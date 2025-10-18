وقف إطلاق النار في غزة | المقاومة تسلم جثة أسير للصليب الأحمر

غزة

التحديثات الحية
18 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 02:06 (توقيت القدس)
في ظل تواصل تنفيذ بنود وقف إطلاق النار الهشّ في غزة وسط تهديدات إسرائيلية مدعومة بمواقف أميركية، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الصليب الأحمر تسلّم جثة أسير إسرائيلي، بعدما أعلنت "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة حماس، أنها ستقوم بتسليم جثة أحد أسرى الاحتلال التي استُخرجت الجمعة عند الساعة 11 مساء بتوقيت غزة.

وخلال المرحلة الأولى من اتفاق غزة، تم إطلاق سراح 20 أسيراً إسرائيلياً على قيد الحياة، وما يقرب من 2000 أسير فلسطيني، فضلاً عن انسحاب إسرائيلي أولي من أجزاء كبيرة من قطاع غزة، ووقف إطلاق النار. وفي الوقت نفسه، لا يزال الاتفاق هشاً للغاية، وتتزايد التوترات بسبب مزاعم إسرائيل بمماطلة حماس في إعادة جثث الأسرى.

في الأثناء، أصدر وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس تعليمات بوضع علامات ميدانية واضحة على "الخط الأصفر" داخل قطاع غزة لقتل كل من يتجاوزه. وبموجب الخط المنصوص عليه بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يسيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي على أكثر من 50% من مساحة القطاع. ويدور الحديث عن خط وهمي يفصل بين المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال وتلك التي يُسمح للسكان الفلسطينيين بالتحرك فيها على امتداد القطاع.

وبموجب المرحلة الأولى من خطة ترامب، انسحب جيش الاحتلال إلى ما وراء الخط منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم الاثنين الماضي. ومنذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، ارتكب جيش الاحتلال عشرات الخروقات وقصف فلسطينيين بزعم تجاوز بعضهم الخط الأصفر.

ومن المتوقع أن يتوجه مبعوث البيت الأبيض إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى المنطقة، مساء غد الأحد، لمتابعة تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة، وفقاً لما نقله موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي ومصدر مطلع على الرحلة. وقال الموقع الأميركي، نقلاً عن مصدر مطلع، إنه من المتوقع أن يزور ويتكوف مصر وإسرائيل خلال رحلته المقبلة، ومن المرجح أن يكون موجوداً في غزة أيضاً. وإلى جانب محاولته دفع حركة حماس لإعادة المزيد من جثث المحتجزين الإسرائيليين، من المتوقع أن يواصل ويتكوف العمل على إنشاء قوة الاستقرار الدولية (ISF) التي من المتوقع، وفقاً لخطة ترامب، أن تنتشر في أجزاء من غزة وتسمح للجيش الإسرائيلي بمزيد من الانسحاب.

في الأثناء، شددت حركة حماس على ضرورة استكمال تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي المتكونة من "مجموعة المستقلين الذين تم التوافق عليهم وطنياً لمباشرة عملها في إدارة قطاع غزة، واستكمال انسحاب قوات الاحتلال إلى المواقع المتفق عليها"، ومن المفترض أن تقوم اللجنة "بإدارة قطاع غزة وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية، ومسؤولة عن كافة المجالات (صحية – اقتصادية – تعليمية – زراعية – مرافق خدمية وحيوية)، بما يشمل أعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار، وتتشكل بالتوافق الوطني".

"العربي الجديد" يتابع التطورات في ظلّ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة..

فرانس برس

الجنائية الدولية ترفض طلب إلغاء مذكّرة اعتقال نتنياهو

رفضت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة الاستئناف الذي قدّمته إسرائيل لإلغاء مذكّرتَي اعتقال أصدرتهما بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت.

وفي قرار تصدر عناوين الصحف العالمية، قضت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/ تشرين الثاني بأن هناك "أسبابا معقولة" تدعو إلى الاعتقاد أن نتنياهو وغالانت يتحملان "مسؤولية جنائية" عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وكانت إسرائيل طلبت من المحكمة في مايو/أيار الماضي إلغاء مذكّرتَي الاعتقال بينما كانت تراجع تحديا منفصلا بشأن ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية لديها اختصاص في هذا الشأن.

