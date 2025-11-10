وقف إطلاق النار في غزة | الاحتلال يقتل فلسطينيين داخل الخط الأصفر

10 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 15:32 (توقيت القدس)
فيما تتواصل الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، سواء عبر عمليات القصف المحدودة أو عبر استمرار الحصار ومنع إدخال الوقود والمستلزمات الطبية إلى المستشفيات التي بالكاد تعمل، حذرت بلدية غزة، الأحد، من تفاقم الكارثة الإنسانية الكبيرة التي تعيشها المدينة بالتزامن مع بدء موسم الأمطار، في ظل الدمار الواسع الذي ألحقته حرب الإبادة الجماعية بالبنى التحتية.

وقالت بلدية غزة في بيان مقتضب: "المدينة تعيش كارثة كبيرة بسبب الدمار في البنية التحتية والنزوح، قد تتفاقم مع بدء فصل الشتاء". وأوضحت أنه مع اقتراب موسم الأمطار تتضاعف "مخاوف الفلسطينيين بغزة بسبب حجم الدمار الذي أصاب المدينة وبناها التحتية".

على صعيد المفاوضات، كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لـ"العربي الجديد" أن المشاورات الجارية بين الوسطاء وقيادة حركة "حماس" لا تزال تتركز حول وضع عناصر كتائب القسام الموجودين في مدينة رفح، مؤكدة أن خيار ترحيلهم إلى أي دولة أخرى غير مطروح في الوقت الحالي، وأن المفاوضات تتجه نحو إيجاد حلّ يضمن بقاءهم داخل القطاع في إطار ترتيبات أمنية وضمانات دولية.

وأكدت مصادر فلسطينية أخرى لـ"العربي الجديد" أن وفداً أميركيا وصل إلى تل أبيب خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أنه مكلف بشكل أساسي بإنهاء العقبات التي تعيق الانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق الذي أُعلن الإطار العام له خلال قمة شرم الشيخ للسلام برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

تطورات وقف إطلاق النار في غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

02:54 pm

غزة
جيش الاحتلال ينسف مربعاً سكنياً شرقي غزة

نسف جيش الاحتلال مربعاً سكنياً شرقي حيي الشجاعية والتفاح، شرقي غزة.

02:51 pm

علاء الحلو

غزة
أزمة الأخشاب وندرة مواد البناء تعيقان إيواء النازحين في غزة

يشهد قطاع غزة واحدة من أزمات الموارد الأكثر تعقيداً في الأسابيع الأخيرة، إذ يؤدي استمرار الحصار وإغلاق المعابر إلى نقص حاد في مواد البناء، ومن بينها الأخشاب اللازمة لصنع الخيام التي تعد أحد أساسيات الإيواء المؤقت.
ومنذ الأيام الأولى للعدوان الإسرائيلي على غزة، ومع تدمير آلاف المنازل، وجد الناجون أنفسهم أمام تحد قاس، إذ كيف يمكنهم إعادة بناء سقف أو جدار في ظل غياب المواد الأساسية، ومع انقطاع خطوط الإمداد التجارية، أصبحت مواد البناء سلعة نادرة تُباع بأسعار مضاعفة تفوق قدرة غالبية العائلات.

التفاصيل في هذا الرابط

إنشاء خيام بالمواد المتوفرة، النصيرات، 4 نوفمبر 2025 (حسن الجدي/الأناضول)
أزمة الأخشاب وندرة مواد البناء تعيقان إيواء النازحين في غزة

02:49 pm

أحمد أبو قمر

ـ
غزة
منظومة فساد واحتكار لمساعدات غزة... ابتزاز التنسيقات

يعيش قطاع غزة أزمة اقتصادية خانقة، تتفاقم حدتها بشكل غير مسبوق، نتيجة للقيود المشددة المفروضة على حركة البضائع عبر المعابر، حيث تحولت عملية إدخال السلع الأساسية إلى مسار معقد ومكلف، يقوم على التنسيقات المدفوعة والرسوم غير الرسمية. هذا الأمر أدى إلى قفزات هائلة في الأسعار أضعفت النشاط التجاري وربما أربكته في مختلف القطاعات.
وتشير شهادات تجارية إلى أن دخول الشاحنات إلى قطاع غزة المحاصر بات مرتبطاً بدفع مبالغ فلكية، سواء لجهات تتحكم في تمرير المساعدات، أو لتأمين مرورها داخل القطاع دون سرقة أو تعطيل، ضمن ممارسات رسَّخت بيئة احتكارية قيّدت المنافسة وأتاحت لقلة نافذة التحكم في السوق، ما أدى إلى تشوه واضح في منظومة الأسعار.
وفي ظل استمرار القيود الإسرائيلية على المعابر، وغياب آليات رقابة شفافة على إدارة المساعدات والبضائع، تتعمق أزمات غزة الاقتصادية والاجتماعية، مع تحذيرات من انهيار القدرة الشرائية وارتفاع مستويات الفقر والبطالة.

