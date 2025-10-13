وقف إطلاق النار في غزة | بدء عملية تبادل الأسرى والمحتجزين وقمة في شرم الشيخ

13 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 09:11 (توقيت القدس)
بدأت، صباح اليوم الاثنين، عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وتسلّم الصليب الأحمر الدولي من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، 7 محتجزين إسرائيليين من مدينة غزة شمالي القطاع، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت يُتوقع أن يتم تسليم المحتجزين الباقين عند الساعة العاشرة من صباح اليوم في منطقة خانيونس، جنوبي القطاع.

ونشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في وقت سابق اليوم، قائمة بأسماء المحتجزين الإسرائيليين العشرين الأحياء. من جانبه، نشر مكتب إعلام الأسرى أسماء الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم. ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول مشارك في عملية التبادل قوله إن أسرى فلسطينيين يستقلون حافلات في السجون الإسرائيلية قبل الإفراج المتوقع عنهم.

إلى ذلك، بدأ عدد من شاحنات المساعدات بالدخول إلى قطاع غزة، أمس الأحد، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. ودخلت الأحد شاحنات مساعدات إلى قطاع غزة قادمة من معبر كرم أبو سالم (جنوب) الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، وذلك بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

من جهة ثانية، قال الرئيس الأميركي

 دونالد ترامب، ليل الأحد - الاثنين، إن "الحرب في غزة انتهت"، وذلك قبيل توجهه إلى إسرائيل ومصر لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع والإفراج عن المحتجزين. وشدد ترامب أمام الصحافيين في رد على سؤال عما إذا كان واثقاً من انتهاء الحرب: "الحرب انتهت. حسنا؟ هل فهمتم ذلك"، وأشار إلى أن "غزة تبدو مثل موقع هدم"، مؤكداً أن "الأمور ستصبح جيدة هناك"، وأنه "سيجري تشكيل مجلس سلام على نحو سريع من أجل غزة (..) والجميع يريدون أن يكونوا طرفا فيه".

"العربي الجديد" يتابع التطورات في ظل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة..

9:08 AM
جيش الاحتلال يتسلّم المحتجزين السبعة

استلم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرابة الساعة التاسعة، المحتجزين السبعة المفرج عنهم في الدفعة الأولى من الصفقة، فيما من المتوقع بدء عملية تسليم الدفعة الثانية من المحتجزين الأحياء في العاشرة. وأبلغ جيش الاحتلال العائلات بأن وضع المحتجزين جيد وأرسل صوراً لها، كما جرت مكالمات هاتفية بين بعض المحتجزين وعائلاتهم.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأنه بقي في قطاع غزة 41 محتجزاً إسرائيلياً، 13 منهم على قيد الحياة.

8:54 AM

جيش الاحتلال: 7 محتجزين في طريقهم إلينا عبر الصليب الأحمر

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الشاباك، في بيان مشترك، إنه "وفق المعلومات التي تم تلقيها من الصليب الأحمر، فقد تسلّم أفراده 7 من المختطفين (المحتجزين)، وهم في طريقهم في هذه الاثناء إلى قوة من الجيش الإسرائيلي والشاباك داخل قطاع غزة. الجيش مستعد لاستيعاب مختطفين إضافيين من المتوقع نقلهم إلى الصليب الأحمر لاحقًا".

08:24 am

مكتب إعلام الأسرى: سيتم إبعاد 143 أسيراً إلى خارج الضفة

أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني أنه سيتم إبعاد 143 أسيراً فلسطينياً من قائمة المحكومين بالمؤبد الذين سيتم الإفراج عنهم إلى خارج الضفة الغربية، بما فيها القدس.

08:21 am

غزة
"القسام": ملتزمون بالاتفاق طالما التزم الاحتلال به

قالت كتائب القسام في منشور عبر "تليغرام" بعيد الإفراج عن الدفعة الأولى من المحتجزين الإسرائيليين، إن "ما تم التوصل إليه من اتفاقٍ هو ثمرةٌ لصمود شعبنا وثبات مقاوميه، ونعلن التزامنا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، والجداول الزمنية المرتبطة به ما التزم الاحتلال بذلك". وأضافت: "لطالما كانت المقاومة حريصةً على إيقاف حرب الإبادة، وسعت لذلك منذ الشهور الأولى، ولكن العدو أفشل كل الجهود لحساباته الضيقة، وإشباعاً لغريزة الوحشية والانتقام لدى حكومته النازية".

وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي فشل في استعادة أسراه بالضغط العسكري، رغم تفوقه الاستخباري وفائض القوة التي يملكها، قائلة: "ها هو يخضع ويستعيد أسراه من خلال صفقة تبادلٍ، كما وعدت المقاومة منذ البداية". وشددت على أنه "كان بإمكان الاحتلال النازي استعادة معظم أسراه أحياء منذ شهورٍ عديدة، ولكنه ظل يماطل ويكابر، وفضّل أن يقوم جيشه بقتل العشرات منهم نتيجة سياسة الضغط العسكري الفاشلة". وتوجهت "القسام" لـ"أسرانا الأحرار"، بالقول: "لقد قدمت غزة ومقاومتها أغلى ما تملك، وسعت بأقصى استطاعتها من أجل كسر قيدكم، وعهداً أن تبقى قضيتكم على رأس أولوياتنا الوطنية حتى تنالوا حريتكم جميعاً".

8:15 AM

أسماء المحتجزين السبعة الذين أفرجت عنهم "القسام"

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن المحتجزين السبعة الذين تمّ تسليمهم إلى الصليب الأحمر الدولي هم ماتان إنغرست، غالي وزيف بيرمان، ألون أوهيل، إيتان مور، جاي جلبوع-دلال، وعمري ميران، وهم في طريق عودتهم إلى منازلهم.

8:14 AM
بدء عملية تبادل الأسرى والمحتجزين في غزة

بدأت صباح اليوم الاثنين، عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأنه تم تسليم 7 محتجزين إسرائيليين إلى الصليب الأحمر وهم بحالة جيدة. ونشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، صباحاً، قائمة أسماء المحتجزين الـ20 الأحياء الذين سيتم الإفراج عنهم على دفعتين اليوم، في وقت نشر مكتب إعلام الأسرى قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم في إطار صفقة غزة، وعددهم 1718 أسيراً من غزة، و250 من المحكومين بالمؤبد وأصحاب الأحكام العالية.

التفاصيل في هذا الرابط

آليات الاحتلال في محيط سجن عوفر قبيل عملية التبادل، 13 أكتوبر 2025 (حازم بدر/فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

بدء عملية تبادل الأسرى والمحتجزين في غزة

8:07 AM
تسليم 7 محتجزين إسرائيليين للصليب الأحمر

أفادت وسائل إعلام عبرية بتسليم 7 محتجزين إسرائيليين للصليب الأحمر، وهم بحالة جيدة.

8:06 AM
وصول سيارات "القسام" إلى نقطة التسليم شمال غزة

وصلت سيارات تابعة لكتائب القسام إلى نقطة تسليم محتجزين إسرائيليين شمال قطاع غزة.

7:59 AM

جيش الاحتلال: الصليب الأحمر بطريقه لتسلم محتجزين شمال غزة

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، بأنه وفقاً للمعلومات الواردة، فإن الصليب الأحمر في طريقه إلى نقطة لقاء شمال قطاع غزة، حيث سيتم تسليمه عدداً من المحتجزين، مضيفاً أن "الجيش الإسرائيلي مستعد لاستقبال مختطفين إضافيين من المتوقع أن يُنقلوا إلى الصليب الأحمر لاحقاً".

07:39 am

نشر أسماء الأسرى الفلسطينيين المشمولين باتفاق غزة

نشر مكتب إعلام الأسرى أسماء الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم في إطار صفقة غزة، وعددهم 1718 أسيراً من غزة و250 من المحكومين بالمؤبد وأصحاب الأحكام العالية.

07:27 am

قوافل الصليب الأحمر في طريقها لنقطة تسلّم المحتجزين

نقلت هيئة البث الإسرائيلية (كان) عن مسؤول في الصليب الأحمر قوله، إن قوافلهم في غزة تتجه إلى نقطة الالتقاء مع المحتجزين الإسرائيليين، وذلك استعداداً لتسلّمهم.

07:09 am

القسام تنشر أسماء المحتجزين الإسرائيليين الذين ستفرج عنهم

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أسماء المحتجزين الإسرائيليين العشرين الذين تعتزم إطلاق سراحهم في إطار صفقة التبادل، وهي:
1- بار أبراهام كوبرشتاين 
2- أفيتار دافيد 
3- يوسف حاييم أوحانا 
4- سيغيف كالفون 
5- أفيناتان أور 
6- إلكانا بوحبوط 
7- ماكسيم هيركين 
8- نمرود كوهين 
9- متان تسنغاوكر 
10- دافيد كونيو 
11- إيتان هورن 
12- متان أنغريست 
13- إيتان مور 
14- غالي بيرمان 
15- زيف بيرمان 
16- عمري ميران 
17- ألون أوهل 
18- غاي جلبوع-دلال 
19- روم براسلافسكي 
20- أريئيل كونيو

06:29 am

سيارات الصليب الأحمر أمام سجن عوفر لنقل الأسرى الفلسطينيين

توجهت سيارات الصليب الأحمر إلى سجن عوفر لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين ضمن عملية التبادل، ورصد مراسل التلفزيون العربي الاستعدادات التي تجري لتسليم الأسرى.

