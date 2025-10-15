وقف إطلاق النار في غزة | الاحتلال يقرر فتح معبر رفح بعد تسلمه جثامين 4 محتجزين

غزة

التحديثات الحية
15 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 06:59 (توقيت القدس)
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليل الثلاثاء - الأربعاء، إن جثامين أربعة محتجزين سلّمتها حركة حماس إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة ونُقلت إلى إسرائيل، لتضاف بذلك إلى أربعة جثامين أخرى سلّمتها الحركة الفلسطينية في اليوم السابق. وأضاف الجيش أن الجثامين في طريقها إلى المعهد الوطني للطب الشرعي، حيث ستُجرى إجراءات التعرف على هويات أصحابها. وفي موازاة ذلك، أعلن مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، أمس الثلاثاء، استلام جثامين 45 شهيدا فلسطينيا نقلتها طواقم الصليب الأحمر الدولي من الجانب الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الجهات المختصة ستجري إجراءات التعرف عليهم قبل دفنهم.

في موازاة ذلك، قالت هيئة البث الإسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، إن المستوى السياسي قرر إلغاء العقوبات التي كان من المقرر فرضها اليوم على حركة حماس، عقب استعادة جثامين المحتجزين الأربعة، ونية الحركة تسليم جثامين إضافية اليوم. وأضافت الهيئة أنه وفقًا لقرار المستوى السياسي، سيتم فتح معبر رفح كما هو مخطط، وسيُسمح بدخول المساعدات الإنسانية. ويأتي ذلك بعد أن أعلنت إسرائيل أمس عدم فتح معبر رفح وتقليص المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بزعم عدم تسليم حركة حماس جثث جميع المحتجزين القتلى لديها، كما أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة أنها لن تسمح إلا بدخول 300 شاحنة مساعدات، تمثل نصف العدد المتفق عليه، إلى قطاع غزة ابتداءً من اليوم قبل أن تعدل عن قرارها.

ومع بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وفقا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعرب الأخير، أمس الثلاثاء، عن تشدده بخصوص مسألة تخلي حركة حماس عن السلاح. وزعم ترامب أن حركة حماس "وافقت على نزع سلاحها"، وهدد بأن سلاحها سيُنتزَع بـ"القوة والعنف" في حال عدم تخليها عن السلاح. وقال في تصريحات للصحافيين في أثناء استضافته رئيس الأرجنتين خافيير ميلي: "لن أنزع سلاحهم، هم سيتخلون عنه وإن لم يفعلوا، فسنجبرهم على التخلي عنه". ورداً على سؤال عن كيفية تنفيذ ذلك، قال: "لست مضطراً إلى شرح ذلك، ولكن إذا لم يتخلوا عنه، فسننزعه منهم، هم يعرفون أنني لا أحب الألاعيب".

إلى ذلك، قال مسؤول في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الثلاثاء، إن دولاً، من بينها الولايات المتحدة وكندا ودول عربية وأوروبية، أعطت مؤشرات واعدة على استعدادها للمساهمة في تكلفة إعادة إعمار غزة المقدرة بنحو 70 مليار دولار، وأضاف أن الحرب التي استمرت عامين هناك خلّفت أنقاضاً تُعادل 13 مثلاً لأهرامات الجيزة. وذكر جاكو سيليرز، من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لصحافيين خلال مؤتمر صحافي في جنيف وفقاً لوكالة رويترز، أن حرب إسرائيل على قطاع غزة خلّفت ما لا يقل عن 55 مليون طن من الأنقاض، وأن تعافي غزة بالكامل قد يستغرق عقوداً.

"العربي الجديد" يتابع التطورات في ظلّ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة...

06:56 am

مراسل "العربي الجديد" في الكويت
غزة
مدفعية الاحتلال تستهدف المناطق الشرقية لمدينة غزة

استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي المناطق الشرقية لمدينة غزة، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.

06:42 am

القدس المحتلة
الاحتلال يلغي عقوبات كانت ستفرض على حماس بعد تسليم 4 جثامين

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن المستوى السياسي قرر إلغاء العقوبات التي كان من المقرر فرضها اليوم على حركة حماس، وذلك بسبب استعادة جثامين أربعة محتجزين الليلة الماضية، ونية الحركة تسليم جثامين إضافية اليوم لدفنها. وأضافت الهيئة أنه وفقًا لقرار المستوى السياسي، سيتم فتح معبر رفح كما هو مخطط، وسيُسمح بدخول المساعدات الإنسانية.

06:11 am

"الأورومتوسطي": إسرائيل تواصل استخدام التجويع كأداة إبادة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن خطر المجاعة لم يغادر قطاع غزة في ظل استمرار تقليص المساعدات والذي يعكس إصرار إسرائيل على استخدام التجويع كأداة إبادة جماعية. وأوضح المرصد، في بيان له، أن الكميات المحدودة من البضائع والمساعدات التي سُمح بدخولها إلى القطاع لا تمثّل سوى جزء ضئيل من الاحتياجات الفعلية، مضيفا: "نحن قلقون للغاية من التلويح الإسرائيلي بتقليص المساعدات الإنسانية وعدم فتح معبر رفح بذريعة عدم الإفراج عن جثث قتلى إسرائيليين". وأشار إلى أن إسرائيل سمحت بإدخال 173 شاحنة مساعدات فقط على مدار يومين عقب وقف إطلاق النار يوم الجمعة الماضي.

