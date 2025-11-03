أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، التعرف إلى جثامين 3 أسرى كانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعادتها مساء الأحد، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر، والذي تم التوصل إليه في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ نسف بعيد منتصف ليل الأحد-الاثنين منازل سكنية في المناطق الشرقية لمدينة غزة، فيما استهدفت آلياته بالمدفعية شرقي مدينة خانيونس، جنوبي القطاع. وفي السياق، دعت بلدية خانيونس لإدخال الآليات اللازمة لإزالة 20 مليون طن من الركام لفتح الشوارع وانتشال جثامين الشهداء.
وخلّفت الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع دماراً هائلاً، وقد استحالت أحياء بكاملها ومساحات واسعة من مدن القطاع ركاماً، وذلك على خلفية إلقاء قوات الاحتلال أكثر من 200 ألف طنّ من المتفجّرات على مدى أكثر من عامَين من الإبادة. وقد قُدّر حجم الركام الناجم عن هذه الحرب بنحو 70 مليون طنّ، ليكون شاهداً على واحدة من أبشع جرائم الإبادة بحقّ البشر والحجر التي ارتُكبت في التاريخ، والتي هُدم في خلالها نحو 90% من القطاع، وفقاً لتقديرات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
سياسياً، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ليس هشاً، بل متين للغاية، وإنه "يمكن القضاء على حماس فوراً إذا لم تتصرف بشكل جيد". وأضاف "سأجبر حماس على نزع سلاحها بسرعة كبيرة إذا أردت ذلك وسيتم القضاء عليها".
