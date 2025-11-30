وقف إطلاق النار في غزة | أحزمة نارية على رفح وقصف مدفعي شرقي خانيونس

تقارير عربية
غزة

التحديثات الحية
30 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 01:35 (توقيت القدس)
تتواصل الغارات الإسرائيلية على مختلف أنحاء قطاع غزة في خرق مستمر لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، فيما قالت وزارة الصحة في القطاع، أمس السبت، إنّ عدد الأشخاص الذين تأكد استشهادهم من جرّاء حرب الإبادة الإسرائيلية تجاوز حاجز 70 ألفاً.

في موازاة ذلك، كشف مصدر قيادي في حركة حماس لـ"العربي الجديد"، أن الحركة شكلت لجنة فنية مختصة بالتحضير والتجهيز لعملية التسليم والتسلم لحكم وإدارة غزة، تمهيداً للخطوة المقبلة بتولي لجنة من التكنوقراط إدارة القطاع بشكل كامل، ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وفي ما يتعلق بترتيبات الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وفق الخطة الأميركية، قال المصدر إن حماس أبلغت الوسطاء بضرورة الفصل بين المسار الإنساني والإغاثي من جهة والمسار السياسي والأمني لخطة ترامب من جهة أخرى. وأكد المصدر أن الحركة تتمسك بأنه لا يجوز أن يكون غذاء ودواء سكان غزة باباً للابتزاز، خاصة في الوقت الذي التزمت فيه حماس بتنفيذ كافة الالتزامات والاستحقاقات الخاصة بالمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، فيما تماطل إسرائيل في تنفيذ ما جاء فيه، وفي مقدمة ذلك المساعدات وفتح معبر رفح.

وعلى صعيد الأزمة الإنسانية في القطاع إثر الحصار الإسرائيلي الخانق، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، السبت، بالسماح بدخول قدر كاف من المساعدات الإنسانية اللازمة لإنقاذ الأرواح إلى غزة. وأضاف غوتيريس في رسالة نشرها بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني الذي يحييه العالم في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام: "يأتي اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هذا العام بعد عامين من المعاناة المروعة في قطاع غزة - وبداية وقف إطلاق النار الذي كانت الحاجة إليه في غاية الإلحاح". وأضاف: "الناجون هم الآن في حالة حداد على عشرات الآلاف من الأصدقاء والأقارب الذين فارقوا الحياة - ثلثهم تقريباً من الأطفال - إلى جانب الآلاف من المصابين، ويشهد القطاع استشراء للجوع والمرض والصدمات النفسية وانتشارا لأنقاض المدارس والمنازل والمستشفيات المدمرة".

تطورات وقف إطلاق النار في غزة ينقلها "العربي الجديد" أولاً بأول..

1:32 AM

صدام الكمالي

صدام الكمالي
صدام الكمالي
صحافي يمني. سكرتير التحرير المساعد في موقع "العربي الجديد". معدّ ومقدّم بودكاست "مواكبة".
الدوحة
الأنصاري: يجب ألّا تُنسى الضفة مع الانشغال بغزة

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في مقابلة مع بودكاست "مواكبة" على "العربي الجديد"، إنه لا ينبغي السماح لإسرائيل بأن تعطّل تنفيذ اتفاق غزة والانتقال إلى المرحلة الثانية، لافتاً إلى أن العمل جار من خلال الطرف الفلسطيني على استخراج الجثمانين المتبقيين وقطع الطريق أمام أي حجج إسرائيلية.

وبشأن الضغوط الأميركية على دول المنطقة للانضمام إلى "اتفاقات أبراهام"، أكد الأنصاري أن أي تطبيع مع إسرائيل لن يتم إلّا في إطار حل القضية الفلسطينية، موضحاً أن عدم وجود مسار سلام بالنسبة للفلسطينيين يعني أنه لن تكون هناك حالة استقرار في المنطقة.