06:14 am

الطلب من أهالي المحتجزين الإسرائيليين التوجه لمركز الاستقبال

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بأنه طُلب من عائلات المحتجزين البدء بالتوجه إلى مجمع الاستيعاب الأولي في رعيم، حيث سيتم نقل المحتجزين بغزة إليه.

06:07 am

إعلام إسرائيلي: إطلاق المحتجزين بغزة الساعة 8 والـ10 صباحاً

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه من المتوقع أن يبدأ إطلاق سراح المحتجزين في غزة في الساعة الثامنة صباح اليوم، بالتوقيت المحلي، من محور نتساريم ويستأنف بعد نحو ساعتين، في الساعة العاشرة صباحاً، في خانيونس جنوبي قطاع غزة.

03:39 am

أوتشا: توسيع نطاق عملياتنا الإنسانية في غزة

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الأحد، إن عملية توسيع نطاق المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة تجري على قدم وساق، مع دخول غاز الطهي إلى غزة للمرة الأولى منذ مارس/آذار الماضي. وقال مكتب أوتشا في بيان صحفي، إن المزيد من الخيام للعائلات النازحة، واللحوم المجمدة، والفواكه الطازجة، والدقيق، والأدوية عبرت إلى غزة طوال يوم الأحد. وأضاف المكتب أن الأمم المتحدة وشركاءها وزعوا مئات الآلاف من الوجبات الساخنة وحزم الخبز، في كل من الشمال والجنوب.

وقال مكتب أوتشا إنه حصل على موافقة إسرائيلية للمضي قدماً بمزيد من المساعدات، ليصل حجم ما تم تأمينه في خط أنابيب الإمدادات إلى 190 ألف طن متري، بما في ذلك الغذاء ومواد الإيواء والأدوية وغيرها من الإمدادات. وأضاف المكتب: "هذه مجرد البداية"، موضحاً أنه في إطار خطة الـ 60 يوماً الأولى لوقف إطلاق النار في غزة، ستقوم الأمم المتحدة وشركاؤها بتوسيع نطاق عملياتها لتقديم المساعدة والخدمات المنقذة للحياة لكل شخص تقريبا في جميع أنحاء غزة.

03:37 am

الرئيس الأندونيسي يعلن حضوره قمة شرم الشيخ

 قال المتحدث باسم الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، في بيان مصور، إن الرئيس سيسافر إلى مصر لحضور قمة لقادة العالم تهدف إلى إنهاء الحرب على غزة.

02:13 am

شهيد برصاص الاحتلال في مدينة رفح

 استشهد فلسطيني، ليل الأحد الاثنين، جراء إصابته بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة. وأفاد مصدر في مجمع ناصر الطبي باستشهاد فلسطيني بعد إصابته بنيران إسرائيلية، أثناء تفقد منزله في شمال غرب مدينة رفح جنوبي القطاع، حيث تتمركز قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة. وأفاد المجمع الطبي بانتشال جثامين 13 شهيداً من مناطق متفرقة بمدينة خان يونس أمس الأحد.

02:09 am

بريطانيا تتعهد بتقديم 27 مليون دولار كمساعدات لغزة

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أمس الأحد، إن بريطانيا ستقدم حزمة مساعدات بقيمة 20 مليون جنيه استرليني (27 مليون دولار) لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في غزة، وذلك أثناء وصوله إلى مصر لحضور قمة قادة العالم حول إنهاء الصراع. وأوضحت بريطانيا إن التمويل سيُقدم من خلال منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي والمجلس النرويجي للاجئين، وهو مصمم للوصول إلى أولئك الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية والمرض.

وقالت لندن إنها قدمت خلال السنة المالية الحالية 74 مليون جنيه استرليني كدعم إنساني لفلسطين، التي اعترفت بها رسمياً كدولة الشهر الماضي. وأضافت أنها ستستضيف، أيضاً، قمة تستمر ثلاثة أيام حول إعادة إعمار غزة يشارك فيها ممثلون عن حكومات العالم والقطاع الخاص، وكذلك ممثلون لجهات تمويل التنمية، بما في ذلك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي.

