وقف إطلاق النار في غزة | استعدادات لتبادل الأسرى وقمة شرم الشيخ

12 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 10:26 (توقيت القدس)
يواصل الفلسطينيون العودة إلى منازلهم ومناطقهم مع دخول اليوم الثالث على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة المدمر، فيما تستمر الاستعدادات لتبادل الأسرى، المتوقع أن يحصل غداً الاثنين. وشهد أمس السبت عودة نصف مليون فلسطيني إلى مدينة غزة، وغلبت الصدمة كثيرين منهم أمام حجم الدمار. فيما قام الموفد الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر، وقائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر، بزيارة قطاع غزة، السبت، برفقة رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير.

وذكر موقع واينت العبري أن مصلحة السجون الإسرائيلية بدأت، منذ ليل الجمعة السبت، بنقل الأسرى الفلسطينيين المتوقّع الإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل، من خمسة سجون مختلفة، إلى المنشآت التي يُتوقع أن يُفرج عنهم منها بعد تجميعهم فيها. ويُنقل الأسرى الذين سيُفرج عنهم إلى غزة أو سيبعدون إلى الخارج عبر معبر رفح، إلى سجن كتسيعوت في النقب، بينما يُنقل أسرى الضفة الغربية المحتلة إلى سجن عوفر. في الأثناء، أفاد قيادي في حركة حماس وكالة فرانس برس السبت بأن الإفراج عن 48 محتجزاً، أحياءً وأمواتاً، وغالبيتهم من الإسرائيليين، في غزة سيبدأ صباح الاثنين. وقال أسامة حمدان في مقابلة مع الوكالة إنه "حسب الاتفاق الموقع: تبادل الأسرى سيبدأ الاثنين صباحاً كما هو متفق عليه، ولا جديد أكثر على هذا الموضوع". 

وقال حمدان إن من المتوقع فتح خمسة منافذ لدخول الإغاثة بموجب الاتفاق، مضيفاً أن معبر رفح بين قطاع غزة ومصر سيُعاد فتحه "أمام الأفراد في الاتجاهين الأربعاء المقبل". وتحركت 400 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة إلى غزة، صباح اليوم الأحد، وذلك من معبر رفح إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة تمهيداً لدخولها إلى غزة. وقد عبرت 90 شاحنة خلال الساعة الأولى من معبر رفح من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم والعوجة، تمهيداً لدخولها إلى غزة.

هذا وتستعد مصر لاستضافة قمة دولية في مدينة شرم الشيخ سيشارك فيها أكثر من 20 زعيماً، بمن فيهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لبحث إنهاء الحرب في قطاع غزة. وذكرت الرئاسة المصرية أن القمة تُعقد تحت عنوان "قمة شرم الشيخ للسلام" بمدينة شرم الشيخ، بعد ظهر يوم الاثنين برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأميركي، وبمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة.

ويتابع "العربي الجديد" التطورات في ظل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة..

10:24 am

رويترز

رويترز
رئيس المجلس الأوروبي يحضر قمة شرم الشيخ

قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد إن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا سيحضر قمة شرم الشيخ بشأن غزة غدا الاثنين.

09:43 am

العربي الجديد

القاهرة
قمة شرم الشيخ لتوقيع اتفاق غزة: أبرز الحاضرين والغائبين

يعقد زعماء 20 دولة، قمة، غداً الاثنين، في مدينة شرم الشيخ المصرية، لبحث مستقبل وقف إطلاق النار في غزة، وترتيبات إنهاء حرب الإبادة التي عاشها القطاع المحاصر على مدار عامين مارست فيها إسرائيل أشكالاً شتى من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وتأتي القمة بعد أيام من إعلان التوصل إلى اتفاق على المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة، تمهيداً لوقف الحرب بشكل تام، بضمانة من 4 دول هي: الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا، وفق ما أكدت مصادر لـ"العربي الجديد".

التفاصيل عبر الرابط:

استعدادات قمة شرم الشيخ بشأن غزة / مصر 11 أكتوبر 2025 (Getty)
قمة شرم الشيخ لتوقيع اتفاق غزة: أبرز الحاضرين والغائبين

09:39 am

العربي الجديد

غزة
رغم قلة الإمكانيات.. بلدية غزة تواصل إزالة الركام من الطرقات

تواصل طواقم بلدية غزة إزالة الركام وآثار الدمار من شوارع المدينة، رغم قلة الإمكانيات.

