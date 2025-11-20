وقف إطلاق النار على غزة | 3 شهداء في خانيونس بعد يوم دامٍ

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح اليوم سلسلة غارات جوية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
عاش قطاع غزة الأربعاء يوما داميا بسقوط 27 شهيدًا جراء غارات عنيفة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة، مواصلا بذلك خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الذي يراوح مكانه في ظل تعثر الانتقال للمرحلة الثانية حتى اللحظة. وليل الأربعاء- الخميس استشهد 3 فلسطينيين بقصف منزل في خانيونس (جنوب)، فيما قصفت مدفعية جيش الاحتلال شرق مخيم جباليا وسط إطلاق نار كثيف على بيت لاهيا شمالي القطاع. واعتبرت حركة حماس، الأربعاء، المجزرة الإسرائيلية بمدينتي غزة وخانيونس "تصعيدا خطيرا يسعى من خلاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى استئناف الإبادة بحق الشعب الفلسطيني"، مطالبة الوسطاء بالتدخل لحماية التهدئة الهشة.
على صعيد آخر، بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتسريع إجراءات تشكيل القوة الدولية المخطط نشرها في القطاع لتثبيت اتفاق وقف النار، وذلك بعد موافقة مجلس الأمن على الخطوة. وصرّح مسؤول أمير كي لقناة (آي 24 نيوز) الإسرائيلية مساء الأربعاء بأنه "من المتوقع وصول الدفعة الأولى من الجنود إلى قطاع غزة مطلع عام 2026". وأضاف المصدر أنه في هذه المرحلة أعربت خمس دول عن اهتمامها بإرسال جنود لصالح القوة. ولم يحدد أية دول يقصد، لكن مصدرا آخر قال لقناة (آي 23 نيوز) إن أذربيجان وإندونيسيا هما حالياً الدولتان الأكثر احتمالاً لإرسال جنود.