تفاصيل أكثر في المقابلة عبر هذا الرابط:

الأنصاري: دولة قطر تستمر بدعمها للسلطة الوطنية الفلسطينية (جيلالي بريني)
مقابلات
التحديثات الحية

الأنصاري لـ"العربي الجديد": يجب ألّا تُنسى الضفة مع الانشغال بغزة

12:17 am

غزة
طائرات الاحتلال تشن هجوماً بأحزمة نارية على رفح

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي هجوما بأحزمة نارية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.

12:09 am

غزة
آليات الاحتلال تطلق النار شمال شرقي مخيم البريج

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن آليات الاحتلال أطلقت النار شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

12:05 AM

عادل نجدي

عادل نجدي
صحافي مغربي. مراسل العربي الجديد في المغرب.
الرباط
احتجاجات في 30 مدينة مغربية تضامناً مع غزة وتنديداً بالتطبيع

تظاهر آلاف المغاربة، مساء السبت، في 30 مدينة في مختلف أنحاء البلاد تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وتنديدا بالجرائم الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة المحاصر، ولتجديد المطالبة بإسقاط التطبيع.

المزيد من التفاصيل عبر هذا الرابط:

تظاهرة في الرباط دعما لغزة، 5 أكتوبر 2025 (فرانس برس)
تقارير عربية
التحديثات الحية

احتجاجات في 30 مدينة مغربية تضامناً مع غزة وتنديداً بالتطبيع

12:02 am

الأناضول

الأناضول
مفوضة أوروبية: إسرائيل رفضت دخولي غزة

قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة وإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، إنها كانت تعتزم دخول غزة خلال زيارتها إلى مصر، إلا أن إسرائيل رفضت طلبها للعبور. وأوضحت أن 347 فلسطينيا قُتلوا منذ بدء وقف إطلاق النار، بينهم 67 طفلا. وأضافت: "كنت أخطط لعبور الحدود لرؤية الوضع في غزة بنفسي، لكن إسرائيل لم تمنحني تصريح الدخول، وهو ما أحزننا بشدة".

ولفتت إلى أن غزة تحولت إلى "مقبرة لآلاف المدنيين، بمن فيهم العاملون في مجال الإغاثة"، مشيرة إلى أن نحو 600 من أقراد طواقم المساعدات اغتيلوا بينما كانوا يحاولون إنقاذ الأرواح في واحد من أخطر الأماكن على وجه الأرض. وأردفت أن آلاف العائلات في غزة تعيش بين الركام بلا مأوى أو حماية من برد الشتاء القادم، محذرة من أن الخبراء يتوقعون شتاء كارثيا. وجددت التأكيد على ضرورة استمرار وقف إطلاق النار، والالتزام بالقانون الدولي باعتباره السبيل الوحيد لحماية المدنيين. وأشارت إلى بدء إيصال جزء من المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة، إلا أن ذلك غير كافٍ، مؤكدة ضرورة فتح كافة المعابر.

11:56 pm

غزة
قصف مدفعي شرقي خانيونس

استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.

11:36 PM
أبرز الأحداث في غزة يوم السبت| 29 نوفمبر
  • حماس تشكل لجنة لتحضير نقل إدارة غزة إلى لجنة التكنوقراط وتستكمل مواقعها القيادية الشاغرة
  • توسعة مركز التنسيق بشأن غزة ليشمل 50 دولة ومنظمة دولية
  • "يونيسف": أكثر من 9 آلاف طفل في غزة يعانون سوء تغذية حاداً
  • وزارة الصحة: 70 ألفًا و100 شهيد منذ بدء الحرب على غزة
  • فرنسا تطلب التحقيق بجرائم حرب بعد مقتل طفلين فرنسيين في غزة
  • سويسرا تعلن استقبال 13 طفلاً من غزة بحاجة إلى علاج طبي
  • حماس تدعو إلى يوم عالمي لتصعيد الحراك ضد الاحتلال
