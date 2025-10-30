وقف إطلاق النار في غزة | استشهاد طفل ونسف منازل وغارات على خانيونس

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرقه اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مختلقاً ذرائع واهية للتنصل من الاتفاق والعودة إلى حرب الإبادة على القطاع الفلسطيني. وقالت وزارة الصحة في غزة أمس الأربعاء، إن حصيلة الضحايا منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري ارتفعت إلى 211 شهيداً و597 إصابة، إضافة إلى انتشال جثامين 482 شهيداً، في إشارة إلى أنهم استشهدوا قبل بدء الاتفاق.
من جهته، فنّد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قائمة نشرها الاحتلال وزعم أنها تحتوي على أسماء عناصر في المقاومة اغتيلوا في الغارات العنيفة على غزة ليل الثلاثاء - الأربعاء، والتي خلّفت 109 شهداء، بينهم 52 طفلاً و23 امرأة. وقال المكتب إن "الاحتلال نشر قائمة تضم 26 اسماً، بينها 21 صورة، زعم أنها تعود لأشخاص قُتلوا خلال عدوانه الأخير الذي مضى عليه 24 ساعة، وتبين أن القائمة تحتوي على ثلاثة أسماء غير صحيحة وغير عربية وغير واردة في السجلات الرسمية الفلسطينية، بالإضافة إلى أسماء وهمية لا وجود لها في الواقع، وبعضها لم يُرفِق له صور على الإطلاق متعمداً". وأضاف المكتب، في بيان، أن "الاحتلال أدرج في القائمة أسماء لأربعة أشخاص لم يُستشهدوا ولم يكونوا موجودين في مناطق الاستهداف أصلاً، وهم على قيد الحياة، فضلاً عن إدراج أسماء مكررة بعد التلاعب في اسمها الثلاثي، لتبدو وكأنها لأشخاص مختلفين، كما شملت القائمة أسماء لأشخاص قُتلوا في أماكن وأزمنة مختلفة تماماً عن المعلن".
إلى ذلك، جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الأربعاء، تهديده لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإسقاط الحكومة في حال لم تستأنف الحرب على قطاع غزة للقضاء على حركة حماس.
"العربي الجديد" يتابع تطورات وقف إطلاق النار في غزة أولاً بأول..