وقف إطلاق النار في غزة | آليات الاحتلال تطلق النار داخل الخط الأصفر

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار بكثافة شرقي مدينة غزة داخل الخط الأصفر.
فيما تتواصل الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، سواء عبر عمليات القصف المحدودة أو عبر استمرار الحصار ومنع إدخال الوقود والمستلزمات الطبية إلى المستشفيات التي بالكاد تعمل، حذرت بلدية غزة، الأحد، من تفاقم الكارثة الإنسانية الكبيرة التي تعيشها المدينة بالتزامن مع بدء موسم الأمطار، في ظل الدمار الواسع الذي ألحقته حرب الإبادة الجماعية بالبنى التحتية.
وقالت بلدية غزة في بيان مقتضب: "المدينة تعيش كارثة كبيرة بسبب الدمار في البنية التحتية والنزوح، قد تتفاقم مع بدء فصل الشتاء". وأوضحت أنه مع اقتراب موسم الأمطار تتضاعف "مخاوف الفلسطينيين بغزة بسبب حجم الدمار الذي أصاب المدينة وبناها التحتية".
على صعيد المفاوضات، كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لـ"العربي الجديد" أن المشاورات الجارية بين الوسطاء وقيادة حركة "حماس" لا تزال تتركز حول وضع عناصر كتائب القسام الموجودين في مدينة رفح، مؤكدة أن خيار ترحيلهم إلى أي دولة أخرى غير مطروح في الوقت الحالي، وأن المفاوضات تتجه نحو إيجاد حلّ يضمن بقاءهم داخل القطاع في إطار ترتيبات أمنية وضمانات دولية.
وأكدت مصادر فلسطينية أخرى لـ"العربي الجديد" أن وفداً أميركيا وصل إلى تل أبيب خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أنه مكلف بشكل أساسي بإنهاء العقبات التي تعيق الانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق الذي أُعلن الإطار العام له خلال قمة شرم الشيخ للسلام برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ذكر مصدر مطلع لوكالة رويترز أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب وصل إلى إسرائيل الأحد لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن تنفيذ الخطة الأميركية لإنهاء حرب غزة. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لعدم الإعلان رسميا عن الاجتماع، إن من المتوقع أن يلتقي كوشنر مع نتنياهو غدا الاثنين.
أفادت منظمة الصحة العالمية بأنّ نحو 16 ألفاً و500 مريض من قطاع غزة ينتظرون إجلاءهم لتلقّي العلاج في الخارج، داعيةً إلى إعادة فتح كلّ المعابر مع القطاع بصورة "عاجلة ومستدامة". وبهؤلاء المرضى، يُقصَد الفلسطينيون الذين يعانون حالات مرضية مزمنة أو عضالة، وكذلك جرحى من غزة سقطوا في الحرب الإسرائيلية الأخيرة وتستدعي إصاباتهم تدخّلات دقيقة غير ممكنة في القطاع، ولا سيّما مع انهيار المنظومة الصحية فيه.
قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان، الأحد، إنه لن يتم نشر جنود أتراك في غزة ضمن قوة متعددة الجنسيات من المفترض أن تحل محل جيش الاحتلال الإسرائيلي. ورداً على أحد الأسئلة، أكدت المتحدثة للصحافيين أنه "لن يكون هناك جنود أتراك على الأرض".