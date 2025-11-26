وقف إطلاق النار في غزة | الاحتلال يواصل خروقاته

يستهدف قصف مدفعي المناطق الشرقية لمدينة غزة.
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الموقع في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث استهدف قبيل منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء المناطق الشرقية لحي التفاح، شرقي مدينة غزة، في وقت تتواصل المساعي للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. واستضافت القاهرة، الثلاثاء، اجتماعاً رفيع المستوى للوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود الجارية لتسريع تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ للسلام، وفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية رسمية. وشارك في الاجتماع رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس جهاز المخابرات التركية إبراهيم قالن، حيث ناقش المجتمعون سبل تكثيف التنسيق المشترك مع الولايات المتحدة لضمان الالتزام ببنود الاتفاق ودفع مسار التهدئة قدماً.
وقال مصدر مصري مطلع على جهود القاهرة في هذا الشأن، إن الاجتماع بحث إزالة العراقيل أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وإلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق، وكذلك وضع حد للخروق الإسرائيلية. وأضاف أن الوسطاء أقنعوا "حماس" بالتزام ضبط النفس لمنع انهيار الاتفاق وعودة الحرب، مقابل الضغط على إسرائيل لمنع تلك الخروق. وكشف المصدر عن أن الاجتماع بحث تصورات جديدة طُرحت أخيراً بشأن مقاتلي "حماس" المحاصرين في رفح، والذين تُقدّر أعدادهم بنحو 250 مقاتلاً، وترفض إسرائيل حتى الآن خروجهم ضمن اتفاق إلى المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية في القطاع.
إلى ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، تسلّم نعش أحد الأسرى القتلى، ليرتفع بذلك عدد الجثامين التي جرى تسليمها إلى 26 من أصل 28 أسيراً قُتلوا خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. في المقابل، تتواصل معاناة الفلسطينيين في غزة جراء مياه الأمطار في السياق، التي أغرقت مرة جديدة مئات الخيام ومراكز الإيواء في مختلف محافظات القطاع، في وقت حذر الدفاع المدني في غزة من تساقط أبنية استهدفتها إسرائيل خلال عامي الإبادة الجماعية.