08:19 am

فرانس برس

فرانس برس
قيادي في حماس: الإفراج عن المحتجزين سيبدأ صباح الاثنين

أفاد قيادي في حماس السبت بأن الإفراج عن 48 محتجزاً إسرائيلياً، أحياءً وأمواتاً، سيبدأ صباح الاثنين. وقال أسامة حمدان في مقابلة مع "فرانس برس" إنه "حسب الاتفاق الموقع: تبادل الأسرى سيبدأ الاثنين صباحاً كما هو متفق عليه، ولا جديد أكثر على هذا الموضوع". وأضاف أن مقاتلي كتائب عز الدين القسام لم يبلغوا قيادة الحركة بأي ترتيبات إجرائية لتسليم الأسرى "بما في ذلك موضوع تحديد المكان".

وأوضح حمدان أن "الأخوة في مكتب الأسرى في الحركة قالوا إن الأمور حتى اللحظة لم يتم إنجازها بشكل نهائي، وهناك بعض الأسماء لا تتجاوب إسرائيل في موضوع الإفراج عنها، لكن الوفد المفاوض ما زال يبذل جهداً من أجل تحقيق هذا الإفراج". وأكد أن من المفترض أن يكون قد تم الاتفاق على القوائم نهائياً مساء السبت أو صباح الأحد. وقال حمدان إن من المتوقع فتح خمسة منافذ لدخول الإغاثة بموجب الاتفاق، مضيفاً أن معبر رفح بين قطاع غزة ومصر سيعاد فتحه "أمام الأفراد في الاتجاهين الأربعاء المقبل".

07:25 am

العربي الجديد

القاهرة
مصر تستضيف قمة دولية يوم الاثنين بشأن اتفاق غزة

أعلنت مصر مساء السبت أنها ستستضيف قمة دولية في مدينة شرم الشيخ سيشارك فيها أكثر من 20 زعيماً، بمن فيهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لبحث إنهاء الحرب في قطاع غزة. وذكرت الرئاسة المصرية أن القمة تُعقد تحت عنوان "قمة شرم الشيخ للسلام" في مدينة شرم الشيخ، بعد ظهر يوم الاثنين برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأميركي، وبمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة.

التفاصيل عبر الرابط:

لقاء سابق بين ترامب والسيسي في البيت الأبيض، 3 إبريل 2017 (Getty)
مصر تستضيف قمة دولية يوم الاثنين بشأن اتفاق لإنهاء الحرب في غزة

07:23 am

العربي الجديد

القاهرة
القاهرة تشترط غطاءً أممياً لمشاركتها الأمنية في غزة

أبدت مصر استعدادها للمشاركة في ترتيبات أمنية في قطاع غزة ضمن إطار أممي، تحت مظلة مجلس الأمن وبإشراف مباشر من الأمم المتحدة. وقالت مصادر مطلعة، لـ"العربي الجديد"، إن القاهرة نقلت هذا الموقف بوضوح في مشاورات واتصالات دبلوماسية مكثفة في الأيام الماضية مع واشنطن والدوحة وتل أبيب، ومع أطراف عربية وأوروبية مشاركة في ترتيبات ما بعد المرحلة الأولى من الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيرة إلى أن القاهرة شددت على ضرورة أن يكون أي وجود أمني أو مراقبة دولية في غزة "منبثقاً من قرار أممي ملزم، وليس بتفاهمات ثنائية أو ترتيبات منفردة"، وأن هذا الشرط يمثل أساس الموقف المصري الرسمي.

التفاصيل عبر الرابط:

جنود مصريون قرب معبر رفح،20 أكتوبر2023 (كيريلوس صلاح/فرانس برس)
القاهرة تشترط غطاءً أممياً لمشاركتها الأمنية في غزة

 

07:17 am

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
غزة
تدمير البيوت والأحياء ينغص فرحة العودة إلى مدينة غزة

تغيّرت معالم مدينة غزة تماماً، حتى إن أهلها لم يتعرفوا إليها، إذ لم يبقَ من الأحياء والشوارع سوى أطلال، وطاول الدمار مناطق واسعة وأحياءً كاملة، وشمل البنية التحتية، بما فيها الطرق.

