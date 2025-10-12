وقف إطلاق النار في غزة | استعدادات لصفقة التبادل وقمة شرم الشيخ

يواصل الغزيين العودة إلى منازلهم ومناطقهم مع دخول اليوم الثالث على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة فيما تستمر الاستعدادات لتبادل الأسرى، المتوقع أن يتم غداً الاثنين. وشهد أمس السبت عودة نصف مليون فلسطيني إلى مدينة غزة، وغلبت الصدمة كثيرين منهم أمام حجم الدمار. فيما قام الموفد الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر، وقائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر، بزيارة قطاع غزة، السبت، برفقة رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير.
وذكر موقع واينت العبري أن مصلحة السجون الإسرائيلية بدأت، منذ ليل الجمعة السبت، بنقل الأسرى الفلسطينيين المتوقّع الإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل، من خمسة سجون مختلفة، إلى المنشآت التي يُتوقع أن يُفرج عنهم منها بعد تجميعهم فيها. ويُنقل الأسرى الذين سيُفرج عنهم إلى غزة أو سيبعدون إلى الخارج عبر معبر رفح، إلى سجن كتسيعوت في النقب، بينما يُنقل أسرى الضفة الغربية المحتلة إلى سجن عوفر.
كما تستعد مصر لاستضافة قمة دولية في مدينة شرم الشيخ سيشارك فيها أكثر من 20 زعيماً بمن فيهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبحث إنهاء الحرب في قطاع غزة. وذكرت الرئاسة المصرية أن القمة تُعقد تحت عنوان "قمة شرم الشيخ للسلام" بمدينة شرم الشيخ، بعد ظهر يوم الاثنين برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأميركي، وبمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة.
ويتابع "العربي الجديد" التطورات في ظل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة..