بدأ عدد من شاحنات المساعدات بالدخول إلى قطاع غزة، الأحد، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، فيما تستمر النقاشات حول قوائم الأسرى وسط خلافات حادة. ودخلت الأحد شاحنات مساعدات إلى قطاع غزة قادمة من معبر كرم أبو سالم (جنوب) الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، وذلك بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.
وأفاد مصدر فلسطيني مطلع على مسار المفاوضات "العربي الجديد" بأن النقاشات المتعلقة بقوائم الأسرى الفلسطينيين المنوي الإفراج عنهم مقابل المحتجزين الإسرائيليين "ما زالت مستمرة، وسط خلافات حادة حول عدد من الأسماء" التي تتمسك بها فصائل المقاومة الفلسطينية ضمن صفقة التبادل التي تشكل أحد أبرز بنود اتفاق شرم الشيخ. وقال المصدر إن الاحتلال الإسرائيلي تراجع عن تفاهمات سابقة جرى التوصل إليها بعد الإعلان عن الاتفاق.
إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ليلة الأحد- الاثنين، إن "الحرب في غزة انتهت"، وذلك خلال توجهه إلى إسرائيل ومصر لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع والإفراج عن المحتجزين.
