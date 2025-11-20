وقف إطلاق النار على غزة | 3 شهداء في خانيونس بعد يوم دامٍ

20 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 06:51 (توقيت القدس)
عاش قطاع غزة الأربعاء يوما داميا بسقوط 27 شهيدًا جراء غارات عنيفة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة، مواصلا بذلك خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الذي يراوح مكانه في ظل تعثر الانتقال للمرحلة الثانية حتى اللحظة. وليل الأربعاء- الخميس استشهد 3 فلسطينيين بقصف منزل في خانيونس (جنوب)، فيما قصفت مدفعية جيش الاحتلال شرق مخيم جباليا وسط إطلاق نار كثيف على بيت لاهيا شمالي القطاع. واعتبرت حركة حماس، الأربعاء، المجزرة الإسرائيلية بمدينتي غزة وخانيونس "تصعيدا خطيرا يسعى من خلاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى استئناف الإبادة بحق الشعب الفلسطيني"، مطالبة الوسطاء بالتدخل لحماية التهدئة الهشة. 

على صعيد آخر، بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتسريع إجراءات تشكيل القوة الدولية المخطط نشرها في القطاع لتثبيت اتفاق وقف النار، وذلك بعد موافقة مجلس الأمن على الخطوة. وصرّح مسؤول أمير كي لقناة (آي 24 نيوز) الإسرائيلية مساء الأربعاء بأنه "من المتوقع وصول الدفعة الأولى من الجنود إلى قطاع غزة مطلع عام 2026". وأضاف المصدر أنه في هذه المرحلة أعربت خمس دول عن اهتمامها بإرسال جنود لصالح القوة. ولم يحدد أية دول يقصد، لكن مصدرا آخر قال لقناة (آي 23 نيوز) إن أذربيجان وإندونيسيا هما حالياً الدولتان الأكثر احتمالاً لإرسال جنود.

تطورات وقف إطلاق النار في غزة يتابعها "العربي الجديد" أولًا بأول..

06:50 am

غزة
سلسلة غارات على مدينة رفح

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح اليوم سلسلة غارات جوية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

06:09 am

غزة
3 شهداء بقصف منزل في حانيونيس

أفاد الدفاع المدني بغزة بسقوط 3 شهداء وعدد من المصابين في قصف طائرات الاحتلال منزلا في بلدة بني سهيلا شرق خانيونس جنوبي القطاع.

02:53 am

تطعيم أكثر من 10 آلاف طفل ضد أمراض مختلفة في غزة

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تمكّنت من تقديم اللقاحات ضد أمراض مختلفة لـ10 آلاف طفل في قطاع غزة في إطار حملة أطلقتها في 9 نوفمبر/تشرين الثاني هدفها تطعيم أكثر من 40 ألف طفل.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على منصة إكس مساء الأربعاء أن منظمته و"منظمات شريكة أخرى طعّمت أكثر من 10 آلاف طفل دون سن الثالثة في غزة خلال الأيام الثمانية الأولى من حملة التطعيم التي تستمر حتى السبت المقبل". وقال إن "هدف الحملة هو تلقيح أكثر من 40 ألف طفل". وأوضح أن الحملة تجري بالتعاون مع منظمة اليونيسف ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ووزارة الصحة في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الهدف هو حماية هؤلاء الأطفال من "الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية والدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي والتهاب الكبد الوبائي ب والسل وشلل الأطفال والفيروس العجلي والالتهاب الرئوي".

12:27 am

توقع وصول الدفعة الأولى من القوة الدولية مطلع العام

بعد وقت قصير من موافقة مجلس الأمن على قرار نشر القوة متعددة الجنسيات في قطاع غزة، بدأت الإدارة الأميركية بتسريع تشكيلها. وصرّح مسؤول أميركي لقناة (آي 24 نيوز) الإسرائيلية مساء الأربعاء بأنه "من المتوقع وصول الدفعة الأولى من الجنود إلى قطاع غزة مطلع عام 2026". وأضاف المصدر أنه في هذه المرحلة أعربت خمس دول عن اهتمامها بإرسال جنود لصالح القوة. ولم يحدد أية دول يقصد، لكن مصدرا آخر قال لقناة (آي 23 نيوز) إن أذربيجان وإندونيسيا هما حالياً الدولتان الأكثر احتمالاً لإرسال جنود.

ولم تبدأ بعد التدريبات استعداداً لنشر القوة في غزة، ولا تزال الجهود مستمرة للحصول على التمويل الواسع المطلوب لتشغيلها في القطاع. بالإضافة إلى ذلك، أفاد مصدر دبلوماسي للقناة الإسرائيلية بأنه إلى جانب الدول العربية، طُلب أيضاً من دول أوروبية تقديم المساعدة في هذا الشأن.

12:26 am

غزة
قصف مدفعي على جباليا

قصفت مدفعية جيش الاحتلال مناطق شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

12:24 am

غزة
إطلاق نار على شمال غرب بيت لاهيا

استهدف إطلاق نار من آليات الاحتلال الإسرائيلي مناطق شمال غرب مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

12:22 AM
أبرز تطورات أمس الأربعاء

  • الدفاع المدني: 27 شهيداً في غزة جراء القصف الإسرائيلي

  • حماس تدين الغارات وترفض ادعاءات الاحتلال

  • واشنطن تبحث مشاركة اليمن في القوة الدولية بقطاع غزة

  • شح الوقود ومنع مواد البناء.. مقومات الحياة معطلة في غزة

  • "يسرائيل هيوم": إلغاء لقاء ويتكوف والحية في إسطنبول

  • ترامب: مجلس السلام في غزة سيضم رؤساء العديد من الدول

