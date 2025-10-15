قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليل الثلاثاء - الأربعاء، إن جثامين أربعة محتجزين سلّمتها حركة حماس إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة ونُقلت إلى إسرائيل، لتضاف بذلك إلى أربعة جثامين أخرى سلّمتها الحركة الفلسطينية في اليوم السابق. وأضاف الجيش أن الجثامين في طريقها إلى المعهد الوطني للطب الشرعي، حيث ستُجرى إجراءات التعرف على هويات أصحابها. وفي موازاة ذلك، أعلن مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، أمس الثلاثاء، استلام جثامين 45 شهيدا فلسطينيا نقلتها طواقم الصليب الأحمر الدولي من الجانب الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الجهات المختصة ستجري إجراءات التعرف عليهم قبل دفنهم.
جاء ذلك ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة الفائت، والذي خرقته إسرائيل كما كان متوقعا، إذ أعلنت عدم فتح معبر رفح اليوم الأربعاء وتقليص المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بزعم عدم تسليم حركة حماس جثث جميع المحتجزين القتلى لديها. وقال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين، لوكالة رويترز، إن معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة سيظل مغلقاً اليوم، كما أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة أنها لن تسمح إلا بدخول 300 شاحنة مساعدات، تمثل نصف العدد المتفق عليه، إلى قطاع غزة ابتداءً من اليوم.
ومع بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وفقا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعرب الأخير، أمس الثلاثاء، عن تشدده بخصوص مسألة تخلي حركة حماس عن السلاح. وزعم ترامب أن حركة حماس "وافقت على نزع سلاحها"، وهدد بأن سلاحها سيُنتزَع بـ"القوة والعنف" في حال عدم تخليها عن السلاح. وقال في تصريحات للصحافيين في أثناء استضافته رئيس الأرجنتين خافيير ميلي: "لن أنزع سلاحهم، هم سيتخلون عنه وإن لم يفعلوا، فسنجبرهم على التخلي عنه". ورداً على سؤال عن كيفية تنفيذ ذلك، قال: "لست مضطراً إلى شرح ذلك، ولكن إذا لم يتخلوا عنه، فسننزعه منهم، هم يعرفون أنني لا أحب الألاعيب".
إلى ذلك، قال مسؤول في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الثلاثاء، إن دولاً، من بينها الولايات المتحدة وكندا ودول عربية وأوروبية، أعطت مؤشرات واعدة على استعدادها للمساهمة في تكلفة إعادة إعمار غزة المقدرة بنحو 70 مليار دولار، وأضاف أن الحرب التي استمرت عامين هناك خلّفت أنقاضاً تُعادل 13 مثلاً لأهرامات الجيزة. وذكر جاكو سيليرز، من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لصحافيين خلال مؤتمر صحافي في جنيف وفقاً لوكالة رويترز، أن حرب إسرائيل على قطاع غزة خلّفت ما لا يقل عن 55 مليون طن من الأنقاض، وأن تعافي غزة بالكامل قد يستغرق عقوداً.
