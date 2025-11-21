وقف إطلاق النار على غزة | عملية نسف واسعة داخل الخط الأصفر

التحديثات الحية
21 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 01:11 (توقيت القدس)
في ظل مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكها وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نفذ جيش الاحتلال عملية نسف ضخمة داخل الخط الأصفر شرقي مدينة غزة.

يأتي ذلك على وقع تصعيد ميداني خلال الأيام الماضية، حيث أعلن الدفاع المدني في غزة، الخميس، استشهاد خمسة أشخاص بينهم طفلة تبلغ عاماً واحداً في غارات جوية إسرائيلية على جنوب القطاع فجراً، ما يرفع عدد الشهداء من جراء الضربات التي شنّتها الدولة العبرية منذ الأربعاء إلى 32.

وشهد القطاع، الأربعاء، أحد أكثر الأيام دموية منذ سريان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر بناء على اتفاق يستند إلى خطة للرئيس الأميركي دونالد ترامب. وحذّرت قطر، وهي إحدى الدول الوسيطة في المفاوضات، من أن الضربات الإسرائيلية تشكل "تصعيداً خطيراً" قد يقوض الهدنة السارية.

في غضون ذلك، التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أسرى إسرائيليين مفرج عنهم من قطاع غزة برفقة عائلاتهم في البيت الأبيض. وذكرت وكالة الأناضول أن اللقاء جرى مغلقاً، وأن البيت الأبيض نشر مقطع فيديو قصيراً منه عبر منصة إكس.

ووصف ترامب الأسرى المفرج عنهم بـ"الأبطال"، وقال مخاطباً الحاضرين: "نحبكم جميعاً، وبلدنا يحبكم أيضاً. أنتم أشخاص رائعون".

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن اللقاء شهد حضور 26 شخصاً من الأسرى المفرج عنهم، بعضهم أُفرج عنه بعد اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في غزة، والبعض الآخر كان قد أُطلق سراحه سابقاً.

تطورات وقف إطلاق النار في غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

12:36 AM
عملية نسف ضخمة داخل الخط الأصفر

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن جيش الاحتلال نفذ عملية نسف ضخمة داخل الخط الأصفر شرقي مدينة غزة.

 

12:34 am

الأناضول

avata
الأناضول
ترامب يلتقي في البيت الأبيض أسرى إسرائيليين مفرج عنهم من غزة

التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أسرى إسرائيليين مفرج عنهم من قطاع غزة برفقة عائلاتهم في البيت الأبيض. وذكرت وكالة الأناضول أن اللقاء جرى مغلقاً، وأن البيت الأبيض نشر مقطع فيديو قصيراً منه عبر منصة إكس.

ووصف ترامب الأسرى المفرج عنهم بـ"الأبطال"، وقال مخاطباً الحاضرين: "نحبكم جميعاً، وبلدنا يحبكم أيضاً. أنتم أشخاص رائعون".

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن اللقاء شهد حضور 26 شخصاً من الأسرى المفرج عنهم، بعضهم أُفرج عنه بعد اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في غزة، والبعض الآخر كان قد أُطلق سراحه سابقاً.

 

12:22 AM
أبرز تطورات أمس الخميس

توقع وصول الدفعة الأولى من القوة الدولية مطلع العام

تطعيم أكثر من 10 آلاف طفل ضد أمراض مختلفة في غزة

3 شهداء بقصف منزل في خانيونس

إسرائيل تتحفظ على طلب أميركي للشروع في إعادة إعمار رفح

مصر تربط أي مشاركة لها في غزة بضمانات

"حماس": ندعو الموقعين على اتفاق غزة لإيقاف انتهاكات الاحتلال

مفوضة أوروبية: يجب ألا تُستخدم المساعدات سلاحاً في غزة

خمسة شهداء بينهم طفلة في غارات إسرائيلية جنوبي القطاع

حكومة غزة: إسرائيل وسعت "المنطقة الصفراء"

الأناضول
