. من جانبه، نشر مكتب إعلام الأسرى أسماء الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم. ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول مشارك في عملية التبادل قوله إن أسرى فلسطينيين يستقلون حافلات في السجون الإسرائيلية قبل الإفراج المتوقع عنهم.
إلى ذلك، بدأ عدد من شاحنات المساعدات بالدخول إلى قطاع غزة، أمس الأحد، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. ودخلت الأحد شاحنات مساعدات إلى قطاع غزة قادمة من معبر كرم أبو سالم (جنوب) الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، وذلك بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.
إلى ذلك، قال الرئيس الأميركيدونالد ترامب، ليل الأحد - الاثنين، إن "الحرب في غزة انتهت"، وذلك قبيل توجهه إلى إسرائيل ومصر لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع والإفراج عن المحتجزين. وشدد ترامب أمام الصحافيين في رد على سؤال عما إذا كان واثقاً من انتهاء الحرب: "الحرب انتهت. حسنا؟ هل فهمتم ذلك"، وأشار إلى أن "غزة تبدو مثل موقع هدم"، مؤكداً أن "الأمور ستصبح جيدة هناك"، وأنه "سيجري تشكيل مجلس سلام على نحو سريع من أجل غزة (..) والجميع يريدون أن يكونوا طرفا فيه".
وصلت سيارات تابعة لكتائب القسام إلى نقطة تسليم محتجزين إسرائيليين شمال قطاع غزة.
أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، بأنه وفقاً للمعلومات الواردة، فإن الصليب الأحمر في طريقه إلى نقطة لقاء شمال قطاع غزة، حيث سيتم تسليمه عدداً من المحتجزين، مضيفاً أن "الجيش الإسرائيلي مستعد لاستقبال مختطفين إضافيين من المتوقع أن يُنقلوا إلى الصليب الأحمر لاحقاً".
تحرّكت 400 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة إلى قطاع غزة، الأحد، من معبر رفح إلى معبرَي كرم أبو سالم والعوجة، تمهيداً لدخولها إلى القطاع المحاصر. ووفق مصادر ميدانية، عبرت 90 شاحنة خلال الساعة الأولى من معبر رفح في الاتجاهين المصري – الإسرائيلي، استعداداً لإدخالها إلى غزة.
وحسب مصدر فلسطيني مطلع تحدّث إلى "العربي الجديد"، تتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق تشغيل خمسة منافذ رئيسية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر مصر والأردن، وذلك في إطار خطة دولية لإعادة تدفق الإمدادات وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار.
أفاد مصدر فلسطيني مطلع على مسار المفاوضات "العربي الجديد" بأن النقاشات المتعلقة بقوائم الأسرى الفلسطينيين المنوي الإفراج عنهم مقابل المحتجزين الإسرائيليين "ما زالت مستمرة، وسط خلافات حادة حول عدد من الأسماء" التي تتمسك بها فصائل المقاومة الفلسطينية ضمن صفقة التبادل التي تشكل أحد أبرز بنود اتفاق شرم الشيخ.
