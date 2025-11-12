وقف إطلاق النار في غزة | الاتفاق صامد وترقب لنتائج زيارة كوشنر

12 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 01:13 (توقيت القدس)
تواصل الإدارة الأميركية إظهار إرادة في نجاح اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإتمام المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب

، ويزور إسرائيل لهذه الغاية المبعوث الأميركي جاريد كوشنر لبحث الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، كما تحدثت وسائل إعلام عبرية أمس الثلاثاء عن توصل كوشنر ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تسوية بخصوص تأمين خروج آمن من رفح لنحو 200 مقاتل من حركة حماس.

العزم الأميركي على نجاح خطة ترامب دونه مصاعب حقيقية على الأرض بحسب وثائق كشف عنها موقع بوليتيكو الأميركي، الثلاثاء، الذي أشار إلى أن بعض المسؤولين في إدارة ترامب تساورهم مخاوف عميقة بخصوص إمكانية انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وعزوا ذلك إلى صعوبة تنفيذ العديد من بنوده الرئيسية. وأضاف الموقع أن وثائق حصل عليها تطرح مخاوف جدية من بينها مدى إمكانية نشر قوة أمنية متعددة الجنسيات للحفاظ على السلام في غزة.

وفي غضون ذلك تستمر المعاناة الكبيرة لسكان القطاع المنكوب رغم الاتفاق في ظل غياب الكهرباء والمياه الصالحة للشرب حيث كشفت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن 80% من المياه في قطاع غزة ملوثة بالكامل، مشيرة إلى تصاعد الحالات المصابة بفيروس الكبد الوبائي بتسجيل أكثر من 70 ألف حالة منذ بدء حرب الإبادة. كما قالت وزارة الصحة في غزة إنها سجلت 6000 حالة بتر بحاجة إلى برامج تأهيل عاجلة طويلة الأمد، موضحة أن نسبة الأطفال من إجمالي الحالات تقدر بـ25%، ونسبة النساء 12.7%.

يتابع "العربي الجديد" تطورات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أولاً بأول..

12:54 am

رويترز

avata
رويترز
الكهرباء ما زالت مقطوعة في غزة رغن اتفاق وقف إطلاق النار

يعاني قطاع غزة من استمرار انقطاع التيار الكهربائي رغم اتفاق وقف إطلاق النار، وكانت غزة قبل الحرب تعتمد بشكل أساسي على الكهرباء المستوردة من إسرائيل رغم أن الإمدادات كانت غير مستقرة. قال مسؤولون في غزة إن القطاع كان يحصل على 120 ميغاوات من إسرائيل بينما كانت محطة الكهرباء الوحيدة فيه توفر 60 ميغاوات أخرى.

وانقطع التيار عن القطاع بعد نفاد الوقود في محطة الكهرباء في غضون أيام بعد بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع كهرباء غزة لرويترز إن الحرب دمرت بالفعل أكثر من 80 بالمائة من شبكات توزيع الكهرباء في القطاع، حيث بلغت الخسائر الأولية المقدرة للبنية التحتية والآلات 728 مليون دولار.

12:49 am

قنا

avata
قنا
ماكرون يبحث مع عباس جهود تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، الذي يزور فرنسا حالياً، عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، وتسليم الرهائن والأسرى، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها، والذهاب لإعادة الإعمار، ومنع التهجير والضم، وعودة الاستقرار الدائم، تمهيدا لإنهاء الاحتلال ونيل دولة فلسطين استقلالها، دولة قابلة للحياة، ديمقراطية وذات سيادة وفق الشريعة الدولية.

12:12 AM
أبرز التطورات في غزة بظل اتفاق وقف إطلاق النار ليوم الثلاثاء
  • جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف بلدة بني سهيلا
  • وثائق تقدم صورة سوداوية عن اتفاق غزة
  • نتنياهو وكوشنر توصّلا إلى تسوية بشأن مقاتلي حماس
  • نقل 35 جثمان من الشهداء مجهولي الهوية لأخذ عينات
  • وزارة الصحة في غزة: 6 آلاف حالة بتر بحاجة لتأهيل عاجل
  • واشنطن تخطط لإقامة قاعدة عسكرية كبيرة في "غلاف غزة"
  • مسؤولون أوروبيون يحذرون من تقسيم غزّة وسط تعثر الاتفاق
  • الهلال الأحمر الفلسطيني: 80% من مياه غزة ملوثة
  • الاحتلال يستهدف مناطق شرق البريج وخانيونس