التفاصيل عبر الرابط:

صدم حجم الدمار العائدين إلى مدينة غزة، 11 أكتوبر 2025 (حسن الجدي/الأناضول)
تدمير البيوت والأحياء ينغص فرحة العودة إلى مدينة غزة

07:14 am

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
400 شاحنة مساعدات تستعد لدخول قطاع غزة

تحركت 400 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة إلى غزة في السادسة من صباح اليوم الأحد، وذلك من معبر رفح إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة، تمهيداً لدخولها إلى غزة. وقد عبرت 90 شاحنة خلال الساعة الأولى من معبر رفح من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم والعوجة.

يشار إلى أنه لأول مرة منذ مارس/آذار الماضي تُرسَل المساعدات الإنسانية إلى معبر العوجة، وذلك نظراً لكثرة أعداد الشاحنات المتوقع إدخالها. ويجري التنسيق مع كل الأطراف لفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني يوم الثلاثاء المقبل من أجل السماح باستقبال الجرحى والمصابين والمرضي الفلسطينيين القادمين من غزة، وكذلك استقبال الأفراد من الفلسطينيين والأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة ومن العالقين في مصر أيضاً. 

03:45 am

فرانس برس

فرانس برس
ستارمر يؤكد مشاركته في القمة الدولية حول غزة

أكد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أنه سيحضر القمة الدولية بشأن غزة، غداً الاثنين، وقال بيان صادر عن داونينغ ستريت، مساء السبت، إن "رئيس الوزراء سيتوجه إلى مصر لحضور قمة شرم الشيخ للسلام الاثنين" التي تُعقد برئاسة مشتركة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والمصري عبد الفتاح السيسي. وأضاف البيان أن ستارمر "سيحضر حفل توقيع خطة السلام بشأن غزة (...) التي تمثل نقطة تحول تاريخية للمنطقة بعد عامين من النزاع وإراقة الدماء".

03:42 am

فرانس برس

فرانس برس
غوتيريس سيشارك في القمة الدولية حول غزة في مصر

سيشارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الاثنين، في قمة دولية حول غزة في مصر برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، بحسب ما أعلن مكتبه. وقال الناطق باسم مكتبه إن غوتيريس "سيسافر إلى مصر ليحضر قمة شرم الشيخ للسلام"، مشيراً إلى أنه سيعود يوم الأربعاء القادم إلى مقرّ الهيئة الأممية.

12:58 am

العربي الجديد

غزة
استشهاد الطفلة هدى أبو النجا المصابة بسوء تغذية حاد

أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد الطفلة هدى أبو النجا، التي كانت تعاني من سوء تغذية حاد نتيجة استمرار إغلاق المعابر ومنع الاحتلال سفرها للعلاج في الخارج.

12:54 am

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
غزة
صور عن الدمار من خانيونس

مع انسحاب قوات الاحتلال من بعض المناطق في قطاع غزة، ترد صور ومقاطع فيديو توثق الدمار الهائل في المباني والأحياء كما في مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

12:19 AM
أبرز التطورات في غزة ليوم السبت
  • عودة نصف مليون نازح إلى مدينة غزة
  • إسرائيل ترفض إدخال أي مواد لإعادة الإعمار في غزة
  • حماس تتوقع مرحلة ثانية من المفاوضات مع إسرائيل "أكثر صعوبة"
  • الموفدان الأميركيان ويتكوف وكوشنر يزوران غزة
  • ترتيبات مصرية أميركية لقمة شرم الشيخ
  • قائد "القيادة المركزية" بعد زيارة غزة: لن ننشر قوات في القطاع
  • 151 شهيداً و72 إصابة خلال آخر 24 ساعة
  • تقارير إسرائيلية: الجيش انسحب إلى ما بعد الخط الأصفر في غزة
  • تجميع الأسرى ضمن اتفاق غزة في سجنَي عوفر وكتسيعوت
  • إعادة افتتاح عدد من فروع البنوك ابتداءً من الأسبوع المقبل
فلسطينيون بين أنقاض المباني المدمرة في خانيونس، 10 أكتوبر 2025 (أحمد الصيفي/فرانس برس)
وقف إطلاق النار في غزة | عودة مئات آلاف النازحين وآمال بصمود الاتفاق

أسوشييتد برس
رويترز
فرانس برس
العربي الجديد
العربي الجديد
