وقف إطلاق النار في غزة | انقسام في مجلس الأمن بشأن مشروع قرار أميركي

غزة

التحديثات الحية
14 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 09:00 (توقيت القدس)
+ الخط -

يشهد ملف غزة حراكاً دبلوماسياً كثيفاً وضغوطاً دولية متواصلة، في ظل مساعٍ أميركية لتمرير مشروع قرار جديد في مجلس الأمن يمنح تفويضاً أممياً لقوة دولية مكلفة بـ"حفظ الاستقرار" في القطاع، وسط معارضة روسية–صينية واضحة، وانقسامات داخل المجلس حول ترتيبات ما بعد الحرب. وترفض موسكو وبكين، إلى جانب دول عربية، أي صيغة تشمل إنشاء مجلس انتقالي جديد لإدارة القطاع، أو تقليص دور الفلسطينيين في المرحلة الانتقالية، بينما تتمسك واشنطن بإدراج "مجلس السلام" ضمن آليات تنفيذ خطة وقف إطلاق النار التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت تتواصل المفاوضات داخل أروقة الأمم المتحدة دون اختراق حاسم.

وفي موازاة التعقيدات داخل مجلس الأمن، تتكثف التحركات الإقليمية، إذ شدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال اتصال، أمس الخميس،  مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على ضرورة تضافر الجهود لضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. من جهتها، أكدت تركيا أن أبرز ما تنتظره من القوة الدولية المقترحة هو توفير ضمانات لاستمرار وقف النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق، فيما تكشف المعطيات أن واشنطن وتل أبيب تعملان بالفعل على إعداد خطط بديلة لمستقبل غزة، تحسباً لفشل خطة النقاط العشرين، إذ أكد جاريد كوشنر، مستشار ترامب، أنه يعمل على "الخطة ب" لتكون جاهزة عند الحاجة.

في غضون ذلك، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه جرى التعرف إلى جثة أسير تسلمها جيش الاحتلال من المقاومة في غزة. وكانت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، قد أعلنت أنها ستقوم مع سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) بتسليم جثة أحد أسرى الاحتلال مساء الخميس. وأوضحت "القسام" في منشور لها على "تليغرام"، أن الجثة "تم العثور عليها في منطقة موراج جنوب مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة". وبهذا تكون "حماس" سلّمت حتّى الآن 25 جثة من أصل 28 منذ دخول وقف إطلاق النار الحالي في قطاع غزة حيّز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فيما تبقى ثلاث جثث إسرائيلية يُتوقّع أن تُسلَّم تِباعاً وفقاً لبنود الاتفاق.

ومع استمرار التباينات السياسية، تتفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع الذي يرزح تحت حرب الإبادة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. فقد أكد المفوض العام لوكالة "أونروا" فيليب لازاريني، أنّ الاحتياجات الإنسانية في غزة باتت "هائلة"، مشدداً على أن الاكتفاء بغياب القتال لا يكفي، مضيفاً "بينما يعود الناس إلى منازلهم المدمّرة، ويبحثون بين الأنقاض عن أقاربهم المفقودين، ويلملمون شتات حياتهم المنهارة، يبقى المستقبل غامضًا للغاية. وقف إطلاق النار هشّ، مع خروقاتٍ متعدّدةٍ تختبر عزيمةَ ضامنيه. لا يكفي مجرد إطالة أمد غياب الحرب، يجب أن نرسم مساراً عملياً نحو السلام". 

تطورات وقف إطلاق النار في غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

08:36 am

غزة
عائلة تلجأ إلى مسجد مهدّم في غزة: مأوى من الركام

في شمال غزة يقف مسجد الشهداء عند مفترق السرايا شاهداً على الدمار. تحوّل المسجد الذي كان مكاناً للصلاة إلى مأوى للأجساد المنهكة الهاربة من ويلات الحرب. في إحدى زوايا حطام المسجد وبين الجدران المتشققة تعيش عائلة الفيومي بعدما فقدت بيتها في الشجاعية. لم تجد مكاناً في مراكز الإيواء المكتظة فاختارت المسجد رغم خطر الانهيار.

عائلة فلسطينية تلجأ إلى مسجد مهدّم في غزة: لا مكان لنا إلا الركام
08:34 am

برشلونة
غوارديولا يدعو جماهير برشلونة لدعم فلسطين

وجه المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا (54 عاماً)، رسالة مؤثرة إلى الجماهير في برشلونة، داعياً إياها لحضور المباراة الودية الخيرية المرتقبة بين منتخب إقليم كتالونيا ومنتخب فلسطين يوم 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري على الملعب الأولمبي في مونتغويك، والتي تأتي في إطار التضامن مع ضحايا العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، الذي عانى حرب إبادة في قطاع غزة خلال العامين الماضيين.

التفاصيل عبر الرابط:

دعم غوارديولا القضية الفلسطينية في أكثر من مناسبة (العربي الجديد/Getty)
بعيدا عن الملاعب
التحديثات الحية

غوارديولا يدعو جماهير برشلونة لدعم فلسطين: صرخة تضامن للشهداء

7:19 AM

بثينة حمدان

بثينة حمدان صحافية فلسطينية (العربي الجديد)
بثينة حمدان
بثينة حمدان صحافية فلسطينية
رام الله
مهرجان غزة السينمائي للأطفال... محاولة في الحياة

يقام مهرجان غزة السينمائي للأطفال في دورته الأولى في الفترة من 20 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي و20 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وتنظمه مؤسسة مشهراوي في جميع المدن والمخيمات في القطاع، بالتعاون مع عدد من المراكز الثقافية المحلية والدولية. يقول المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، مدير عام المؤسسة المنظمة لـ"العربي الجديد": "طموحي وحلمي الوصول عبر المهرجان إلى إسعاد خمسين ألف طفل".

