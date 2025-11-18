وقف إطلاق النار في غزة | انفجارات شرق حي الشجاعية وزوارق تهاجم خانيونس

التحديثات الحية
18 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 01:50 (توقيت القدس)
+ الخط -

تبنّى مجلس الأمن ليل الاثنين الثلاثاء مشروع قرار أميركياً يدعم خطة الرئيس دونالد ترامب لوقف الحرب على غزة، بما في ذلك نشر قوة دولية في القطاع لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ومن شأن القرار الذي رفضته وحذرت منه فصائل فلسطينية أن يعطي دفعة قوية للخطة الأميركية. وفي أول رد لها، قالت حركة حماس إن قرار مجلس الأمن لا يلبي الحقوق والمطالب الفلسطينية، وإن "تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية ويحوّلها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال".

في غضون ذلك، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق الاتفاق عبر استهداف المدنيين سواء بالقصف الجوي أو المدفعي، فيما يعيش السكان في القطاع المحاصر حالة إنسانية مأساوية بسبب عدم توفر المأوى، حيث دمرت حرب الإبادة على مدار عامين معظم البنية المدنية.

وقال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة الاثنين إن القطاع يقف اليوم أمام كارثة إنسانية غير مسبوقة منذ بدء الإبادة الإسرائيلية، إذ يتعرّض مئات آلاف النازحين لظروف لا يمكن لأيّ مجتمع تحمّلها، في ظلّ غياب أبسط مقوّمات الحياة وتعمّد الاحتلال تعميق المأساة الإنسانية. وأضاف الثوابتة أنّ أكثر من 288 ألف أسرة فلسطينية تعيش وسط ظروف مناخية قاسية، ووسط انعدام الحدّ الأدنى من مقوّمات الحياة.

تطورات وقف إطلاق النار في غزة يتابعها "العربي الجديد" أولًا بأول...

1:45 AM

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن طائرات الاحتلال تشن غارة جوية شرقي مدينة غزة.

1:43 AM
انفجارات عنيفة شرق حي الشجاعية

تحدثت وسائل إعلام فلسطينية عن انفجارات عنيفة شرق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال.

12:23 am

حماس ترفض قرار مجلس الأمن

12:21 am

زوارق الاحتلال تطلق النار على ساحل خانيونس

أطلقت زوارق حربية إسرائيلية نيرانها على ساحل مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

12:20 am

يوسف أبو وطفة

الثوابتة: قطاع غزة في حاجة إلى 300 ألف خيمة وبيت متنقل

قضايا وناس
التحديثات الحية

إسماعيل الثوابتة: قطاع غزة في حاجة إلى 300 ألف خيمة وبيت متنقل

12:19 am

مجلس الأمن يتبنّى مشروع القرار الأميركي

تبنّى مجلس الأمن الدولي قرارا أميركيا يدعم خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة، خلال جلسة عقدها ليل الاثنين - الثلاثاء. وحصل القرار على أصوات 13 دولة مع امتناع كل من الصين وروسيا عن التصويت.

12:06 AM
أبرز أحداث أمس الاثنين

  • الثوابتة: قطاع غزة في حاجة إلى 300 ألف خيمة وبيت متنقل

  • غوارديولا يدعم فلسطين بصوت عالٍ: العالم خذلهم

  • الاحتلال: قضينا على مسلحين اقتربا من الخط الأصفر

  • مسلحون يغتالون مقاوماً في مخيم البريج

  • هآرتس: جمعية مقرها إستونيا تقود عملية تهجير فلسطينيي غزة

  • الاحتلال يفجّر روبوتاً شرق مدينة غزة

يوسف أبو وطفة
