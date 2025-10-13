وقف إطلاق النار في غزة | بدء دخول المساعدات وترامب يؤكد انتهاء الحرب

13 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 02:16 (توقيت القدس)
بدأ عدد من شاحنات المساعدات بالدخول إلى قطاع غزة، الأحد، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، فيما تستمر النقاشات حول قوائم الأسرى وسط خلافات حادة. ودخلت الأحد شاحنات مساعدات إلى قطاع غزة قادمة من معبر كرم أبو سالم (جنوب) الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، وذلك بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفاد مصدر فلسطيني مطلع على مسار المفاوضات "العربي الجديد" بأن النقاشات المتعلقة بقوائم الأسرى الفلسطينيين المنوي الإفراج عنهم مقابل المحتجزين الإسرائيليين "ما زالت مستمرة، وسط خلافات حادة حول عدد من الأسماء" التي تتمسك بها فصائل المقاومة الفلسطينية ضمن صفقة التبادل التي تشكل أحد أبرز بنود اتفاق شرم الشيخ. وقال المصدر إن الاحتلال الإسرائيلي تراجع عن تفاهمات سابقة جرى التوصل إليها بعد الإعلان عن الاتفاق.

إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ليلة الأحد- الاثنين، إن "الحرب في غزة انتهت"، وذلك خلال توجهه إلى إسرائيل ومصر لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع والإفراج عن المحتجزين.

"العربي الجديد" يتابع التطورات في ظل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة..

02:13 am

avata
شهيد برصاص الاحتلال في مدينة رفح

 استشهد فلسطيني، ليل الأحد الاثنين، جراء إصابته بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة. وأفاد مصدر في مجمع ناصر الطبي باستشهاد فلسطيني بعد إصابته بنيران إسرائيلية، أثناء تفقد منزله في شمال غرب مدينة رفح جنوبي القطاع، حيث تتمركز قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة. وأفاد المجمع الطبي بانتشال جثامين 13 شهيداً من مناطق متفرقة بمدينة خان يونس أمس الأحد.

02:09 am

avata
بريطانيا تتعهد بتقديم 27 مليون دولار كمساعدات لغزة

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أمس الأحد، إن بريطانيا ستقدم حزمة مساعدات بقيمة 20 مليون جنيه استرليني (27 مليون دولار) لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في غزة، وذلك أثناء وصوله إلى مصر لحضور قمة قادة العالم حول إنهاء الصراع. وأوضحت بريطانيا إن التمويل سيُقدم من خلال منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي والمجلس النرويجي للاجئين، وهو مصمم للوصول إلى أولئك الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية والمرض.

وقالت لندن إنها قدمت خلال السنة المالية الحالية 74 مليون جنيه استرليني كدعم إنساني لفلسطين، التي اعترفت بها رسمياً كدولة الشهر الماضي. وأضافت أنها ستستضيف، أيضاً، قمة تستمر ثلاثة أيام حول إعادة إعمار غزة يشارك فيها ممثلون عن حكومات العالم والقطاع الخاص، وكذلك ممثلون لجهات تمويل التنمية، بما في ذلك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي.

2:02 AM
شاحنات مساعدات تدخل القطاع

تحرّكت 400 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة إلى قطاع غزة، الأحد، من معبر رفح إلى معبرَي كرم أبو سالم والعوجة، تمهيداً لدخولها إلى القطاع المحاصر. ووفق مصادر ميدانية، عبرت 90 شاحنة خلال الساعة الأولى من معبر رفح في الاتجاهين المصري – الإسرائيلي، استعداداً لإدخالها إلى غزة.

وحسب مصدر فلسطيني مطلع تحدّث إلى "العربي الجديد"، تتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق تشغيل خمسة منافذ رئيسية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر مصر والأردن، وذلك في إطار خطة دولية لإعادة تدفق الإمدادات وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار.

1:10 AM
رئيس وزراء قطر: الوسطاء أجّلوا القضايا الأصعب
قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، إن وسطاء وقف إطلاق النار في غزة قرروا تأجيل مناقشة القضايا الأكثر صعوبة، بما في ذلك سلاح حماس، بهدف تسريع عملية تبادل الأسرى، مشيرًا إلى أن "إسرائيل وحماس لم تكونا مستعدتين للتوصل إلى اتفاق شامل".
وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (حسين بيضون)
رصد
التحديثات الحية

قطر: تأجيل القضايا الأصعب لعدم جاهزية حماس وإسرائيل لاتفاق شامل

01:06 am

avata
توقيع وثيقة ضمانات خلال قمة شرم الشيخ

أفاد مصدر دبلوماسي وكالة فرانس برس بأن دول الوساطة في وقف إطلاق النار في غزة ستوقع وثيقة ضامنة للاتفاق في قمة ستعقد الاثنين في منتجع شرم الشيخ المصري.

وقال الدبلوماسي الذي أُبلغ بمراسم التوقيع، في تصريح لـ"فرانس برس" مشترطا عدم كشف هويته، إن "الموقعين سيكونون الأطراف الضامنة وهي الولايات المتحدة ومصر وقطر، وربما تركيا"، بعدما أشارت وزارة الخارجية المصرية في وقت سابق إلى أن وثيقة لإنهاء الحرب في غزة ستوقع خلال القمة التي سترأسها الولايات المتحدة ومصر.

01:03 am

avata
ترامب: الحرب انتهت

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد انتهاء الحرب في غزة، وذلك خلال توجهه إلى اسرائيل ومصر للاحتفال باتفاق وقف إطلاق النار في القطاع والإفراج عن المحتجزين. وقال ترامب للصحافيين، في رد على سؤال عما إذا كان واثقا من انتهاء النزاع بين إسرائيل وحركة حماس، "الحرب انتهت. حسنا؟ هل فهمتم ذلك".

دونالد ترامب قبل توجهه لإسرائيل ومصر، ماريلاند 12 ألأكتوبر 2025 (تشيب سوموديفيلا/Getty)
أخبار
التحديثات الحية

ترامب قبيل توجهه إلى إسرائيل ومصر: الحرب في غزة انتهت

12:52 AM
خلافات حول قوائم الأسرى

أفاد مصدر فلسطيني مطلع على مسار المفاوضات "العربي الجديد" بأن النقاشات المتعلقة بقوائم الأسرى الفلسطينيين المنوي الإفراج عنهم مقابل المحتجزين الإسرائيليين "ما زالت مستمرة، وسط خلافات حادة حول عدد من الأسماء" التي تتمسك بها فصائل المقاومة الفلسطينية ضمن صفقة التبادل التي تشكل أحد أبرز بنود اتفاق شرم الشيخ.

الدفعة الخامسة من الأسرى الفلسطينيين (فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

خلافات حول قوائم الأسرى بسبب مناورات الاحتلال: جهود الساعات الأخيرة

12:59 AM
أبرز التطورات في غزة ليوم الأحد
  • "إعلام الأسرى": تعقيدات أمام الإعلان عن قوائم المفرج عنهم
  • تجهيز مستشفى ناصر لاستقبال الأسرى المحررين
  • تواصل عودة النازحين في غزة... فرحة ممزوجة بغصّة الدمار
  • أمجد الشوا لـ"العربي الجديد": 1.5 مليون فقدوا منازلهم
  • مصدر في حماس: الحركة لن تشارك في حكم غزة بعد الحرب
  • صحة غزة: الوضع الصحي يتطلب استجابة طارئة
