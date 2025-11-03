وقف إطلاق النار في غزة | الاحتلال يواصل خرق الاتفاق وينسف منازل شرقاً

غزة

03 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 08:07 (توقيت القدس)
يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر، والذي تم التوصل إليه في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ نسف بعيد منتصف ليل الأحد-الاثنين منازل سكنية في المناطق الشرقية لمدينة غزة، فيما استهدفت آلياته بالمدفعية شرقي مدينة خانيونس، جنوبي القطاع. وفي السياق، دعت بلدية خانيونس لإدخال الآليات اللازمة لإزالة 20 مليون طن من الركام لفتح الشوارع وانتشال جثامين الشهداء.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع دماراً هائلاً، وقد استحالت أحياء بكاملها ومساحات واسعة من مدن القطاع ركاماً، وذلك على خلفية إلقاء قوات الاحتلال أكثر من 200 ألف طنّ من المتفجّرات على مدى أكثر من عامَين من الإبادة. وقد قُدّر حجم الركام الناجم عن هذه الحرب بنحو 70 مليون طنّ، ليكون شاهداً على واحدة من أبشع جرائم الإبادة بحقّ البشر والحجر التي ارتُكبت في التاريخ، والتي هُدم في خلالها نحو 90% من القطاع، وفقاً لتقديرات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

سياسياً، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ليس هشاً، بل متين للغاية، وإنه "يمكن القضاء على حماس فوراً إذا لم تتصرف بشكل جيد". وأضاف "سأجبر حماس على نزع سلاحها بسرعة كبيرة إذا أردت ذلك وسيتم القضاء عليها".

تطورات وقف إطلاق النار في غزة يتابعها "العربي الجديد" لحظة بلحظة:

08:05 am

غزة
جيش الاحتلال يؤكد التعرف إلى جثامين 3 أسرى أعادتها "القسام"

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، التعرف إلى جثامين 3 أسرى كانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعادتها مساء الأحد، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

07:37 am

غزة
نسف منازل شرقي مدينة غزة

نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي منازل سكنية شرقي مدينة غزة.

07:35 am

غزة
ركام غزة... 70 مليون طن لإعادة إعمار القطاع؟

خلّفت الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة دماراً هائلاً، وقد استحالت أحياء بكاملها ومساحات واسعة من مدن القطاع ركاماً، وذلك على خلفية إلقاء قوات الاحتلال أكثر من 200 ألف طنّ من المتفجّرات على مدى أكثر من عامَين من الإبادة. وقد قُدّر حجم الركام الناجم عن هذه الحرب بنحو 70 مليون طنّ، ليكون شاهداً على واحدة من أبشع جرائم الإبادة بحقّ البشر والحجر التي ارتُكبت في التاريخ، والتي هُدم في خلالها نحو 90% من القطاع، وفقاً لتقديرات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

التفاصيل في هذا الرابط

إزالة الركام في خانيونس - جنوب قطاع غزة -1 نوفمبر 2025 (محمد السايح/ الأناضول)
ركام غزة... 70 مليون طن لإعادة إعمار القطاع؟

7:34 AM
ترامب: اتفاق غزة متين للغاية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ليس هشاً بل متين للغاية، وإنه "يمكن القضاء على حماس فوراً إذا لم تتصرف بشكل جيد". وأضاف "سأجبر حماس على نزع سلاحها بسرعة كبيرة إذا أردت ذلك وسيتم القضاء عليها". 

التفاصيل في هذا الرابط
ترامب: اتفاق غزة متين للغاية وأدرس خيارات التدخل العسكري في نيجيريا

07:32 am

غزة
بلدية خانيونس: لإدخال الآليات اللازمة لإزالة الركام

قالت بلدية خانيونس إنها تحتاج لإدخال الآليات اللازمة لإزالة 20 مليون طن من الركام لفتح الشوارع وانتشال جثامين الشهداء.

07:31 am

الدوحة - العربي الجديد

غزة
مدفعية الاحتلال تستهدف شرقي دير البلح

استهدفت مدفعية الاحتلال شرقي مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

07:30 am

غزة
قصف وإطلاق نار شرقي خانيونس

استهدف قصف مدفعي وإطلاق نار من آليات الاحتلال شرقي خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

7:27 AM
أبرز تطورات غزة يوم أمس الأحد
  • وزير الخارجية التركي يبحث اتفاق غزة مع وفد من حماس بإسطنبول
  • حكومة غزة تنفي اتهامات أميركية لـ"حماس" بنهب مساعدات
  • قصف إسرائيلي يستهدف بيت لاهيا وإطلاق نار كثيف في بحر مدينة غزة
  • حماس: مزاعم واشنطن حول "نهب المساعدات" تبرير للحصار
  • ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة إلى 68.865 شهيداً و170.670 مصاباً
  • نسف منازل وقصف مدفعي شرقي مدينة خانيونس
  • جيش الاحتلال: استهداف شخصاً اجتاز الخط الأصفر
  • إسرائيل تتسلم رفات ثلاثة أسرى في غزة
الدوحة - العربي الجديد