وقال المرصد إنه لم يُسمح بدخول أي شاحنات أول أمس الاثنين بحجة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، كما لم يُسمح بدخولها أمس الثلاثاء بحجة الأعياد اليهودية. وأكد المرصد أن تحكّم إسرائيل في حجم المساعدات وعدم التزامها بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار يعني استمرارها في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، مشدداً على أن إدخال المساعدات الإنسانية ليس امتيازًا تمنحه إسرائيل، بل واجب قانوني غير قابل للمساومة. ودعا المرصد إلى وقف نهائي لجميع العمليات العسكرية ورفع فوري وشامل للحصار المفروض على قطاع غزة، مطالباً بتوفير ضمانات دولية تحول دون إعادة فرض الحصار أو عرقلة المساعدات تحت أي ذريعة.

05:39 am

واشنطن
نتنياهو: على حماس تسليم سلاحها وإلا ستُفتح أبواب الجحيم

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يأمل بمرحلة سلمية مقبلة في اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، لكنه أشار إلى أن شروط الرئيس الأميركي دونالد ترامب "واضحة جدًا" بأن على الحركة الفلسطينية أن تتخلى عن سلاحها وأن تُجرّد من قدراتها العسكرية، وإلا "ستفتح أبواب الجحيم".

المزيد من التفاصيل عبر هذا الرابط:

نتنياهو يتحدث خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، 29 سبتمبر 2025 (Getty)
رصد
التحديثات الحية

نتنياهو: على حماس تسليم سلاحها وإلا ستُفتح أبواب الجحيم

04:41 am

"هانديكاب إنترناشونال" تحذر من خطر الذخائر غير المنفجرة بغزة

حذّرت منظمة "هانديكاب إنترناشونال"، الثلاثاء، من أنّ الذخائر غير المنفجرة في غزة تشكل خطرا "هائلا" على النازحين العائدين إلى ديارهم في القطاع الفلسطيني المدمّر، مطالبة على غرار ما فعلت الأمم المتحدة، بالسماح بإدخال المعدات اللازمة لإزالة الألغام.

وقالت آن-كلير يعيش، مديرة المنظمة في الأراضي الفلسطينية، في بيان إنّ "المخاطر هائلة، والتقديرات تشير إلى أنّ حوالي 70,000 طن من المتفجرات سقطت على غزة" منذ اندلاع الحرب. وأضاف البيان أنّ "طبقات الأنقاض ومستويات التراكم كبيرة جدا" و"نحن أمام مخاطر بالغة جدا" في أرض "معقدة للغاية" بسبب "محدودية" المساحة في مناطق حضرية عالية الكثافة السكانية. و"هانديكاب إنترناشونال" منظمة غير حكومية متخصصة في إزالة الألغام ومساعدة ضحايا الألغام المضادة للأفراد.

01:34 am

القدس المحتلة
الاحتلال: تسلمنا جثامين 4 محتجزين في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّ جثامين أربعة محتجزين سلّمتها حركة حماس إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة  ونُقلت إلى إسرائيل. وقال الجيش في بيان: "عبرت أربعة توابيت لرهائن موتى... الحدود إلى دولة إسرائيل قبل وقت قصير"، مؤكدا أن الجثامين ستخضع لفحوصات المعهد الوطني للطب الشرعي لتحديد هويات أصحابها.

1:25 AM
وزير ألماني: برلين ستساهم فى إعادة إعمار غزة

قال وزير المالية الألماني لارس كلينغبيل، الثلاثاء، إن بلاده ستساهم في المساعدة في إعادة إعمار قطاع غزة ، كما ستواصل تحمل مسؤوليتها فى أوكرانيا. وذكر قبل أن يغادر إلى واشنطن لحضور الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي أنه بعد اتفاق وقف إطلاق النار، من المهم الآن أن تصل المساعدات الإنسانية إلى غزة بسرعة وبشكل شامل، وان تبدأ إعادة الإعمار. وأضاف كلينغبيل، الذي يشغل منصب نائب المستشار الألماني أيضا: "ستعمل ألمانيا على ذلك مع شركائها".

01:22 am

حكومة غزة: تسلمنا جثامين 45 شهيداً فلسطينياً من إسرائيل

أعلن مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، الثلاثاء، استلام جثامين 45 شهيدا فلسطينيا نقلتها طواقم الصليب الأحمر الدولي من الجانب الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الجهات المختصة ستجري إجراءات التعرف عليهم قبل دفنهم.

وقال الثوابتة في تصريح لوكالة الأناضول: "تم استلام 45 جثمانا لشهداء من أبناء شعبنا الفلسطيني في مستشفى ناصر بمدينة خانيونس جنوبي غزة". وأضاف أن الجثامين كانت محتجزة لدى الجانب الإسرائيلي ووصلت عبر طواقم الصليب الأحمر الدولي. وأشار الثوابتة إلى أن الجثامين مجهولة الهوية، موضحا أن الجهات المختصة ستباشر الإجراءات القانونية والفحوص اللازمة للتعرف عليها تمهيدا لدفنها.

1:22 AM
أبرز التطورات في غزة أمس الثلاثاء

  • ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق السلام تبدأ الآن

  • الصحة العالمية: أكثر من 15 ألف مريض بحاجة لإجلاء عاجل من غزة

  • الأمم المتحدة: تكلفة إعادة إعمار غزة نحو 70 مليار دولار

  • أردوغان: يجب ضمان التزام إسرائيل بوعودها

  • إسبانيا: المسؤولون عن "الإبادة" في غزة يجب أن يُحاسَبوا

  • أمير قطر: سعداء بما أسفرت عنه قمة شرم الشيخ من نتائج إيجابية

  • انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. حسم القضايا المؤجلة