ورفضت المحكمة الطلب الإسرائيلي في 16 يوليو/تموز مقدّرة أنه "لا يوجد أساس قانوني" لإلغاء مذكّرتَي الاعتقال حتى تُبَت مسألة الاختصاص القضائي.

وبعد أسبوع، حاولت إسرائيل الحصول على استئناف للحكم، لكن القضاة قضوا الجمعة بأن "القضية، كما صاغتها إسرائيل، ليست قابلة للاستئناف".

 

العربي الجديد

غزة
حماس: ندعو ترامب والوسطاء إلى متابعة تجاوزات الاحتلال

دعت حركة حماس الرئيس الأميركي دونالد ترامب والوسطاء إلى "متابعة تجاوزات الاحتلال المجرم، والقيام بدورهم في إلزامه باحترام اتفاق وقف الحرب، والتوقف عن استهداف أبناء شعبنا وتعريض حياتهم للخطر".

وقالت في بيان اليوم السبت إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مساء أمس مجزرة جديدة "بحق عائلة أبو شعبان، إذ أطلق قذيفة دبابة بشكل مباشر على مركبتهم أثناء محاولتهم تفقد منزلهم في حي الزيتون بمدينة غزة"، ما أسفر عن سقوط 11 شهيداً من العائلة، بينهم 7 أطفال و3 نساء.

وذكرت أن هذه المجزرة تأتي في سياق "خروقات الاحتلال المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرًا ، حيث يواصل العدو الصهيوني تنفيذ اعتداءاته وجرائمه بحق أبناء شعبنا، في انتهاك صارخ لكافة الالتزامات التي نصّ عليها الاتفاق، بما يؤكد نواياه العدوانية".

العربي الجديد

حيفا
جيش الاحتلال يؤكد تسلمه جثة أسير من قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تسلم جثة أسير إسرائيلي في قطاع غزة بعدما سلمته المقاومة الفلسطينية في وقت سابق إلى الصليب الأحمر.

فرانس برس

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تسليم جثة أسير للصليب الأحمر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الجمعة أن الصليب الأحمر تسلّم جثة أسير إسرائيلي كان محتجزاً في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان: "بحسب المعلومات التي قدمها الصليب الأحمر، نقل نعش أسير متوفى إلى عهدته وهو في طريقه إلى قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة".

العربي الجديد

واشنطن
ويتكوف يتوجه إلى الشرق الأوسط الأحد لمتابعة تنفيذ اتفاق غزة

من المتوقع أن يتوجه مبعوث البيت الأبيض إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى المنطقة، مساء غد الأحد، لمتابعة تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة، وفقاً لما نقله موقع أكسيوس الأميركي، الجمعة، عن مسؤول أميركي ومصدر مطلع على الرحلة. وقال الموقع الأميركي، نقلاً عن مصدر مطلع، إنه من المتوقع أن يزور ويتكوف مصر وإسرائيل خلال رحلته المقبلة، ومن المرجح أن يكون موجوداً في غزة أيضاً.

وإلى جانب محاولته دفع حركة حماس لإعادة المزيد من جثث المحتجزين الإسرائيليين، من المتوقع أن يواصل ويتكوف العمل على إنشاء قوة الاستقرار الدولية (ISF) التي من المتوقع، وفقاً لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن تنتشر في أجزاء من غزة وتسمح للجيش الإسرائيلي بمزيد من الانسحاب.

رصد
التحديثات الحية

أعلنت "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة حماس، أنها ستقوم بتسليم جثة أحد أسرى الاحتلال التي استُخرجت اليوم في قطاع غزة عند الساعة 11 مساء بتوقيت غزة.

أبرز تطورات الوضع في غزة أمس الجمعة
  • مستشار ترامب يزور المنطقة لمتابعة تنفيذ اتفاق غزة
  • هيئة البث: بدء آلية أميركية لتنسيق تطورات اتفاق غزة
  • الأمم المتحدة: مكافحة المجاعة في غزة تتطلب وقتاً
  • الدفاع المدني: الاحتلال يستهدف باصاً جنوبي مدينة غزة
  • حماس تدعو لتسريع تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي
  • الاحتلال يرسم "الخط الأصفر" في غزة ويهدد بقتل كل من يتجاوزه
  • فريق تركي ينتظر موافقة إسرائيل لدخول غزة بهدف البحث عن الجثث
  • قراصنة يبثون رسائل دعم لحماس بعد اختراق مطارات في كندا وأميركا
