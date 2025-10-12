وقف إطلاق النار في غزة | استعدادات لصفقة التبادل وقمة شرم الشيخ

غزة

التحديثات الحية
12 أكتوبر 2025
يواصل الغزيين العودة إلى منازلهم ومناطقهم مع دخول اليوم الثالث على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة فيما تستمر الاستعدادات لتبادل الأسرى، المتوقع أن يتم غداً الاثنين. وشهد أمس السبت عودة نصف مليون فلسطيني إلى مدينة غزة، وغلبت الصدمة كثيرين منهم أمام حجم الدمار. فيما قام الموفد الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر، وقائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر، بزيارة قطاع غزة، السبت، برفقة رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير.

وذكر موقع واينت العبري أن مصلحة السجون الإسرائيلية بدأت، منذ ليل الجمعة السبت، بنقل الأسرى الفلسطينيين المتوقّع الإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل، من خمسة سجون مختلفة، إلى المنشآت التي يُتوقع أن يُفرج عنهم منها بعد تجميعهم فيها. ويُنقل الأسرى الذين سيُفرج عنهم إلى غزة أو سيبعدون إلى الخارج عبر معبر رفح، إلى سجن كتسيعوت في النقب، بينما يُنقل أسرى الضفة الغربية المحتلة إلى سجن عوفر.

كما تستعد مصر لاستضافة قمة دولية في مدينة شرم الشيخ سيشارك فيها أكثر من 20 زعيماً بمن فيهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبحث إنهاء الحرب في قطاع غزة. وذكرت الرئاسة المصرية أن القمة تُعقد تحت عنوان "قمة شرم الشيخ للسلام" بمدينة شرم الشيخ، بعد ظهر يوم الاثنين برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأميركي، وبمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة.

ويتابع "العربي الجديد" التطورات في ظل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة..

12:58 am

غزة
استشهاد الطفلة هدى أبو النجا المصابة بسوء تغذية حاد

أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد الطفلة، هدى أبو النجا، كانت تعاني من سوء تغذية حادة نتيجة استمرار اغلاق المعابر ومنع الاحتلال سفرها للعلاج في الخارج.

12:54 am

غزة
صور عن الدمار من خانيونس

مع انسحاب قوات الاحتلال من بعض المناطق في قطاع غزة، ترد صور ومقاطع فيديو توثق الدمار الهائل في المباني والأحياء كما في مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

12:19 AM
أبرز التطورات في غزة ليوم السبت
  • عودة نصف مليون نازح إلى مدينة غزة
  • إسرائيل ترفض إدخال أي مواد لإعادة الإعمار في غزة
  • حماس تتوقع مرحلة ثانية من المفاوضات مع إسرائيل "أكثر صعوبة"
  • الموفدان الأميركيان ويتكوف وكوشنر يزوران غزة
  • ترتيبات مصرية أميركية لقمة شرم الشيخ
  • قائد "القيادة المركزية" بعد زيارة غزة: لن ننشر قوات بالقطاع
  • 151 شهيداً و72 إصابة خلال آخر 24 ساعة
  • تقارير إسرائيلية: الجيش انسحب إلى ما بعد الخط الأصفر في غزة
  • تجميع الأسرى ضمن اتفاق غزة في سجنَي عوفر وكتسيعوت
  • إعادة افتتاح عدد من فروع البنوك ابتداء من الأسبوع المقبل
فلسطينيون بين أنقاض المباني المدمرة في خانيونس، 10 أكتوبر 2025 (أحمد الصيفي/فرانس برس)
التحديثات الحية

وقف إطلاق النار في غزة | عودة مئات آلاف النازحين وآمال بصمود الاتفاق

