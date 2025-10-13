وقف إطلاق النار في غزة | بدء عملية تبادل الأسرى والمحتجزين

بدأت، صباح اليوم الاثنين، عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وتسلّم الصليب الأحمر الدولي من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، 7 محتجزين إسرائيليين من شمالي قطاع غزة وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت يُتوقع أن يتم تسليم المحتجزين الباقين عند الساعة العاشرة من صباح اليوم في منطقة خانيونس، جنوبي القطاع.

ونشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في وقت سابق اليوم، قائمة بأسماء المحتجزين الإسرائيليين العشرين الأحياء. من جانبه، نشر مكتب إعلام الأسرى أسماء الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم. ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول مشارك في عملية التبادل قوله إن أسرى فلسطينيين يستقلون حافلات في السجون الإسرائيلية قبل الإفراج المتوقع عنهم.

إلى ذلك، بدأ عدد من شاحنات المساعدات بالدخول إلى قطاع غزة، أمس الأحد، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. ودخلت الأحد شاحنات مساعدات إلى قطاع غزة قادمة من معبر كرم أبو سالم (جنوب) الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، وذلك بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي

"العربي الجديد" يتابع التطورات في ظل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة..

دونالد ترامب، ليل الأحد - الاثنين، إن "الحرب في غزة انتهت"، وذلك قبيل توجهه إلى إسرائيل ومصر لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع والإفراج عن المحتجزين. وشدد ترامب أمام الصحافيين في رد على سؤال عما إذا كان واثقاً من انتهاء الحرب: "الحرب انتهت. حسنا؟ هل فهمتم ذلك"، وأشار إلى أن "غزة تبدو مثل موقع هدم"، مؤكداً أن "الأمور ستصبح جيدة هناك"، وأنه "سيجري تشكيل مجلس سلام على نحو سريع من أجل غزة (..) والجميع يريدون أن يكونوا طرفا فيه".