التفاصيل في هذا الرابط

سكان غزة يعانون من غلاء السلع الضرورية، 24 أكتوبر 2025 (عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول)
منظومة فساد واحتكار لمساعدات غزة... ابتزاز التنسيقات

02:03 pm

غزة
جيش الاحتلال يعلن قتل فلسطينيّين بزعم اقترابهما من قواته

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، أنه رصد في وقت سابق اليوم مقاومين اثنين يعبران الخط الأصفر ويقتربان من قواته جنوبي قطاع غزة، ويشكلان تهديداً مباشراً لها، مشيراً إلى أنه عقب تحديد هويتهما، هاجمهما، و"قضى عليهما لإزالة التهديد".

1:56 PM
الكنيست يصوت اليوم على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

من المتوقّع أن يصوّت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بالقراءة الأولى على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، بينما تعارض أوساط في أحزاب الحريديم ذلك. فقد أوعز الحاخام دوف لاندو، الزعيم الروحي لكتلة "ديغل هتوراه" (إحدى مركبات قائمة يهدوت هتوراة)، إلى أعضاء الكتلة البرلمانية بالتصويت ضد القانون.

التفاصيل في هذا الرابط

خلال جلسة سابقة للكنيست، 24 يوليو 2024 (الأناضول)
الكنيست يصوت اليوم على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

1:55 PM

نايف زيداني

صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
حيفا
إسرائيل تتجه لمصادرة 50 سفينة شاركت في أسطول الصمود إلى غزة

قدّمت النيابة الإسرائيلية إلى المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الاثنين، طلباً لمصادرة 50 سفينة أجنبية، بزعم محاولتها خرق الحصار البحري الذي تفرضه دولة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وتدعي بأنه "قانوني"، في إشارة إلى سفن "أسطول الصمود العالمي" التي قرصنتها إسرائيل في أكتوبر/شترين الأول الماضي في المياه الدولية، خلال حرب الإبادة على غزة، وقيامها باحتجاز الناشطين الذين كانوا على متنها، ومن ثم إطلاق سراحهم لاحقاً. وذكر عدد من الناشطين في حينه أنهم تعرّضوا للتنكيل والتعذيب.

التفاصيل في هذا الرابط

إحدى سفن أسطول الصمود المقرصنة، 2 أكتوبر 2025 (مصطفى الخروف/ الأناضول)
إسرائيل تتجه لمصادرة 50 سفينة شاركت في أسطول الصمود إلى غزة

01:55 pm

غزة
إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة عبر شاحنات واردة إلى قطاع غزة

أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية أن المباحث العامة بالشرطة في المحافظة الوسطى ضبطت كمية من المواد المخدرة "الحشيش" خلال محاولة تهريبها عبر إحدى الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة. وأوضحت المباحث أنها وفور تلقي إشارة من عمليات المحافظة باشتباه وجود عملية تهريب عبر الشاحنات الواردة إلى القطاع، تحركت إلى المكان حيث جرى تفتيش إحدى الشاحنات المشتبه بها، وتم ضبط 225 فرش حشيش كانت مخبأة داخل الشاحنة.

وأكدت المباحث العامة أنه تم التحفظ على المضبوطات وإحالتها والقضية إلى إدارة مكافحة المخدرات لفتح تحقيق واستكمال الإجراءات القانونية بحق المتورطين، مشددة على أن هذه العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الأمن المجتمعي والحد من انتشار المواد المخدرة في قطاع غزة.

01:14 pm

غزة
وزارة الصحة: مستشفيات غزة استقبلت 3 شهداء في 24 ساعة

أفادت وزارة الصحة في غزة بوصول 3 شهداء إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم شهيد جديد وآخر استشهد متأثراً بجراحه، والثالث جرى انتشال جثمانه، فضلاً عن 3 إصابات. ومنذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بلغ إجمالي الشهداء 242، والإصابات 622، والشهداء الذين جرى انتشال جثامينهم 529.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 69179 شهيداً و170693 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023، بحسب الوزارة. وقالت إنه تم استلام 15 جثماناً لشهداء تم الإفراج عنهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 315.

11:47 am

غزة
شهيدان بينهم طفل بقصف الاحتلال جنوب بلدة عبسان

سقط شهيدان، بينهم طفل، في قصف للاحتلال جنوب بلدة عبسان، شرقي مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

09:57 am

غزة
حيش الاحتلال يسلّم جثامين 15 أسيراً من غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلّم جثامين 15 أسيراً فلسطينياً من قطاع غزة ضمن صفقة التبادل.

