وقف إطلاق النار في غزة | الاحتلال يتسلم جثامين 4 محتجزين

15 أكتوبر 2025
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليل الثلاثاء - الأربعاء، إن جثامين أربعة محتجزين  سلّمتها حركة حماس إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة ونُقلت إلى إسرائيل، لتضاف بذلك إلى أربعة جثامين أخرى سلّمتها الحركة الفلسطينية في اليوم السابق. وأضاف الجيش أن الجثامين في طريقها إلى المعهد الوطني للطب الشرعي، حيث ستُجرى إجراءات التعرف على هويات أصحابها. وفي موازاة ذلك، أعلن مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، أمس الثلاثاء، استلام جثامين 45 شهيدا فلسطينيا نقلتها طواقم الصليب الأحمر الدولي من الجانب الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الجهات المختصة ستجري إجراءات التعرف عليهم قبل دفنهم.

جاء ذلك ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة الفائت، والذي خرقته إسرائيل كما كان متوقعا، إذ أعلنت عدم فتح معبر رفح اليوم الأربعاء وتقليص المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بزعم عدم تسليم حركة حماس جثث جميع المحتجزين القتلى لديها. وقال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين، لوكالة رويترز، إن معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة سيظل مغلقاً اليوم، كما أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة أنها لن تسمح إلا بدخول 300 شاحنة مساعدات، تمثل نصف العدد المتفق عليه، إلى قطاع غزة ابتداءً من اليوم.

ومع بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وفقا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعرب الأخير، أمس الثلاثاء، عن تشدده بخصوص مسألة تخلي حركة حماس عن السلاح. وزعم ترامب أن حركة حماس "وافقت على نزع سلاحها"، وهدد بأن سلاحها سيُنتزَع بـ"القوة والعنف" في حال عدم تخليها عن السلاح. وقال في تصريحات للصحافيين في أثناء استضافته رئيس الأرجنتين خافيير ميلي: "لن أنزع سلاحهم، هم سيتخلون عنه وإن لم يفعلوا، فسنجبرهم على التخلي عنه". ورداً على سؤال عن كيفية تنفيذ ذلك، قال: "لست مضطراً إلى شرح ذلك، ولكن إذا لم يتخلوا عنه، فسننزعه منهم، هم يعرفون أنني لا أحب الألاعيب".

إلى ذلك، قال مسؤول في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الثلاثاء، إن دولاً، من بينها الولايات المتحدة وكندا ودول عربية وأوروبية، أعطت مؤشرات واعدة على استعدادها للمساهمة في تكلفة إعادة إعمار غزة المقدرة بنحو 70 مليار دولار، وأضاف أن الحرب التي استمرت عامين هناك خلّفت أنقاضاً تُعادل 13 مثلاً لأهرامات الجيزة. وذكر جاكو سيليرز، من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لصحافيين خلال مؤتمر صحافي في جنيف وفقاً لوكالة رويترز، أن حرب إسرائيل على قطاع غزة خلّفت ما لا يقل عن 55 مليون طن من الأنقاض، وأن تعافي غزة بالكامل قد يستغرق عقوداً.

"العربي الجديد" يتابع التطورات في ظلّ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة...

01:34 am

الاحتلال: تسلمنا جثامين 4 محتجزين في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّ جثامين أربعة محتجزين سلّمتها حركة حماس إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة  ونُقلت إلى إسرائيل. وقال الجيش في بيان: "عبرت أربعة توابيت لرهائن موتى... الحدود إلى دولة إسرائيل قبل وقت قصير"، مؤكدا أن الجثامين ستخضع لفحوصات المعهد الوطني للطب الشرعي لتحديد هويات أصحابها.

1:25 AM
وزير ألماني: برلين ستساهم فى إعادة إعمار غزة

قال وزير المالية الألماني لارس كلينغبيل، الثلاثاء، إن بلاده ستساهم في المساعدة في إعادة إعمار قطاع غزة ، كما ستواصل تحمل مسؤوليتها فى أوكرانيا. وذكر قبل أن يغادر إلى واشنطن لحضور الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي أنه بعد اتفاق وقف إطلاق النار، من المهم الآن أن تصل المساعدات الإنسانية إلى غزة بسرعة وبشكل شامل، وان تبدأ إعادة الإعمار. وأضاف كلينغبيل، الذي يشغل منصب نائب المستشار الألماني أيضا: "ستعمل ألمانيا على ذلك مع شركائها".

01:22 am

حكومة غزة: تسلمنا جثامين 45 شهيداً فلسطينياً من إسرائيل

أعلن مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، الثلاثاء، استلام جثامين 45 شهيدا فلسطينيا نقلتها طواقم الصليب الأحمر الدولي من الجانب الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الجهات المختصة ستجري إجراءات التعرف عليهم قبل دفنهم.

وقال الثوابتة في تصريح لوكالة الأناضول: "تم استلام 45 جثمانا لشهداء من أبناء شعبنا الفلسطيني في مستشفى ناصر بمدينة خانيونس جنوبي غزة". وأضاف أن الجثامين كانت محتجزة لدى الجانب الإسرائيلي ووصلت عبر طواقم الصليب الأحمر الدولي. وأشار الثوابتة إلى أن الجثامين مجهولة الهوية، موضحا أن الجهات المختصة ستباشر الإجراءات القانونية والفحوص اللازمة للتعرف عليها تمهيدا لدفنها.

1:22 AM
أبرز التطورات في غزة أمس الثلاثاء

  • ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق السلام تبدأ الآن

  • الصحة العالمية: أكثر من 15 ألف مريض بحاجة لإجلاء عاجل من غزة

  • الأمم المتحدة: تكلفة إعادة إعمار غزة نحو 70 مليار دولار

  • أردوغان: يجب ضمان التزام إسرائيل بوعودها

  • إسبانيا: المسؤولون عن "الإبادة" في غزة يجب أن يُحاسَبوا

  • أمير قطر: سعداء بما أسفرت عنه قمة شرم الشيخ من نتائج إيجابية

  • انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. حسم القضايا المؤجلة

