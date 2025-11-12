وقف إطلاق النار في غزة | الاتفاق صامد وترقب لنتائج زيارة كوشنر

تواصل الإدارة الأميركية إظهار إرادة في نجاح اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإتمام المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب

، ويزور إسرائيل لهذه الغاية المبعوث الأميركي جاريد كوشنر لبحث الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، كما تحدثت وسائل إعلام عبرية أمس الثلاثاء عن توصل كوشنر ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تسوية بخصوص تأمين خروج آمن من رفح لنحو 200 مقاتل من حركة حماس.

العزم الأميركي على نجاح خطة ترامب دونه مصاعب حقيقية على الأرض بحسب وثائق كشف عنها موقع بوليتيكو الأميركي، الثلاثاء، الذي أشار إلى أن بعض المسؤولين في إدارة ترامب تساورهم مخاوف عميقة بخصوص إمكانية انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وعزوا ذلك إلى صعوبة تنفيذ العديد من بنوده الرئيسية. وأضاف الموقع أن وثائق حصل عليها تطرح مخاوف جدية من بينها مدى إمكانية نشر قوة أمنية متعددة الجنسيات للحفاظ على السلام في غزة.

وفي غضون ذلك تستمر المعاناة الكبيرة لسكان القطاع المنكوب رغم الاتفاق في ظل غياب الكهرباء والمياه الصالحة للشرب حيث كشفت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن 80% من المياه في قطاع غزة ملوثة بالكامل، مشيرة إلى تصاعد الحالات المصابة بفيروس الكبد الوبائي بتسجيل أكثر من 70 ألف حالة منذ بدء حرب الإبادة. كما قالت وزارة الصحة في غزة إنها سجلت 6000 حالة بتر بحاجة إلى برامج تأهيل عاجلة طويلة الأمد، موضحة أن نسبة الأطفال من إجمالي الحالات تقدر بـ25%، ونسبة النساء 12.7%.

يتابع "العربي الجديد" تطورات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أولاً بأول..