09:31 am

غزة
"كان": الجهاد الإسلامي يحتفظ بجثماني أسيرين على الأقل

كشف مصدر فلسطيني مطّلع على المفاوضات لقناة "كان" الإسرائيلية، أن حركة الجهاد الإسلامي تحتفظ بجثامين اثنين على الأقل من بين أربعة أسرى قُتلوا ولا يزالون في قطاع غزة. وزعم المصدر أن الجهاد يمارس "قليلاً من ليّ الأذرع" بشأن تسليم الجثامين، إلا أنه قد يوافق في نهاية المطاف على إعادتها إلى إسرائيل بوساطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

09:30 am

فرانس برس

قرقاش يستبعد مشاركة الإمارات في القوة الدولية في غزة

أفاد المستشار الرئاسي الإماراتي أنور قرقاش بأن الإمارات لا ترجّح المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة، نظراً لافتقارها إلى إطار عمل واضح. وقال قرقاش خلال ملتقى أبوظبي الاستراتيجي "لا ترى الإمارات حتى الآن إطار عمل واضح لقوة حفظ الاستقرار. وفي ظل هذه الظروف، لن تشارك على الأرجح في مثل هذه القوة". وأضاف "لكنها ستدعم جميع الجهود السياسية الرامية إلى السلام، وستظل في طليعة (الدول التي تقدّم) المساعدات الإنسانية".

وأشار قرقاش إلى أنه طيلة فترة الحرب في غزة "قدّمت (الإمارات) مساعدات تجاوزت 2,57 مليار دولار".

08:25 am

غزة
قصف مدفعي وإطلاق نار مستمر شرقي خانيونس

يستهدف قصف مدفعي وإطلاق نار مستمر ومكثف من آليات الاحتلال شرقي مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

06:45 am

غزة
قصف مدفعي إسرائيلي شرقي خانيونس

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف مناطق شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة.

03:21 am

غزة
غارات عنيفة تستهدف المناطق الشرقية من مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن غارات عنيفة استهدفت المناطق الشرقية من مدينة غزة.

01:15 am

غزة
آليات جيش الاحتلال تطلق النار شرقي مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار بكثافة شرقي مدينة غزة داخل الخط الأصفر.

11:48 PM
"رويترز": كوشنر يجري محادثات مع نتنياهو الاثنين بشأن غزة

ذكر مصدر مطلع لوكالة رويترز أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب وصل إلى إسرائيل الأحد لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن تنفيذ الخطة الأميركية لإنهاء حرب غزة. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لعدم الإعلان رسميا عن الاجتماع، إن من المتوقع أن يلتقي كوشنر مع نتنياهو غدا الاثنين.

11:50 PM
منظمة الصحة العالمية: أكثر من 16 ألف مريض ينتظرون الإجلاء

أفادت منظمة الصحة العالمية بأنّ نحو 16 ألفاً و500 مريض من قطاع غزة ينتظرون إجلاءهم لتلقّي العلاج في الخارج، داعيةً إلى إعادة فتح كلّ المعابر مع القطاع بصورة "عاجلة ومستدامة". وبهؤلاء المرضى، يُقصَد الفلسطينيون الذين يعانون حالات مرضية مزمنة أو عضالة، وكذلك جرحى من غزة سقطوا في الحرب الإسرائيلية الأخيرة وتستدعي إصاباتهم تدخّلات دقيقة غير ممكنة في القطاع، ولا سيّما مع انهيار المنظومة الصحية فيه.

جرحى في خانيونس - جنوب قطاع غزة - 19 أكتوبر 2025 (عبد الله العطار/ الأناضول)
التحديثات الحية

منظمة الصحة العالمية: أكثر من 16 ألف مريض ينتظرون الإجلاء من غزة

11:49 PM
الحكومة الإسرائيلية: لن تكون هناك قوات تركية في غزة

قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان، الأحد، إنه لن يتم نشر جنود أتراك في غزة ضمن قوة متعددة الجنسيات من المفترض أن تحل محل جيش الاحتلال الإسرائيلي. ورداً على أحد الأسئلة، أكدت المتحدثة للصحافيين أنه "لن يكون هناك جنود أتراك على الأرض".

خلال إزالة الأنقاض في خانيونس، 2 نوفمبر 2025 (محمد اصليح/ الأناضول)
التحديثات الحية

الحكومة الإسرائيلية: لن تكون هناك قوات تركية في غزة

11:43 PM
أبرز تطورات غزة يوم أمس الأحد
  • الصحة: 241 شهيدا منذ بدء وقف إطلاق النار
  • منظمة الصحة العالمية: أكثر من 16 ألف مريض ينتظرون الإجلاء
  • "القسام" تؤكد رفض الاستسلام في رفح وتُسلم جثة هدار غولدن
  • أردوغان: التعهدات حول مساعدات غزة لم يوف بها
  • نسف منازل سكنية في المناطق الشرقية لمدينة غزة