التفاصيل عبر الرابط: 

في مدينة غزة، 3 سبتمبر 2025 (حسن الجدي/ الأناضول)
سينما ودراما
التحديثات الحية

مهرجان غزة السينمائي للأطفال... محاولة في الحياة

07:18 am

فرانس برس

فرانس برس
منظمة دولية: 25 دولة زوّدت إسرائيل بالنفط خلال حرب الإبادة

زوّد 25 بلدا إسرائيل بالنفط خلال حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وفق تقرير نشرته الخميس منظمة أويل تشينغ إنترناشونال غير الحكومية. ويشير هذا التقرير الذي نُشر على هامش مؤتمر الأطراف الثلاثين في البرازيل (كوب30)، إلى أن أذربيجان وكازاخستان وفّرتا 70% من شحنات النفط الخام بين الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 والأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

التفاصيل عبر الرابط: 

مقاتلة إسرائيلية في سماء جباليا شمالي قطاع غزة 22 يونيو 2025 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

منظمة دولية: 25 دولة زوّدت إسرائيل بالنفط خلال حرب غزة

7:17 AM

امطانس شحادة

امطانس شحادة

كاتب فلسطيني، مدير البرامج البحثية في مركز مدى الكرمل في حيفا، حاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من الجامعة العبرية في القدس. متخصص في الاقتصاد السياسي.

حيفا
رياح الحرب الإسرائيلية الدائمة لا تهدأ

تواصل رياح الحرب الإسرائيلية الهبوب دون انقطاع، وعلى جميع الجبهات. فإسرائيل ما زالت تلوّح بالعودة إلى الحرب على قطاع غزة في حال لم تلتزم حركة حماس ببنود اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق. وفي الوقت نفسه، تواصل إسرائيل شنّ هجمات على لبنان، وتُهدّد باستئناف الحرب إذا لم يتم تفكيك سلاح "حزب الله" وفق شروطها. أما على الجبهة الإيرانية، فتبعث إسرائيل رسائل تهديد متكرّرة إلى طهران، متهمةً إياها بإعادة ترميم قدراتها الصاروخية والمنشآت النووية استعداداً لمواجهة قادمة تعتبرها إسرائيل حتمية.

التفاصيل عبر الرابط: 

جنود إسرائيليون بعيترون، جنوب لبنان،29 يناير 2025(كورتني بونو/فرانس برس)
تقارير دولية
التحديثات الحية

رياح الحرب الإسرائيلية الدائمة لا تهدأ

07:15 am

أحمد أبو قمر

ـ
غزة
الدواجن في غزة... سلعة نادرة وتجار خارج الرقابة

تظهر أزمة الدواجن في قطاع غزة عمق التحديات الاقتصادية والمعيشية التي يواجهها السكان، في ظل استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال المواد الغذائية الأساسية. فالكميات المحدودة التي يسمح الاحتلال بدخولها لا تغطي سوى جزء بسيط من احتياجات السوق، ما أدى إلى اضطراب منظومة التوريد، وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق. 

التفاصيل عبر الرابط:

طفلان يطعمان الدجاج في مزرعة بمدينة رفح، 7 فبراير 2024 (عبد زقوت/الأناضول)
أسواق
التحديثات الحية

الدواجن في غزة... سلعة نادرة وتجار خارج الرقابة

06:50 am

غزة
طيران الاحتلال يشن غارة شمال غربي مدينة غزة

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة شمال غربي مدينة غزة.

06:21 am

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
غزة
آليات الاحتلال تطلق النار بكثافة على خانيونس

أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة جنوب شرقي خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

06:19 am

غزة
قصف مدفعي يستهدف مدينة بيت لاهيا

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية محيط دوار زايد في مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

11:41 pm

القدس المحتلة
إسرائيل تتعرّف على جثة أسير

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه جرى التعرف على جثة أسير تسلمها جيش الاحتلال من المقاومة في غزة.

11:40 pm

غزة
غارة إسرائيلية شرقي خانيونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي شنّ غارة جوية استهدفت منطقة شرق مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة. 

11:38 pm

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
اعتراض على مشروع قرار أميركي بشأن غزة

يواجه مشروع قرار أميركي يمنح تفويضاً أممياً لقوة دولية تتولى "حفظ الاستقرار" في غزة اعتراضاً واسعاً من روسيا والصين، وعدد من الدول العربية، التي تبدي مخاوف من إنشاء مجلس انتقالي جديد لإدارة القطاع، ومن تهميش الدور الفلسطيني في المرحلة الانتقالية. وتطالب موسكو وبكين، اللتان تملكان حق النقض في مجلس الأمن، بحذف الإشارة إلى "مجلس السلام" الوارد بموجب خطة وقف إطلاق النار التي قدّمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفق ما أفاد دبلوماسيون مطّلعون على المفاوضات الجارية.

التفاصيل عبر الرابط:

خلال جلسة سابقة لمجلس الأمن، 18 نوفمبر 2024 (الأناضول)
أخبار
التحديثات الحية

اعتراض روسي صيني في مجلس الأمن على مشروع قرار أميركي بشأن غزة

11:31 PM
أبرز تطورات الوضع في غزة الخميس
  • شهيدان وخمس إصابات خلال آخر 24 ساعة
  • تركيا: قوة الاستقرار الدولية يجب أن تضمن وقف إطلاق نار دائما
  • غارتان على بيت لاهيا وغزة
  • إسرائيل تدرس تسوية لترحيل مقاتلي حماس في رفح إلى تركيا
  • محكمة ألمانية ترفض دعويَين لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
