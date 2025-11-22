وقف إطلاق النار على غزة | نسف منازل وترامب يضغط لنزع سلاح حماس

فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرقه اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من خلال تنفيذ عمليات نسف للمباني السكنية وإطلاق نيران في مناطق متفرقة من القطاع، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ليل الجمعة - السبت، خلال اجتماعه مع عمدة نيويورك المنتخب زهران ممداني، إنه يضغط من أجل نزع سلاح حركة حماس، مؤكداً أنه لم يناقش مع ممداني ما إذا كان سيعتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، في حال زار نيويورك.
في موازاة ذلك، أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة عن تأجيل المؤتمر الصحافي المقرر اليوم السبت للإعلان عن بدء المرحلة الأولى لأعمال انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض بسبب خلل فني طارئ، مؤكداً أنه سيتم تحديد الموعد الجديد والإعلان عنه لاحقاً عبر وسائل الإعلام.
من جهته، قال منسّق الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود في غزة فرانتس لوف إن المساعدات الإنسانية الواصلة إلى غزة ما زالت غير كافية رغم وقف إطلاق النار، محذراً من أنه في حال عدم حدوث تحسّن ملموس، فإن فلسطينيي غزة سيواجهون مجدداً ظروف الشتاء القاسية. وفي حديث لوكالة لأناضول، أشار لوف، الجمعة، إلى أنه رغم وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 10 أكتوبر/تشرين الأول، فإن عدداً كبيراً من الفلسطينيين فقدوا أرواحهم من جراء الخروقات الإسرائيلية.
تطورات وقف إطلاق النار في غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..