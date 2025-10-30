وقف إطلاق النار في غزة | استشهاد طفل ونسف منازل وغارات على خانيونس

غزة

التحديثات الحية
30 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 01:21 (توقيت القدس)
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرقه اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مختلقاً ذرائع واهية للتنصل من الاتفاق والعودة إلى حرب الإبادة على القطاع الفلسطيني. وقالت وزارة الصحة في غزة أمس الأربعاء، إن حصيلة الضحايا منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري ارتفعت إلى 211 شهيداً و597 إصابة، إضافة إلى انتشال جثامين 482 شهيداً، في إشارة إلى أنهم استشهدوا قبل بدء الاتفاق.

من جهته، فنّد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قائمة نشرها الاحتلال وزعم أنها تحتوي على أسماء عناصر في المقاومة اغتيلوا في الغارات العنيفة على غزة ليل الثلاثاء - الأربعاء، والتي خلّفت 109 شهداء، بينهم 52 طفلاً و23 امرأة. وقال المكتب إن "الاحتلال نشر قائمة تضم 26 اسماً، بينها 21 صورة، زعم أنها تعود لأشخاص قُتلوا خلال عدوانه الأخير الذي مضى عليه 24 ساعة، وتبين أن القائمة تحتوي على ثلاثة أسماء غير صحيحة وغير عربية وغير واردة في السجلات الرسمية الفلسطينية، بالإضافة إلى أسماء وهمية لا وجود لها في الواقع، وبعضها لم يُرفِق له صور على الإطلاق متعمداً". وأضاف المكتب، في بيان، أن "الاحتلال أدرج في القائمة أسماء لأربعة أشخاص لم يُستشهدوا ولم يكونوا موجودين في مناطق الاستهداف أصلاً، وهم على قيد الحياة، فضلاً عن إدراج أسماء مكررة بعد التلاعب في اسمها الثلاثي، لتبدو وكأنها لأشخاص مختلفين، كما شملت القائمة أسماء لأشخاص قُتلوا في أماكن وأزمنة مختلفة تماماً عن المعلن".

إلى ذلك، جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الأربعاء، تهديده لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإسقاط الحكومة في حال لم تستأنف الحرب على قطاع غزة للقضاء على حركة حماس.

"العربي الجديد" يتابع تطورات وقف إطلاق النار في غزة أولاً بأول..

1:13 AM

دان رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن القصف الإسرائيلي على غزة، وحث "جميع الأطراف" على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار. كما دعا مارتن إلى زيادة المساعدات الإنسانية للقطاع.

01:05 am

غزة
3 غارات إسرائيلية على المناطق الشرقية لمدينة خانيونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات جيش الاحتلال شنت 3 غارات على المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

12:15 am

عمّان
فاديفول والصفدي يجريان مشاورات حول اتفاق غزة

أجرى وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، في عمان، أمس الأربعاء، مشاورات حول مواصلة تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقال فاديفول إنه سيناقش مع شركاء بلاده الكيفية التي يمكن لألمانيا من خلالها مواكبة الخطوات التالية في وقف إطلاق النار ودعمه. ودعا الوزيران إلى ضرورة التزام أطراف الاتفاق به، والتقدّم ضمن رؤية شاملة تضمن الأمن والاستقرار وإعادة البناء في غزة، و"إيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".

12:13 AM
نسف منازل شرق مدينة غزة

نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمتفجرات عدداً من المنازل شرق مدينة غزة، وفقاً لوسائل إعلام فلسطينية.

12:09 am

استشهاد طفل متأثراًُ بإصابته

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، الخميس، باستشهاد طفل متأثراً بإصابته في قصف شنّه الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، على خيمة نازحين في مدرسة أبو هميسة، في مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

11:46 PM
أبرز التطورات في غزة الأربعاء
  • دعوات دولية إلى الالتزام باتفاق وقف النار في غزة
  • ترامب: لا شيء سيهدد وقف إطلاق النار في غزة

  • جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي جنوبي قطاع غزة

  • ترحيب فلسطيني بتقرير ألبانيز: يكشف التواطؤ الدولي مع الإبادة

  • كاتس: من ينتهك الاتفاق سيدفع الثمن

  • حماس: لن نسمح بفرض وقائع جديدة في غزة تحت النار

  • قطر: الانتهاك الإسرائيلي مخيب للآمال

