وقف إطلاق النار في غزة | إصابات في خانيونس وقصف مدفعي على جباليا

31 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 00:56 (توقيت القدس)
فيما تتواصل الجهود الدولية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تتزايد المؤشرات على تصاعد التوتر الميداني والسياسي في آنٍ واحد، وسط تكثيف المشاورات حول تشكيل قوة مهام دولية تشرف على الوضع في القطاع. وتأتي هذه التطورات بينما تواصل إسرائيل استخدام ملف جثث أسراها ورقة ضغط، فيما تواجه الفصائل الفلسطينية تحديات ميدانية معقدة في الوصول إلى جثث المحتجزين في ظل الدمار الهائل وانعدام الأمن في مناطق واسعة من غزة.

ويوم الخميس، أفاد موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مسؤول أميركي، بأن الوسطاء أبلغوا حركة حماس بمهلة تمتد 24 ساعة لإجلاء عناصرها من المنطقة الواقعة خلف "الخط الأصفر"، وهي المنطقة التي انسحبت إليها قوات الاحتلال الإسرائيلي وفقاً لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والخاضعة حالياً لسيطرة جيش الاحتلال.

وفي موازاة ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تسلّم رفات أسيرين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، في وقتٍ تُتهم فيه إسرائيل باستغلال هذا الملف لخرق وقف إطلاق النار عبر شنّ غارات متقطعة وتقليص دخول المساعدات الإنسانية، وعرقلة فتح معبر رفح البرّي مع مصر رغم الاتفاق على إعادة تشغيله. من جانبها، قالت مصادر في وزارة الدفاع التركية إن أنقرة تواصل مشاوراتها مع الأطراف المعنية بشأن إنشاء قوة مهام في غزة، فيما كشفت مصادر أميركية أن القيادة المركزية الأميركية تعد خطة لإنشاء قوة شرطة فلسطينية جديدة بإشراف أميركي-عربي، وسط استعداد دول إسلامية وعربية، منها تركيا ومصر وإندونيسيا وأذربيجان، للمشاركة في هذه القوة.

"العربي الجديد" يتابع تطورات وقف إطلاق النار في غزة أولاً بأول..

12:40 am

غزة




غزة
قصف يستهدف المناطق الشرقية لخانيونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً جديداً استهدف المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

12:10 am

غزة




غزة
قصف مدفعي وإطلاق نار شرقي مدينة غزة

استهدفت آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة نقاط شرقي مدينة غزة بقصف مدفعي وإطلاق نار كثيف، بحسب ما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

12:10 am

غزة




غزة
قصف إسرائيلي شرق جباليا

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مناطق شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، تزامناً مع تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي في أجواء المنطقة.

12:06 am

غزة




غزة
إصابتان في قصف على بني سهيلا

أفاد مجمع ناصر الطبي، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام فلسطينية، بوصول مصابين اثنين جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

12:02 AM
أبرز تطورات الوضع في غزة الخميس
  • الاحتلال يؤكد التحقق من هوية جثتي أسيرين بعد تسلّمهما
  • أكسيوس: إبلاغ حماس بضرورة سحب عناصرها خلف الخط الأصفر
  • مسيرات الاحتلال تلقي قنابل على حي التفاح
  • الدفاع التركية: نتشاور مع الأطراف بشأن قوة المهام في غزة
  • أنقرة: إسرائيل لا تزال تمنع فريق الإغاثة التركي من دخول غزة
  • طائرات إسرائيلية تحلق في أجواء قطاع غزة