2:02 AM
شاحنات مساعدات تدخل القطاع

تحرّكت 400 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة إلى قطاع غزة، الأحد، من معبر رفح إلى معبرَي كرم أبو سالم والعوجة، تمهيداً لدخولها إلى القطاع المحاصر. ووفق مصادر ميدانية، عبرت 90 شاحنة خلال الساعة الأولى من معبر رفح في الاتجاهين المصري – الإسرائيلي، استعداداً لإدخالها إلى غزة.

وحسب مصدر فلسطيني مطلع تحدّث إلى "العربي الجديد"، تتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق تشغيل خمسة منافذ رئيسية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر مصر والأردن، وذلك في إطار خطة دولية لإعادة تدفق الإمدادات وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار.

1:10 AM
رئيس وزراء قطر: الوسطاء أجّلوا القضايا الأصعب
قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، إن وسطاء وقف إطلاق النار في غزة قرروا تأجيل مناقشة القضايا الأكثر صعوبة، بما في ذلك سلاح حماس، بهدف تسريع عملية تبادل الأسرى، مشيرًا إلى أن "إسرائيل وحماس لم تكونا مستعدتين للتوصل إلى اتفاق شامل".
التفاصيل في الرابط: 
وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (حسين بيضون)
رصد
التحديثات الحية

قطر: تأجيل القضايا الأصعب لعدم جاهزية حماس وإسرائيل لاتفاق شامل

01:06 am

توقيع وثيقة ضمانات خلال قمة شرم الشيخ

أفاد مصدر دبلوماسي وكالة فرانس برس بأن دول الوساطة في وقف إطلاق النار في غزة ستوقع وثيقة ضامنة للاتفاق في قمة ستعقد الاثنين في منتجع شرم الشيخ المصري.

وقال الدبلوماسي الذي أُبلغ بمراسم التوقيع، في تصريح لـ"فرانس برس" مشترطا عدم كشف هويته، إن "الموقعين سيكونون الأطراف الضامنة وهي الولايات المتحدة ومصر وقطر، وربما تركيا"، بعدما أشارت وزارة الخارجية المصرية في وقت سابق إلى أن وثيقة لإنهاء الحرب في غزة ستوقع خلال القمة التي سترأسها الولايات المتحدة ومصر.

01:03 am

ترامب: الحرب انتهت

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد انتهاء الحرب في غزة، وذلك خلال توجهه إلى اسرائيل ومصر للاحتفال باتفاق وقف إطلاق النار في القطاع والإفراج عن المحتجزين. وقال ترامب للصحافيين، في رد على سؤال عما إذا كان واثقا من انتهاء النزاع بين إسرائيل وحركة حماس، "الحرب انتهت. حسنا؟ هل فهمتم ذلك".

دونالد ترامب قبل توجهه لإسرائيل ومصر، ماريلاند 12 ألأكتوبر 2025 (تشيب سوموديفيلا/Getty)
أخبار
التحديثات الحية

ترامب قبيل توجهه إلى إسرائيل ومصر: الحرب في غزة انتهت

12:52 AM
خلافات حول قوائم الأسرى

أفاد مصدر فلسطيني مطلع على مسار المفاوضات "العربي الجديد" بأن النقاشات المتعلقة بقوائم الأسرى الفلسطينيين المنوي الإفراج عنهم مقابل المحتجزين الإسرائيليين "ما زالت مستمرة، وسط خلافات حادة حول عدد من الأسماء" التي تتمسك بها فصائل المقاومة الفلسطينية ضمن صفقة التبادل التي تشكل أحد أبرز بنود اتفاق شرم الشيخ.

التفاصيل في الرابط: 

الدفعة الخامسة من الأسرى الفلسطينيين (فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

خلافات حول قوائم الأسرى بسبب مناورات الاحتلال: جهود الساعات الأخيرة

12:59 AM
أبرز التطورات في غزة ليوم الأحد
  • "إعلام الأسرى": تعقيدات أمام الإعلان عن قوائم المفرج عنهم
  • تجهيز مستشفى ناصر لاستقبال الأسرى المحررين
  • تواصل عودة النازحين في غزة... فرحة ممزوجة بغصّة الدمار
  • أمجد الشوا لـ"العربي الجديد": 1.5 مليون فقدوا منازلهم
  • مصدر في حماس: الحركة لن تشارك في حكم غزة بعد الحرب
  • صحة غزة: الوضع الصحي يتطلب استجابة طارئة
